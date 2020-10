Breša je prošle sezone ispala iz Serije A, a ako bude ovako nastavila smeši joj se tmurna godina i u drugoligaškom karavanu u Italiji. Posle dva kola ekipa iz Lombardije ima samo bod na kontu i trenutno drži "fenjer". Posle remija sa Askolijem na svom terenu (1:1), prošle nedelje je poražena od Čitadele (0:3). Pre početka sezone Breša se odrekla usluga nestašnog dečka italijanskog fudbala, Marija Balotelija. Na klupi tima je iskusni stručnjak Luiđi Delneri.

U Brešu večeras (21.00) dolazi Leče, još jedan prošlosezonski član Serije A. Za razliku od Breše, ekipa sa juga Italije se do poslednjeg kola se borila za ostanak u eliti, ali je Đenova bila bolja u foto-finišu. Leče je dobro krenuo. U prva dva kola je sakupio četiri boda, i to bez primljenog gola. Posle odlaska trenera Fabija Liveranija u Parmu, na kormilo tima seo je Eugenio Korini. On je četiri godine igrao za Brešu, postigao je 11 golova na 101 utakmci u plavom dresu, a uveo je Brešu u Serije A 2019. godine.

U decembru prošle godine dobio je otkaz posle slabih partija, a krajem avgusta seo je na klupu Lečea i zasad mu dobro ide. Mreža crveno-žutih nije se zatresla već 180 minuta. Imaće sigurno dodatni motiv protiv kluba za koji je i igrao, ali i bio trener.

Leče nije mnogo menjao ekipu u odnosu na prošli šampionat. I dalje je tu iskusni napadač Marko Mankosu. On je postigao gol prošle nedelje u Askoliju. Njemu je ovo šesta sezona u dresu tima sa juga Italije. U strelce se upisao u škotski vezista Lijam Henderson. Jedini gol za Brešu ove sezone delo je Alfreda Donarume u remiju protiv Askolija (1:1) na premijeri Serije B.

Poslednja četiri duela ova dva tima dobili su domaćini. U prošloj sezoni Serije A, Breša je na svom stadionu Mario Rigamonti slavila sa 3:0, dok je u Lečeu domaćin dobio sa 3:0. Šest od sedam poslednjih utakmcia ova dva tima dolazilo je tri i više pogodaka. Gosti nisu dobili u Lombardiji 15 godina. Na poslednjih šest mečeva na svom stadionu protiv Lečea, Breša ima četiri trijumfa, dok su dva meča završena bez pobednika.

SERIJA B – 3. KOLO

Petak

21.00: (2,55) Breša (3,30) Leče (2,75)

Subota

14.00: (2,75) Kosenca (3,10) Čitadela (2,70)

14.00: (2,25) Kremoneze (3,15) Venecija (3,45)

14.00: (2,50) Entela (3,25) Ređina (2,90)

14.00: (1,88) Frozinone (3,50) Askoli (4,30)

14.00: (2,60) Pordenone (3,10) SPAL (2,85)

14.00: (2,80) Ređina (3,05) Kjevo (2,70)

14.00: (2,30) Salernitana (3,25) Piza (3,20)

16.00: (2,80) Peskara (3,25) Empoli (2,55)

***kvote su podložne promenama

Odloženo

Monca - Vičenca