Poput reprezentacije Roberta Mančinija koja je krenula iz drugog plana na osvajanje evropskog trona posle 53 godine, tako i četiri italijanska kluba polaze u pohod na Ligu šampiona koja zaobilazi „čizmu“ već 11 godina. Inter, Milan, Atalanta i Juventus ne spadaju u red prvih favorita za trijumf u najprestižnijem klupskom takmičenju na svetu, ali svaki od njih je postavio ciljeve, više ili manje ambiciozne.

Inter, pre svega, želi da prođe grupnu fazu takmičenja. Nerazuri su tri puta bili u igri za osminu finala LŠ u poslednjem kolu prvog dela takmičenja i sva tri puta su se zaustavili. Tamo gde su njegovi slavniji i poznatiji prethodnici, Lučano Spaleti i Antonio Konte, ostali kratkih rukava, Simone Inzagi želi da napravi kvalitativan skok: proći u osminu finala, a onda više nema limita. Gledajući snagu timova u grupi D, Real Madrid i Inter ne bi trebalo da imaju mnogo problema da se kvalifikuju i pored toga što je prošle godine Šahtjor dva puta pobedio Real Madrid i dva puta remizirao sa Interom.

Milan se vraća u Ligu šampiona nakon osam godina! Rosoneri su u tzv. grupi smrti sa Liverpulom, Atletiko Madridom i Portom. Gazeta delo sport je jutros prilično optimistično, moglo bi se reći navijački, prognozirala da je Atletiko Madrid blagi favorit da prođe u osminu finala, a da su Liverpul i Milan sa jednakim šansama da prezime u LŠ. Realno gledano, prolazak u nokaut fazu bio bi ravan podvigu, ali Stefano Pioli nas je navikao na prijatna iznenađenja u Seriji A, red je da mu se pruži šansa i u Ligi šampiona.

Atalanta je postala redovan klijent Lige šampiona, treće zaredom. U prethodna dva izdanja Bergamaski su oba put preskočili grupnu fazu, štaviše, pre godinu i po dana bili su na par minuta od polufinala LŠ. Start sezone nije obećavajući za Atalantu, ali u Bergamu sa Đan Pjerom Gasperinijem ne važi krilatica da se dan po jutru poznaje. Boginja nas je navikla na promenljive početke sezone, negde sve do novembra, kada ubaci u petu brzinu i ne izlazi od kraja iz nje. Nema sumnje da je Mančester Junajted apsolutni favorit u grupi F dok će Atalanta i Viljareal voditi bitku sa drugu kartu za zimovanje u LŠ. Unaj Emeri je specijalista za osvajanje Lige Evrope i u Italiji mu žele da i u ovoj sezoni potvrdi tu kvalifikaciju.

Juventus je na raskrsnici, poručio je juče Leo Bonuči, pred meč sa Malmeom. Bjankoneri ne bi trebalo da imaju mnogo problema da prođu grupnu fazu takmičenja budući da Zenit i švedski klub objektivno nisu na visini Stare dame. Međutim, ambicije Juvea su mnogo veće od prolaza u osminu finala. Masimilijano Alegri je je dva puta stigao do finala i dva puta je ispao nezasluženo ili nesrećno u četvrtfinalu. Istini za volju predsednik kluba Andrea Anjeli je priželjkivao da njegov klub igra Superligu, ne samo zato što bi to bilo dobro za klub i za, kako tvrdi, fudbal u celini, već zato što bi mu novo super takmičenje omogućilo nezavisnost u odnosu na svog sestrića Džona Elkana. Nije tajna da između Andree i Džona nisu nikada bili idilični odnosi i da sin Umberta Anjelija sa velikom mukom ide kod unuka Đanija Anjelija da traži novac za Juventus.

INTER

Nerazuri se uzdaju u Lautara Martineza koji je mogao ove večeri da se pojavi i u dresu Real Madrida da su se kockice poklopile tokom prelaznog roka. Toro je postigao šest golova u LŠ od kojih jedan upravo Blankosima prošle godine. Dobra vest za Inzagija je oporavak Alesandra Bastonija koji će zauzeti mesto pored Milana Škrinjara i Stefana De Fraja dok je loša povrda povrede desnog kolena Stefana Sensija koji će morati da odsustvuje najmanje mesec dana sa terena. Od kada je došao u Inter, Sensi je bio povređen čak 230 dana.

