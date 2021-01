(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Velika Interova pobeda nad Juventusom je u prvom planu italijanskih medija. Ne pamti se kada su Nerazuri dominirali tako nadmoćno na utakmici sa Juventusom kao što je to bio slučaj sinoć na San Siru. Zvuči paradoksalno, ali rezultatom treba da bude zadovoljniji Juve, pošto je mogao da primi najmanje pet-šest golova, a za 90 minuta je konstruisao samo jednu šansu i to na kraju meča (udarac Federika Kjeze i parada Samira Handanovića). Naravno, Antonio Konte menja dlaku, ali ne ćud i iskoristio je priliku da bocne još jednom klupsku upravu izjavom da bi biili superfavoriti za skudeto da su mu doveli igrače koje je tražio. Piše se i o Milanu, dolasku Marija Mandžukića i pozitivnim testovima Tea Ernandeza i Hakana Čalhanoglua na kovid-19, kao i o Paulo Fonseki kome ni plasman u Ligu šampiona ne garantuje ostanak na klupi Rome. Velike pohvale dobio je Ivan Radovanović za maestralnu partiju protiv Atalante, odnosno najubojitijeg napada na "čizmi".

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Inter urnisao Juve

“Inter se naslađuje”, naslov je preko cele prve strane Gazete iznad fotografije fudbalera Nerazura u svlačionici kako slave trijumf nad Juventusom. “Inter izdominirao protiv Juvea i zakačio se za Milan na tabeli. Bjankoneri nisu uspeli da reaguju ni posle prvog, a ni drugog gola. Konte pogodio sve poteze: Ovako raste naše samopouzdanje. Pirlo optužuje: Igrali smo bez entuzijazma, kao da nismo ni ušli na teren”, prenose se i izjave dvojice trenera na naslovnici.

U redakcijskom komentaru pod naslovom “Simfonija Nerazura. Ronaldo ponovo omanuo” ističe se Interova timska igra, posebno na sredini terena, odnosno Nikola Barele i Artura Vidala koji su doslovno sproveli sve što je od njih tražio Konte. Na drugoj strani je potvrđeno da Kristijano Ronaldo nije u formi i da postaje previše nervozan.

U izveštaju sa meča naslovljenim “Interčina” se navodi da je ceo tim Nerazura bio gotovo perfektan. Najbolji su po Gazeti bili Barela, Ašraf Hakimi i Alesandro Bastoni. U Interovom timu samo Lautaro Martinez nije dobio prelaznu ocenu, ali ne zbog prikazane igre, već zbog promašaja koji ne priliče igraču njegovog ranga. U redovima Bjankonera samo su rezervisti Veston Mekeni i Dejan Kuluševski dobili prelazne ocene. Na taj način je list želeo da podvuče greške Andrea Pirla u sastavljanju tima za jučerašnji Derbi Italije.

“Sada Konte mora da nastavi u kontinuitetu sa pobedama i da značajno popravi učinak protiv timova koji ti ne dozvoljavaju da igraš na kontru. U svakom slučaju Konte više ne može da se krije, sa ovakvim sastavom tima i bez obaveza u Evropi ima obavezu da osvoji skudeto”, tvrdi Gazeta.

“Milanov odgovor? Stiže Mandžukić”, piše Gazeta da Rosoneri kroz angažovanje Mandžukića pokazuju da imaju ambicije da ostanu do kraja u trci za šampionsku titulu. Zadatak neće biti nimalo lak jer već večeras, protiv Kaljarija, Rosoneri će igrati bez nekoliko standardnih prvotimaca. Ernandez, Čalhanoglu, Ante Rebić i Rade Krunić su pozitivni na kovid-19, Ismael Benaser je i dalje na listi povređenih, Stefano Pioli se nada da će biti spreman za meč sa Atalantom.

Gazeta piše i da će danas biti ozvaničeno imenovanje Davidea Nikole za novog trenera Torina. U tekstu se napominje da je Nikola bivši igrač Torina i da je u svojoj karijeri već uspeo dva puta da spase timove koje je predvodio: Krotone i Đenovu.

