(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Početak Lige šampiona je glavna tema u italijanskoj sportskoj štampi. U današnjim izdanjima se priznaje da italijanska četvorka u LŠ ne pripada ni prvom ni drugom ešalonu favorita za osvajanje pehara sa velikim ušima, ali se navodi da u anomalnoj sezoni, kakva je ova zbog kovida-19, sve je moguće. Juventus se vidi kao skriveni favorit, dok bi Nerazuri iz Milana i Bergama, ako se zvezde poklope, mogli da budu iznenađenje takmičenja.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Milanski dnevnik posvećuje najveću pažnju početku Lige šampiona i u krug potencijalnih favorita za osvajanje prestižnog takmičenja uključuje Juventus dok bi Inter i Atalanta mogli da budu iznenađenja iz drugog plana. “Zvezdani snovi“ je naslov iznad fotografije sa najreprezentativnijim fudbalerima italijanskih učesnica LŠ i klubova koji slove za pretendente da skinu sa trona Bajern iz Minhena, od Salaha i Mbapea preko De Brujnea i Azara do Mesija i Halanda.

"Trka za krov Evrope nije nikada bila tako neizvesna: Bajern, PSŽ i Mančester Siti su u prvom redu favorita, iza dolaze Liverpul, Barselona i Real Madrid, međutim u eri kovida ništa nije sigurno i italijanski klubovi mogu da budu iznenađenje", tvrdi Gazeta.

Na unutrašnjim stranama su učesnice LŠ podeljene i po tome kako su se ponašale tokom prelazog roka. U krug timova koji su se pojačali su Čelsi, Mančester siti, Liverpul, Atletiko, Inter, Atalanta. U klubu ekipa koje su ostale sa istim potencijalom su PSŽ, Juventus, Bajern, Borusija Dortmund dok su, po mišljenju Gazete, ušli u novu sezonu oslabljeni Real Madrid, Barselona, Lajpcig, Lacio, Sevilja i Ajaks.

"Pirlo napada: Stara dama u pet brzina sa debitantima Kjezom i Kuluševskim", najavljuje se da će Juventus i u Kijevu protiv Dinama igrati sa pet napadača, odnosno pored napadačkog tandema, Morata i Kuluševski, ofanzivnog pleja Remzija, spoljni vezni će biti krila Kjeza i Kvadrado. U najavi meča sa Lučeskuovim Dinamom se ističe da dva remija nisu pokolebala Pirla u njegovoj nameri da forsira ofanzivnu igru.

"I bez Ronalda Andrea želi da njegov tim komanduje na terenu. Remzi je bliži dresu startera u odnosu na Dibalu", tvrdi se da će i u Ukrajini Dibala krenuti sa klupe, samo što ovog puta neće ostati svih 90 minuta, kao protiv Krotonea.

"Imobile - Haland. Zlatna noć na Olimpiku", okršaj Lacija i Borusije Dortmund se predstavlja kroz prizmu dvoboja Zlatne kopačke za prošlu sezonu Imobilea i velike zvezde u usponu Halanda. U tekstu se podseća da je kapitan Lacija pružio svoje najbolje partije dok je nosio dres Milionera upravo u Ligi šampiona u sezoni 2014/2015 kada je zatresao četiri put mrežu. To su i jedini golovi Imobilea u LŠ. Na drugoj strani mladi Norvežanin je u kalendarskoj godini postigao 51 gol na 49 odigranih utakmica, više od gola po meču. U Laciju se vraća u tim defanzivac Luiz Felipe dok će Borusija u napadu igrati sa vatrometnom trojkom Sančo-Rojs-Haland. Osim Imobilea, u Laciju se očekuje mnogo od Sergeja Milinkovića Savića na njegovom debitantskom meču u Ligi šampiona.

"Lukaku od Evrope. Zaboraviti Sevilju i krenuti u lov na Ronalda. Inter u Ligi šampiona ima apetit Belgijanca", najavljuje Gazeta sutrašnji meč sa Borusijom Mehengladbah predstavljajući brojeve Romelua Lukakua i razočarenja koja moraju da budu pretvorena u pogonsko gorivo za nove pobede. U tekstu se kaže da je Lukaku u evropskim kup takmičenjima garancija: postigao je gol na svakom od poslednjih osam mečeva Intera na evropskoj sceni, uključujući i u finalu LE protiv Sevilje, što mu je i donelo priznanje MVP-ija poslednjeg izdanja Lige Evrope.

"Od Lukakua samo Levandovski ima duži golgeterski niz na Starom kontinentu", podvlači milanski dnevnik.

"Supertabela Milana. U kalendarskoj 2020. godini Milan je osvojio najviše bodova u Seriji A", prosejala je Gazeta seriju statističkih podataka koji objašnjavaju uzlet Rosonera. Inspiraciju za pomenuti tekst Gazeta je pronašla u Milanelu pošto Pioli svakog ponedeljka kači na tablu statističke podatke o proseku bodova, primljenih golova, poseda lopte i serije drugih podataka kako bi podsetio svoje igrače gde su bili, a gde su sada.

