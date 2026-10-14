Brazilski obračun za Montevideo: Fluzao na sve ili ništa, Verdao bez trenera na Marakani

Tim iz Sao Paula će biti lišen usluga glavnog trenera, Portugalca Abela Fereire, koji je isključen na meču sa LDU Kitom u četvrtfinalu (4:1). U Riju će Verdao s klupe da predvodi pomoćnik, takođe Portugaalc Žoao Martins. Temperamentni Fereira često je bio isključivan poslednjih godina, ali Zeleni i bez njega imaju dve pobede i nerešen ishod u Libertadoresu.

02.30: (2,90) Fluminense (3,00) Palmeiras (2,70)

Koliko su u taboru Fluzao sve podredili dvomeču sa Palmeirasom govori podatak da su žrtvovali Fla-Flu derbi u Brazileirau. Naime, trener Markao je odmarao startere. Pod znakom pitanja je levi bek Rene. Od ranije su van stroja Alison, Mateus Rejs i Kano, kao i Džon Kenedi.

Napad Fluzaa vodiće neuništivi veteran Hulk, koji je ušao u 40. godinu, ali i dalje ima top u levoj nozi.

U Palmeiras se vraća defanzivac Gustavo Gomez, koji je odslužio suspenziju, ali je van stroja napadač, nekadašnji igrač Barselone Vitor Roke, koji je povredio desni skočni zglob. Umesto njega, u špicu biće Argentinac Flako Lopez.

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Palmeiras je u strašnoj formi. Nije poražen na 12 utakmica, a upravo je Fluminense poslednji tim koji je dobio Verdao, i to na svom terenu sa 3:2 u šampionatu Brazila u avgustu. U prvom odmeravanju snaga ovih timova u Brazileirau slavio je Palmeiras u Sao Paulu sa 2:1.

Pobednik ovog duela igraće za titulu šampiona Južne Amerike 28. novembra sa boljim iz drugog polufinalnog para u kome branilac krune Flamengo igra sa argentinskim Estudijantesom iz La Plate.

KOPA LIBERTADORES – POLUFINALE (PRVI MEČEVI)

Četvrtak

02.30: (2,90) Fluminense (3,00) Palmeiras (2,70)

Petak

02.30: (3,50) Estudijantes (3,20) Flamengo (2,20)

***kvote su podložne promenama