Menadžer Đanluiđija Bufona, Silvano Martina, izjavio je kako je iskusnog čuvara mreže pre potpisa sa Parmom kontaktirala Crvena zvezda, ali da su emocije prevagnule pri odluci da se vrati u nekadašnji klub.

Bufon se ovog leta našao na tržištu posle rastanka sa Juventusom, ali se odlučio na povratak na Enio Tardini. Kako kaže Martina, na stolu je bilo ponuda sa više strana, a među njima je i ona od strane srpskog šampiona.

"Ideja je rođena pre 15 dana. Imajući u vidu njegove godine, imao sam gomilu predloga, govorimo o šest-sedam klubova. Među njima su bila tri brazilska kluba, ponude koje su prijale, ali koje nisu mogle da se uzmu u obzir zbog porodičnih stvari. Pre nego što smo potpisali za Parmu pozvala nas je Crvena zvezda. Vraćajući se iz Rima, otišao samo do njega i tada mi je rekao da je prolazeći kroz Parmu osetio jake emocije i tada je shvatio da je to klub koji želi. To je bilo romantično.", rekao je Martina.

Povratak u Parmu je predstavljao ostvarenje želja legendarnog čuvara mreže.

"Poruka koju je poslao je lepa: fudbal je strast i ljubav, a ne samo posao. Posao je posledica, igra se za tri boda i za zadovoljstvo treniranja. Bufon se vraća na mesto koje poznaje. Ubrzo nakon pobede na Svetskom prvenstvu 2006. godine otišao je da igra protiv Riminija u Seriji B, a pola Evrope ga je želelo", aludirao je Martina na Bufonovu odluku da sa Juventusom zaigra u nižem rangu takmičenja nakon Kalčopolija.

Bufon ima 43 godine, ali mu je san da zaigra na Svetskom prvenstvu u Kataru.

"Jasno je da je to san . Od 35. godine morate postaviti ciljeve, a njihovo postizanje je sporedna stvar", dodao je Martina.