(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Još jedan kiks Milana na stadionu Đuzepe Meaca koji može da kompromituje u potpunosti snove o povratku u Ligu šampiona je u prvom planu sportske štampe na Apeninskom poluostrvu. Priča se širi i na druga dva učesnika u trci za preostala mesta u Ligi šampiona, posebno na Juventus koji je ugledao svetlost na kraju tunela. Korijere tvrdi da je mladi Darbo očarao Murinja na derbiju između Rome i Lacija, a Gazeta navodi da je Konte poslao jasan signal upravi kluba da je produžetak ugovora Lautara Martineza prioritet. Takođe se piše da su Lotito i Inzagi blizu dogovora ali da ugovor trenera Lacija još nije produžen.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

"Jeza Milan: Mora da pobedi Atalantu! Juve spreman za preticanje", piše Gazeta da se posle neočekivanog remija Rosonera sa Kaljarijem borba za mesta u Ligi šampiona dodatno zakomplikovala. "Ako ne budemo prošli u Ligu šapiona to će biti razočarenje, ali neće biti neuspeh", citiraju se reči trenera Milana Stefana Piolija koji je pokušao da prikaže čašu polupunu, a ne polupraznu.

U analizi meča se kaže da je Kaljari i pored toga što je i pre utakmice obezbedio prvoligaški status – zahvaljujući remiju Beneventa sa Krotoneom – igrao bolje i da je Donaruma spasao od poraza Milan. U tekstu se podvlači da je pozitivna okolnost za Piolija i njegove fudbalere da oni sami odlučuju da li će ići ili ne u Ligu šampiona dok je negativna činjenica da će za protivnika imati Atalantu koja je u poslednjih nekoliko godina noćna mora Rosonera. Takođe se zapaža da postoji velika razlika između drugog i trećeg mesta na tabeli, odnosno zašto bi Boginja imala motiv da ne izgubi u nedelju. Naime, drugoplasirani dobija pet miliona više od premija za televizijska prava od trećeplasiranog.

"Boginja je Juveova sudbina: Kup Italije i Liga šampiona zavise od Gasperinija", najvljuje se vrlo burna sedmica u redovima Bjankonera koji u sredu igraju protiv Atalante u finalu Kupa Italije, a onda će u nedelju navijati za Atalantu protiv Milana. U tekstu se kaže da se Pirlo uzda u Ronalda kome nedostaje Kup Italije, a ne isključuje se da Dibala (preskočio meč sa Interom), zaigra od prvog minuta u finalu nacionalnog kup takmičenja.

"Napoli je na pragu Lige šampiona, ostala je samo prepreka Verona", navodi milanski dnenvik da su Azuri posle pobede nad Fjorentinom gospodari vlastite sudbine. Na unutrašnjim stranama se ne ostavlja mnogo prostora za sumnje:

"De Laurentis već može da projketuje budućnost sa Spaletijem". U tekstu se precizira da će Lučano Spaleti najverovatnije preuzeti kormilo od Rina Gatuza koji se već dogovorio sa Rokom Komisom da sedne na klupu Fjorentine. Prema pisanju lista Komiso je dao garancije Gatuzu da Dušan Vlahović sigurno ostaje i obećao je da će u Firencu dovesti Demea ili Toreiru.

"Produžetak ugovora Lautara Martineza: počeli pregovori. Konte upozorio Inter: to je prioritet", svedoči Gazeta da je trener Nerazura bio jasan kada je u pitanju ostanak Argentinca u Apijano Đentileu. U članku se navodi da je Lautaro promenio menadžera i da je dao smernicu da se pronađe dogovor sa Nerazurima. Dodaje se i da je Atletiko Madrid tražio zvanično informacije od Intera za Lautara Martineza, ali je odgovor bio decidirano ne. U drugom tekstu se kaže da su Jang i Perišić na izlaznim vratima i da sa kandidati da ih zamene, Filip Kostić, Emerson Palmijeri, Markos Alonso i Federiko Dimarko.

Gazeta piše i da Atalanta sprema vatrometni prelazni rok, pogotovo ako Josipi Iličić napusti Zingoniju. Najavljuje se dolazak Boge ili Stengsa iz AZ dok je Rodrigo de Paul prvi izbor u slučaju rastanka sa Iličićem.

CORRIERE DELLO SPORT

"Očarao je Murinja", tvrdi rimski dnevnik da je Ebrima Darbo ostavio snažan utisak na novog trenera Rome i da je tako sebi obezbedio novi ugovor i mesto u timu koji će početi pripreme za novu sezonu Đalorosih pod komandnom palicom Žozea Murinja. U tekstu se kaže da su na dobrom putu da budu potvrđeni senatori Edin Džeko i Henrik Mhitarjan, a iznenađenje je golama Fuzato koji je se takođe pokazao kao validna alternativa.

Rimski dnevnik podvlači da sa remijem prtoiv Specije, koja je već spasila prvoligaški status, Roma matematički obezbeđuje nastup u Ligi konferencija koja bi za Đalorose počela preliminarnim kolom 19. i 26. avgusta.

