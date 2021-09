"Tiha voda breg roni", kaže čuvena narodna poslovica, kojom se najbolje može opisati ovosezonsko čudo koje priređuje tuzlanska Sloboda u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Poučena iskustvom iz prethodnih nekoliko godina, javnost u BiH od Tuzlaka nije očekivala ništa drugo do borbu za opstanak. Ništa optimističniji nisu bili ni najveći zaljubljenici u klub, jer se unazad četiri-pet godina uglavnom vodila bitka za goli život u društvu najboljih. Međutim, mladi i perspektivni stručnjak Mladen Žižović je bez puno pompe i u potpunoj tišini, uspeo da stvori respektabilan tim koji će, kako stvari stoje, igrati zapaženu ulogu u Premijer ligi.

Gledajući kroz istoriju, Sloboda je igrala značajnu ulogu u BiH fudbalu. Ipak, trostruki finalista Kupa, i dvostruki vicešampion Premijer lige, sunovrat je doživeo u sezoni 2011/12, kada je nakon 42 godine izgubio status u društvu najboljih. Samo tri sezone ranije Sloboda je ostvarila najveći uspeh plasmanom u finale Kupa i trećim mestom na tabeli, s tim da je tada administrativnom greškom uprave takmičenja – zbog čega je usledila tužba – ostala bez licence za takmičenje u Evropi. Nekako je ceo taj skandal zataškan, a ni u Slobodi nisu dizali previše glasa, pa se pretpostavlja da su se već nekako poravnali sa Savezom.

Posle tog ispadanja Sloboda se uspravila dovođenjem legendarnog Ćire Blaževića i brzim povratkom u Premijer ligu, međutim, poslednji bljesak je viđen u sezoni 2015/2016, posle čega su usledile nove tubulencije, odlazak uprave, pa je Sloboda uglavnom važila za ekipu koja će grcati u borbi za opstanak. I prethodne sezone tuzlanski tim je u jednom trenutku bio jedan od glavnih kandidata za ispadanje, Gradimir Crnogorac podneo je ostavku, a vruć krompir u ruke niko nije hteo da preuzme.

Niko osim Mladena Žižovića.

Izboren je željeni opstanak, a u narednu sezonu ušlo se sa malim očekivanjima, ali odličnim startom.

"Sloboda u prethodne tri ili četiri godine nije napravila neki iskorak, bar što se tiče rezultata. Obično je to bila gola borba za opstanak. Ove sezone smo nekako skupili redove i krenuli od samog početka, na jedan fin i ispravan način i već se vide rezultati tog, da kažem organizovanog rada. S obzirom na sve okolnosti koje su u bosanskohercegovačkom fudbalu i kvalitet same lige, budžet kojim raspolažemo i koji je umnogome skromniji u odnosu na neke klubove iz naše lige, sigurno je da smo napravili iskorak u odnosu na sve prethodne godine i pokušaćemo da nastavimo u ovom ritmu", počeo je Mladen Žižović priču zaMozzart sport.

Sloboda je, bar za sada, srušila sve predrasude oko prognoza i pesimističnih očekivanja. U osam odigranih utakmica ostvaren je skor od četiri pobede, tri remija i svega jednog poraza, i to od Sarajeva. Ostvareni su trijumfi nad Rudar Prijedorom (1:0), Radnikom iz Bijeljine (2:1), Leotarom (1:0), te Veležom (2:0), dok su upisani remiji sa Širokim Brijegom, Željezničarom i aktuelnim šampionom Borcem.

Start odličan, ali i neočekivan.

"Mi smo to priželjkivali i svi koji radimo u klubu smo mislili da možemo. U tih osam utakmica osvojili smo 15 bodova. Iskren da budem možda smo mogli i više, međutim, ne smemo i nećemo da budemo nezadovoljni, jer su i neke druge okolnosti sastavni deo fudbala, tako da se pripremamo i na takav ishod. Generalno, svaki bod koji smo osvojili je plod jednog fanatičnog rada, jedne dobre atmosfere unutar kluba i svaki bod je apsolutno zaslužen".

