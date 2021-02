(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Nastup Rina Gatuza u medijima posle meča Napolija sa Parmom je sa novinarske tačke gledišta najinteresantniji događaj. U svom stilu, bez dlake na jeziku, italijanski trener je otvoreno rekao šta mu smeta u Napoliju. Piše se i o razvoju Milana i nameri fonda Eliot da finansijski prati sportski preporod Rosonera. Najavljuje se i Derbi Italije u nacionalnom kupu. U prvom planu su i pobede rimskih klubova, Rome i Lacija, koji su se lansirali u trku za mesta u Ligi šampiona.

GAZZETTA DELLO SPORT

Najčitaniji italijanski dnenvik je otvorio današnje izdanje analizirajući motive zbog kojih Milan može, relativno brzo da se vrati i u vrh evropskog fudbala. “Zvezdani Milan” je naslov koji je dočekao čitaoce lista na naslvonoj strani. U analizi se ističe da Milan ima 18 bodova više nego u prošloj godini, da su u najavi nove investicije u klub koje će omogućiti da se produže ugovori svim ključnim igračima: od Donarume do Ibrahimovića. Prema pisanju Gazete, investicioni fond Eliot je ojačao ekonomsku bazu Milana i stvorio uslove za kvalitativan skok, odnosno da vlasnici kluba žele da prate rezultatski uspon Piolijevog tima i da ga finansijski podupru.

U drugom tekstu se izveštava da je Milan na putu da ima sve igrače na raspolaganju i da će šef stručnog štaba Pioli posle dužeg vremene imati slatke muke da izabere najbolji timu u veoma širokoj lepezi ponude igrača. Sa dolaskom Mandžukića, Meita i Tomorija, Rosoneri mogu i da variraju nekoliko formacijskih postavki što može da ih učini dodatno nepredvidivim za rivale. To znači da će Miilan nastaviti da igra sa formacijom 4-2-3-1, ali će biti u stanju da po potrebi pojača sredinu terena ili učini robusnijim napad.

Gazeta se bavi i kuriozitetom da je Milan u ovoj sezoni već imao 14 penala u svoju korist. Da se radi o anomaliji govori činjenica da su, posle Milana, timovi sa najviše jedanaesteraca u svoju korist dobijali Roma, Juventus i Sasuolo. U njihovu korist je dosuđeno “samo” pet najstrožih kazni. Čak ni u Evropi niko nije blizu Milana, Lester u Engleskoj i Strazbur u Francuskoj su na drugom i trećem mestu sa deset penala u svoju korist.

“Kako je promenjen Derbi Italije”, najavljuje se dvoboj Intera i Juventusa u Kupu Italije koji će biti sasvim drugačiji od onog u prvenstvu. U taboru Intera na površinu je isplivao Eriksen, Handanović je spustio čeličnu zavesu na svoj gol, a Lautaro Martinez je počeo ponovo da trese mreže. Do promene je došlo i u Juventusu, odbrana je postala solidnija sa povratkom Kjelinija, Kvadrado je u izvrsnoj formi, a Pirlo je pronašao kvadraturu za srednji red Stare dame.

“Besni Ringjo. Gatuzo je Napolijev vulkan: De Laurentis me razočarao, ovde me samo šamaraju”,medijski nastup trenera Azura je stavio u drugi plan pobedu nad Parmom. Italijanski stručnjak je izbacio iz sebe sve što ga tišti poslednjih nedelja: “Nemam nikakvih problema u radu sa mojim igračima, ali okolo je stanje napeto. Pričaju iza mojih leđa da umirem, da nisam sposoban više da treniram. Ne znam da li je predsednik De Laurentis pričao sa drugim trenerima, znam sigurno da ja nisam razgovarao sa drugim klubovima”, stavio je do znanja Gatuzo da mu se ni najmanje nisu svideli potezi gazde Napolija.

