(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Pozajmica američkog fonda “Oaktree” od 275.000.000 evra firmi “Great Horizon” koja kontroliše većinski paket akcija Intera se tumači kao prvi korak u preuzimanju kluba od strane kalifornijskog investicionog fonda. U današnjim izdanjima sportskih novina se nastavlja sa praćenjem trenerske vrteške. Svi se slažu da su šanse Andree Pirla da ostane na kormilu Juventusa porasle, ali Gazeta i dalje tvrdi da su Zinedin Zidan i Masimilijano Alegri prvi izbori za sledeću sezonu dok je Tutosport uveren da će Đenaro Gatuzo biti novi trener ako Pirlo dobije otkaz. Korijere delo Sport tvrdi da će Nemanja Matić doći u Romu samo ako ga Mančester Junajted pusti za par miliona evra i da je Nikola Maksimović prvi na listi Lacija za pojačanje defanzivnog reda. Gazeta sa svoje strane tvrdi da Nikola Milenković želi da ostane u Italiji i da su Inter i Juve dve najkredibilnije destinacije za srpskog igrača.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Inter u američkm rukama

“Inter na punjenju”, tvrdi Gazeta da je sve završeno oko pozajmice američkog fonda “Oaktree” u iznosu od 275.000.000 evra. Na stranici dva i tri se dodaje da nije predviđen ulazak novih akcionara u vlasničku strukturu Nerazura. Međutim, kao garancija za pozajmljeni novac su date Interove akcije. “Ako Suning ne vrati u roku od tri godine pozajmljeni novac, Oaktree će postati akcionar i imaće privilegovan položaj da kupi klub”, precizira list uz napomenu da je američki fond već ušao u francuski Kaen i Svonsi. Gazeta precizira i da je Oaktree kolos budući da upravlja kapitalom od 153.000.000.000 dolara.

Što se tiče sportskog plana, navodi se da su šanse da Antonio Konte ostane u Interu u porastu posle odobrene pozajmice. List objavljuje i intervju sa Leleom Orijalijem koji je rekao da je Konte napravio veliki tim koji može da traje i vlada dugo Italijom i da osvoji Evropu. Međutim, Orijali upozorava: “Konte, prvo mora da ukapira kakvi su planovi kluba, pa da odluči šta i kako dalje”.

“Pirlo pokušava da preokrene situaciju. U ponedeljak Juve odlučuje”, piše Gazeta da se otvorila staza za potvrdu Maestra na klupi Stare dame, mada ostaje kao najverodostojniji scenario, pista Zinedin Zidan ili Maks Alegri, u zavisnosti kako se čvor razmrsi na klupi Real Madrida.

U drugom tekstu posvećenom Juventusu se kaže da su se sreli predsednik Andrea Anjeli i Đorđo Kjelini i da je rastanak sa kapitenom sve izvesniji dok je Đanluiđi Bufon dobio ponudo od Monce, odnosno od Adrijana Galijanija da završi karijeru u Brijanci. Za Kjelinija se još kaže da bi mogao da nastavi karijeru u MLS-u.

IZBOR UREDNIKA

“Milan, Leaova rika. Tako Pioli sprema završni udarac za Ligu šampiona”, najavljuje se da će Rosoneri igrati sa Antom Rebićem i Rafaelom Leaom protiv Atalante u Bergamu. U članku na unutrašnjim stranama se dodaje da će Mario Mandžukić biti dodatno oružje sa klupe dok će dvojica mlađih napadača dobiti veliku šansu da vrate Milan u Ligu šampiona posle sedam godina.

“Boginja ukoči kada vidi slavu na horizontu, ali Gasperini povećava ulog”, stavlja pod reflektore Gazeta da se Atalanta u poslednje tri godine svaki put zaustavila na korak od cilja. Dva puta je u finalu Kupa Italije izgubila pošto je dominirala na terenu u prvom poluvremenu, kao i u četvrt finalu Lige šampiona prošle godine. Sada, tvrdi Gazeta, Gasperini i njegovi fudbaleri žele da se iskupe i da prvi put u istoriji omoguće Atalanti da završi prvenstvo kao vicešampion.

