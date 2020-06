Bukti na Mestalji, francuski klan smenio trenera Valensije

Rezultati loši, igra neubedjiva, odnosi u svlačionici poremećeni. Logična posledica – smena trenera. Valensija se u ponedeljak veče rastala sa Alebrtom Seladesom, jer su s njim šanse za još jedan plasman u Ligu šampiona drastično opale.

Klub sa Mestalje je dobro gurao pre korone, bio u konkurenciji za evropske kupove, ali je u nastavku šampionata beležio razočaravajuće rezultate: remi u lokalnom okršaju sa Levanteom, porazi na gostovanjima Real Madridu, Eibaru i Viljarealu, ništa posebno nisu vredela tri boda protiv Osasune, jer su se Slepi miševi survali na osmu poziciju na tabeli La Lige i za mestom u Ligi šampiona zaostaju osam koraka, a opasno im visi i plasman u Ligu Evrope.

Uprava to više nije mogla da trpi, smenila je Seladesa, iako on suštinski nije previše kriv. Pre će biti da je platio ceh loših poteza rukovodstva, slabe selekcije tima i previše Francuza u ekipi, pa španski mediji ukazuju da mu je svlačionica okrenula leđa baš zbog „francuskog klana“. Podsetimo, ove sezone članovi Valensije su Gameiro, Kokelan, Mangala i Dijakabi. Ovaj poslednji je krivac za gol protiv Levantea kad su kola krenula nizbrdo i bilo je jasno da je svlačionca pred pucanjem. Kasniji rezultati su samo to potvrdili.

Selades je dobio šansu sredinom septembra, pošto je iznenada otpušten Marselinjo, koji je vratio klub u Ligu šampiona, ali je i sam platio ceh promeni vlasničke strukture i sve većem uticaju gazde Petera Lima na selekciju igračkog kadra. Tad je otpušten i izvršni direktor Metju Alemani, posle 12 godina poslovanja kluba. Usledio je obračun bivše i sadašnje uprave, podmetanja, priče i pričice i kako to obično biva najviše je trpela ekipa. S njom i trener.

Inače, Selades je šesti trener Valensije u poslednjih šest godina (Nuno Espirito Santo, Geri Nevil, Pako Ajesteran, Čezare Prandeli i Marselijo), što pokazuje da kontinuitet struke ne postoji. Ekipu će u preostalih šest kola šampionata predvoditi Salvador Gonzales Voro, dosad je čak četiri puta preuzimao ulogu vatrogasca i uvek je bio samo prelazno rešenje do pronalaska novog šefa stručnog štaba. Biće tako i ovog puta.