(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Azuri Roberta Mančinija, pobede Hamiltona, Nadala i Petručija u Formuli 1, tenisu i MotoGP-iju, garniraju najave o milianskom derbiju, sudaru Napolija i Atalante, novine u timu Juventusa, kreativne ideje za menadžment Rome i kandidaturu Pereire za mesto startera u timu Lacija protiv Sampdorije.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Italija lepa i bezopasna”, konstatuje u vodećem naslovu Gazeta posle meča Azura sa Poljskom u Gdanjsku završenom bez golova. List ističe da su izabranici Roberta Mančinija sačuvali prvo mesto na tabeli pošto je i Holandija remizirala sa BiH i pored tog što prvi put, posle dve godine, nisu uspeli da zatresu protivničku mrežu. “Azuri su dominirali, nedostajao je samo gol da se kruniše dobra igra”, zaključuje najčitaniji italijanski dnevnik. Prenose se i reči Roberta Mančinija koji se požalio da je njegov tip proćerdao dobru igru do šesnaesterca uz konstataciju da je teren bio užasan, odnosno da je više ličio na polje s krompirima nego na fudbalsko igralište.

“Inter, Jang je šesti pozitivan, ali postoji nada za Bastonija. Milan, Ibra odmah postigao gol”, nastavlja milanski dnevnik sa odbrojavanjem do derbija na San Siru na programu u subotu. Na unutrašnjim stranama se stavljaju jedan naspram drugog Vidal i Čalhanoglu, kao dva aktera koji bi mogli da imaju odlučujuću ulogu. Po Gazeti, u desetkovanom timu Antonija Kontea, iskustvo Čileanca će biti dragoceno. Takođe se najavljuje povatak u tim, od prvog minuta, Marcela Brozovića koji je u prošloj sezoni najbolje partije pružio upravo protiv Milana. Novinu predstavlja mogućnost da Bastoni bude na raspolaganju za derbi, Po novim pravilima, koja je italijanska vlada usvojila danas, period izolacije je smanjen sa 14 na deset dana, a za povratak u tim je dovoljan jedan negativan bris, a ne dva u roku od 48 sati, kako je to dosad bio slučaj. To znači da bi mladi defanzivac Intera mogao, u poslednjem momentu da uskoči na listu igrača.

Stefano Pioli ima mnogo više razloga da bude zadovoljnji od Antonija Kontea pošto se kapiten Romanjoli skroz oporavio od povrede, a Zlatan Ibrahimović je na prvom treningu, posle izolacije, pokazao da nije izgubio mnogo od svoje standardne forme.

“Pirlove ideje: sedam utakmica i puno različitih Juventusa. Čak bi i CR7 mogao malo da odmori”, najavljuje Gazeta da će novi trener Stare dame primenjivati dosta rotacije u sledeće tri nedelje u kojima će Stara dama odigrati sedam mečeva. Po informacijama milanskog dnevnika Pirlo će rotirati 15 igrača plus golman i Ronaldo koji je jedini nedodirljiv. Međutim, nije isključeno da Pirlo upotrebi svoju harizmu i specifičnu težinu da ubedi Portugalca da za njegovo i dobro Juvea preskoči neku utakmicu protiv slabijih protivnika u prvenstvu i Ligi šampiona.

CORRIERE DELLO SPORT

„Ova Italija nam se sviđa”, naslov Korijerea se malo ogleda u realnosti, a još više u odnosu glavnog i odgovornog urednika lista Ivana Zazaronija i selektora Azura Roberta Mančinija. “Azuri su se borili, zabavljali publiku i sačuvali prvo mesto u grupi. U sredu dolazi Holandija”, podvlači Korijere. Rimski dnevnik navodi i da su Azuri pružili odličnu partiju i da su propustili seriju šansi.

Na unutrašnjim stranama se stavlja pod reflektora činjenica da je Italija nastavila niz pozitivnih rezultata: protiv Poljske je odigran 15. uzastopni meč na kome Mančinijevi izabranici nisu osetili gorčinu poraza. Ističe se i da se utakmica u Gdanjsku igrala pred 9.000 gledalaca, popunjenost kapaciteta stadiona bila je 25 odsto. Selektor Mančini osim što je rekao da je bilo lepo igrati pred publikom zamerio je igračima što nisu više i češće šutirali u pravcu mreže.

“Fridkinovi prave zaokret, Kampos će izabrati novog sportskog direktora”, piše list da su Dan i Rajan Fridkin imali susret sa portugalskim menadžerom. Razgovor je dve strane odveo u neočekivanom smeru. Fridkinovi su želeli da angažuju Kamposa kao naslednika Petrakija. Na kraju, nisu uspeli da ga ubede da se preseli iz Monte Karla odakle upravlja poslovima Lila, ali su bili toliko oduševljeni bliskim prijateljem Žorža Mendeša da su mu ponudili da bude specijalni konsultant Rome i da on ukaže ime novog sportskog dirketora.