“De Paul: Meni je desetka istetovirana na leđima. Više volim da upišem asistenciju od gola. Mnogo klubova me želi u Engleskoj, Španiji i Italiji”, rekao je u intervjuu za Gazetu najbolji igrač Udinezea. Argentinac je stavio do znanja da je već rekao Udinezeu da želi da napravi kvalitativan skok u karijeri i da je dao uputstvo svom menadžeru gde bi želeo da nastavi karijeru. “Međutim, pre toga me čeka Kup Amerike koji želimo da posvetimo Maradoni”, kaže De Paul.

“Milenković, licitacija je otvorena. Juventus i Inter u prvom redu, opasnost stiže iz Engleske”, informiše Gazeta da se srpski defanzivac nalazi na listi želja italijanskih klubova, ali i Mančester Junajteda i Arsenala. Milenkovićeva cena je 25.000.000 evra jer mu ugovor ističe sledeće godine i Fjorentina je spremna i da prihvati i tzv. kontrapartije odnosno igrače iz drugih timova koji bi bili korisni projektu Ljubičastih. Po informacijama Gazete, Bleki bi želeo da ostane u Italiji i ne bi imao ništa protiv da to bude Inter ili Juventus.

CORRIERE DELLO SPORT

Florenci bi nazad u Rim

“Murinjo golica Florencija”, izveštava rimski dnevnik da PSŽ okleva da otkupi ugovor italijanskog reprezentativca dok je sam Alesandro Florenci zaintrigiran idejom da pokuša još jednom da se nametne u Romi kao Rimljanin i predvodnik novog kursa. Takođe se kaže da Roma radi na dovođenju Andree Belotija, ali i da se Memfis Depaj sviđa kao rešenje Tijagu Pintu i Žozeu Murinju. Za Nemanju Matića se navodi da je jedan od ciljeva prelaznog roka Rome, međutim Đalorosi nemaju nameru da plate igrački karton srpskog internacionalca budući da već ima 33 godine i ima ogromnu platu. Drugim rečima Matić će doći u Večni grad samo ako se dva kluba dogovore oko minimalnog obeštećenja.

Korijere tvrdi i da je sudbina Edina Džeka i dalje pod znakom pitanja odnosno da bi ga klub vrlo rado prodao ako bi se na vratima pojavio zainteresovani kupac. Pored Džeka, Trigoriju će sigurno napustiti Mirante, Bruno Perez, Huan Žesus, Facio, Pastore i Karles Perez. Neizvesno je šta će biti sa Santonom. I on bi sigurno otišao iz Rima da na klupu Đalorosih nije došao Murinjo koji ga je lansirao u Interu kao tinejdžera.

(1,95) Levante (3,60) Kadiz (3,80)

“Lotito pravi kasting”, stoji ispod zaglavlja da predsednik Lacija ima par nedoumica oko Simonea Inzagija i da je zato kontaktirao sa par trenera. “Posle utakmice protiv Sasuola će doći do dugo najavljivanog susreta između predsednika i trenera. Šanse da se produži ugovor postoje i dalje, ali su senke Gatuza i Mihajlovića sve veće i veće”.

Na unutrašnjim stranama Korijere izveštava da je Nikola Maksimović u vrhu liste želja Lacija. Srpskom defanzivcu ističe ugovor sa Napolijem u junu i ima platu koja ulazi u parametre Nebeskoplavih, takođe već čitavu deceniju igra u Seriji A i ima sve neophodne karakteristike koje traži trener Inzagi. Osim Maksimovića, sportski direktor Igli Tare prati Simija i Mesijasa iz Krotonea dok su sa Kaljarijem pokrenuti pregovori za razmenu Farijas – Likojanis.