“Boginja nije prošla”, naslov je izveštaja sa utakmice Atalanta – Đenova u kojem se vezu pohvale na račun Ivana Radovanovića koji je po milanskom dnevniku najzaslužniji što se Grifone vratio u Liguriju sa zlata vrednim bodom u borbi za opstanak.

“Lorencinjo! Insinje poklanjao čarolije u Maradoninon stilu. Napolijevih šest lepotana”, vergla u superaltivima ode Gazeta na račun Lorenca Inisnjea i Napolija posla asfaltiranja Fjorentine na stadionu Maradona. U prvom planu je Insinje zbog dva gola i asistencije posle trke i driblinga koji su trajali 70 metara.

CORRIERE DELLO SPORT

Fonseki se sprema otkaz

“Konte ugasio Juve”, pripisuje Korijere najveće zasluge za trijumf treneru Nerazura. “Inter gospodario na terenu. Vidal i Barela stavili potpis na pobedu koja nijednog momenta nije bila dovedena u pitanje. Pored dva gola Nerazuri su mogli da savladaju još par puta Ščensnija. Bjankoneri su izgubili sve duele. Ronaldova loša predstava. A u sredu Juve čeka Superkup sa Napolijem u Ređo Emiliji”, deklamuje rimski dnevnik u podnaslovu.

“Antonio: Bili smo gotovo savršeni. Pirlo: Nismo se ni pojavili na terenu”, stavlja Korijere u prvi plan i izjave dvojice stručnjaka posle meča.

Po pisanjuKorijereovih komentatora na naslovnici, glad Intera za skudetom je presudno uticala na ishod utakmice jer je determinisala htenje i agresivnost Interovih igrača koje se nije videlo kod gostiju. U komentaru se postavlja i retoričko pitanje: šta li misli Mauricio Sari kad vidi današnji Juve i pomisli da je on dobio otkaz posle osvojenog skudeta pet kola pre kraja prvenstva? List dovodi direktno u pitanje ispravnost odluke predsednika Andree Anjelija da dodeli apsolutnom početniku ulogu kormilara Juventusa.

“Inter, beli trojanski konj”, naslov je analize o kandidatima koji su izrazili želju da kupe klub od kineske familije Džang. U članku se kao glavni favorit da preuzme Inter navodi Markus Valenberg koji je predstavljen kao švedska verzija Anjelija. Reč je o bankaru i industrijalcu i članu veoma moćne preduzetničke dinastije u Švedskoj koja poseduje ili ima značajan udeo u vlasništvu velikih multiancionalnih kompanija poput Elektroluksa, Saba, Astra Zeneke i drugih. Takođe se ukazuje da je lista kandidata duga i zato što bi evenutalno sklapanje posla sa Suningom otvorilo vrata kineskog tržišta imajući u vidu poziciju i snagu te kompanije kada je u pitanju distribucija proizvoda na Dalekom istoku. Prema Korijereovim informacijama, Jindong Džang ima političke ambicije i zato želi doslovno da ispoštuje direktivu predsednika Kine Si Đinpinga.

IZBOR UREDNIKA

“Fridkinovi prodrmali Romu”, tvrdi se ispod zaglavlja da su američki vlasnici, otac Dan i sin Rajan, tražili eksplicitno od trenera i igrača da na debakl protiv Lacija odgovore pobedama protiv Specije u Kupu Italije i prvenstvu. Takođe, Korijere tvrdi da trener Fonseka ozbiljno rizikuje da dobije otkaz čak i u slučaju da Roma obezbedi plasman u Ligu šampiona.

U drugom tekstu posvećenom Romi se kaže da se radi na dovođenju Stefana el Šaravija i eventualno Bernarda, ali da je sve uslovljeno besparicom koja drma kompletan fudbalski pokret. Takođe se najavljuje da ćemo sutra u Kupu Italije videti dvojicu pojačanja iz prethodnog prelaznog roka, Maraša Kumbulu i Borhu Majorala, koji nisu uspeli da se izbore za veću minutažu u prvom delu sezone.