Na unutrašnjim stranama se još piše da će Roma pokušati da dovede Milika bez evra obeštećenja sledećeg leta, ali i da neće biti lako realizovati plan, jer su Poljaku potrebne utakmice kako bi obezbedio mesto u reprezentaciji za Evropsko prvenstvo. U tom smislu, Fjorentina ili engleski klubovi bi mogli u januaru da pokušaju novi napad na Milika tim pre što će to biti poslednja šansa za Napoli da uzme neki evro od prodaje.

„Pereira ubrzava. Slobodan dan proveo na treningu u Formelu”, informiše Korijere da Brazilac jedva čeka povratak na veliku scenu i da očekuje da bude pozvan na utakmicu protiv Sampdorije. Optimizam Pereire se bazira na činjenici da je Imobile suspendovan zbog crvenog kartona protiv Intera, a da će se Korea vratiti iz Južne Amerike tek u četvrtak. Takođe, Pereirina velika komparativna prednost što može da igra u više uloga. Povrede Marušića, Radua i Luiza Felipea su dovele u nezgodnu situaciju Inzagija i moraće da prekomanduje Parola u odbranu protiv Sampdorije. Jedini igrač među povređenima koji bi, eventualno, mogao da bude spreman za meč sa Borusijom Dortmund u Ligi šampiona je Luiz Felipe.

TUTTOSPORT

„Ovako će Pirlo promeniti Juve”, i Tutosport se bavi rešenjima koja će primeniti kormilar Stare dame na sledećih sedam mečava između dva pauze u prvenstvu zbog obaveza reprezentacija. Po informacijama Tutosporta, Pirlo ima u glavi dve alternativne formacije 3-4-1-2. U prvoj su Ščešni – Danilo, Bonuči, Kjelini – Kjeza, Mekeni, Rabio, Aleks Sandro (Frabota, Bernardeski) – Remzi – Morata, Ronaldo. Drugu formaciju čine Bufon – Demiral, De Liht, Aleks Sandro – Kvadrado, Artur, Bentantkur, Bernardeski – Kuluševski – Dibala, Ronaldo. Jedna od „tajni uspeha“ nove transformacije Juvea bi trablo da bude Bernardeski, njegova adaptacija na sličnu ulogu koju je u Juveu imao Zambrota.

“Torinovi manevri: razmena Ico-Vesino biće moguća u januaru”, tvrdi list da bi u sledećem prelaznom roku trebalo da se završi posao između Intera i Torina koji nije realizovan u letnjem izdanju fudbalske pijace. Dvojica trenera Antonio Konte i Marko Đampaolo su, podvlači Tutosport, apsolutno saglasni sa duplim transferom.

U najavi milanskog derbija se predviđa da će Ivan Perišić zameniti Ešlija Janga na levom boku Intera. Takođe se navodi da su svi igrači Nerazura, koji su ostali u Milanu, dobrovoljno ušli u takozvanu kolektivnu izolaciju u Apijano Đentileu kako bi smanjili na najmanju meru rizik da se i oni zaraze, budući da su već šestorica Nerazura van stroja.

Na drugoj strani se stavlja u prvi plan Zlatan Ibrahimović koji je na prvoj trening utakmici posle izlazska iz karantina postigao gol i upisao asistenciju. Rosoneri su dodatno motivisani za gradski derbi željom da prekinu četvorogodišnji post u Seriji A u sudarima sa Interom. Poslednji put su se radovali pobedi nad večitim rivalom u Seriji A dok je Siniša Mihajlović sedeo na klupi Milana.

List najavljuje i meč Napoli – Atalanta. Gasperini, po informacijama Tutosporta, želi da poboljša rad i učinak odbrane Boginje koja je njena Ahilova peta dok u Napulju Gatuzo privodi kraju posao regeneracije Lozana. Meksikanac, plaćen 50.000.000 evra, prošle godine, bio je gotovo nezapažen na terenu u prethodnoj sezoni, a ovu je počeo na spektakularan način. Torinski dnevnik objašnjava da je strateški izbor Napolija da ne produži ugovor Kaljehonu dodatno motivisao Lozana da uhvati u letu novu priliku.

“Italija po planu na polju krompira”, krtikuje Tutosport otvoreno očajno stanje u kome se nalazio travnjak stadiona u Gdanjsku. Na unutrašnjim stranama se zapaža da je Italija bila uverljiva i pored toga što nije uspela da zatrese mrežu Fabijanskog. Pod lupom lista je bio Federiko Kjeza, novo pojačanje Juventusa. U tekstu se konstatuje da je Kjeza goreo od želje da se pokaže i odigra najbolje što može utakmicu i da je „izgoreo” u toj vatrenoj ambiciji.

Piše: Željko Pantelić