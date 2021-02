Bilo je problema, promenjivih igara, razočaravajućih rezultata, čak i sumnji u kvalitete Nika Kovača, ali kako vreme odmiče tako hrvatski stručnjak demonstrira da nije slučajno podigao Ajntraht do statusa polufinaliste Lige Evrope i dobio šansu u Bajernu. Uspeo je da transformiše Monako u tim koji pobeđuje – rutinski.

Kneževi su osigurali plasman u osminu finala Kupa Francuske, trijumfom u Grenoblu (1:0), što im je osmo vezano slavlje. U prvenstvu su naređali sedam i podigli se do četvrtog mesta, sa jasnim planom da se bore za plasman u evorpske kupove, a da imaju visoke ambicije i u maosvnijem takmičenju dokazali su na terenu drugoligaša.

Što nije bio baš lak zadatak ako se zna da je Grenobl na stadionu „Alpi“ sve do danas bio neporažen. Samo su Okser i FC Pariz izvukuli remi, ali pred naletima gostiju iz Monte Karla nije bilo odbrane. Mada to rezultat ne pokazuje, Monako je sve vreme bio dominantan i jedino pitanje je bilo kad će i ko probiti odbranu domaćina. Učinio je to Stevan Jovetić, koji u poslednje vreme igra sve bolje i nameće se stručnom štabu. U odsustvu Kevina Folanda i usled činjenice da je Visam ben Jeder ostao na klupi, dobio je kapiten reprezentacije Crne Gore šansu od prvog minuta – tek treći put ove sezone – što se pokazalo dobrom odlukom.

Upravo je Jovetić presudio Grenoblu. U 36. minutu proigrao ga je Sofijan Diop, a nekadašnji kapiten Partizana demonstrirao klasu bez problema realizovavši priliku. Bio je to Jovetićev treći pogodak u sezoni, prethodna dva pala su u januaru, pa ispada da se njegovo buđenje potrefilo sa usponom Monaka.

Osim Jovetića, glavu na veliku scenu promalja još jedan nekadašnji špic Partizana. U prošlom kolu Lige 1, Petar Škuletić je zasladio ubedljiv trijumf Monpeljea nad Dižonom, da bi danas overio plasman ekipe u narednu rundu kupa. Ovoga puta na gostovanju Strazburu (Stefan Mitrović na terenu 90 minuta, dok Mihajlo Ristić nije ulazio u igru za goste).

I Škuletiću je to bio treći pogodak u sezoni. S obzirom da šansu dobija na kašičicu (zbirno 83 minuta u borbi za bodove i 22 dana u Strazburu) učinak je zadovoljavajući i može mu popraviti šanse da na leto nađe dobar klub, s obzirom da, poput Jovetića, postaje slobodan igrač.

Od ostalih mečeva popodnevnog programa Kupa Francuske valja izdvojiti eliminaciju Bordoa, koji je na stadionu „Matmut Atlantik“, pretrpeo poraz od Tuluza, dok je Marselj napokon pobedio. Prvi put još od Božića.

KUP FRANCUSKE – 1/32 (JEDAN MEČ)

Utorak

Lorijan – Pariz FC 2:1 (0:1)

Rems – Valansijan 3:4 (1:1)

Lion – Ajačio 5:1 (4:0)

Sreda

Okser – Marselj 0:2 (0:0)

/Benedeto 54, Dijeng 90+2/

Bordo – Tuluz 0:2 (0:1)

/Bajo 39, Antist 57/

Grenobl – Monako 0:1 (0:1)

/Jovetić 36/

Nant – Lans 2:4 (1:3)

/Bamba 24, 63 – Žan 27, 39, Dukure 36, Kalimuendo 58/

Strazbur – Monpelje 0:2 (0:1)

/Delor 45+1, Škuletić 88/

17.00: (3,25) Amijen (3,10) Mec (2,35)

17.00: (1,62) Brest (3,80) Rode (5,80)

17.00: (4,10) Nim (3,50) Nica (1,90)

19.00: (4,90) Dižon (3,50) Lil (1,77)

21.05: (18,0) Kaen (7,75) PSŽ (1,15)

Četvrtak

18.45: (3,30) Sošo (3,25) Sent Etjen (2,25)

21.00: (2,90) Anže (3,20) Ren (2,50)

