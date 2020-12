Ne oglašava se Lionel Mesi tako često u javnosti, ali kada to učini, zemlja se pod nogama trese!

Takav je bio i njegov, brutalno iskreni intervju koji je dao za televiziju La Sexta u kojem se poznatom novinaru Đordiju Evoleu otvorio oko mnogih stvari – planovima za budućnost, odlasku u MLS, razočaranju u doskorašnjeg predsednika Barselone Đosep Mariji Bartomeuu, želji da ode iz kluba letos, Luisu Suarezu, Antoanu Grizmanu, Ronaldu Kumanu, Pepu Gvardioli, privatnom životu, želji da postane anoniman, navijačima koji su ga zamrzeli, izborima u klubu, utaji poreza, o tome da je on kolovođa u svlačionici, smrti Dijega Armanda Maradone, besparici u Barsi...

Ono što je privuklo apsolutno najveću pažnju svima jeste da će do leta držati klub, navijače i sve fanove na žeravici po pitanju daljih koraka u karijeri.

“Nemam ništa isplanirano unapred pre kraja sezone. Sačekaću da se sezona završi i onda ću razmisliti dobro o svemu. Sada želim samo da razmišljam o tome kako da se borim za nove titule, ne o drugim stvarima. Ovo je ljubavna priča koja traje od mojih najranijih godina. Kako god se završilo, ne želim da to bude mrlja na svemu što sam uradio i doživeo u karijeri. Sve se jednom prevaziđe“, rekao je Mesi za televiziju La Sexta i nastavio:

“Ako me pitate da li razmišljam o odlasku ili ostanku – ne znam ni sam šta ću. Ali, ako budem odlazio, želim da to učinim na najlepši način. Ako budem otišao, voleo bih da se jednog dana vratim i ponovo radim za klub. Barselona je veća od svakog igrača, a nadam se da će novi predsednik raditi stvari pametno i dobro“.

Upitan šta bi voleo da radi u klubu, kaže da za njega postoji samo jedna funkcija...

“To je sportski direktor. Želim da radim stvari koje imaju direktnu vezu s fudbalom, ali ne vidim sebe kao trenera. Voleo bih da budem sportski direktor, da radim na izgradnji kluba i dovodim igrače koje želim“.

Argentinski as ne krije da bi jednog dana voleo da zaigra u MLS, gde su godinama unazad odlazili mnogi asovi, od Dejvida Bekama i Tijerija Anrija, do Zlatana Ibrahimovića i Gonzala Iguaina...

“Oduvek mi se sviđala ideja o odlasku u SAD, ali to nije sada i ovog trenutka. Ne znam šta će biti do kraja sezone, a ne želim ništa da govorim unapred jer to ne bi bilo dobro, jer ni sam ne znam šta ću“.

Možda je to moglo da se dogodi letos, da je Mesi istrajao u nameri da napusti Barsu, uprkos svim spekulacijama o selidbi u Mančester Siti... Mesi sada po prvi put iskreno govori o haosu koji se dogodio pre samo šest meseci.

“Tada sam mislio da sam završio jedan ogroman ciklus i da mi je potrebna promena. U glavi sam jasno želeo da izađem iz svega ovog. Znam da nas čeka godina tranzicije, gde će mladi igrači da se uklapaju u sistem. Želeo sam da se borim za Ligu šampiona i titulu u Španiji. Želeo sam da odem, ali na ispravan način“.

Sve je zaustavio Đosep Marija Bartomeu, na koga je Mesi i danas jako ljut ne samo zbog toga što mu je pravnim putem onemogućio izlazak, već i zbog mnogih afera i skandala koje je doskorašnji predsednik servirao kako bi destabilizovao svlačionicu i pogotovo ikonu kluba. Zanimljivo je to što Mesi ni ujednoj rečenici Bartomeua ne naziva po imenu i prezimenu...

“On je počeo da filtrira stvari i iznosi samo negativne stvari kako bih ja ispao loš čovek. Ali, smiren sam. Ispred mene je bila užasna odluka, jako teška za doneti. Jako je teško otići iz tima kome ste dali ceo život. Iskreno mislim da nema boljeg kluba i grada od Barselone. Moja porodica nije želela da se selimo“.

