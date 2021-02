(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Prolaz Juventusa u finale Kupa Italije i vulgaran svađa između Antonija Kontea i Andree Anjelija su glavna priča u italijanskim medijima. Najavljuje se i sudar Atalante i Napolija koji će večeras odlučiti drugog finalistu nacionalnog kupa. Veliki prostor dobija i Zlatan Ibrahimović koji će se na Festivalu Sanremo predstaviti u novom ruhu, odnosno ulozi šoumena, za koju ima prirodan talenat.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

"Juve, finale… i otrovi", stavlja u prvi plan najčitaniji itaijanski dnevnik prolaz Bjankonera u završnicu Kupa Italije i uzavrelu prepirku između trenera Intera Antonija Kontea i predsednika Bjankonera Andree Anjelija.

"Inter nije uspeo da probije bedem Juvea i sada mu je ostao samo skudeto da spasi sezonu. Sukob Anjeli-Konte, predsednik na kraju meča koristio kočijaški rečnik. Konte: potrebno je više vaspitanja i poštovanja", citira se izjava kormilara Nerazura dok se ispod objavljuje fotografjia (pokazan srednji prst) koja svedoči da ni Konte nije bio koherantan sa svjim izjavama.

Na unutrašnjim stranama se kaže da je odbrana Juventusa bila neprobojna i da presing Intera nije dao željene rezultate. Takođe se ističe da je Juve u dva kontranapada preko Ronalda imao stopostotne šanse i da je Handanović spasao Inter od poraza. Gazeta je za najboljeg igrača meča proglasila Demirala ocenivši ga sa 7,5 što uz činjenicu da je drugi najbolji fudbaler u redovima Stare Dame bio De Liht (sedmica) najbolje opisuje odnos snaga na terenu.

Gazeta se bavi i detaljno svađom Konte-Anjeli koja je trajala čitav meč i po njegovom završetku. U tekstu se podseća da između dvojice računi nikada nisu raščišćeni posle iznenadnog odlaska Kontea s klupe Juvea u leto 2014. godine i da su se samo pogoršali posle stavljanja veta Anjelija da se Konte vrati na kormilo Juventusa pre godinu i po dana.

"Gasperini želi bis,Gatuzo spas", najavljuje se drugi polufinalni dvoboj u kojem će Atalanta i Napoli odlučiti ko će na megdan Juventusu u finalu Kupa Italije, ali će imati i efekat na budućnost trenera, pogotov šefa stručnog štaba Napolija. Na unutrašnjim stranama se umesto trenera u prvi plan stavljaju Murijel i Insinje, odnosno da će njihov dvoboj odlučiti meč.

"Lorencova noć. Potreban je kapitenski meč, za njega i za Gatuza", podvlači se da je utakmica u Bergamu vododelnica sezone Napolija.

"Ibra, derbi na Sanremu", piše Gazeta da će na najpoznatijem italijanskom muzičkom festivalu, na pozornici hotela Ariston, biti takođe veliki derbi. Naime, voditelj programa Amadeus je veliki navijač Intera i to nikada nije krio a upravo je on i želeo Ibrahimovića pored sebe u ligurijskoj varoši početkom marta. U člansku se kaže da će za Ibru biti najkomplikovaniji 3.mart jer tada Milan igra sa Udinezeom, iako utakmica ne bude pomerena za popodnevni termin, on neće moći da učestvuje u šou programu te večeri.

U drugom tekstu posvećenom Milanu se prenosi odlična vest za Piolija pošto se Benaser oporavio i protiv Specije ćemo prvi put u 2021. godini videti stratni dvojac na sredini terena Rosonera: Kesi-Benaser.

CORRIERE DELLO SPORT

"Pirlo, duvaju Juveovi vetrovi! Andrea slavi: Ja “alegrijano”? Bio bih srećan da postanem", i rimski dnevnik posvćuje centralni deo naslovnice uspehu Bjankonera u Kupu Italije i prenose izjavu trenera Pirla koji se uopšte ne vređa kada se konstatuje da je njegov tim počeo da pravi rezultate sa primenom filozofije Maksa Alegrija. Naprotiv, Pirlo je sve iznenadio kontranapadom i izjavom da bi bio veoma srećan da ponovi rezultate Alegrija.

Korijere piše da je na kraju dvoboj Intera i Juvea odlučen u meču na San Siru a da pritisak Intera nije bio plodotvoran, štaviše Juve je iz brzih tranzicija imao bolje šanse da zatrese mrežu. Poput Gazete i Korijere veze hvalospeve na račun dvojice mladih defanzivaca Stare dame, Demirala i De Lihta koji su bili, bukvalno, neprolazni.

"Gatuzo i trozubac koji se još uvek nije video", najavljuje Korijere da će Napoli igrati sa ultraofanzivnom trojkom pošto se u tim vraća od prvog minuta Osimen. Međutim, više od napada navijače Napolija brine zadnja linija: "Maksimović-Rahmani, ispit istine". U tekstu se kaže da će Srbin i momak rođen na Kosovu i Metohiji biti tandem u defanzivnoj liniji pošto su Kulibali i Manolas van stroja te da će imati izuzetno težak zadatak da zaustave kulumbijanski dvojac Zapata-Murijel, plus Iličić.

