Brazil je obezbedio prvo mesto u grupi B Kopa Amerika, ali je Titeova selekcija osetila koliko će joj biti teško da se domogne jubilarnog 10. trofeja u ovom takmičenju. Selesao je posle velikih problema savladao Kolumbiju posle preokreta i to pogotkom taličnog Kasemira posle kornera u 10. minutu nadokande - 2:1 (0:1).

Brazilci su u Riju videli pravu kolumbijsku magiju u 10. minutu utakmice. Tada je vezista Porta Luis Dijaz fantastičnim makazicama, na centaršut Huana Kvadrada, doveo goste u vođstvo. Nažalost, taj spektakularan pogodak bio je gotovo sve što smo videli od selekcije Reinalda Ruede na ovoj utakmici, sve ostalo se praktično svodilo na uporne pokušaje Brazila da preokrene utakmicu u svoju korist. Doduše, Kolumbijci su i u 28. minutu tražili jedanaesterac, kada je Everton Ribeiro srušio Mateusa Uribea u kaznenom prostoru, ali je temperamentni Nestor Pitana pokazao da utakmica može da se nastavi.

Brazilski naleti su u drugom poluvremenu postali uraganski. Nejmar je nakon tri kolosalne šanse, među kojima je bila i ona iz 66. minuta, kada je sa tri metra pogodio stativu potpuno praznog protivničog gola, pretio da postane tragičar utakmice, ali je srećom tu bio Roberto Firmino.

Selesao je do izjednačenja stigao u 78. minutu, ali na prilično kontroverzan način. Naime, u akciji kod izjednačujućeg gola lopta je pogodila Pitanu. Kolumbijci su zastali, tražeći od argentinskog arbitra da zaustavi igru, ali se to nije dogodilo. Renan Lodi je odlično centrirao sa levog boka, a Firmino glavom pronašao put do kolumbijske mreže.

Posle toga se ipak išlo na gledanje snimka, posle čega je Pitana priznao pogodak. Ključno je navodno bilo to, što lopta, posle kontakta sa sudijom nije promenila posed, pa je glavni arbitar pokazao da se nastavi sa akcijom. To je zbunilo igrače Kolumbije i ozbiljno kumovalo ozbiljnom padu koncentracije.

Ta pauza, kao i brojne izmene doneli su ozbiljnu nadoknadu utakmice, mada verovatno niko nije očekivao da će ona biti čak deset minuta. I upravo u poslednjem minutu Nejmar jeizvrsno izveo korner sa desne strane, a Kasemiro na pravom mestu da je glavom pošalje iza leđa Davida Ospine.

Brazilci bi i sa eventualnim remijem zadržali prvo mesto, ali su ovako zakomplikovali situaciju Kolumbiji, koja je odigrala sve četiri utakmice i više ne zavisi sama od sebe.