Leo Mesi (©Reuters)

U dahu nastavlja...

“Nekoliko puta sam mu rekao da želim da idem. Birofaks je bio način da mu to saopštim zvanično, što sam učinio nekoliko puta. Da sam hteo, mogao sam da odem na sud s njim jer znam da bih ga pobedio, u to me je ubedio tim advokata koji je proverio sve činjenice i bile su na mojoj strani. Bartomeu me je lagao i zavlačio godinama. Ne samo jednom, mnogo puta“.

Otkrio je Mesi još jedan ozbiljan detalj...

“Plan je bio da Barselonu napustim pre Luisa Suareza. Ali, dogodile su se lude stvari. Otišao je bez obeštećenja, isplaćene su mu sve plate unapred i pojačao je direktnu konkurenciju, koja se bori za iste stvari kao i mi. S njim se čujem gotovo svakodnevno, pričamo o svemu. Ni on, ni ja ne volimo što moramo da se sretnemo na terenu kao suparnici. Čak i kada nismo u najboljim odnosima, jako poštujemo jedan drugog“.

Barselona je novu sezonu počela loše, rezultati nisu ni približno dobri, pogotovo u španskom prvenstvu...

“To je cena koju plaćamo svi. Iskreno, lično nisam bio na pravom mestu u glavi jer sam malo pre toga želeo svim srcem da odem i bilo mi je jako teško da se ponovo navikavam na svlačionicu. Mnogo je ljudi u ovom klubu, ali malo ko je čovek. Mnogo je različitih kultura i svi smo negde drugačiji, ali za mene lično je nemoguće da odem u Real ili Atletiko“.

Mesijeva odluka da ostane polarizovala je svetsku fudbalsku javnost, pa čak i one koji pripadaju “timu Mesi“.

“Znam da i dalje ima mnogo onih koji me vole i da žele da nastavim dalje da igram za Barsu. Isto tako znam da ima deo onih kojima se nije svidelo sve ono što se desilo i kako se završilo. Želim da nastavim život u Barseloni i da jednog dana radim za klub, samo videćemo kako kada dođe vreme“.

Dosta se priča i šuška o tome da je jedan od razloga Barseloninog raspada dolazak Antoana Grizmana, što se navodno nimalo nije svidelo Mesiju jer je bio strogi protivnik kupovine francuskog ofanzivca.

“Nemam nikakav problem sa Grizmanom. Želim da svima bude jasno da on i ja imamo dobar odnos. Zajedno popijemo čašu vina i nema problema među nama“.

Mesi i Grizman (©Reuters)

Barselona je za kratko vreme pala na niske grane. Od giganta koji je osvojio triplu krunu 2015, preko astronomske prodaje Nejmara, do kupovina Filipea Kutinja, Usmana Dembelea i Antoana Grizmana u transferima sa devet cifara, do toga da je klub bio na pragu finansijskog kolapsa, što je sprečeno bukvalno u poslednjem momentu.

“Biće jako teško za Barselonu da dovodi kvalitetne igrače, kada para nema. Vraćanje Nejmara biće jako teško i komplikovano. Kako isplatiti PSŽ? Novi predsednik moraće da bude jako inteligentan i napravi prave poteze kako bi sve došlo na svoje“.

Izbori u Barseloni zakazani su za 24. januar...

“Moj je stav da ne govorim javno ni o jednom kandidatu. Teška je situacija u kojoj se klub nalazi. Ko god da pobedi, nadam se da će dovesti stvari na svoje i vrati Barselonu tamo gde joj je mesto, gde i zaslužuje, jer danas nije tu. Nisam pričao ni sa jednim kandidatom“, kaže Mesi, mada je nedavno predsednički kandidat Đordi Fare izneo u javnost da je obavio razgovor s njegovim ocem i izneo mu planove kako da Barselonu ponovo učini velikom i Lea zadrži u klubu...

O Ronaldu Kumanu...

“S Kumanom je sve ozbiljno. Sve što je dosad uradio u ovim okolnostima je veliki uspeh i radi stvari dobro. Dosta je mladih igrača koji rastu“.

