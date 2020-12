(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Angažman Zlatana Ibrahimovića na sledećem festivalu Sanremo je glavna vest u italijanskoj štampi, zajedno sa glasinama sa fudbalske pijace koja se otvara sledeće nedelje.

Piše se mnogo i o odluci vlasnika Intera da zaustave dalja ulaganja u pojačanja kao i o revoluciji koju je u Romi napravio novi vlasnik Rajan Fridkin.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

„Ibra peva, De Fraj svira”, pronašla je Gazeta još jedan ugao za opis gradskog duela u trci za skudeto između Milana i Intera. Na jednoj strani se list pita kako će Zlatan Ibrahimović pomiriti svoje profesionalne obaveze u prvoj nedelji marta kada će biti stalni gost, svih pet večeri, na festivalu Sanremo. Podseća se da u toj sedmici Milan igra dve utakmice, u sredu porti Udinezea i zatim u nedelju protiv Verone. Pretpostavlja se da će Ibra uz pomoć helikoptera, bez problema rešiti pitanje satnice, ali ostaje neduomica oko kompatibilnosti između veoma zahtevnog angažmana na najpoznatijem muzičkom festivalu i treninga i utakmica.

Istovremeno, Gazeta prenosi da će se Ibrahimović vratiti danas u Milanelo, ali da se njegov povratak na teren može očekivati tek polovinom januara što znači da će preskočiti meč sa Juventusom.

Stefan De Fraj je dao veliki intervju Gazeti u kojem je reako da još uvek uči kako da bude nemilosrdan u odbrani na način na koji to traži Antonio Konte i da mu laskaju poređenja sa Valterom Samuelom, komandantom odbrane koje ja osvojila tripelete. Bivši igrač Lacija je rekao i da on i njegovi drugovi ne misle više na Evropu, odnosno da su koncentrisani da iskoriste ispadanje iz međunarodnih kupova da ostvare što bolji rezultat u Seriji A, a to znači osvajanje skudeta. Holanđanin je istakao da je najjače oružje Intera Lukaku, da je Hakimi dodatna vrednost, a da su u odbrani konstruisali čvrst zid za osvajanje titule. Milanski dnevnik podseća da je Konte i u Interu, kao nekada u Juventusu, formirao nezamenljivu trojku u zadnjoj liniji. Nekada je to bio BBC, a sada je SDB (Škrinjar, De Fraj, Bastoni).

U drugom tekstu posvećenom Interu Gazeta izveštava da su na jučerašnjem sastanku uprave kluba, vlasnika i trenera potvrđene najave da Nerazuri neće imati budžet za dovođenje novih pojačanja. Dolasci novih igrača su uslovljeni prethodnom prodajom fudbalera koji nisu po volji Antonija Kontea. Prvi na listi je Eriksen. Međutim, kineski vlasnici Intera nisu samo zatvorili slavinu za nova pojačanja već se najavljuje i kresanje plata u Apijano Đentileu: delimično zbog krize prouzrokovane pandemijom a delimično zbog novih direktiva režima doživotnog predsednika Kine Si Đinpinga.

Milanski dnenvik se bavi i mogućim solucijama za izlazak iz tunela Juventusa koji se našao 10 bodova daleko od prvog mesta na kraju 2020. godine. Posrtanja Barselone u prvenstvu Španije su redimenzionirali i uspeh Bjankonera na Kamp Nou u Ligi šampiona. “Juve ide u napad. Presing, centaršutevi i Ronaldo: to su tri lozinke za gol”, naslov je teksta u kome se kaže da Juve previše zavisi od Ronalda. Iznosi se podatak da čak 58 odsto šansi Juvea tokom 90 minuta su proizvod njegovih poteza.

CORRIERE DELLO SPORT

„Roma, evo Montiela”, obznanjuje na naslovnici rimski dnevnik da su Đalorosi bacili oko na beka River Plejta i da bi Argentinac mogao da bude prva kupovina sa potpisom novog generalnog direktora Tijago Pinta. U tekstu se navodi da je dolazak Montiela vezan za transfer Bruna Pereša u Benfiku. Korijere tvrdi i da trener Paulo Fonseka, osim desnog beka, traži od uprave kluba da mu dovedu i barem jednog napadača, ako Karlos Perez ode na pozajmicu, bila bi mu potrebna dvojica. Navodi se da je Portugalac tražio ekpslicitno Bernarda iz Čelsija koga je trenirao u Šahtaru, a da je u opticaju i povratak Stefana El Šaravija.

“Roma, Fridkinov sistem” naslov je velike analize kako je novi vlasnik kluba napravio revolucionarne promene u tišini, bez velike medijske pompe i gromoglasne kampanje. U tekstu se kaže da je napravljen zaokret u odnosu na prethodne vlasnike u smislu da neće biti više prodaje mladih talenata, odustaje se od insistiranja da stadion mora da bude napravljen na lokaciji Tor di Vale, smanjanje plata i pogotovo plaćanje provizija menadžerima.

