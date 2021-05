(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Trijumf Juventusa u Kupu Italije, oproštaj Bufona i nada Andree Pirla da može da ostane na klupi Stare dame i u sledećoj sezoni priče su koje otvaraju današnja izdanja italijanske štampe. Gazeta i Korijere pišu da je Žoze Murinjo bacio oko na Nemanju Matića i Mateju Milovanovića koga u Italiji predstavljaju kao novog De Lihta. Izveštva se i da su Konte i Stiven Džang sve bliže dogovoru u nastavku saradnje u Interu, dok se odnosi između Lacija i Torina dodatno zaoštravaju, baš kao što je budućnost Simonea Inzagija na klupi Nebeskoplavih u sve većoj magli. Štaviše, Korijere tvrdi da se nad Simoneovom klupom nadvila senka Siniše Mihajlovića.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Najtiražniji italijanski dnevnik posvećuje dve trećine naslovne strane trijumfu Juventusa u Kupu Italije: “Juve slavio”. U podnaslovu se ističe da je Stara dama osvojila 14 nacionalni kup kao i delovi izjava dvojice trenera. Gazeta navodi da je Andrea Pirlo rekao da kada bi se on pitao on bi sebi dao još jednu šansu da vodi Juve u sledećoj sezoni a da se Preciozi žalio na penal koji nije dosuđen nad Pesinom.

"Juve je kralj Kupa Italije: Pirlo osvojio drugi trofej u sezoni. Bufon se oprostio kraljevski. Atalanta igrala fantastično 45 minuta a onda je nestala s terena", sublimira Gazeta u par rečenica događaje na stadionu u Ređo Emiliji. Za najboljeg igrača meča je proglašen Dejan Kuluševski koji je postigao gol i asistirao Kjezi za pobednički pogodak.

"Bufonov trijumfalni oproštaj: Ovakav kraj je perfektan", prenosi se izjava golmana Juventusa koji se drugi put, ovoga puta definitivno, oprostio od dresa Stare dame. Legendarni golman je stavio do znanja da oproštaj od Juventusa nije i adio fudbalu:

"Još uvek smatram da sam vrhunski golman. Potrebni su mi stimulansi, to je moj lični izazov. Imam par ponuda i jednu interesantnu od jednog blesavog rukovodioca…".

"Konte – Inter, filtra optimizam", tvrdi Gazeta da se kockice slažu i da će Antonio Konte ostati na klupi Nerazura. Kao motivi se navode faraonska plata u sledećoj godini od 13.500.000 koju retko koji klub može da plati, zatim stvorena okosnica šampionskog tima i ambicija da uđe u istoriju kao trener koji je doneo Interu “drugu zvezdu”, pošto će sledeći skudeto biti okrugli, dvadeseti.

U tom kontekstu se najavljuje da će se danas zatvoriti operacija sa američkom fondom “Oaktree” koja će u kase Intera doneti 275.000.000 evra. Posle blidiranja Kontea, prvi cilj je da se podigne zid oko tri noseća igrača: Barele, Lukakua i Lautara Martineza. Kao moguća “žrtva” sređivanja završnog bilansa se pominje Bastoni.

"Čalhanoglu na izlaznim vratima? Mega ponuda iz Katara, Milan ćuti", izveštava se da je rastanak između Turičina i Rosonera sve izvesniji pošto klub nema nameru da poveća ponudu od 4.000.000 po sezoni, plus bonusi, dok u Kataru Čalhanogluu nude duplo veću platu. Reč je o istom klubu u kome je igrao Mario Mandžukić.

Kada je reč o najavi meča sa Atalantom koja odlučuje o plasmanu u Ligu šampiona, Gazeta tvrdi da će Stefano Pioli igrati na kartu najodanijih fudbalera njegovom projektu: Kesi, Kjer i Teo Ernandez.

"Gatuzo – Inzagi, kakvo ukrštanje između Lacija i Napolija", svedoči milanski dnevnik da je došlo do novog obrta kada su u pitanju promene na kormilima timova Serije A. U tekstu se kaže da je Lacio sondirao teren sa Rinom Gatuzom oko eventualnog prelaska u Formelo dok nije tajna da već nekoliko godina predsednik Napolija Aurelio De Laurentis ima veoma visoko mišljenje o Inzagiju. U članku se podvlači i da se nastavljaju kontakti između Napolija i Lučana Spaletija.

"Matić se sve više sviđa Murinjojvoj Romi, pažnja na Brekalu i Milovanoviću" izveštava Gazeta da Žoze Murinjo želi svog “vernog” igrača Nemanju Matiča u U Trigoriji. Takođe se navodi da je Murinjo bacio oko na mladog Hrvata iz Volfsburga Josipa Brekala i još mlađeg Srbina Mateju Milovanovića koga u Holandiji već zovu novim De Lihtom. Za tinejdžera Ajaksa nije samo zainteresovana Roma već i Napoli.

CORRIERE DELLO SPORT

"Čiro – Kairo, pokrenuta istraga", stavlja Korijere u prvi plan činjenicu da su nadležni organi otvorili fajl o ponašanju predsednika Torina Urbana Kaira posle meča Lacio - Torino. U podnaslovu se dodaje da je u toku žestok sukob i da je utakmica Lacio -Torino, koja je visila u vazduhu dva meseca zbog provlačenja po disciplinskim organima, nema kraja.

