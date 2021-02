(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Pobeda Juventusa nad Interom u Kupu Italije i najava drugog polufinala Napoli – Atalante su glavne priče u medijima. Prostor pronalazi i saga o Edinu Džeku i Paulu Fonseki, izgleda da je kompromis da centarfor ostane do kraja juna u Trigoriji, a zatim razlaz. Piše se i o produžetku ugovora Simonea Inzagija sa Lacijom kao i o seriji velikih fudbalera kojima ističe ugovor u junu i mogu već sada da pregovaraju sa zainteresovanim kupcima.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Juventusova osveta

“Kakav revanš”, dočekao je čitaoce naslov na prvoj strani Gazete ovog jutra. List piše da je Bjankoneri posle jučerašnje pobede vide finale Kupa Italije. U podnaslovu se ipak ističe da je Juve više zahvaljujući velikim greškama igrača Intera (Jang, Handanović, Bastoni) nego svojim zaslugama, došao do pobede. Ističe se i da su Arturo Vidal i Kristijano Ronaldo otvoreno negodovoli zbog odluka Antonija Kontea i Andree Pirla da ih zamene u drugom poluvremenu. U prvom planu je i izjava trenera Intera posle meča: “Projekat na kome smo radili zaustavio se u avgustu”, aludirao je Antonio Konte na izostanak pojačanja u prethodna dva prelazna roka zbog nemogućnosti Suninga da finansira klub.

U izveštaju sa meča se odaje priznanje Ronaldu na hladnokrvnoj realizaciji penala i postizanje drugog gola u stilu “ptice grabljivice”, odnosno vešto iskorišćene kolosalne duple greške Samira Handanovića i Alesandra Bastonija. Takođe se podvlači da se Pirlo jučerašnjim rezultatom i igrom Juvea iskupio za poraz u prvenstvu od Intera. Najbolji na terenu, po Gazeti, su bili Ronaldo i Lautaro Martinez dok su najviše podbacili golman Handanović u Interu i Dejan Kuluševski u Juveu.

Na unutrašnjim stranama se piše i o veoma lošem učinku Čileanaca u dresu Intera. Sam Konte je priznao da je broj propuštenih prilika Aleksisa Sančeza poražavajući dok je Vidal, po sudu italijanskih novinara, među najslabije ocenjenim igračima Nerazura u ovoj sezoni. Njima treba dodati još jednog igrača koji je bio eksplicitna želja Kontea: Ešli Jang. Nekadašnji kapiten Junajteda pravi mnogo više štete nego što donosi koristi i pored bogatog iskustva.

“CR7 i Điđi. Stara dama bez tereta godina. Kristijano tresao mreže. Bufon branio”, ističe Gazeta da su dva najstarija igrača Juvea bili odlučujući igrači za pobedu Bjankonera.

Gazeta najavljuje i drugi polufinalni dvoboj Napoli – Atalanta. “Igrači izglasali poverenje Gatuzu i sada zajedno ciljaju finale”, piše list da su se u Kastel Volturnu ponovo kreirale dve grupacije. Na jednoj su igrači i trener na drugoj predsednik kluba Aurelio De Laurentis i njegovi najbliži saradnici.

“Gasperinijeva Atalanta u iscrpljujućoj trci sanja svoj prvi trofej: Igramo previše utakmica”, prenosi se upozorenje trenera Boginje kome se uopšte ne sviđa kalendar koji je primorao njegovu ekipu da igra šest utakmica u 18 dana.

“Benzin za skudeto. Više zalaganja i Mandžukić u pravoj formi, tako Milan može da nastavi da leti visoko”, iznosi Gazeta podatak da za razliku od direktnih takmaca, Rosoneri mogu mrino da pripremaju mečeve u prvenstvu u prve dve nedelje februara.

CORRIERE DELLO SPORT

Džeku oročen mandat u Rimu

“Poverenje Džeku na određeno vreme”, upozorava rimski dnevnik da saga Fonseka – Džeko nije još završena iako je centarfor Đalorosih reintegrisan u tim u Trigoriji. U podnaslovu se kaže da je Džeko kažnjen novčano zbog ponašanja i da će na kraju sezone moći da napusti Romu. U tekstu na unutrašnjim stranama se kaže da je generalni direktor razgovarao sa trenerom i golgeterom i da je od obojice zatražio da da stave u stranu lične netrpeljivosti i da zajedno rade na dostizanju ciljeva Rome u ovoj sezoni. Dodaje se da nije bilo reči o kapitenskoj traci, ali da je orjentacija da se Lorenco Pelegrini unapredi od zamenika u kapitena Đalorosih. Prema informacijama lista Džeko će ići na megdan Juventusu, ali nije sigurno da će igrati od prvog minuta. Naprotiv, u ovom trenutku Borha Majoral ima prednost.

Korijere prenosi i reči Stefana El Šaravija sa prezentacije njegovog povratka u Romu. “Ovde me svi vole, odužiću se do kraja za ukazano poverenje”, nije krio veliko zadovoljstvo Faraon što se vratio u Italiju. On je podsetio da je još u oktobru hteo da se vrati u Trigoriju kao i da su mu ciljevi da pomogne Romi da obezebedi povratak u Ligu šampiona i da obezbedi mesto u reprezentaciji Italije.