Mladen Žižović (©FK Sloboda Tuzla)

Uoči samog početka premijerligaškog karavana Bosne i Hercegovine za vrh tabele uglavnom su konkurisali Sarajevo, Željezničar, Zrinjski, Široki Brijeg, Velež, Tuzla Siti. Ruku na srce, Sloboda ne.

"Vidite, prošlo je svega sedam kola pa je za neke veće analize možda rano. Sačekaćemo da se završi bar prvi deo ove sezone, pa da vidimo gde je to objektivno nama mesto, ali ono što je evidentno je da smo konkuretni svim ekipama u našoj ligi i to je najveći uspeh ove generacije igrača koja trenutno igra. E sada, gde ćemo završiti i u kojem će smeru ići to niko ne zna, ali je bitno samopouzdanje koje mi posedujemo u ovom momentu i sigurno je da ćemo još na tome raditi", istakao je strateg Tuzlaka.

APLAUZI I POSLE PORAZA

Uspeh sigurno ne dolazi preko noći. Sve je deo procesa, ali nekad je bitno i organizovati sam proces kako se na dobre rezultate ne bi moralo čekati godinama. Upravo to je za kratko vreme uspeo da napravi Žižović, koji je samo jedan deo mozaika koji Sloboda počinje da gradi.

"Kada sam došao pre nekih šest-sedam meseci, nije bilo baš sjajno iskren da budem. Bilo je dosta problema unutar tima. Bilo je i prekida treninga nekoliko puta od strane navijača, prouzrokovano nezadovoljstvom. Jednostavno, ambijent nije bio dobar. Pokušali smo neke stvari da promenimo unutar kluba u odnosu prema obavezama, prema igri, prema protivnicima, prema ljudima koji su zaposleni u klubu, da to sve bude na nivou, i tražili smo maksimum što se tiče samog treninga. Nije bilo lako, s obzirom na to da je bio veliki pritisak na igračima što se tiče opstanka, jer smo bili ugroženi, bili smo deseti", priča Žižović.

U dahu trener Slobode objašnjava kako je teklo sprovođenje reorganizacije.

"Malo smo skratili igrački kadar. Pustili smo 16 igrača, a doveli šest. Napravili smo kvalitet u realnim okvirima, bar što se tiče platežne moći Slobode i napravili grupu takmičara, momaka koji hoće da prihvate izazov, zajedno sa ambicioznom mladom upravom, koja je iskrena, poštena i koja pokušava neke stvari da uradi na pravi način. Dobili smo simpatije svih ljudi koji su se bili udaljili od Slobode neko vreme. Videli su da je to jedna normalna prava priča i za sav taj rad i energiju, nagrađeni smo dobrim rezultatima. Ono što je najveći uspeh, to moram reći, a to nisam video u poslednjih desetak sezona, iako sam član Premijer lige nekih 20 godina i kao igrač i kao trener i kao asistent trenerima, da posle jednog derbija u Tuzli i poraza od Sarajeva, nisam video neki drugi klub kome su uprkos porazu navijači aplaudirali još 10 minuta nakon utakmice. I to u jednom od najvećih derbija u Bosni i Hercegovini. Eto, to je neka satisfakcija koju smo uspeli da okrenemo u našu korist i taj odnos navijača nam mnogo znači", ističe Žižović.

Upravo su navijači jako bitan faktor Slobodinog povratka na staze uspeha. Nekadašnji velikan jugoslovenskog fudbala uspeo je da na stadion Tušanj privlači sve veći broj gledalaca, kao što je to bio slučaj u sretnim vremenima crveno-crnih.