“Napoli, 102 gola za juriš na Ligu šampiona”, navodi Korijere da bi Gatuzo mogao da postane trener s kojim su Azuri postigli najviše golova posle Mauricija Sarija. Međutim ni to neće promeniti odluku trenera da napusti Napoli posle meča sa Veronom. “Hladan odnos i udaljenost između De Laurentisa i Gatuza se nije smanjila u poslednjih par nedelja, naprotiv porasla je. Razvod je jednostavno neizbežan” , konstatuje Korijere.

TUTTOSPORT

Enigma Pirlo

“Pirlo na ivici”, tvrdi torinski dnevnik da bi osvojeni Kupa Italije i eventualni plasman u Ligu šampiona mogli da promešaju karte u Kontinasi i povećaju Pirlove šanse da ostane na kormilu Stare dame. Međutim, Tutosport ostaje i pri svom stavu da je Rino Gatuzo najozbiljniji favorit da preuzme klupu od klupskog druga iz Milana i reprezentacije Italije.

“CR7 i ne samo on: U Bolonji je raskrsnica između slavlja i budućnosti”, aludira se na činjenicu da Bolonja zaista jeste najveći železnički i putni čvor u Italiji i da će od ishoda meča na Dal’Ari, ali i u Bergamu, zavisiti izgled Juventusa u sledećoj sezoni. U svakom slučaju tvrdi Tutosport, novi Juve će imati stubove u Matijsu De Lihtu, Federiku Kjezi i Dejanu Kuluševskom. Kao kuriozitet se predstavlja zahtev svih fudbalera da se produži ugovor trećem golmanu Pinsolju, koji ne dobija priliku da stane na gol Bjankonera, ali je očigledno veoma važna komponenta u svlačionici Stare dame.

“Ritualni obred Milan pred sudar sa Bognjom: roštiljanje”, izveštava list da su u Milanelu organizovali zajednički ručak i druženje uz bifteke na roštilju na kome su bili svi, od igrača i stručnog štaba do Paola Maldinija, Rikija Masare i Ivana Gazidisa. Tutosport je podsetio da Stefanu Pioliju nije prvi put da se u poslednjem kolu bori za mesto u Ligi šampiona. Naime, pre šest godina Lacio je pod komandnom palicom Piolija pobedio Napoli na San Paolu sa 4:2 osvojivši treće mesto i pravo da igra kvalifikacije za Ligu šampiona.

“Atalanta je više stvorena za etapne trke nego za nokaut utakmice”, zaključuje Tutosport da Boginja sa Gasperinijem na klupi ostavlja mnogo bolji utisak u prvenstvima nego u kupovima.

Torinski dnevnik, osim što donosi priču o uspešno završenoj operaciji Suninga sa kalifornijskim investicionim fondom “Oaktree”, prepričava i kako je Antonio Konte za samo devet meseci preokrenuo Interov svet: “Sada su svi uz Kontea”. U tekstu se podseća da je prošlog avgusta sve visilo o koncu i da je Konte bio jednom nogom na vratima Nerazura posle izgubljenog finala Lige Evrope. “U iščekivanju odlučujućeg susreta Džanga sa Konteom, okruženje se u potpunosti promenilo , sada Antonio ima plebiscitarnu podršku, od igrača do navijača”, poentira list.

“Jurić za da Belotija”, izveštava Tutosport da je predsednik Torina Urbano Kairo shvatio da je vrag odneo šalu i da je ubrzao pregovore sa Ivanom Jurićem oko preuzimanja tima u junu. Žurba Kaira se objašnjava namerom da gazda kluba sa potpisanim ugovorem sa Jurićem pozove kapitena kluba Andreu Belotija na pregovore o produžetku saradnje. Belotiju ističe ugovor sledeće godine, a Milan i Roma su više nego zainteresovani da ga angažuju. Budući da mu je ostalo 12 meseci do kraja ugoovora sa Granatama, cena Belotija u najboljem slučaju ne može da bude veća od 30.000.000 evra.