"Predsednik Torina pokušao da spusti loptu, Imobile ne odustaje od svojih optužbi a u igru se uključio i Lotito: Zaštitićemo našeg kapitena", poručio je predsednik Lacija.

Na unutrašnjim stranama se tvrdi da je senka Siniše Mihajlovića sve veća nad klupom Simonea Inzagija. Pretpostavka razvoda između Lacija i aktuelnog trenera je sve izvesnija. “Inzagi zavisi od poslednjeg sastanka. Nadvila se Sinišina senka”. U tekstu se objašnjava da i Inzagi i Lotito imaju nedoumice oko nastavka saradnje i da klub već razmišlja o alternativama.

"Mihajlović i Gatuzo su prva dva imena u glavi Lotita. Alternative njima su De Zerbi, Konseisao i Jurić", tvrdi Korijere.

"Beloti i Matić: Roma povećava ulog", stoji ispod zaglavlja da je Torino otvorio vrata za pregovore o transferu centarfora dok se Matić prestavlja kao jedan od najvernijih igrača koje je Murinjo trenirao u svojoj karijeri.

"Zaniolo trči u zagrljaj u Murinju", najavljuje Korijere da proces oporavka Nikola Zaniola ide u predviđenom ritmu i da će mladi Italijan biti na raspolaganju Portugalcu od prvog dana priprema.

"Pirlo, dve titule", iznosi rimski dnevnik teoriju po kojoj bi Andrea mogao da ostane na klupi Juventusa i u sledećoj sezoni ako u nedelju obezebedi i učešće u Ligi šampiona.

"Dvorska svita kralja Osija", piše Korijere da se Napoli nalazi na korak od povratka u Ligu šampiona i da su za to najzaslužniji Osimen i napadači Napolija, plus Zjelinski, koji su pronašli sintoniju sa mladim Nigerijcem. U tekstu se navodi da su u poslednjih deset kola svi asistirali Osimenu, od kapitena Insinjea preko Mertensa i Lozana do Zjelinskog. Jedini koji nedostaje na prozivci je Politano.

List donosi tekst i o Zakanjiju koji će, ako ga Ivan Jurić pošalje na teren, igrati poslednji meč s grbom Verone protiv svog budućeg kluba, Napolija.

TUTTOSPORT

"Kup Juve!", slavi torinski dnevnik 14. Kup Italije u vitrini Stare dame. List podseća i da je juče, na tačno 11 godina od preuzimanja Juvea od strane Andree Anjelija, tim osvojio svoj 19 trofej.

Na unutrašnjim stranama se vezu pohvale na račun Juventusa. Za najbolje aktere meča su proglašeni Kuluševski i Bufon. Takođe se prenose reči Federika Kjeze, sina Enrika Kjeze, s kojim je čuvar mreže Juvea osvojio prvi Kup Italije:

"Rekao sam Bufonu pre meča da želim da iz njegovih ruku dobije pehar i da ga podignem u vazduh".

"Pirlo sam sebe potvrdio: Želim da nastavim, ja volim Jvue. Igrači su uvek bili na mojoj strani i to mi je bila velika satisfakcija i uporište da prebrodim težak momenat", citiraju se reči trenera Stare dame koji je u mnogo boljoj poziciji nego pre deset dana kada je izgubio od Milana u Torinu 3-0.

"Lansirna rampa za Ligu šampiona. Poslednji napor za Juve protiv Bolonje i nada da će Atalanta završiti ostatak posla", piše Tutosport podsećajući da će pobeda na Dal’Ari imati smisla samo ako Milan i Napoli ne osvoje sva tri boda u poslednjem kolu.

"Atalanta – Milan je uvek poseban meč", podseća list da u nedelju Boginja ne čuva samo drugo mesto na tabeli, dodatnih pet miliona evra u kasi kluba, nego da ima i seriju otvorenih računa sa Rosonerima. Takođe se podvlači i veliko rivalstvo između dva trenera. Pioli je na klupi Intera naneo najteži poraz u karijeri Gasperiniju 7-1 a Đan Pjero je uzvratio Stefanu goleadom u prošlom prvenstvu u Bergamu 5-0.

U drugom tekstu posvećenom Milanu se izveštava da klub radi na dovođenju Žirua kao i da Ibrahimović u Milanelu motiviše žestoko svoje igrače za sudar sa Atalantom u Bergamu.

"Kairo se obrukao i sa Imobileom", piše Tutosport da predsednik Torina ređa gaf za gafom, od poslovnih odluka u njegovoj medijskoj imperiji, preko sukoba sa gradonačelnicom Torina Apendino do izjava o Belotiju i sukubu sa Imobileom.

"Kairo se nalazi u obruču, Novi protesti navijača Torina su u najavi a Lacio preti da će tražiti otvaranje postupka zbog ponašanja predsednika Torina prema Imobileu", piše Tutosport i dodaje da se u priču uklučila i supruga Imobilea Džesika koja je na društvenim mrežama napisala da Kairo već godinama pokušava da diskredituje Čira.