„Lulić je prvi izbor, ali tu je i ideja Bradarić”, najavljuje Korijere povratak kapitena Lacija, mada još uvek postoje sumje u njegovu formu i da li je još uvek sposoban da odgovori na zahteve Lacija i Serije A. Simone Inzagi je uveren da može još uvek da računa na Senada i žele da mu pruži šansu. Samo u slučaju da postane jasno u sledećih 15 dana da Lulić ne može da se vrati da bude onaj stari, Lacio će pokušati da dovede Bradarića iz Lila, ali samo na pozajmicu.

„Zahladneli odnosi sa Kaisedom, Murići na iglama”, izvšetava se o još jednom neprijatnom sastanku centarfora Lacija i trenera Inzagija. Reprezentativac Ekvadora nije svario klupu na meču sa Milanom, pogotovo što su umesto njega šansu dobili Murići i Pereira. Kaisedo želi da pređe u Fjoentinu, ali je predsednik Lacija Lotito zacepio cenu koju Fjorentina ne želi da plati. S druge strane se naovdi da Murići ima veliku želju da se iskupi za očajnu partiju protiv Milana i da odgovori na sumnje brojnih komentarora koji su bivšeg napadača Fenerbahčea okarakterisali kao “zalutalog” fudbalera u Seriju A. Dobre vesti za Lacio stižu od Ačerbija i Leive: obojica će biti na raspolaganju za meč sa Đenovom.

„Emerson – Napoli, vatromet na kraju godine”, piše Korijere da bi predsednik Napolija Aurelio De Laurentis mogao da pokloni za Novu godinu igrača Čelsija svom timu. Pregovori su već počeli i dogovor bi mogao da bude pronađen na bazi pozajmice sa obaveznim otkupom. Istovremeno, se kaže da su u toku i poslednji pokušaji da se pronađe rešenje za Nikolu Maksimovića i Elseida Hisaja. Za Maksimovića se kaže da postoje i dalje izgledne šanse da se postigne sporazum o produžetku ugovora dok je Hisaj veoma blizu izlaznih vrata već u januaru.

TUTTOSPORT

Torinski dnevnik obajvljuje intervju sa sportskim Pjerpaolom Marinom, sportskim direktorom Udineza, sledećim protivnikom Juventusa u prvenstvu. “Juve, u proleće si uvek lepši”, podsetio je Marino da Stara dama tradicionalno igra bolje u drugom delu prvenstva nego u prvom. Marino je takođe hvalio ambijent Juventusa u kojem igrači daju naviše što mogu, uzevši kao primere Bonučija i Morate i da ga zato ne čudi što svi žele da se vrate u Juventus. Marino je istakao i da njegov klub neće prodati u januaru De Paula, bez obzira na ponude, one mogu da budu uzete u obzir samo za leto.

Među igračima koji bi želeli da se vrate u Juve su Pol Pogba i Fernando Ljorente: Španac bi mogao da se vrati već u januaru, dok će Francuz ponovo biti zvezda letnjeg prelaznog roka. List takođe piše da je Kristijano Ronaldo postavio sebi cilj u novoj godini: stići do kvote 800 golova.

„Toro, cilj je Ture”, izvštava ispod zaglavlja torinski dnevnik da bi igrač Nanta mogao da pojača redove Granata. Kao kandidati za veznu liniju, pored Turea su Lobotka i Dankan. U napadu bi Defrel mogao da bude dobitna karta dok je Kuame iz Fjorentine alternativa. Na unutrašnjim stranama Tutosport izvštava da trener Đampaolo radi posbeno sa Sašom Lukićem jer će upravo srpski fudbaler biti deo okosnice preporoda Torina. Lukić je jedan od retkih veznih fudbalera koji se bez problema adaptira na sve formacijske postavke.

„Kaljari preuzeo svog Nindžu”, posvećuje se prostor trećem povratku Najngolana u Kaljari. I ovoga puta se radi o pozajmici iz Intera do kraja sezone. List je intervjuisao i legendu Intera Sandra Macolu. Član zlatnog tima Intera iz šezedesetih godina prošlog veka je rekao da Konteovom timu nedostaje jedan igrač u veznoj liniji i alternativa Lukakuu. Macola je stao u odbranu Kontea kvalifikujući njegov rad kao odličan.

„Milan u lovu na francuski poker”, potvrđuje Tutosport da Rosoneri ne odustaju od svoje politike dovođenja perspektivnih igrača u Milanelo. Na nišanu Paola Maldinija se nalaze četvorica mladih Francuza:”Simakan (Strazbur), Sumare (Lil), Kone (Tuluz) i Antiste (Tuluz).

Piše: Željko Pantelić