CORRIERE DELLO SPORT

Rimski list otvara današnje izdanje sa povratkom Lacija u Ligu šampiona posle 13 godina odsustvovanja.

"Inzagi: Ne bojim se", stoji odmah ispod zaglavlja izjava trenera Nebeskoplavih koji od svojih igrača traži da podignu glavu i iskupe se odmah protiv Borusije Dortmund za debakl u Đenovi protiv Sampdorije.

Kao i Gazeta i Korijere stavlja pod reflektore duel Imobilea i Halanda:

"Imobile izaziva Halanda: biće teško, ali ćemo ga zaustaviti", uveren je golgeter Lacija da će njegov tim pronaći način da neutrališe Norvežanina a on će se pobrinuti za ostalo.

"Snovi i realnost", naslov je redakcijskog komentara u kome se konstatuje da se Lacio zaustavio tokom prinudne pauze zbog pandemije kovida-19 i da se nikada nije oporavio. O tome najbolje govori podatak da su Inzagijevi momci izgubili 8 od 16 utakmica u Seriji A od kraja juna do danas. “Svetlo se ugasilo u Formelu sa 'lokdaunom' i nije se više upalilo”, konstatuje list.

"Dopadljiva Roma govori španski", piše Korijere da su Pedro i Karles Perez među akterima buđenja Đalorosih u ovoj sezoni a da se očekuje da u nastavku sezonu svoj doprinos u borbi za mesto u Ligi šampiona daju Borha Valero, Viljar i golman Pau Lopez.

U drugom tekstu Korijere ističe da je udaren pečat i na pomirenje između kapitena Edina Džeka i trenera Paula Fonseke koji praktično nisu govorili od meča sa Seviljom u Ligi Evrope i javnih kritika Bošnjaka na račun Portugalca.

"Sada Fonseka diše: pomirio se sa Džekom", naslov je teksta u kome se navodi da bez Džeka golgeterski raspoloženog i u vrhunskoj formi, Roma nema velike šanse da se vrati na glavnu evorpsku scenu.

"Fjorentina, Jakini pred otkazom. Sari je više od sugestije", piše Korijere da predsednik Ljubičastih Roko Komiso nije svario propuštenu priliku svog tima da se vrati sa tri boda sa gostovanja Speciji. Među kandidatima da sednu na klupu toskanskog tima su dvojica Toskanaca, Mauricio Sari i Lučano Spaleti. I jedan i drugi su pod ugovorima sa Juventosom odnosno Interom koji im garantuju šest odnosno pet miliona evra do sledećeg leta. U Torinu od juče kruži priča da su Sari i Juve blizu sporazumnog raskida ugovora koji važi do 2022. godine i da bi uz otpremninu mogao da bude slobodan već do kraja meseca.

TUTTOSPORT

"Morata, budi CR7!", poziva torinski dnevnik španskog centarfora da preuzme odgovornost na sebe i u Kijevu dostojno zameni Kristijana Ronalda. U podnaslovu se konstatuje da je Morata protiv Krotonea pokazao da je u dobroj formi kao i da on, po pravilu, svoje najbolje partije pruža u Ligi šampiona. Torinski dvevnik prenosi i reči trenera Andree Pirla da je od fundamentalne važnosti da njegov tim pobedi na debitantskom meču u novoj sezoni LŠ.

"Imobile - Haland, dvoboj golgetera", i Tutospor prezentuje meč Lacija i Borusije Dortmunda kroz prizmu dvojice centarfora koji će i u ovoj sezoni voditi borbu za Zlatnu kopačku.

"Inter igra na kartu Najngolan", naslov je priče u kojoj se izveštava da bi Belgijanac mogao da bude rešenje koje malo ko očekuje za Antonija Kontea. Nindža se oporavio i nije više pozitivan na Kovid-19 i biće na raspolaganju za meč sa Borusijom Mehengladbah i u nastavku prvenstva. Sa njim na sredini terena, navodi Tutosport, Nerazuri bi dobili i čvrstinu i maštovitost koja je nedostajala protiv Milana i Lacija.

"U Evropi će se videti prava Boginja", označava Tutosport poraz Atalante od Napolija kao “proklizavanje” koje može svima da se dogodi i da će protiv Midtjilanda Gasperini poslati na teren najjači sastav. U startnu postavu se vraćaju Hatebor i Frojler koji su presedeli na klupi meč sa Napolijem a najavljuje se i da bi Aleksej Mirančuk mogao da debituje protiv danskog tima.

Ni u današnjem broju torinskog dnevnika nije mogla da izostane oštra kritika na račun gazde Torina Urbana Kaira:

"Toro, kriza bez kraja: Kairo, ako ovako nastaviš, ode i Beloti". List upozorava predsednika Granata da bi golgeter mogao da izgubi strpljenje i da već u januaru ili sledećeg leta počne da traži novi klub. Beloti ima 26 godina, ima ambicije da igra u evrpskim takmičenjima i da se bori za trofeje, a sa ovakvim Torinom ga čeka samo borba za opstanak ili u najboljem slučaju tavorenje.

Piše: Željko Pantelić