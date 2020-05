Buongiorno Italia: Juve ima ceo tim za prodaju

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Juventus je u prvom planu ovog jutra u italijanskoj sportskoj štampi. Gazeta objavljuje veliki intervju sa pojačanjem Bjankonera Dejanom Kuluševski, Tutosport priču o velikoj rasprodaji igrača Stare dame koji ne ulaze u planove Mauricija Sarija a svi objavljuju intrigantnu fotografiju Kristijana Ronalda koja svedoči o promeni izgleda Portugalca. Piše se i o novim problemima predsednika Lacija Klaudija Lotita, pošto je skinuta prašina sa nerazjašnjenih detalja kupovine Zaratea pre 11 godina, kao i o Baloteliju koji bi sa Brešom mogao da završi na sudu pošto se juče nije pojavio na treningu. Prostor dobija i Zlatan Ibrahimović koji će, po svoj prilici, urpkos povredi lista, moći na da završi ovu sezonu kao i razne glasine vezane za Interove planove i poteze na fudbalskoj pijaci: od Ikardija i Lautara Martineza na izlazu preko Kavanija, Kansela i Vernera na ulazu i Aleksis Sančeza koji bi da ostene u Apijano Đentileu.

LA GAZZETTA DELLO SPORT





“Juve kakvo uživanje”, naslov je velikog intervjua Dejana Kuluševskog Gazeti u kome mladi Šveđanin makedonskog porekla kaže da jedva čeka da zaigra sa Paulom Dibalom. “Spreman sam za Juve. Sa Dibalom će biti velika zabava u napadu. Ronaldo je svima primer, Sari je pravi vođa, a Parmi se zahvaljujem na svemu što je učinila za mene”; rekao je napadač koga je Atalanta prodala Juventusu prošlog januara za 35.000.000 evra. Kuluševski je rekao da želi da završi sezonu u Parmi, odnosno da u junu i julu igra u dresu Parme, zatim da navija sa Juve da osvoji Ligu šampiona i onda da se pridruži svojim novim klupskim drugovima. “Nikada neću zaboraviti emocije koje su me preplavile kada su Kristijano Ronaldo, Bufon i Kjelini došli da mi požele dobrodošlicu u klub. Nadam se da će Juve osvojiti sva tri trofeja ovog leta”, kaže Dejan. Švedski reprezentativac je posavetovao Sandra Tonalija da sluša srce kada bude birao između Juventusa i Intera dok je za Eriksena rekao da je očekivao da sa Konteom stvari ne idu glatko.

“Ibra stena. Milan odahnuo, Zlatan se vraća za pet nedelja”, svedoči Gazeta o velikom olakšanju u Milanelnu posle rezultata specijalističkih pregleda koji su povrdili da je Ibrahimovć povredio mišić lista a ne Ahilovu tetivu. Za povratak Ibre na teren u ovoj sezoni biće odlučujući sledeća kontrola za deset dana. Ako mišić lista bude reagovao adekvatno na odmor i terapiju velike su šanse da se Zlatan vrati početkom jula na teren.

“Baloteli ne! Nije se pojavio na treningu a Breša je dala mandat advokatima za raskid ugovora na štetu fudbalera”, tvrdi Gazeta da je odnos između igrača i predsednika Masima Čelina definitivn kompromitovan. List prenosi i verziju Balotelija koji trvdi da je obavestio klub da se neće pojaviti na treningu zbog problema sa stomakom, kao i da se nalazi u dobroj formi i da želi da trenira i završi sezonu u dresu Breše.

“”Inter, Ikardi u PSŽ- u, stigli smo do poslednjeg čina”, izveštava milanski dnevnik da je francuskom klub ostalo još samo četiri dana da iskoristi svoje pravo da otkupi Maurita za 70.000.000 evra od Intera. List podseća da je Ikardi već potpisao ugovor sa PSŽ-om do 2024. godine koji mu garantuje platu od 10.000.000 evra po sezoni. U tekstu se navodi da vlada umereni optimizam da bi dva kluba mogla da se dogovore da Ikardi definitivno ostane u Parizu za cifru od 60.000.000 evra.