O dugogodišnjim pričama da vlada svlačionicom...

“Svi pričaju o tome kako sam ja glavni i to mi smeta. Mnogi uzimaju stvari zdravo za gotovo. Ljudi veruju u sve što se priča, što napišu novine ili se izgovori na televiziji. Pričaju tako o Barseloni i reprezentaciji Argentine, gde igraju moji prijatelji“.

O Pepu Gvardioli...

“S Gvardiolom sam poslednji put razgovarao o privatnim stvarima, ne o tome da li ćemo i kada da se sastanemo da pričamo o poslu. On i ja delimo nešto posebno. On je trener koji ti uvek govori iskreno i zna kako stvari stoje. Pep Gvardiola i Luis Enrike su najbolji. Kraj njih sam napredovao najviše i stekao veliko iskustvo“.

O utaji poreza...

“Savetovali su me advokati, na kraju se sve rešilo. Nisam se žalio na presudu. Jedino zbog čega mogu da se žalim jeste tretman koji sam dobio od madridske štampe, mada je bilo i onih u Kataloniji koji su me napadali i kritikovali“.

Zbog toga mu je, kaže, bilo teško i supruga Antonela ga je čak savetovala da ide kod psihologa...

“Trebalo je da je poslušam, ali nisam. Antonela mi je nekoliko puta savetovala da to uradim, ali meni je teško da se nekom otvorim“.

O ličnim ambicijama i katastrofi pretrpljenoj od Bajerna u polufinalu Lige šampiona...

“Ne igram fudbal da bih bio najbolji na svetu i hvalio se time. Igram da bih pobeđivao i osvajao titule. Poraz od Bajerna teško je pao svima. Svesni smo bili da možemo da izgubimo, ali ne onako“.

Mesi i Maradonin dres iz Njuelsa (©Reuters)

O smrti legendarnog Dijega Armanda Maradone...

“O njegovoj smrti sam saznao iz poruke od svog oca. Bio je u mojoj kući malo pre nego što je preminuo. Niko nije mogao da očekuje da će se to desiti tako brzo. Užasna vest. Ljudi iz Njuelsa dali su mi onaj dres. Čuvao sam ga dugo i odmah shvatio da je vreme da ga obučem. Tog dana znao sam da moram da postignem gol“.

Priznaje da ne želi da se jednog dana digne takva prašina oko njegove sahrane, kao što je zbog Maradonine...

“Ne želim da razmišljam na taj način. Sve ono što se desilo posle Maradonine smrti je normalno, zaslužio je tako nešto. Ne razmišljam o smrti. Razmišljam o životu, svojoj deci i porodici, ali ne i o smrti“.

O fudbalu u doba korone...

“Igrali smo kako bismo ispunili televizijske ugovore. Ne razmišlja se o sportu. Igrali smo u ritmu nedelja-sreda samo iz ekonomskog interesa, više nego zbog samog sporta. Igrali smo i trenirali samo zbog toga. Fudbal je dobro došao u ovim vremenima, jer je ljudima došao kao distrakcija u ovim ružnim vremenima. Ali, igrati fudbal u ovo vreme je užasno, hladno i ružno. Jako ružan osećaj. Verujem da je i ljudima postalo dosadno da sve gledaju samo na televiziji“.

Njegova želja je da jednog dana vodi normalan život...

“Ponekad poželim da nisam poznat, kako bih normalno mogao da odem do supermarketa, bioskopa, restorana... A da me ne gleda 300 ljudi i prate svaki moj korak. Privilegovan sam, ali ponekad bih voleo da prođem ulicom neopažen. Ljudi misle da mi živimo u savršenom svetu, da ne razmišljamo i da nas nije briga o tome šta se dešava. Inače vodim normalan život, čak ponekad jako dosadan. Ponekad odem do supermarketa da kupim šta nam treba. Uživam u društvu svojih prijatelja, porodice. Jako sam selektivan čovek i biram s kim se družim. Volim da budem sa svojom decom. Volim da s njima pričam o stvarima vezanim za sport, jako sam srećan zbog toga što mogu da provedem dosta vremena s njima“.

