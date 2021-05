Igra sjajan fudbal Brentford već par sezona, ali mu nije uspevalo da se domogne Premijer lige. Kucnuo je i taj čas, ekipa iz Zapadnog Londona predvođena nezaustavljivim Ivanom Tonijem srušila je Svonsi u meču od 185.000.000 evra, pokupila nagradu i izborila plasman u najviši rang, prvi put posle čak 74 godine - 2:0 (2:0).

Pokupile su Pčele brojne simpatije prethodnih godina zbog sjajnog načina na koji igraju. Precizno, efikasno, sa makar jednim maestralnim golgeterom u svojim redovima. Dok je minule sezone to bio Oli Votkins, ove ga je na najbolji mogući način odmenio Ivan Toni. Bivši napadač Piterbora je čak i nadmašio učinak napadača Aston Vile i postavio rekord Čempionšipa sa 31 pogotkom u ligaškom delu sezone. Nastavio je da trese mreže, sa kreča načeo i Labudove na Vembliju, a bio je to njegov 11 pogodak sa penala, od isto toliko izvedenih. Snažnog napadača ćemo tako gledati u premijerligaškoj konkunreciji, gde mu je prema svemu prikazanom i mesto. Kao i Brenfordu.

Dugo je klub iz zapadnog dela engleske prestonice lutao, minule sezone stao na korak od sna. Fulam ga je savladao u finalu baraža, potom su ekipu napustili ponajbolji igrači Votkins i Said Benrahma, ali to nije pokolebalo Tomasa Franka i njegove saradnike. Održali su ekipu u vrhu drugog ranga, ponovo bukirali karti za baraža i konačno ostvarili cilj. Post je prekinut, a skinuta je i kletva. Naime, Pčele su do današnjeg finala izgubile sedam vezanih. Ti neuspesi ih više neće proganjati.

Loše je počeo plej-of za Frankove izabranike. Izgubili su prvi meč od Bornmuta i činilo se da će se Trešnjice poput Noriča i Votforda ekspresno vratiti u društvo najboljih. Posle samo pet minuta revanša, mnogi su već potpisali, Bornmut je na putu ka Premijer ligi, Brenford će doživeti novo razočaranje. Ipak, Ivan Toni je vratio nade sa kreča. Potom je Mefam učinio uslugu Pčelama, zaradio crveni i ostavio saigrače na cedilu, brojčano nadjačani domaćin je ubrzo stigao i do preokreta, a potom i do trečeg pogotka, kojim je overen plasman u finale.

Svonsi je sa druge strane prošao najveće iznenađenje Čempionšipa Barnsli, ali u finalu nije imao šansu. Već posle 20 minuta Velšani su imali dva gola zaostatka, prečka je sprečila Brentford da u prvom poluvremenu bude još ubedljiviji, a nade Labudova su utihnule sredinom nastavka, kada je Fulton zaradio direktan crveni karton. Apsolutno zasluženo se četa Tomasa Franka pridružila Noriču i Votfordu u eliti, biće pravo uživanje gledati je u društvu najboljih.

Što se tiče samog toka utakmice, samo devet minuta od prvog sudijskog zvižduka golman Svonsija Vudman je srušio protivničkog igrača, pa je sudija Kris Kavana pokazao na belu tačku. Odgovornost je naravno preuzeo Toni, Vudman ga je pročitao, ali je udarac fantastičnog strelca bio izuzetan: pogodio je malu mrežu, dao loptu savršen felš, u žargonu rečeno tri golmana ne bi odbranila ovaj šut.

Samo 10 minuta kasnije, Svonsi se našao u još većem problemu. Andre Aju je izgubio loptu pred protivničkim golom, usledio je fantastičan pas na drugi kraj terena, savršeno su igrači Brenforda istrčali kontru, koju je na asistenciju Rasmunsena u gol rutinski pretvorio Emilijano Markondes.

Nisu se puleni Stiva Kupera oporavili od novog šoka, milimetri su ih delili od još jednog. Već u narednom minutu Toni hvata strašan volej sa oko 20 metara udaljenosti i pogađa prečku!





Od tog trenutka je bilo daleko mirnije, Brentford se vešto branio, Aju je uspeo da pripreti rivalu tek u prvom minutu nadoknade i to pukom srećom: lopta je posle njegovog udarca glavom iz jako teške pozicije, letela par sekundi iznad gola i na kraju pogodila prečku.

U nastavku su Velšanin nastavili da pokušavaju, ali je sve palo u vodu posle neopreznog starta Džeja Fultona. Zgazio je defanzivac Svonsija protivnika, potom se okliznuo i oborio ga na zemlju, sudija Kavana mu je pokazao put u svlačionicu.





ČEMPIONŠIP - PLEJ-OF (FINALE)

Subota

Brentford - Svonsi 2:0 (2:0)

/Toni 10p, Markondes 20/