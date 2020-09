David Alaba je član Bajerna već 12 godina, ali bi uskoro mogao da usledi prilično ružan rastanak.

Pregovori Bajerna i Alabe oko novog ugovora su se pretvorili u otvoreni rat koji se preneo u medije. I čini se da ovde neće biti srećnog kraja…

Podsetimo, Alaba je ušao u poslednju godinu ugovora, a Bajern već mesecima pokušava da produži saradnju sa njim kako ga ovog leta ne bi izgubio ispod realne vrednosti. Ili još gore: Da im ode narednog leta bez obeštećenja! Bio bi to ozbiljan poslovni promašaj Bavaraca koji ne vole da gube novac. Alaba je jedan od najboljih levonogih defanzivaca sveta, podjednako uspešno igra kao levi bek, štoper, pa čak i u veznom redu i bio je jedan od najzaslužnijih za osvajanje titule evropskog prvaka.

Svestan svoje vrednosti, Austrijanac je pre nekoliko meseci zatražio od Bajerna da postane jedan od najplaćenijih igrača u klubu. Njegov agent Pini Zahavi je tražio bruto platu od čak 25.000.000 evra godišnje za svog klijenta što je iznad najplaćenijih igrača u klubu Levandovskog i Nojera koji imaju oko 20.000.000 evra godišnje bruto. Čak ni Leroj Sane nije dobio takav ugovor. U Bajernu su tada pobesneli na Alabu i njegove zastupnike smatrajući da ih ucenjuju.

Uli Henes je juče javno raspalio po Alabi i njegovim zastupnicima opisujući ih kao “pirane” i pride je otkrio da je Zahavi zatražio proviziju od preko 10.000.000 evra za produžetak ugovora. Danas je stigao i odgovor.

“Ni u jednom trenutku pregovora nismo došli do detalja oko provizije. Jedini put kada smo to pomenuli je bilo na sastanku sa Salihamidžićem u Lisabonu. Hasan me je tada pitao kako mislim da rešim to, a ja sam odgovorio da je najvažnije da prvo postignemo sporazum sa igračem oko njegovih uslova, a da ja neću tražiti ništa veću proviziju nego obično. Ništa više od provizija koje uzimaju ostali agenti prilikom pregovora sa Bajernom. Još jednom ponavljam: Nismo ni došli do razgovora o ciframa!”, rekao je danas Zahavi.

U priču se uključio i Alabin otac Džordž.

“Doveo sam Davida kao dete u Bajern i tokom svih ovih godina smo imali brojne prilike da on promeni klub. Ipak, bili smo lojalni Bajernu i on je ostajao u Minhenu posle svake ponude. Zato nisam očekivao od Bajerna da širi ovakve prljave laži po medijima. A upravo to su njihove odvratne tvrdnje o visini plate i provizije. Njihove trvdnje da odbijamo da produžimo ugovor zbog provizije su netačne optužbe. Sve to rade jer mi nismo pristali na njihove cifre koje su stavili u ponudu. Mi imao drugačije ideje od toga što je ponuđeno”, rekao je Alabin otac.

Alaba u Bajernu trenutno zarađuje 15.000.000 evra godišnje bruto, a Bajern mu je navodno ponudio ugovor od 11.000.000 evra bruto po sezoni plus 6.000.000 evra godišnje kroz bonuse. To je manje od onoga što je imao do sada, a vrednost na tržištu i pregovaračka pozicija mu prosto garantuju da može da dobije više.

Pregovori i dalje nisu “mrtvi”, ali teško je za očekivati da se napravi pomak kada je ovako ogromna razlika između onoga što Bajern nudi i onoga što Alaba traži.

Zahavi odavno gleda druge opcije i nudi Alabu konkurentskim klubovima. Ponudio ga je Pari Sen Žermenu koji je spreman da plati maksimalno do 30.000.000 evra za obeštećenja, ali Bajern je stavio cenu od 60.000.000 evra što je suludo za igrača koji je u poslednjoj godini ugovora. Real Madrid i Barselona takođe prate situaciju pošto su u prošlosti oboje bili ozbiljno zainteresovani za Alabu.