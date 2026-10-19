Buongiorno Italia: Ko je najgori - Spaleti, Alegri ili Sari?

Alegri, Spaleti i Sari bili su svojevrsni fudbalski kraljevi Mida. Nisu baš sve pretvarali u „zlato“, ali gde god da su radili ostavljali su dubok pečat, od prepoznatljivog stila igre, dopadljivog ili efikasnog, do osvojenih trofeja. Da li zbog godina, da li zbog mentalne lenjosti da se ažuriraju ili nesposobnosti, u poslednjih par godina su beležili neuspeh za neuspehom.

Spaleti je doživeo debakl sa reprezentacijom Italije, a posle gotovo godinu dana provedenih u Kontinasi Juve je u goroj poziciji nego što je bio kada ga je preuzeo od Igora Tudora.

Alegri nije opravdao očekivanja u drugim epizodama na klupi Juventusa i Milana, a start sa Napolijem ne obećava ništa dobro, budući da su Azuri imali tako loš učinak na startu sezone (pet poraza na devet utakmica) samo pre 25 godina, kada su sišli u Seriju B, a u prvenstvu je samo Donadoni u De Laurentisovoj eri osvojio manje bodova u prvih sedam kola.

Sari je sa Lacijem imao dve najlošije sezone u prethodne tri godine. U proleće 2024. godine dobio je otkaz deset kola pre kraja šampionata, a u prethodnom prvenstvu stigao je tek deveti u Seriji A. Start nove sezone na klupi Atalante je prilično razočaravajući, imajući u vidu da je Boginja već pretrpela četiri poraza.

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Sari i Spaleti su u penzionerskom dobu, ove godine su napunili 67 godina. Alegri je mlađi, ali samo anagrafski. Stiče se utisak da sva trojica žive od stare slave i minulog rada. Đan Pjero Gasperini je stariji od sve trojice, ali je njegov fudbal, metaforički rečeno, mnogo mlađi, inovativniji i u koraku sa modernim vremenima. Drugim rečima, nisu toliko problem godine koliko kapacitet Spaletija, Alegrija i Sarija da prate nove trendove, da se prilagođavaju i budu maštoviti. Istina je da Juve, Napoli i Atalanta nisu imali savršene prelazne rokove, ali se ne može reći da nemaju na raspolaganju validne igrače.

Na tabeli bolje stoji Spaleti sa Juveom, ali ako pogledamo učinak na terenu i formu ključnih fudbalera, Bjankoneri su u težoj poziciji. Juventus ne samo da nema igru nego nema ni ideju kako da promeni stvari. Spaletijevi nastupi u medijima potvrđuju da dezorijentisanost u teškim momentima ostaje njegova Ahilova peta.

Napoli ima drugi tip problema. Alegri nije uspeo da uspostavi odgovarajući odnos sa senatorima Napolija i strancima, pre svega Kevinom de Brujneom i Noom Langom, i to je sve upadljivije. Na meču protiv Venecije deo igrača je ignorisao u potpunosti indikacije trenera, štaviše, gestikulacija pojedinih ga je slala u tri lepe…

Sari, i pored toga što je iza Spaletija i Alegrija, ima najviše šansi da se izvuče iz neugodne situacije jer je Boginja u fazi tranzicije i na mahove se može naslutiti potencijal tima i kvalitet igre. Veliko je pitanje da li će familija Perkasi imati strpljenja da čeka Sarija.

Za Spaletija i Alegrija je dodatni teret razoružavajuća konstatacija da nismo stigli ni do kraja oktobra, a Juventus i Napoli su već izašli iz trke za skudeto i pod velikim pitanjem je minimalni sezonski cilj: plasman u Ligu šampiona.

Iznad Spaletija počinje sve više da lebdi lik Antonija Kontea. Navijači Bjankonera su već krenuli u kampanju za povratak bivšeg trenera, međutim, generalni direktor Karnevali i sportski direktor Masara i dalje žele da igraju na kartu Spaletija, barem do sledeće pauze u prvenstvu u novembru.

Podsetimo, Konte je nedavno u jednom intervjuu dao identikit tima koji bi želeo da trenira i zbog kojeg bi bio spreman da ponovi presedan sa Totenhemom, to jest da preuzme tim u toku sezone. Po datom opisu nema mnogo sumnje da se dva savršeno ogledaju: Juventus i Mančester junajted.

Predsednik Napolija Aurelio De Laurentis se prilično naljutio na kolege iz italijanskih medija koji su objavili priču da je Alegri na korak od otkaza. Patron Azura je stao uz svog šefa stručnog štaba i demantovao te glasine. Ipak, nije isključeno da se sudbina Alegrija odlučuje tokom ove sedmice na mečevima sa Bodom Glimtom u Ligi šampiona i Romom u Seriji A.

Sarijev kredit je veći u Bergamu i bivši trener Lacija, osim ako ne naniže seriju poraza, imaće šansu do januara da postavi Atalantu na pravi kolosek.