“Lacari sprinter”, posvećuje Korijere čitavu stranicu junaku pobede Lacija nad Romom u poslednjem gradskom derbiju. Iznosi se podatak da je bivši igrač Spala dostigao brzinu od 34 kilometra na sat i da je tim povodom dobio pohvale i od najbržeg belca na planeti Tortua. U drugom tekstu se kaže da oporavak Hoakima Koree ide dobro i da bi Argentinac trebalo da zaigra protiv Parme u Kupu Italije.

“Napoli baš si lep, a sada Supekup”, udelio je Korijere komplimente orkestru Rina Gatuza i upalio farove na meč sa Juventusom za prvi trofej u 2021. godini, u sredu u Ređo Emiliji. U izveštaju se prenose reči kapitena Insinjea koji je razloge golgeterske eksplozije pronašao u načinu na koji je trener Napolija hendlovao delikatan period posle poraza od Specije na stadionu Maradona. Umesto čvrste ruke i karantina, Rino je organizovao par “druženja” i relaksirao je atmosferu davanjem dozvole igračima da “produvaju” glavu.

TUTTOSPORT

Torino plaće zbog Juventusa

“Video se samo Inter! Juve, gde nestade”, polemičan je naslov Tutosporta koji reflektuje i gorčinu sveta Bjankonera posle poraza na San Siru. “Juve mlitav, Vidal ne oprašta”, naslov je izveštaja na drugoj i trećoj strani u kome se još navodi da je Ronaldo bio apatičan i gotovo sve vreme van igre. U tekstu se izdvaja i loša partija Rodriga Bentankura i Adrijena Rabioa koji su bili potpuno nadigrani na sredini terena. Po Tutosportu u redovima Juvea jedine svetle tačke su bili veteran Đorđo Kjelini i dvojica igrača koji su ušli s klupe: Mekeni i Kuluševski.

Na unutrašnjim stranama se citiraju i reči kapitena Kjelinija koji je potvrdio reči Andree Pirla da Juve nije ušao u meč od početka do kraja i da je Inter pokazao mnogo veću želju da osvoji tri boda od Bjankonera. “Napravili smo previše grešaka, nije lako svariti ovaj udarac, ali on ne sme da nas nokautira. Još smo u igri i borićemo se do kraja za deseti uzastopni skudeto”, poručio je Kjelini.

Torinski dnevik je stavio u prvi plan i izjavu Antonija Kontea da bi Inter bio superfavorit za skudetu da mu je klub doveo pojačanja koja je tražio. U tekstu se takođe kaže da je Konte konačno pobedio Juventus, posle poraza od prošle godine na klupi Juventusa i prethodnih dok je vodio Atalantu i Areco u Seriji B.

“Kaljari – Milan: Čalhanoglu i Ernandez aut, ali stiže Mandžukić”, izveštava list da je Milian na udaru Kovida-19 i da se sa Turčinom i Francuzom broj igrača koji su bili zareženi virusom korona stigao do 12. Međutim, podvlači Tutosport, Stefano Pioli nijednog momenta nije tražio alibi pred večerašnji meč sa Kaljarijem i pored odsustva gotovo polovine startera u njegovom timu. List piše i da je sve završeno sa Mandžukićem kao i da će Hrvat pokušati da razbije “prokletstvo Pipa Inzagija”, odnosno da će nositi dres sa brojem “devet” koji nikome nije dobro doneo otkako je Pipo Inzagi zavšrio igračku karijeru u Milanu.

“Pokušaj još jednom Davide”, polaže sve nade Tutosport u bivšeg igrača Torina Davidea Nikole koji je u svojoj trenerskoj karijeri spasao Krotone 2017. i Đenovu 2020. godine od ispadanja iz Serije A. Nikola će voditi Torino do leta i ako obezbedi prvoligaški status imaće automatsko produženje ugovora za još godinu dana, precizira se u članku. U drugom tekstu posvećenom Torinu se piše da Bikovi traže pojačanja za vezni red i da su prvi na listi Lase Šone iz Đenove i Jasmin Kurtić iz Parme.

Piše: Željko Pantelić