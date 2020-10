Ništa, ništa, ništa celo leto i onda – BUM! Tri pojačanja u jednom danu! Posle Mojzea Kena koji je s Evertonom dogovoren još u nedelju ujutru, u ranim popodnevnim satima Sveci su završili još dva pojačanja – Žoaa Marija i Danila Pereiru.

EKIP DEMANTOVAO SEBE: ŽOAO MARIO NE DOLAZI U PSŽ

Pitaće mnogi verovatno Leonarda šta je čekao celo leto s pojačanjima, kada je sada panično morao da reaguje, ali Tomas Tuhel dobija bar nekakva rešenja za deficitarne pozicije i do zatvaranja pijace u ponedeljak uveče čekaće se samo još štoper! Obojica na lekarske preglede stižu u nedelju uveče, a najkasnije u ponedeljak biće ozvaničeni transferi. Naknadno je stigla informacija od Fabriciija Romana da PSŽ nema nikakav dogovor s Interom oko Marija, mada nije naglasio da li to znači da od transfera nema ništa, ili je to samo trenutna situacija...

Francuski Ekip javlja da je PSŽ završio sve kako i Tuhel u rotaciji imao dvojicu novih vezista. S obzirom na njihove profile, te činjenicu da je Tjemue Bakajoko već stigao u Napulj na potpisivanje ugovora, to znači da je PSŽ odustao od dovođenja Delea Alija i Kristijana Eriksena!

Žoao Mario se vratio u Inter po završetku pozajmice u moskovskoj Lokomotivi i praktično celo leto čekao da mu klub ili agenti pronađu novi angažman, a on je stigao u poslednji čas! Portugalskom vezisti koji može da bude i defanzivno i ofanzivno orijentisan ovo će biti treća pozajmica otkako je stigao u Inter, posle Vest Hema i Lokomotive. Ekip uporno tvrdi da će Mario do kraja sezone biti igrač Svetaca koji će pride imati i opciju da ga otkupe narednog leta. Žoao Mario je bio meta PSŽ i u vreme direktorskog mandata Antera Enrikea, ali se kasnije naveliko pisalo o njegovoj nesposobnosti zbog koje je dobio otkaz u Parizu.

Što se kapitena Porta tičel, radio Monte Karlo tvrdi da je njegov transfer ugovoren bukvalno u nedelju nešto pre podneva. On će potpisati ugovor o pozajmici na godinu dana, a PSŽ će takođe imati mogućnost da ga otkupi, ali i o njegovoj ceni biće govora najverovatnije na kraju sezone. Danilo sa Portom ima ugovor do juna 2022. godine i izlaznu klauzulu od 60.000.000 evra, ali izvesno je da će dogovorena cena biti manja.

PSŽ će do ponedeljka uveče juriti još štopera! Prva meta je Antonio Ridiger, koga PSŽ takođe želi na pozajmicu. Razlog zašto Sveci ovog leta dovode pojačanja samo na trenutnoj bazi jesu neizmireni dugovi po slovu finansijskog fer-pleja, pa samim tim na Parku prinčeva nisu želeli da se razbacuju velikim novcem, kako bi do narednog leta pokrili sve troškove koje su imali.

Što se Delea Alija tiče, šuška se da se PSŽ povukao pošto je Totenhem odbio drugu ponudu za njegovu pozajmicu vrednu 4.500.000 evra. Prvi čovek Pevaca Danijel Levi na sve moguće načine pokušavao je da opelješi ljude iz Pariza, a na tu igru oni nisu pristali. Zato su izabrali možda manje kvalitetnija, ali dostupnija rešenja.

Još štoper i PSŽ je spreman.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com