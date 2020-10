(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Srpski fudbaleri su se našli u fokusu sva tri vodeća sportska dnevnika u Italjii. Filip Đuričić je dao veliki intervju Gazeti, Korijere piše da je Dušan Vlahović idealan partner za Franka Riberija i Hosea Kaljehona u napadu Fjorentine, a Tutosport tvrdi da je Vanja Milinković Savić toliko napredovao u pojedinim segmentima da trener Torina Marko Đampaolo ima velike planove sa njim. Od ostalih vesti u prvom planu je sve veći broj zaraženih igrača Kovidom-19, posebno u Interu (stigli smo već do pet, poslednji je rezervni golman Radu), obeležava se prva godina Stefana Piolija na klupi Milana dok Mirčea Lučesku u Andrei Pirlu vidi novog Gvardiolu i Zidana.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svi čekaju derbi

“Bolesni od derbija”, dovsmisleni je naslov s kojim otvara današnje izdanje Gazeta aludirajući na veliki broj pozitivnih na Kovid 19 u redovima Intera i Milana, ali i na “groznicu” koja počinje da trese ambijent budući da milanski derbi nije odavno odlučivao o vrhu tabele.

U tekstu na unutrašnjim stranama se podseća da su se Radža Najngolan i Roberto Galjardini dodali već pozitivnima Milanu Škrinjaru i Alesandru Bastoniju. Na drugoj strani Zlatan Ibrahimović i dalje rezultira pozitivan, kao i Leo Duarte. Ipak, tvrdi Gazeta, ako se broj zaraženih ne poveća drastično, održavanje utakmice nije u opasnosti.

I pored toga što nas deli osam dana od derbija, Gazeta je još od prošlog ponedeljka podgreva atmosferu. Danas je već izašla sa mogućim sastavima. U Interu se predviđa da bi izostanak Bastonija i Škrinjara mogli da popune Kolarov i D’Ambrozio, a na sredini terena bi trebalo da vidimo Artura Vidala i Nikoloa Barelu sa Marcelom Brozovićem. U Milanovom sastavu u odsustvu Ibrahimovića i Anta Rebića, Rafael Leao bi trebalo da predvodi napad, a na komandno mesto u odbrani se vraća kapiten Alesio Romanjoli.

Milanski dnenvik podseća i da je Stefano Pioli pre tačno godinu dana seo na klupu Rosonera i na njoj ostao mnogo duže nego što su i najveći otpimisti predviđali. “Nisu samo bodovi posredi, Normalan je osvojio mlađani Milan”, naslov je analize u kojoj se ističe da su tajne uspeha Piolija odnos sa Ibrahimovićem i to što odlično radi sa mladim fudbalerima. “Pioli je revalorizovao čitav tim i regenerisao seriju mladih igrača, ostao je pribran i hladan na glasine o dolasku Rangnika i nanizao seriju pozitivnih rezultata posle ’lockdowna’: Sve to je već deo kurikulma Piolija i sada ga čeka ispit na derbiju za prvo mesto”, piše list.

“Sarijeva senka nad šampionatom, Roma veruje a Fjorentina…”, posle Tutosporta i Gazeta piše da bi Mauricio Sari mogao da se dogovori sa Juventusom oko sporazumnog raskida ugovora uz otpremninu (po ugovoru Stara dama mora da plati 12.000.000 evra Sariju do leta 2022. godine) jer ne želi da bude plaćen da ne radi. Štaviše, list tvrdi da Sari ima jaku želju da se što pre vrati na klupu. Roma i Fjorentina su prvi kandidati budući da su američki vlasnici dva kluba krenuli sa velikim ambicijama u resturiranje i Sari bi mogao da bude odlično rešenje za glavnog izvođača radova.

“Stranaca u Seriji A ima 355, stigli smo do nivoa Premijer lige”, kosntatuje Gazeta da je broj fudbalera izvan granica Italije dostigao 60 odsto. Samo su u elitnom engleskom takmičenju zastupljeniji stranci, 61,6 odsto. Na listi najzastupljeniji zemalja u Seriji A, Srbija se nalazi na visokom petom mestu sa 17 igrača, odmah iza Brazila (33 igrača), Argentinte (27), Francuske (22) i Španije (21). Gazeta piše i da bi da je ostala cela bivše Jugoslavija ona bila najzastupljenija sa čak 51 fudbalerom,posle Srbije najzastupljenija je Hrvatska sa 16 fudbalera, slede Slovenija i BiH sa pop pet, Kosovo sa četiri, Severna Makedonija sa tri i Crna Gora sa jednim igračem.

