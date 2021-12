Buongiorno Italia: Džaba i 85.000.000 evra, Vlahović neće u Arsenal! Radunović briljirao na Bentegodiju

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Juventus je pregrmeo Salernitanu, ali je još daleko od ozdarvljenja. Na ruku Bjankonera ide raspored utakmica do kraja godine. Za stari Juventus ne bi bilo nikakve sumnje da bi u sledeće četiri kola (Đenova, Venecija, Bolonja, Kaljari) stiglo dodatnih 12 bodova, ali sa aktuelnim niko ne može da bude siguran.

Čak i jučerašnja pobeda u Salernu nije bila lišena dramatičnih momenata. Sekund u kome je bek Salernitane Ranijeri pogodi stativu i lopta koja je plesala celom dužinom gol linije trajao je čitavu večnost za Ščesnija, Alergrija i čitavu armiju navijača Stare dame.

Osim pobede i činjenice da se Alvaro Morata odblokirao u Seriji A – bio je na golgeterskom postu od 19. septembra – malo šta drugo je blo ohrabrujuće u igri Bjankonera. Štaviše, potvrdilo se sve što smo znali i ranije: bez Paula Dibale Juventus je jedan prosečan tim.

Dibala nije odigrao celu utakmicu na svom nivou, ali je bilo dovoljno da se, s vremena na vreme, „upali“ njegov raskošni talenat za pobedu Juventusa. Gotovo da nije bilo ozbiljnije akcije Juvea tokom 90 minuta u kojoj na ovaj ili onaj način nije bio uključen Argentinac. Jedina mrlja je promašeni penal zbog početničkog proklizavanja kod udarca.

Maks Alegri je sinoć kopirao Žoze Murinja. Poput portugalskog stručnjaka koji je u nuždi poslao na teren tim sa pet napadača, tako je i toskanski strateg lansirao tim sa četvoricom napadača (Kin, Dibala, Bernardeski i Kuluševski, plus ofanzivni bekovi Kvadrado i Pelegrini).

Kapiten Kjelini i kormilar Alegri su posvetili pobedu klubu, imajući u vidu probleme kroz koje prolazi i sudsku istragu u kojoj su Juve i njegovi rukovodioci među osumnjičenima za seriju krivičnih dela.

Apropo, gazda kluba Džon Elkan je s jedne strane potvrdio da će „Eksor“ ostati čvrsto uz Juventus, kao što je familija Anjeli već sto godina uz klub, ali i da će apsolutno sarađivati sa nadležnim organima kako bi se utvrdila istina. Brojni komentatori su protumačili tu izjavu Elkana kao indirektnu poruku Andrei Anjeliju.

Elkan jesta podržao na rečima svog rođaka, ali je istovremeno podsetio da su u Juventusu svi promenjeni osim Anjelija i Pavela Nedveda, ukljlučujući i trenere. Unuk advokata Đanija Anjelija je branio i kupovinu Kristijana Ronalda svaljujući krivicu na pandemiju koronavirusa zbog koje je Juve ostao bez desetine i desetine miliona evra.

GASPERINI DO 2024. GODINE, ATALANTA UPOZORILA NAPOLI

Boginja je prosto afaltirala Veneciju u Bergamu. Utakmica je bila završena već posle 13 minuta, ili bolje rečeno kao da nije ni počela, toliko je bila evidentna premoć Bergamaska.

Đan Pjero Gasperini je na teren poslao čak sedam rezervista, uključujući i Matea Pesinu koji je igrao na mestu Frojlera, demonstrirajući snagu klupe Atalante. Boginja će stići u Napulj sa četiri uzastopne pobede, danom više odmora i sa dve trećine startera odmornih i ornih za okršaj koji će odlučivati o ambicijama Atalante u borbi za skudeto. Računica je prilično jednostavna, ako se Dea vrati kući sa tri boda iz Napulja eto i nje u borbi za šampionsku titulu.

Na jučerašnjem meču, Atalanta je sebi dozvolila luksuz da odmori Toloija, De Rona, Frojlera, Malinovskog, Zapakostu, Mehlea i Zapatu. I to je samo deo pozitivnih vesti za Atalantu. Osim što je Mario Pašalić postao treći vezni igrač koji je postigao dva ili više het-trikova u ovom veku u Seriji A (Kaka i Josip Iličić su to uradili ranije), prvi gol u elitnoj italijanskoj ligi je postigoa Tun Kopmejners, a Hans Hatebor je prvi put počeo meč u ovoj sezoni.

Gasperini je tako s proslavom pobedom nagradu najboljeg trenera u Seriji A u mesecu novembru i produžetak ugovora sa Atalantom do 2024. godine sa opcijom za još jendu godinu, odnosno do 2025. Ako odradi ugovor do kraja Đan Pjero će provesti deset godina na klupi Atalante. U ovom veku najbliži tome je bio Karlo Ančeloti koji je na klupi jednog tima, Milana, sedeo 2001. do 2009.

Osim plate od 4.000.000 evra, Gasperini je dobio obećanje od familjie Perkasi i da će mu dovesti Džeremija Bogu koga traži već duže vreme.