Ipak, sa medijske tačke gledišta, najviše interesovanja privlači debitantski nastup Antonija Kontea u ulozi stručnog konsultanta televizijske kuće Skaj Italija, odnosno šta će Konte reći o Interu i Inzagiju posle meča sa Real Madridom. Sudeći prema najavnom spotu u kome se Konte šalio na svoj račun potencirajući njegovu maniju da sve mora da bude pod kontrolom i u savrešenom redu, biće vatrometa.

Drugi kuriozitet je da je Antonio Pintus kondicioni trener Real Madrida, a bio je u prethodne dve godine Konteov čovek zadužen za fizičku pripremljenost igrača Intera.

MILAN

Iznad Milanela lebdi pitanje već neko vreme: da li Zlatan Ibrahimović može da bude noseći stub igre Rosonera i u Ligi šampiona kao što je u Seriji A? Poznato je da Ibra nije bio tako odlučujući igrač u Ligi šampiona kao što je bio u nacionalnim šampionatima. Dovoljno je pogledati njegovu zbirku trofeja da bi se to zaključilo.

Prvi odgovor na postavljeno pitanje doći će u jednom od najtežih ispita na evorpskoj sceni budući da je Liverpul Jirgena Klopa jedan od potencijalnih favorita da osvoji Ligu šampiona. Ibra nije nikada osvojio Ligu šampiona, ali bi mogao da postane najstariji fudbaler koji je postigao gol u prestižnom takmičenju. Taj laskavi rekord trenutno pripada Frančesku Totiju koji je zatresao mrežu u LŠ sa 38 godina, jednim mesecom i 29 dana.

Stefano Pioli neće moći da računa na Tjemuea Bakajoka u naredne tri nedelje zbog povrede, ali povreda Francuza je manje bolna s obzirom na to da je Sandro Tonali u vrhunskoj formi i da će zajedno sa Frankom Kesijem debitovati u Ligi šampiona.

ATALANTA

Đan Pjero Gasperini će moći da računa na tačku oslonca sredine terena Martena De Rona koji u Seriji A odrađuje četiri meča suspenzije. Takođe, Robin Gosens i Duvan Zapata su u potpunosti ozdravili i protiv Viljareala se očekuje da vidimo Kolumbijca i Nemca u punom sjaju. U napadu se najavljuje Ruslan Malinovski sa Mateom Pesinom uz Zapatu, dok će Josip Iličić čekati šansu na klupi.

Trener Atalante je naučio lekciju od Pepa Gvardiole i već dva dana priča u superlativima o Viljarealu i Unaju Emeriju. Nema sumnje da su večerašnji meč uz onaj koji će se igrati u Bergamu između istih suparnika najvažniji za prolaz Atalante u sledeću fazu Lige šampiona.

JUVENTUS

Trener Juventusa Maks Alegri i dalje ne pokazuje znake zabrinutosti, štaviše šestostruki prvak Italije i dvostruki finalista Lige šampiona isijava optimizam i uverenost da je samo pitanje momenta kada će njegova Stara dama profunkcionisati. Takođe, klub i dalje čvrsto stoji iza svog trenera i projekta podmlađivanja i „italijanizacije“ sastava Bjankonera. Na poslednjim treninzima Juvea su bili prisutni svi rukovodioci od Pavela Nedveda preko Mauricija Arivabenea do Federika Kerubinija.

Golman Vojćeh Ščensni će biti potvrđen u startnoj postavi uprkos očajnom startu sezone. Sreća poljskog golmana je da u Kontinasi nemaju mnogo poverenja u Matiju Perina, u suprotnom već bi došlo do promena između stativa Bjanonera.

Alegri će za razliku od meča sa Napolijem imati na raspolaganju sve Južnoamerikance, uključujući i Huana Kvadrada. Prema najavama u timu Juvea će biti čak šest promena u startnoj postavi (De Liht, Danilo, Aleks Sandro, Kvadrado, Bentanur i Dibala) u odnosu na onu koju smo videli protiv Napolija i to je još jedan pokazatelj da su Bjankoneri ozbiljno shvatili večerašnji duel. I odluka Alegrija da igra u formaciji 4-4-2 je prilično indikativna.