U redakcijskom komentaru “Rinovi razlozi ljudski i transparentni” se otvoreno staje na stranu Gatuza i protiv predsednika Napolija Aurelija De Laurentisa. U tekstu se podseća da je Napulj specifičan grad koji, kada je fudbal u pitanju, menja raspoloženje veoma često i da je tom značajno doprineo svojim stilom rada i upravljanja klubom De Laurentis. Naglasak se stavlja na činjenicu da Gatuzo nije zaslužio da bude tako tretiran jer, zasada, njegov Napoli apsolutno poštuje sva prolazna vremena na sva tri fronta: u Seriji A, Kupu Italije i Ligi Evrope.

CORRIERE DELLO SPORT

Rimski dnevnik stavlja u prvi plan pobedu Rome s kojom je završen vikend u kome su svi veliki klubovi sa severa i juga uzeli tri boda. “Tu je i Roma”, aludira Korijere da su i Đalorosi u trci za skudeto posle pobede nad Veronom. U podnaslovu se kaže da je Roma ošamutila Jurićev tim sa tri gola u devet minuta. Takođe se prenosi izjava trenera Fonseke da Roma ne zavisi od jednog igrača. Taj stav je bio odgovor na pitanje o Džeku koji je i juče gledao meč svojih klupskih drugova sa tribina.

“Fonsekina pobeda”, naslov je izveštaja sa utakmice u kome se podvlači da su Đalorosi ostvarili drugu uzastopnu pobedu bez Džeka i da su, pritom, postigli sedam golova. U posebnom tekstu o slučaju Džeko se najavljuje da će se sutra znati cela istina, a da su generalni direktor Tijago Pinto i menadžer Edina Džeka preuzeli na sebe zadatak da pronađu obostrano zadovoljavajuće rešenje. U članku se ističe da neće biti iznanađenje da se dve strane pomire i nastave saradnju u interesu Rome, barem do sledećeg juna.

U redakcijskom komentaru “Primirje koje odgovara svima” se ističe da je Paolo Fonseka pokazao da su igrači uz njega i da i dalje upravlja svlačionicom, ali da je neopohodno da sada svi veslaju u istom smeru. Po mišljenju Korijerea, Roma ne može da ostvari svoj cilj, povratak u Ligu šampiona, samo sa Borha Majoralom u ulozi centarfora. List daje za pravo Fonseki kada kaže da Roma ne zavisi od jednog igrača, ali isto tako konstatuje da jedan igrač, a Džeko je tog kalibra, može da bude dodatna vrednost, neophodna za osvajanje mesta koje vodi u Ligu šampiona.

“Super Lacio, petarda za Ligu šampiona”, izveštava list o petoj uzastopnoj pobedi Nebeskoplavih u Seriji A koja je sazrela u Bergamu protiv Atalante. U nadnaslovu i podnaslovu se ističe da je Inzagi očitao bukvicu Gasperiniju i da mu je vratio milo za drago. Takođe se konastatuje da je Lacio dominirao na meču u Bergamu. U reportaži sa utakmice se stavlja pod reflektore sjajna partija Sergeja Milinkovića Savića i čitavog tima Lacija, uz opservaciju da je sa jučerašnjim trijumfom četa Simonea Inzagija ponovo u trci za Ligu šampiona.

Korijere prenosi i reči trenera Atalante Đan Pjera Gasperinija koji je teško podneo poraz: nije želeo da prizna da je Lacio igrao bolje i na kraju je poručio da će Atalanta završiti prvenstvo ispred Nebeskoplavih. Podsetimo, zla krv između dva kluba je uzela maha posle finala Kupa Italije u kojem je Atalanta reklamirala nekoliko sudijskih grešaka na njenu štetu.

“Gatuzo optužuje De Laurentisa”, stavlja u prvi plan Korijere reči trenera Napolija koji nije krio svoje razočarenje, posle meča sa Parmom, u vlasnika kluba. “Poštujem predsednika, ali sam razočaran. Više mi ne prija boravak ovde”, izjavio je kormilar Azura ciljajući seriju glasina o trenerima koji su trebali da ga zamene u slučaju neuspeha protiv Specije i Parme i odsustvu adekvatne podrške i poverenja od strane gazde kluba.