Korijere veze pohvale i na račun Maraša Kumbule koji je jedan od retkh defanzivaca koji je uspeo da zaustavi u duelima jedan na jedan Sergeja Milinković Savića:

"Kumbula dobio dva derbija". U priči sa navodi da je u subotu Kumbula odigrao prvi derbi i da je malo nedostajalo da prošlog leta završi u Laciju. Bivši igrač Verone je zaslužio aplauze na otvorenoj sceni jer je prvi put igrao sa četvoročlanom odbranom u Seriji A budući da je u Veroni i prethodno u Romi uvek bio deo trojnog bedema ispred čuvara mreže.

"Inzagijev ugovor: Lotito i dalje odlaže odluku", tvrdi Korijere da se i dalje ne zna tačno kada će doći do susreta vlasnika kluba i trenera. Spekuliše sa da će ova nedelja biti odlučujuća a da ćemo u sledećoj videti rezultate. Kao alterantive za Inzagija, Korijere navodi imena Roberta De Zerbija, Rina Gatuza i Siniše Mihajlovića, iako je Gatuzo praktično Fjorentinin, De Zerbi sa nogom u Šahtaru, a Mihajlovića veže ugovor za Bolonju.

"Lacio odakle počinješ rekonstrukciju?", pitanje je na koje Korijere pokušava da pruži odgovor. U tekstu se kaže da tim mora da bude podmlađen, ali i da će biti neophodno da se proda jedan od top igrača Lacija. Bez Lige šampiona i sa poslednjom velikom prodajom u 2018. godini kada je Felipe Anderson prodat Vest Hem, Lacio je primoran da žrtvuje jedan od svojih dragulja. Sve mu tome treba dodati da je neophodan pouzdani čuvar mreže, zamena za Radua, kao i alternativa validna za Lukaša Lejvu dok su u napadu potreban dva ili barem jedan ozbiljan napadač, budući je Murići totalni, verovatno i najveći, promašaj u karijeri Iglija Tarea.

"Napoli leti, Milan se zagrcnuo, Pirlo vidi Ligu šampiona", opisuje se u naslovu trka tri tima za preostala dva mesta u Ligi šampiona pošto su nerazuri iz Milana i Bergama već izvadili karte.

"Mančini potpisuje produžetak ugovora do 2026. godine", izveštava Korijere da je Roberto odlučio da odradi dupli ciklus sa Azurima sve do Mundijala u 2026. godini. Mančini će danas objaviti i spisak igrača nacionalne selekcije za Evropsko prvenstvo.

TUTTOSPORT

"Milan ukočio, Juve veruj u čudo!", stavlja u prvi plan torinski dnevnik oživlene šanse Bjankonera da se posle svih peripetija ipak nađu u Ligi šampiona. U podnaslovu se kaže da je Kaljari zaustavio Rosonere i da sada Juve mora da pobedi Bolonju i da se nada Atalantinom uspehu ili barem remiju sa Milanom u Bergamu.

"Tako Đavo reskira pakao", naslov je izvštaja sa meča na San Siru između Milana i Kaljarija. U podnaslovu se ističe da je Donaruma spasao svoj tim od poraza sa dve super parade i da sada Milana mora da pobedi Atalantu da bi bio siguran u prolaz za Ligu šampiona. Za razlliku od drugih koji su isticali da je Milan trebalo da pobedi s lakoćom Kaljarij jer je pre meča već slavio opstanak, Pioli je zapazio da je tim Leonarda Sempličija igrao raterećeno i bez opterećenja i da je zato bio još tvrđi orah za njegove fudbalere.

"Sezona nije gotova za Juve: Liga šampiona i Kup Italije su i dalje u igri", naslov je velkog teksta u kome se zaključuje da je Atalanta prepreka i ključ za spas sezone Juventusa i oko 80 milona evra dodatne zarade.

U drugom tekstu se Tutosport bavi mogućim rešenjima za klupu Juvea u sledećoj sezoni:

"Između Alegrija i Zidana, izronio Gatuzo". List navodi da Stara dama pokušava da preduhitri Fjorentinu jer Zidan želi da čeka da se oslobodi mesto na kormilu reprezentacije Francuske u 2022. godini, a Maks Alegri je veoma blizu Real Madrida.

"Atalnata, sada je na redu Kup Italije", prenosi Tutosport da je Đan Pjero Gasperini posle obezebeđivanja plasmana u Ligu šampiona naredio maksimalnu koncentraciju na finale u Ređo Emiliji. "Atalanti nedostaje samo trofej da kruniše fantastičan ciklus koji nema nameru da se završi, naprotiv mogao bi da potraje još dugo", konstatuje list.

"Kakva šansa: dovoljan je bod. Lotito i braća Inzagi su zamka na putu do opstanka", piše torinski dnevnik da je Granatama uprkos porazu od Specije dovoljan jedan bod na mečevima sa Lacijom ili Beneventom da spase prvoligaški status. U tekstu se podvlači da to neće biti lako kako izgleda. Tačno je da Lacio nema nikakve ambicije u poslednjoj nedelji sezone, ne mogu ni bolje ni gore od šestog mesta, ali odnosi između predsednika Lotita i Kaira kao i bratska ljubav između Inzagija, trenera Lacija i Beneventa, ukazuju da Torino neće lako doći do bodova na Olimpiku u Rimu i da će spas, po svoj prilici, morati da traži u direktnom dvoboju sa Beneventom na Olimpijskom stadionu u Torinu. U drugom tekstu se izveštava da je Ivan Jurić glavni kandidat da nasledi Davidea Nikolu ako Toro obezbedi opstanak u Seriji A.