“Pelegrini-Mhitarjan, evo Rominih genija”, analizira Gazeta podatak da 39 odsto asistencija igrača Rome u ovoj sezoni nosi pečat pomenute dvojice igrača. U analizi sa kaže da će upravo Pelegrini i Mhitarjan biti uzdanice trenera Fonseke u trci za četvrto mesto koje garantuje učešće u Ligi šampiona. Inače, zbog povreda, Lorenco i Miki su preskočili dosta utakmica u ovoj sezoni.

“Kulibali, Kaljehon, Alan i Milik: Napoli sa koferom u ruci”, tvrdi Gazeta da će trener Gatuzo pružiti maksimalno poverenje senatorima Napolija i Miliku u letnjim mesecima i pored toga što je svima jasno da će u septembru promeniti klub.

“Lotito je pod istragom zbog slučaja Zarate”, prenosi list da je predsednik Lacija ponovo u problemima jer ga je Zarateov menadžer Luis Ruiz optužio da je njega i fudbalera plaćao na crno i da mu je ostao dužan poslednju ratu. U tekstu se podseća da je Lotito već bio suspendovan na tri meseca pre devet godina zbog nepravilnosti oko plaćanja igračkog kartona Zaratea, ali da sada postoje elementi i za pokretanje krivične istrage.

“Televizijska prava: sudar Zajednice prvoligaša i Skaja. Ništa od šeste rate: stiže zahtev za prinudnu naplatu”, svedoči Gazeta da se odnos između klubova Serije A i Mardokove televizije sve više zaoštrava. U igri je 130 miliona evra, koliko iznosi Skajova porcija duga za poslednju ratu. Multinacionalna televizijska kompanija želi da iskoristi nastalu situaciju da dobije popust na paket televizijskih prava za sledeću sezonu, kao što je to slučaj u Nemčkoj, od 15 do 18 odsto, vezujući islpatu poslednje rate za davanje traženog popusta.

CORRIERE DELLO SPORT





“Evroavgust”, najavljuje Korijere vrelo fudbalsko leto budući da nacrt koji su napravili UEFA i Eka (udruženje najjačih i najbogatijih evropskih klubova) precdviđa odigravanje preostallih mečeva Lige šampiona i Lige Evrope u avgustu. List precizira da će se igrati samo jedna utakmica na neutralnom terenu do polofinala dva prestižna evropska klupska takmičenja a da će se onda održati tzv. final four u Istanbulu (Liga šampiona) i Gdanjsku (Liga Evrope).

“Nastavak sezone sa Kupom Italije: to je ponuda Zajednice prvoligaša ministru Spadafori”, izveštava Korijre da bi lopta mogla da se zakotrlja na fudbalskim stadionima u Italiji sa polufinalnim revanš mečevima Kupa Italije budući da RAI ima prava na televizijske prenose, što znači da bi mogli da ih vide svi besplatno.

“Iznenađenje Zaniolo: stiže poklon za Romu, na terenu u julu”, piše rimski dnevnik da je Nikolo dobio zeleno svetlo da se za dve nedelje pridruži svojim klupskim drugovima na treninzima u Trigoriji. To znači da će Zaniolo biti na raspolaganju trenera Fonseke za prvenstvene mečeve početkom jula. Na unutrašnjim stranama se još kaže da Roma, uz Juventus, ima najsolidniji sastav tima ako ga posmatramo sa svih 25 elemenata i da trener Đalorosih ima dva tima sličnih vrednosti koje može da pošalje na teren. Jedini igrač bez adekvatne zamene je Edin Džeko. “Roma ima za svako mesto u timu po dva igrača i to bi mogla da bude komparativna prednost u završnici šampionata koja predviđa utakmice na svaka tri dana. Dugačka klupa Rome u vrelim junski i julskim danima može da napravi razliku i u trci za četvrto mesto”, predviđa Korijere. List piše i da Roma nastavlja da plete mrežu za dovođenje Pedra i Vertongena dok su sve manji izgledi da zadrži Smolinga.

