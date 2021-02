(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Pobeda Intera nad Lacijom i izbijanje na prvo mesto u Seriji A je glavna priča u italijanskim medijima. Uz podsećanje da od triplete nismo videli Nerazure na čelu tabele u februaru, odaju se pohvale, pre svega, Lukakuu za odličan meč.

Piše se i o problemima Juventusa i Milana, koji u sledeće dve nedelje rizikuju da kompromituju svoje sezone u Italiji i Evropi. Posvećuje se prostor Napoliju koji se podigao iz mrtvih na meču sa Bjankonerima i Romi koja je i protiv Udinezea pokazala da je jaka protiv slabih i slaba protiv jakih.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Sa vrha viče Inter”, vodeći je naslov Gazete povodom izbijanja Nerazura na čelo tabele posle pobede nad Laciom i Milanovog poraza od Specije. “Inter pretekao Milan i u nedelju nas čeka ludi derbi. Lukaku lokomotiva: dva gola i asistencija za Lautara. Nerazuri sami na prvom mestu: od triplete se nije dogodilo da Inter bude na čelu Serije A u februaru. Konte: Tek smo na početku”, podseća Gazeta na odličnu partiju Big Roma, na činjenicu da je posle 11 godina Inter lider na tabeli u ovo doba godine, kao i na reči trenera Kontea koji upozorava svoje igrače da su tek izašli na put koji vodi ka konačnom cilju.

“Lukaku da poludiš, odveo Kontea na vrh pred derbi sa Milanom”, naslov je izveštaja u kome se kaže da je Inter kontrolisao meč sve vreme i pored toga što je Lacio bio veoma ratoboran. Za najboljeg aktera meča je proglašen Lukaku, a visoke ocene su dobili Škrinjar, Lautaro Martinez i Brozović. Jedini igrač u redovima domaćina koji nije dobio prelaznu ocenu je Hakimi. Za Gazetu najbolji u timu Lacija je bio Sergej Milnković Savić kome je pripisan gol pošto je doprinos Eskalantea protumačen kao devijacija Sergejevog šuta.

“Lukaku ide 300 na sat”, aludira se u tekstu posvećenom Belgijancu da je sa jučerašnja dva gola tamnoputi centarfor stigao do kvote od 300 golova u karijeri. “Niko ne može da zaustavi Big Roma. Na listi strelaca je stigao Ronalda, a u nedelju ga čeka dvoboj sa Zlatanom”, najavljuje se novi okršaj sa Šveđaninom.

“Od Ernandeza do Ibre: zašto je Pioli izgubio glavu”, naslov je detaljne analiza zašto je Milan u 2021. godini već izgubio četiri meča u Seriji A i Kupu Italije. U članku se navodi da je Milanovo samopouzdanje nagriženo i da u najnezgodnijem momentu dolaze mečevi sa Crvenom zvezdom u Ligi Evrope i Interom i Romom u Seriji A. Među razlozima za poraz od Specije se navode trodnevni zahtevniji treninzi u prethodnoj nedelji budući da će Rosoneri u periodu od 15 dana odigrati pet utakmica, zatim potcenjivanja vrednosti Specije, preuranjeni povratak Čalhanoglua koji i dalje oseća posledice kovida-19,Kesijev pad forme. Za utakmicu protiv Crvene zvezde sa navodi da će Mario Mandžukić i Sandro Tonali sigurno dobiti priliku da igraju od prvog minuta.

“No Ronaldo, no Juve, a dolazi Liga šampiona”, svedoči milanski dnevnik o vrlo delikatnom momentu za Staru damu. Golove postiže samo CR7. Statistika pokazuje da je u prvenstu Portugalac zatresao više puta mrežu nego svi njegovi saigrači iz napadačke linije, Morata, Kjeza, Kuluševski i Dibala: 16 prema 14. Osim neefikasnosti tima Andrea Pirla, problem su i povrede: posle Artura i Kvadrado će morati da preskoči gostovanje u Portu, dok Dibala još nije u potpunosti spreman, a Mekeni je prilično rovit.

CORRIERE DELLO SPORT

“Paulov zakon”, ističe rimski dnevnik da se i protiv Udinezea potvrdilo pravilo da je Roma neumoljiva protiv srednjih i malih timova, pogotovo na Olimpiku. Zahvaljujući porazu Juventusa, Roma se popela na treće mesto i približila na sedam bodova od vodećeg Intera, ipak Paulo Fonseka spušta loptu: “Kontraproduktivno je da mi pričamo o skudetu, naš cilj je Liga šampiona”.

U tekstovima na unutrašnjim stranama se vezu pohvale na račun Veretua koji je sa jučerašnja dva gola stigao do kvote devet golova u prvenstvu. “Golovi na francuski način, Veretu trese mreže više od Kandele”, naveo je Korijere da je Francuz pretakao po broju postignutih golova slavnog zemljaka koji je osvojio poslednju titulu sa Romom. List piše i da je Fonseka blizu da dobije opkladu sa Veretuom jer mu je rekao da će postići, u novoj ulozi, barem deset golova: sada mu nedostaje samo jedan. Prostor su dobili i golman Paul Lopez koji je imao nekoliko pravovremenih intervencija koji su poštedeli Romu neprilika, kao i Pedro koji se vratio sa postignutim golom, dok je Džeko ušao u igru u drugom poluvremenu i više je uradio za dvedseteak minuta nego Borha Majoral za sedamdeset.