U tekstu na unutrašnjim stranama se dodaje da je Gatuzo “dosolio” svoj napad na De Laurentisa zapažajući da je cela situacija mogla i morala da bude hendlovana drugačije. “Želim da radim, ali isto tako i da znam jasno šta me čeka”, zaključio je Gatuzo. U drugom tekstu se kaže da je ceo tim Napolija uz svog trenera što se videlo na terenu protiv Parme, ali i u izjavama igrača pre i posle utakmice.

TUTTOSPORT

“Lautaro-Kjeza, odlučujemo mi”, predviđa torinski dnevnik da će Argentinac i Italijan biti odlučujući igrači u prvom duelu polufinala Kupa Italije između Intera i Juventusa.

Stranica dva i tri su posvećene Federiku Kjezi za koga se kaže da je posle samo par meseci dao pečat Juventusu i da se na terenu nametnuo kao jedan od lidera koji pravi razliku golovima i asistencijama. “Između crvenog kartona protiv Krotonea i partije protiv Sampdorije stoji čitav ambis. Pirlo je pomogao Kjezi da pronađe svoju dimenziju i protiv Intera će imati veliku priliku za revanš”, piše Tutosport. Pored Kjeze, list zapaža i naparedovanje Kuluševskog, Mekenije i Morate, sve to je omogućilo Juveu da ne oseti mali post Ronalda koji nije zatresao mrežu na poslednje tri utakmice. U odnosu na početak sezone, današnji Juve zavisi mnogo manje od Ronalda, smatra Tutosport.

U prvom planu je i Artur za koga se kaže da uči zanat kako da postane veliki igrač veznog reda “kao Iniesta ili Pirlo”. List podseća da Brazilac nije igrao u januaru samo protiv Intera, i Juve je tu utakmicu izgubio.

“Lautaro-Brozović su anti-Juve”, piše list da će Argentinac preuzeti odgovornost u napadu jer je Lukaku suspendovan zbog kartona u Kupu Italije, dok se u srednji red vraća sveži Brozović budući da je preskočio meč sa Beneventom. U tekstu se kaže da je Martinez sam sebi stavio kao cilj da uradi ono što nije njegov prijatelj Mauro Ikardi: osvoji jedan trofej sa Interom. Takođe se dodaje da će do kraja meseca Toro potpisati novi ugovor sa Nerazurima do 2024. godine. Na drugoj strani se podseća da je Brozović bio jedan od motora pobede Intera nad Juveom u prvenstvu, a da je sada dodatno motivisan jer je dobio konkurenciju u Kristijanu Eriksenu.

“Điđo parade za skudeto”, nabrojao je Tutosport sve situacije u kojima je Donaruma spasao Milian u ovoj sezoni uključujući i poslednje tri intervencije protiv Bolonje. “Više nema sumnje, Milanov top igrač je Donaruma”, tvrdi Tutosport i predviđa da će golman produžiti ugovor sa Rosonerima i pored toga što je od sutra slobodan igrač i može bez ograničenja da pregovara s drugim klubovima. Kao što je poznato Điđu u junu ističe ugovor sa Milanom.

“De Laurentis me je razočarao”, i Tutosport daje veliki prostor “pražnjenju” Rina Gatuza posle meča sa Parmom.

“Mandragora, posao zaključen! Intriga Rugani”, izveštava se da je sve utanačeno za prelazak Rolanda Mandragore iz Udinezea u Torino, a da nije isključeno da Rugani takođe pojača redove Granata pošto se nije najbolje snašao u Renu, dobrim delom i zbog povreda.

“Koliko para za Speciju”, izveštava torinski list da će Specija promeniti vlasnika. Umesto familije Volpi koja je ostvarila istorijski plasman u Seriju A, dolazi fond “Alk Capital” a među investitorima je i informatički kolos “Dell”. Za sutra je predviđeno potpisivanje kupoprodajnog ugovora i dugogodišnji patron Specije Gabrijele Volpi će dobiti 20.000.000 evra od američkog fonda koji je nedavno kupio engleski Barnli.

Piše: Željko PANTELIĆ