“Lulić, još jedna fešta: 26. maj je kao drugi rođendan”, aludirao je kapiten Lacija na svoj čuveni gol u finalu Kupa Italije protiv Rome pre sedam godina s kojime su Nebeskoplavi osvojili nacionalni kup. Lulić je još uvek u Švajcarskoj gde se oporavlja posle dvostruke operacije. “Bolje sam, ali još uvek nisam spreman za povratak, potrebno je još malo vremena. U svakom slučaju želim da završim na terenu ovu sezonu i da pomognem mom Laciju da ostvari svoje ciljeve”, aludirao je Lulić na skudeto.

“Lautaro finansira dovođenje Kansela i Vernera”, piše Korijere da će Inter odgovoriti sa dovođenjem Brazilca i Nemca na evantualni adio Lautara Martineza i prelazak u Barselonu. U tekstu se kaže da će u slučaju da PSŽ otkupi Ikardija Inter zaključiti i posao oko dovođenje Kavanija.

TUTTOSPORT





“Juveov tim na prodaju”, predstavlja torinski dnevnik na naslovnici 11 igrača koji su pod ugovorom sa Starom damom i koji će biti na transfer listi ovog leta i početkom jeseni. Podsetimo prelazni rok počinje 1. septembra i traje do 2. oktobra”. Spisak igrača za prodaju počinje sa golmanom Perinom, nastavlja se sa defanzvicima De Šiljom, Ruganijem, Romerom i Lukom Pelegrinijem, od veznih igrača tu su Rabio, Pjanić, Mandragora, a zaključuje se sa napadačima Iguainom, Pjacom i Mavididijem. U tekstu se kaže da Juve nema nameru samo da inkasira keš od prodaje pomenutih fudbalera već da je spreman da ih upotrebi za razmenu sa igračima drugih klubova koje želi Mauricio Sari. U tom kontekstu se kaže da će u sledećih pet dana biti defintivno odlučeno da li će se obaviti razmena Pjanić- Artur sa Barselonom.

“Tako se sprema Kristijano. Ronaldo je već u fazi 3”, piše Tutosport da Ronaldo radi po posebnom programu i u različitim terminima od svojih klupskih drugova pre nego što se priključi kolektivnim treninzima. List objavljuje i fotografiju koju je CR7 objavio na društvenim mrežama uz pitanje “Sviđa vam se?”. Na slici je Ronaldo predstavio svoju novu frizuru i izgled,

“Inter, Sančez se ne predaj, udvostrčava ulog”, naslov je priča u kojoj se navodi da Čileanac želi da ostane u Interu i da se nada da će u junu, julu i avgustu svojim igrama uveriti čelnike Nerazura da ga zadrže još godinu dana na pozajmici. Međutim, tvrdi Tutosport, to će biti veoma teško pošto je teško poverovati da će Junajted pristati da mu plaća polovinu plate, kao što je to bio slučaj u ovoj sezoni. Sančez ima ugovor sa Junajtedom do 2022. godine koji mu garantuje astronomskih 12.000.000 evra po sezoni: cifra koju famijlija Džang ne želi da plati.

“Toro, evo pehara koji se dva puta zagubio”, otkiva se ispod zaglavlja da je pehar namenjen osvajaču Kupa Italije 1943. godine završio u posedu Simonea Čiminelija, sina prethdonog vlasnika Torina Frančeska. Mlađi Čimineli koji živi u Londonu je rekao da je njegov otac na jednoj licitaciji 2002. godine kupio pehar koji su osvojili igrači Torina 1943. godine i da je depozitovan u sefu čije ključeva poseduju on i njegova sestra Čincija. Simone je dodao da su sestra i on spremni da daju dozvolu da pehar bude izložen u muzeju Torina, ali da ne žele da ga prodaju.

Piše: Željko Pantelić