“Zelena Roma u Fridkinovoj eri”, analizira list starosnu strukturu parka igrača na Fonsekinom raspolaganju. Protiv Verone je igrao tim koji je imao prosek godina 24,7, a najstariji u timu su, po izlasku Krisa Smolinga, bili Žordan Veretu i Leonardo Spinacola, rođeni 1993.godine. Sa dolaskom Rejnoldsa, prosek godina Rome se dodatno snizio.

“Lotito – Inzagi, produžetak ugovora je spreman”, izveštava Korijere da je gazda Lacija stavio crno na belo ponudu koju njegov trener neće moći da odbije. “Dali smo Inzagiju našu ponudu i ne verujem da će biti problema”, samouvereno je rekao Klaudio Lotito stavljajući do znanja da bi potpisi trebalo da stignu u krugu od nekoliko dana. Simoneu Inzagiju je predložena trogodišnji ugovor sa osnovnom platom od 2.500.000 evra, koja automatski postaje 2.700.000 ako Lacio završi sezonu među prvih šest timova, odnosno 2.900.000 ako se plasira u Ligu šampiona.

U drugom tekstu o Laciju se kaže da je Mateo Musakjo upisan na listu UEFA za Ligu šampiona umesto porveđenog Luiza Felipea, dok je kapiten Senad Lulić zauzeo mesto Andersona.

“Inter poklanjao, Ronaldo se zahvaljivao”, vrlo je efikasan i verodostojan naslov izveštaja sa meča polufinala Kupa Italije Inter – Juventus. Kao i Gazeta i Korijere smatra da je Stara dama stavila hipoteku na finale nacionalnog kupa pred revanš meč u Torinu.

“De Laurentisov otrovni tvit, drži Gatuza na iglama”, konstatuje Korijere da je predsednik Napolija objavljivanjem posta na društvenim mrežama, u kome je demantovao napise u novinama da ima nameru da otpusti sportskog direktora Đuntolija i izostavio da isto to učini za Đenara Gatuza, indirektno potvrdio da se klupa u Napulju i dalje ljulja.

“Fjorentina, trio za budućnost”, najavljuje Korijere veliki posao koji čeka predsednika Roka Komisa koji će morati da ubedi Franka Riberija, Nikolu Milenkovića i Hermana Pecelu da ostanu u Firenci. Riberiju ističe ugovor u junu dok dvojica defanzivaca imaju obavezu da ostanu u Toskani do leta 2022. godine. Fjorentina se nalazi pred ozbiljnim izborom: ili će značajno povećati plate Peceli i Milenkoviću ili će ih izgubiti bez evra obeštećenja. Podsetimo, Blekijeva plata iznosi 800.000 evra, a Pecelina 1.200.000. Srski reprezentativac, bez problema, može da nađe klub koji bi ga plaćao barem tri puta više nego trenutno Fjorentina.

TUTTOSPORT

Torino slavi Ronalda

“CR7, uživancija Juve!”, ne skriva Tutosport zadovoljstvo zbog pobede Bjankonera nad Interom. U podnaslovu se ističe da je sa jučerašnjim rezultatom Stara dama rezervisala finale Kupa Italije i pronašla ubitačnog Ronalda. Izveštaj sa utakmice počinje sa naslovom: “Juve, osveta je poslužena”. U članku se navodi da je Juve izbrisao gorčinu poraza iz prvenstva sa tvrdom igrom i prisebnošću Ronalda koji je dve prilike pretvorio u golove: “Ronaldo hladan kao led, oportunista, dva gola u kraljevskom stilu”. Tutosport je proglasio Ronalda i Kvadrada za najbolje aktere utakmice u redovima Juvea dok je kod Nerazura bio najbolji, po običaju, Barela.

List projektuje atmosferu i za meč u prvenstvu sa Romom na programu u subotu veče. “Morata daj znak da si živ protiv Rome”, poziva Tutosport španskog centarfora da se probudi u prvenstvu pošto još nije postigao gol u Seriji A u 2021. godini. Osim Alvara Morate u napadu, među startere se vraćaju i defanzivci Đorđo Kjelini i Leonardo Bonući, a na sredini terena Federiko Kjeza i Artur.

“Napoli i Boginja, spektakularna proba”, navodi list da Gatuzo želi da odagna oblake iznad njegove klupe u Napulju, a da Gasperini ima nemaru da izbriše sećanje na bolan poraz od Lacija u Seriji A.

“Kakva greška! Romero nije bio pozitivan”, izveštava se da je Romeru i Atalanti učinjena velika nepravda jer se ispostavilo da defanzivac nije bio zaražen kovidom-19 i da je trebalo da igra meč sa Laciom u prvenstvu. Ponovljeni testovi na koronavirus su odagnali i poslednje sumnje: Romero je bio žrtva iste greške kao i Ašraf Hakimi iz Intera pre par meseci.

Ispod zaglavlja torinski dnevnik je nanizao seriju imena velikih igrača čiji ugovri ističu sledećeg juna i pratkično već od juče mogu da pregovaraju na svetlosti dana sa zainteresovanim klubovima. Na spisku su Alaba, Mesi, Donaruma, Serhio Ramos i Kavani. Za Alabu se kaže da su Juve i Real u borbi da ga privole da izabere Torino odnosno Madrid. Mesijeve ekonomske apetite ne može niko da zadovolji, a može najviše da im se približi PSŽ. U Milanu su i dalje optimisti da će Donaruma potpisati produžetak ugovora i da neće pobeći bez evra obeštećenja. Jedina ozbiljna destinacija koja intrirgira kapitena Reala i Španije jeste PSŽ dok Kavani sanja povratak u Napoli.