"Ljudi kojima je Sloboda u srcu žude za jednom jakom Slobodom, koja će ih u ovom našem tmurnom vremenu pandemije razveseliti dobrim rezultatima. Žude da vide ekipu koja daje maksimum na terenu. Eto, takva je trenutno grupa momaka koja nosi crveno-crni dres. Sigurno nekih 60 odsto njih je usko vezano za Tuzlu i okolinu Tuzle i omladinsku školu. Vidi se taj odnos prema klubu, gradu, boji dresa. Ljudi to prepoznaju na ulici".

OSLONAC NA MLADE SNAGE

A, što se tiče samih igrača...

"Malo smo drugačiji od svih ostalih klubova, to vam moram priznati. U nekim skromnim uslovima izvlačimo maksimum iz ekipe i to nam je i cilj. Da budemo bolji nego prošle godine. Da napravimo jedan zdrav kolektiv, jedan zdrav klub iz koga ćemo afirmisati nekoliko mladih igrača, a imamo ih sigurno u našim redovima. To su Adi Alić, Jasmin Osmić, Eldar Mehmedović, Tarik Kapetanović, Nedim Avdić, Alen Kurtalić, Saša Maksimović. Sve su to momci koji su svoje prve korake načinili u Slobodi i to je pravo bogatstvo".

Kada se detaljnije zagleda u igrače koji su prostrujali Slobodinom istorijom sigurno se može videti veliki broj zvučnih imena. Međutim, stiče se utisak da ovu generaciju krasi zajedništvo. Uglavnom su to mladi momci željni dokazivanja, uz par starijih igrača koji imaju iskustva u Premijer ligi, poput Saida Huseinovića, Mladena Veselinovića.

Tim Slobode (©FK Sloboda Tuzla)

Tim bez velikih imena koji izbaci pojedinca. U ovom slučaju napadača Dženisa Beganovića vodećeg strelca sa četiri postignuta gola.

"Mi nemamo zvezde u timu, a i ne znam šta to znači u našem fudbalu. Nemamo preplaćene igrače, eto to je poenta cele priče. Nemamo velike ugovore. Sve su to realni ugovori za naše uslove, tako da smo napravili jednu mladu ekipu zajedno sa iskusnim momcima i to za sada daje rezultat. Istakao se Dženis Beganović sa golovima i nadam se da će on potvrditi ono što je u prošlosti radio. Malo je stao, ali čini se da će ova sezona biti njegova. Sigurno je da može mnogo bolje, nebitno da li daje golove, i nadam se da će potvrditi svoj talenat koji još nije u potpunosti iskoristio".

Svakako, trenutna forma ne mora ništa da znači. Činjenica je da je Sloboda hit prvenstva, ali iz tabora Tuzlaka poručuju da stoje čvrsto na zemlji i sa namerom da ostvare svoje prioritetne ambicije.

"Mi nemamo imperativ da sad nešto moramo. Jedino što želimo je da napravimo ambijent u klubu koji će biti radan i profesionalan i da ne uđemo u onu borbu za goli život, koja je bila prethodnih godina. Dakle, da budemo bolji nego prošle godine, a mi smo na dobrom putu da to i ostvarimo, te da afirmišemo mlade igrače. Stručni štab je dobio takav zadatak. Generalno, ne zadovoljavamo se prosekom, bar ne ja kao trener. Relativno sam mlad, ali gde god sam radio trudio sam se da napredujem, pa sam i u Radniku i u Zrinjskom napravio evropske iskorake. E sad, za nešto više potreban je kvalitet na duže staze. Mi ćemo težiti i to da napravimo i da imamo jedan sportski pritisak. Moram reći da je privilegija raditi u klubu koji ima određeni pritisak od strane javnosti, navijača, medija, stručnog štaba. Lako je biti prosečan i boriti se za minimalne ciljeve, međutim, mi želimo maksimum iz ove ekipe", jasan je Mladen Žižović.

Svakako, trenutno stanje na tabeli ne mora da znači da će Sloboda do kraja biti konkurent za titulu, ali lepo je videti da se tim sa tradicijom, imenom i prezimenom vraća u vrh BiH fudbala.