"Kapiten Lorenco preuzima Romu", izveštava Korijere da će Pelegrini prvi put na meču protiv Udinezea nastupiti predvoditi svoje drugogve kao kapiten, a ne zamenik kapitena. Takođe se podseća da je Pelegrini deveti igrač rođen u Rimu koji ima čast da ponese kapitensku traku. Međutim, otkrivajući radnje iza kulisa Trigorije, Korijere izveštava da su Pelegrini i senatori u timu Rome zatražili od kluba da revidira svoju odluku o Džeku i da centarforu tima vrata kapitensko zvanje.

U drugom tekstu o Romi se kaže da je još uvek otvoreno pitanje ko će igrati u špicu napada Đalorosih protiv Udinezea: Borha Majoral ili Džeko. U članku se dodaje da Džeko radi punom parom i da će sutrašnji trening dati prve ozbiljnije indikacije ko će biti starter u nedelju između Španca i Bosanca.

Jutros je na naslvonici Korijerea i Sergej Milinković Savić. “Tajne asistmena”, naslov je teksta u kome se podvlači da je Sergej u ovom prvenstvu već uknjižio šest asistencija za golove svog tima i da mu nedostaje samo jedna da izjednači rekord iz sezone 2016/2017 kada je poslao sedam puta svoje saigrače na listu strelaca. Takođe se podseća da su u Seriji A samo Mhitajan i Čalhanoglu više put odigrali poslednji plodonosni pas u sezoni. “Milinković. Razgoropađeni Narednik, u ovoj godini golove konfekcioniše lično”, naslov je teksta na unutrašnjim stranama u kome se ističe da je Sergej protiv Kaljarija pretrčao najviše kilometara, odigrao najviše pasova u poslednjih 25 metara protivničke polovine, stvorio najviše šansi, dobio najviše duela, osvojio najviše lopti. “U svim parametrima je bio najbolji osim u broju odigranih lopti, tu je bio drugi iza Ačerbija”, precizira Korijere.

"Kamenović vežba juriše u Srbiji", prati Korijere učinak srpskog fudbalera koji će od sledećeg leta nositi dres Lacija. Ističe se da se Kamenović izborio za status startera u Čukaričkom i da je već postigao dva gola a da se skautima Lacija posebno dopao zbog svoje karakteristike da bez pardona napada protivničku polovinu terena. Po njihovom mišljenju Dimitrija neće imati velikih problema da se adaptira na formaciju Lacija 3-5-2. Takođe se podvlači da je Kamenović bez oklevanja rekao da Laciju što je još jedan plus u očima rukovodilaca Lacija.

TUTTOSPORT

"Juve od čelika, kakva svađa Anjelija i Kontea", piše torinski dnevnik da je Inter pokušao da probije bedem Bjankonera ali da nije uspeo u tome i da su zahvaljući pobedi u prvom meču Ronaldo i drugovi obezbedili prolaz u 20. jubilarno finale Kupa Italije. Poput Korijerea i Gazete i Tutosport je promovisao Demirala i De Lihta kao najbolje aktere meča.

Na drugoj i trećoj strani se odaje priznanje Pirlu na izabranoj taktici i činjenici da je pretvorio Juventus u čeličnu tvrđavu koju je, gotovo. nemoguće osvojiti. “Allegramente Pirlo”, ili “Veseli Pirlo” može na dva načina da se prevede naslov koji spaja uticaj Maksa Alegrija na svog naslednika na klupi Juvea i trenutno raspoloženje Maestra.

"Lukaku, crno-belo prokletstvo", ističe list da centarfor Intera nije uspeo nijednom da postigne gol protiv Juventusa od svog dolaska u Apijano Đentile, četiri meča, nula golova i nula asistencija. Stara dama je jedina tim u Italiji protiv koga Lukaku u prethodnih godinu i po dana nije uspeo da postigne gol il napravi asistenciju.

"Atalanta, završni napad", izveštava se da je trener Boginje Đan Pjero Gasperini označio Kup Italije kao prioritetno takmičenje svoje ekipe ovoj sezoni. Gasp želi da osvoji prvi trofej u trenerskoj karijeri i prvi korak je da ponovi uspeh iz 2019. godine i plasira se u finale. Na drugoj strani se ističe da je Napoliju i Gatuzu očajnički potreban uspeh kako bi izbegli ulazak u krizu se nepredvidivim posledicama.

"Peva Ibra: Sanremo, dolazim", piše Tutosport da je voditelj i umetnički direktor festivala Amadeus ozvaničio učešće Zlatana Ibrahimovića na puplarnom muzičkom događaju. Zlatan je u svom stilu obećao da će obarati rekorde, ovoga puta u gledanosti.

U drugom tekstu o Milanu se najavljuje mogući povratak Pobege iz Specije u Milanelo. Vezni igrač se predstavlja kao mogući odgovor Rosonera na Barelu, ali se upozorava i da Maldini mora da bude brz i efikasann jer su Lester, Lids i Ajntraht već uspostavil kontakte sa Specijom. Cena Pobege je između 10 i 12 miliona evra.