“Đuričić: Zahvaljujem se De Zerbiju, a kad gledam Siti mislim na Sasuolo”, naslov je intervjua preko cele strane srpskog reprezentativca za Gazetu. Naš igrač se posebno zahvalio svom treneru koji mu je dao poverenje i imao je strpljenja da ga sačeka. “De Zerbijev fudbal ne svhataju svi, ali vam kažem da je to fudbal budućnosti. De Zerbi ide ispred svog vremena”, rekao je Filip. Ofanzivni plej Sasuola je podvukao da je sa De Zerbijem konačno stigao do kontinuiteta u partijama i da ne zna kako bi se njegova karijera završila da nije imao sreću da mu se putevi ukrste sa mladim italijanskim stručnjakom. Đuričić je istakao da je u srpskom mentalitetu nepredvidivost normalna pojava, ali da on danas ima jasnu perspektivu i da sada razmisli pre nego što nešto kaže. Filip je povukao i paralelu između igre Mančester Sitjia Pepa Gvardiole i njegovog Sasuola: “Kad gledam Gvardiolin Siti kapiram da mi dosta tih stvari već radimo na terenu, ali i da imamo alternative, tipa gol koji sam postigao protiv Specije, dugačka lopta Ferarija nije bila slučajnost ili neoubičajenost, ona je bila realizacija onoga što vežbamo na treninzima“. Đuričić je podsetio da Sasuolo ima tri reprezentativca u Italiji (Lokateli, Berardi i Kaputo) i njega u Srbiji. Na kraju je Filip napravio i listu zemalja u kojima je proveo neko vreme: “Holandija je idealna za mladog fudbalera, Engleska je nezaboravna avantura, a Italiji nema premca po kvalitetu života”.

CORRIERE DELLO SPORT

Sari, Spaleti i Alegri bez posla

“Derbi antivirus”, stavlja u prvi plan Korijere da raste broj zaraženih igrača, odnosno da Inter već ima četvoricu, a da je Ibra i dalje pozitivan na Kovid-19. Istovremeno se prenosi decidirani stav FS Italije: nema zaustavljanja šampionata. Na unutrašnjim stranama se razrađuje i plan krovne fudbalske orgaanizacije na Čizmi koji predviđa alternativne solucije u slučaju da pandemija poprimi još veće razmere. Među rešenjima je i igranje plejofa, po rigidnim pravilima i sistemu obezbeđenja koji je primenjen u NBA.

“Maks, Sari i Spaleti, te velike senke nad uzavrelim klupama”, podseća Korijere da su tri velika italijanska stručnjaka bez posla i da su sva trojica voljna da se što pre vrate poslu. Na drugoj i trećoj strani se podvlači da je Masimiljano Alegri slobodan i da su za njega zainteresovani Mančester Junajted i PSŽ. Najveći problem Alegrija je jezik. Za Sarija se vezuju imena Rome i Fjorentine čiji treneri ne uživaju totalno poverenje vlasnika i menadžmenta kluba. Lučano Spaleti - ima još godinu dana ugovora sa Interom koji mu garantuje 5.500.000 evra do leta 2021 - čeka priliku u Fjorentini ili interesantan projekat u inostranstvu.

“Roma, sportskog direktora biraju lično Fridkinovi”, tvrdi rimski dnevni da otac Dan i sin Rajan nisu delegirali drugima izbor sportskog direktora već da žele da lično oni odrede ko će imati najvažniju ulogu u menadžmentu Đalorosih uz generalnog direktora Gvida Fjengu. Među mogućim kandidatima za naslednika Petrakija se pored imena Fabija Paratičija, pominju Luis Kampos iz Lila, Viktor Orta iz Lidsa i Majkl Emenalo iz Čelsija.