Loša vest za Juve je odsustvo Federika Kjeze. Italijanski napadač nije ni otputovao u Švedsku kao ni Federiko Bernardeski. Nije reč o povredama već o predostrožnosti. Ne treba smetnuti s uma da Juve dočekuje Milan u nedelju veče i na tom meču nema pravo na grešku jer bi minus 11 bodova posle četiri odigrana kola bilo previše čak i za Alegrija.

LACIO

Luis Alberto bi mogao da plati cenu poraza i loše igre protiv Milana. Španski fudbaler se našao na udaru kritika i Mauricio Sari vidi u njemu problem što njegova fudbalska filozofija ne funkcioniše u Laciju. Najveća zamerka Luisu Albertu je što ne trči dovoljno, odnosno što ne pokriva teren kao što se to traži od njega. Naime, sa promenom modula 4-3-3, trojica veznih igrača Lacija moraju mnogo više da trče i da odrađuju defanzivne zadatke nego što je to bio slučaj kada je vezna linija bila sastavljena od petorice fubalera. Sergej Milinković Savić je to ukapirao odmah i već na pripremama u Auroncu di Kadoreu je konstatovao da će svi morati više da trče sa Sarijem.

Dovođenje Tome Bašića iz Bordoa se tumači kao priprema terena za prodaju Luisa Alberta. Hrvatski fudbaler ima karakteristike veznog igrača koje se sviđaju Sariju i ako bude položio ispit nije isključeno da Luis Alberto bude prodat već u januaru, odnosno kada se ukaže prilika. Pojedini komentatori su uporedili slučaj Luis Alberto sa Marekom Hamšikom koji je u eri Sarija bio najviše puta zamenjen igrač u Seriji A.

ROMA

Intervju Frančeska Totija Gazeti delo Sport je izazvao veliku pažnju jer je legendarni kapiten Rome promovisao sa maksimalnom ocenom svog naslednika Lorenca Pelegrinija dok je suspendovao konačan sud o Nikolou Zaniolu na deset godina.

„Lorenco je jak igrač, moralna stena i on je idealni kapiten Rome. Zaniolo je mlad, već je imao dve teške povrede. Svi želimo da postane top fudbaler, ali mora da radi još mnogo i da pretvori potencijal u kvalitet na terenu. On može da napravi veliku karijeru, ali hajde da vidimo šta će biti za deset godina i do kog nivo će stići Zaniolo“. Toti je ukazao da je u Rimu veoma važno i ono što se događa u životu igrača i van fudbalskog terena i da zato Zaniolo mora dobro da izabere okruženje u kome živi, od životnih saputnika do prijatelja.

Na drugoj strani Žoze Murinjo je zauzeo ceo prostor u srcima navijača Rome koji je ostao upražnjen po odlasku Totija. Za Rimljane on nije „Specijalan“ već „Glavni“ i to se vidi i čuje kada spiker na stadionu, u najavi meča izgovori njegovo ime, jačina uzvika njegovog prezimena se meri samo sa onom koju je imao Toti. Ne pamti se u skorijoj istoriji Rome trener koji je tako lako i brzo osvojio srca navijača Đalorosih.

LIGA ŠAMPIONA - 1. KOLO

Utorak

GRUPA E

21.00: (3,60) Barselona (3,60) Bajern (2,10)

21.00: (3,35) Dinamo Kijev (3,10) Benfika (2,45)

GRUPA F

18.45: (8,00) Jang Bojs (5,30) Mančester Junajted (1,40)

21.00: (2,55) Viljareal (3,20) Atalanta (3,10)

GRUPA G

18.45: (1,75) Sevilja (3,70) Salcburg (5,40)

21.00: (3,00) Lil (3,10) Volfzburg (2,65)

GRUPA H

21.00: (1,25) Čelsi (6,75) Zenit (13,0)

21.00: (6,25) Malme (3,80) Juventus (1,65)

Sreda

GRUPA A

21.00: (1,33) Mančester Siti (5,90) RB Lajpcig (9,50)

21.00: (13,0) Klub Briž (6,75) PSŽ (1,25)

GRUPA B

21.00: (1,65) Atletiko Madrid (3,60) Porto (6,75)

21.00: (1,55) Liverpul (4,40) Milan (6,50)

GRUPA C

18.45: (5,90) Bešiktaš (4,20) Dortmund (1,62)

21.00: (3,05) Sporting (3,35) Ajaks (2,50)

GRUPA D

18.45: (4,40) Šerif (3,50) Šahtjor (1,95)

21.00: (2,65) Inter (3,40) Real Madrid (2,80)