VLAHOVIĆMANIJA

Roberto Pruco, tri puta najbolji strelac Serije A i mit Rome, tvrdi da je Dušan Vlahović najjači centarfor u Evropi posle Roberta Levandovskog. Legenarni Bomber ističe da je prosto neverovatno kako uprkos svim pohvalama i lovorikama, nerešenom pitanju oko ugovora sa Fjorentinom, pritiskom lokalne čaršije, Vlahović izgara na terenu od prvog do poslednjeg minuta, ne samo na utakmicama već i na treninzima zbog čega je zaradio respekt saigrača i nametnuo se kao lider i pored toga što ima samo 21 godinu.

Prucovo mišljenje dele gotovo svi u Italiji i navijaju da Vlahović posluša savet selektora Dragana Stojkovića Piksija i otane u Italiji. Nema sumnje da će Dušan napustiti Fjorentinu, ali tek sledećeg juna. Gazda kluba Roko Komiso je shvatio da sa ovakvim Dušanom može da stigne u Evropu i da cena u januaru neće biti viša od one u junu, naprotiv. Pruco podseća da je Federiko Kjeza odbio ponudu iz Engleske koja je bila dva puta unosnija od Juventusove, ali je igrač prešao u redove Stare dame jer je želeo da ispoštuje datu reč. Dakle, jedina nada da Dušan ostane u Italije jeste da je on već postigao dogovor sa nekim od velikih italijanskih klubova i da ima nameru da održi datu reč.

Od svih izveštača sa meča na “Frankiju” Vlahović je proglašen za najboljeg igrača. Varirale su samo ocene koje su išle od sedmice do sedam i po. „Čovek koji pravi razliku“ ili „Uvek on“ bile su najčešće defincije u medijima za Vlahovićev stoti nastup u dresu Ljubičastih.

Arsenal je, tvrde italijanski mediji, spreman i na „ludosti“ u januaru samo da dovede odmah Vlahovića. Ponuda Tobdžija se popela na čak 85.000.000 evra. U Dušanovom i Komisovom okruženju ima onih koji bi želeli da saslušaju i pregovaraju sa premijerligašem, ali, tvrdi Gazeta, Vlahović je čvrst u nameri da ostane u Fjorentini do kraja sezone, a Tobdžije nisu tim u kojem bi želeo da nastavi karijeru.

RADUNOVIĆ ZASENIO ILIĆA I LAZOVIĆA

Boris Radunović (©Starsport)

Prvi mačići se u vodu bacaju. Stara izreka je dobila potvrdu i u slučaju Borisa Radunovića. Srpski golman se nije proslavio na svom debitantskom meču na golu Kaljarija protiv Milana na San Siru, ali je zato juče na Bentegodiju doneo zlata vredan bod Kaljariju u borbi za opstanak.

Radunović je odigrao meč bez greške. Svaki izlazak sa gol linije bio je pravovremen i svrsishodan, svaki potez na svom mestu, a parade na udarce Simeonea i Baraka uokvirili su sjajan nastup sprskog čuvara mreže. Boris je od velike većine medija proglašen za najboljeg aktera meča i nema izveštača koji mu nije dao sedmicu za partiju prortiv kluba u kojem je proveo sezonu 2019/2020. Sa ovakvim Radunovićem, Valter Macari neće olako birati Kranja za startera na utakmicama Kaljarija.

Za razliku od Borisa, Darko Lazović i Ivan Ilić nisu bili na nivou na kakvom smo navikli da ih gledamo u dresu Verone. Dvojica Srba su bila na klackalici prelaznih ocena kao i većina igrača Verone. Uglavnom su ocenjeni sa šesticom ili sa 5,5. Ilić je bio solidan u defanzivnoj fazi, ali nije uspeo da inspiriše igru Verone, dok Lazović nije bio dovoljno prodoran i munjevit na levom boku tako da je na poene izgubio duel sa direktnim protivnikom Belanovom.

BOTHEJEM ZA SARIJA

Lacio želi da napravi još jednu šalu gradskom rivalu Romi. Nebeskoplavi su već skinuli Pedra Đalorosima, odnosno privhatili su ga pošto se Roma veoma rado ratosiljala Katalonca, a sada žele da dovedu u Formelo napadača Bodo Glimta Erika Bothejma koji je, bukvalno, potopio Murinjovu ekipu u Ligi koneferencija.

Sportski direktor Igli Tare je već kaparisao mladog Norveženina, ali prethodno mora da smesti u drugi klub Vedata Murićija. Zadatak koji neće biti nimalo lak imajući u vidu platu bivšeg igrača Fenerbahčea (2.200.000 evra) i njegove kvalitete koji nisu ni izbliza odgovarajući njegovim primanjima.

Inače u Formelu je počeo da trenira Adam Marušić i mogao bi da bude čak i na klupi za meč sa Udinezeom i pored toga što se tek oslobodio Kovida-19. Dobra vest je i da je Pedro u dobrom stanju pošto je protiv Napolija dobio udarac koji osim bola i malo otoka nije proizveo ozbiljnije posledice.

Velika nepoznanica je postao Felipe Anderson. Brazilac je počeo odlično povratničku sezonu u Laciju a onda je, utakmicu posle utakmice, padao u formi. Mauricio Sari beskrajno veruje u Andersona, on je jedini igač koji je započeo svih 19 utakmica u ovoj sezoni u Seriji A i Ligi Evrope, ali bi protiv Udinezea mogao prvi put da se nađe među rezervama.