“Inzagi menja Lacio”, informiše Korijere da je trener Nebeskoplavih pritisnut povredama defanzivaca – Luiz Felipe se ponovo povredio – primoran da izvrši korekcije. Po saznanjima Korijerea postoje dva scenarija. Prvi predviđa nastavak igranja u formaciji 3-5-2 sa definitivnom prekomandom Marka Parola u defanzivnu liniju. Drugi sadrži u sebi promenu postavke u 4-2-3-1. Manuel Lacari je već istakao da je spreman da se žrtvuje i da igra u ulozi klasičnog desnog beka. Podsetimo, osim pomenutog Luiza Felipea, van stroja su zbg povreda Stefan Radu i Adam Marušić, Vesli Hud još uvek nije dostigao zadovoljavajuću kondiciju, a Denis Vavro nije po Inzagijevom ukusu.

“Fudbaleri, spasite nas plej-ofa”, apel je Fabija Kapela u intervjuu Korijereu. Po rečima vhunskg stručnjaka u penziji igrači moraju da pokažu odgovornost i da budu visoko profesionalni van terena, limitirajući svoja kretanja na kuću, sportski centar i stadion. Po Kapelu, Inter je glavni favorit za skudeto jer nije uspeo da proda igače koje je nameravao i sada ima dva gotovo jednako jaka tima što u periodu Kovida-19 može da bude presudno.

“Fjorentina, Vlahović je čovek više”, donosi rimski list i priču o centarforu Ljubičastih. U tekstu se kaže da je Vlahović ostao u Firenci i da Bepe Jakini i uprava kluba veruju u njega, sada je na njemu da se izbori za mesto startera u timu i postane centarfor koji bez problema postiže dvocifreni broj golova u jednoj sezoni. Po mišljenju Korijerea, Vlahović je najkompatibilnije rešenje u napadu Fjorentine sa Riberijem i Kaljehonom.

TUTTOSPORT

Pirlo kao novi Pep ili Zidan?

“Pirlo je kao Pep i Zizu”, tvrdi u razgovoru sa Tutosportom Mirčea Lučesku. Iskusni fudbalski vuk koji sada sedi na klupi Dinama iz Kijeva, protivnika Juventusa u Ligi šampiona smatra da će Pirlo, koga je on lansirao u Breši, biti jednako odličan trener kao što je bio igrač. Po Lučeskuu, Pirlo ima sve kvalitete Gvardiole i Zinedina Zidana: harizmu, visprenost, a pripada i uskom krugu fudbalskih fenomena za koje nema tajni.

Na unutrašnjim stranama torinski list otkriva da je Juve ozbiljno bacio oko na Eduarda Kamavingu i da je već uspostavio odlične odnose sa Renom tokom pregovora o pozajmici Ruganija, ti dobri odnosi bi mogli da posluže već sledećeg leta, pošto mladom Francuzu, nema još 18 godina, ističe ugovor 2022. godine. List tvrdi da nije slučajno da je Kamavinga postao najmlađi strelac u istoriji reprezentacije Francuske, ostaviviši iza sebe Mbapea i Benzemu.

“Podvala, drugi deo”, sve više je uveren Tutosport da utakmica Juve – Napoli neće biti odlučena za zelenim stolom već će dobiti novi datum za odigravanje. U izveštaju se zaključuje da nadležni organi odlažu odluku o registraciji meča jer preovladava opredeljenje da se pronađe kompromis između zainteresovanih strana vodeći računa i o političkim posledicama.

Tutosport posvećuje čitavu stranicu i Vanji Milinkoviću Saviću. U tekstu se kaže da je naš golman bio na transfer listi, ali da je ostao i da se veoma dopada Đampaolu, toliko da je na putu da preskoči Ujkanija i postane drugi golman Torina. “Milinković Savić je osvojio Đampaola svojom tehnikom i sposobnošću da sa lakoćom i veoma brzo pronalazi rešenja za početak akcija”, piše list. U članku se dodaje da je stav Đampaola naveo klub Urbana Kaira da razmišlja i o produžetku ugovora koji ističe 2021. godine. Torino bi bio u tzv. win-win situaciji: imao bi adekvatnu alternativu za Sirigua, a mogao bi i da inkasira respektabilnu sumu od prodaje Milinkovića budući da ima samo 23 godine.