“Inzagi: možemo samo da žalimo jer smo mogli bolje da prođemo”, prenosi Korijere delove žalopojke trenera Lacija posle izgubljenog meča sa Interom. Međutim u redakcijskom komentaru pod naslovom “Čudni Simone ovi potezi” se okrivljuje direktno šef stručnog štaba Nebeskoplavih za poraz. Na teret Inzagiju se stavlja posebno izvođenje Lukasa Leive na poluvremenu i uvođenje Eskalantea, nelogična pozicija Ačerbija, davnje zadatka Parolu da markira Lukakua i pre svega podizanje “bele zastave” sa duplom zamenom Imbobile i Korea za Kaiseda i Murićija.

“Lukaku zakucao Lacio i Milan”, naslov je izveštaja na drugoj i trećoj strani s kojim se aludira da je Belgijanac sa svojim golovima doneo pobedu nad rimskim timom i prvo mesto na tabeli. Poraz Lacija se pripisuje veoma lošoj partiji ključnihi igrača, od Čira Imobilea preko Luisa Alberta do Ačerbija.

“Slaba tačka Lacija je odbrana; bez Radua svi problemi isplivaju na površinu”, konstatuje Korijere i dodaje da Rumun rizikuje da pauzira i nekoliko nedelja. Takođe se navodi da će biti dosta polemika i oko ostavljanja Musakja na klupi, odnosno iza Hudta i Parola u Inzagijevoj hijerarhiji.

“Gatuzo po italijanski”, piše Korijere da je trener Napolija protiv Juventusa pribegao staroj proverenoj taktici i formaciji 4-1-4-1, sa kojom je u prošloj godini osvojio Kup Italije. Drugim rečima. Rino se odlučio za pragmatizam na uštrb lepote i bio je nagrađen, uprkos činjenici da ima park igrača krcat fudbalerima sa velikim talentom i prefinjenim stopalima. List odaje priznanje Meretu za koga se kaže da je “postmoderni” golman, odnosno da spaja nekadašnje postulate vezane za čuvare mreže (pogotovo kada su u pitanju parade) i nove koji se tiču uloge golmana u konstruisanju igre.

TUTTOSPORT

“Inter beži”, stavlja u prvi plan torinski dnevnik promenu na čelu tabele Serije A posle 18 kola. “Lukaku i Lautaru potpisali preticanje Milana, ali iza njihovih leđa je veliki buljuk: Roma je izbila na treće mesto ispred Juvea i Napolija (sa utakmicom manje) , Atalante i Lacija. Imamo pet timova u samo tri boda”, konstatuje Tutosport,

“Lukaku lansirao Inter u orbitu”, tako počinje izveštaj sa jučerašnjeg meča na San Siru. List piše da je pored Lukakua i Eriksen bio veoma insipirisan, da je Škrinjar bio neprobojni zid, a da je Perišić bukvalno poništio Lacarija. S druge strane se navodi da je Lacio bio previše nervozan, delom i zato što je trener morao da promeni planove na nekoliko minuta pre početka meča zbog povrede Radua na zagrevanju.

“Konte još nije zadvoljan, ali mu se sviđa čelo tabele”, prenose se izjave trenera Intera koji je podvukao da je cilj bio da se preteknu Milan pre derbija, ali da tek sada čekaju teške i lepe stvari njegov tim.

“Juve ne želi da abdicira. Inter je pobegao na tabeli, ali Pirlo i dalje veruje u skudeto”, piše torinski dnevnik uz obrazloženje da se optimizam bazira na činjenici da će Juve sve mečeve protiv direktnih rivala u trci za titulu igrati na svom stadionu.

Tutosport donosi i dva teksta koji ne bude preveliki optimizam u redovima armije navijača Bjankonera. U prvom se veli da je Morata u padu forme i da je to prilično zabrinjavajuće budući da je Dibala i dalje rovit, a Kuluševski i dalje “zelen”. Dodaje se da je Morata posle odličnog starta imao pad u formi, zatim probleme sa povredama i sve to je rezultiralo da je na golgeterskom postu u prvenstvu već dva meseca. U drugom članku se izveštava o povredi Kvadrada koji bi mogao da ostane u boksu dve do tri nedelje zbog povrede desne lože, tek će se danas precizno znati. U svakom slučaju neće putovati u Porto. Dobre vesti su da je Mekeni bolje i da bi Dibala, konačno, mogao da bude barem na klupi i da odigra koju desetina minuta meča u drugom poluvremenu.

“Milan je uznemiren: previše ružan da bi bio istinit”, navodi se posle poraza od Specije uz podsećanje da su Rosoneri izgubili četiri od osam poslednjih mečeva u Seriji A i Kupu Italije. “Petnaest dana za ostanak na vrhu”, naslov je drugog članka u kome se analizira kalendar Rosonera krcat zahtevnim proverama u Ligi Evrope sa Crvenom zvezdom i Interom i Romom u Seriji A. “U te četiri utakmice ulog je sve dobro što je, do sada, uradio Pioli”, naglašava Tutosport.