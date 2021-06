(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

MILAN

Veoma zarbinjavajuće vesti stižu iz Švedske za Milan: oporavak Zlatana Ibrahimovića ne ide očekivanim ritmom. Povređeno koleno švedskog asa ne reaguje dovoljno pozitivno na propisanu tereapiju i sve je veći rizik da će Zlatan morati na operaciju kolena.

U slučaju da bude neophodna hirurška intervencija povratak na teren igrača Milana bio bi pod velikim znakom pitanja budući da je Ibra pred ulaskom u petu deceniju života. Srećom aktuelna povreda nije tako teška kao ona iz 2017, ali je isto tako tačno da Zlatan ima četiri godine više i kako je sam rekao u nedavnm intervjuu za Gazetu „možda bi trebalo da smanji doživljaj i traži manje od svog tela”.

Ulje na vatru je dodao selektor švedske reprezentacije Jan Anderson koji je ispričao da je zvao Ibrahimovića da vidi kako je i da mu je napadač odgovorio da rehabilitacije ne ide kako su očekivali.

Prepisana terapija se završava 8. jula i ako ne bude dala željene rezultate Ibra će morati pod nož, što bi značillo da će sigurno preskočiti prvi deo sezone. Posle operacije iz 2017, Zlatanu je trebalo šest meseci da se oporavi.

U međuvremenu Hakan Čalhanoglu je nastavio da priča sa tehničkim direktorom Milana Paoolom Maldinijem: dogoovoreno je da se čuju posle Evropskog prvenstva i onda će se dogovoriti da li da produže saradnju ili da se rastanu.

Na adresu Milana su stigle ponude za Rafaela Leaa. Iako nije blistao u Seriji A u poslednje dve sezone Portugalac ima poštovaoce u Premijer ligi i Žorže Mendeš je saopštio Rikiju Masari, sa kojim se sreo u Milanu, da ima ponudo od 25.000.000 evra za Leaa.

INTER

Sve se više komplikuje priča oko Lautara Martineza. Argentinski fudbaler je postigao dogovor sa Interom o produžetku ugovora i povećenju plate na 4.500.000 evra plus bonusi, ali je onda promenio menadžera i sve je palo u vodu.

Staro je pravilo da kad igrač promeni agenta to znači da ima nameru da promeni sredinu. Novi manedžer Argentinca je ponovio više puta da njegov klijent neće produžavati ugovor sa Interom koji ističe 2023..

Inter je potrošio 25.000.000 na dovođenje Lautara iz Rasinga pre tri godine i danas traži za njegovu prodaju 90.000.000. Atletiko Madrid je ozbiljno zainteresovan za napadača Nerazura, ali se njegova ponuda nije ni približila cifri koju traži Inter.

Dobra strana za šampiona Italije je što ugovor traje još dve godine. Nerazuri mogu da budu strpljivi i da tokom sledeće sezone produže ugovor sa Lautarom a ako se to ne dogodi da ga prodaju sledećeg leta.

NAPOLI

Trener Napolija Lučano Spaleti je otvoreno stavio do znanja da bi voleo da Kalidu Kulibali ostane u Napulju i produži ugovor sa italijanskim klubom. Spaleti ne pravi problem oko prodaje Fabijana Ruiza. Svestan ekonomske situacije toskanski stručnjak je spreman da žrtvuje Španca, ali ne i Kulibalija.

Senegalac je već sedam godina u Napoliju i prima 6.000.000 evra. Imajući u vidu da je stigao na prag 30. godine. Sledeći ugovor je verovatno poslednji veliki koji će potpisati u karijeri. Pred njim je klasičan životni izbor: da li želi da veže do kraja za Napoli i grad Napulju ne samo svoju karijeru već i život ili da proba nova iskustva?

Iz okruženja Kulibalija stižu signali da bi stub odbrane želeo da ostane u Napoliju do kraja karijere. Čitava porodica Kuliblai obožava život u Napulju i ne bi želela da ga menja, od supruge do mališana. Da bi se taj naum realizovao, Kulibali bi morao da prihvati nešto manju platu, ali bi zauzvrat imao ugovor do 35. sa Napolijem.

JUVENTUS

Ideja da se angažuje Gabrijel Žesus, bez obzira na planove Kristijana Ronalda je sve ukorenjenija u Kontinasi. Od trenera Maksa Alegrija do predsednika Andree Anjelija svi se slažu da je Brazilac idealno rešenje za napad Stare dame.

U Torinu igraju na kartu pozajmice. Hari Kejn je sve bliže Mančester Sitiju i sa njegovim dolaskom Brazilac bi bio potpuno zatvoren. Naime, Foden mu je već uzao mesto u timu kao krilnog napadača dok bi sa Kejnom u Gvardiolinom timu izgubio priliku da igra i kao klasični centarfor.

Upravo u pomenutom scenariju Juve vidi svoju priliku da igra na kartu ponosa Brazilca i želje da pokaže svoje kvalitete. Ideja Juventusa je da se Sitiju ponudi pozajmica sa pravom otkupa.

Eventualna prepreka može da bude činjenica da Žesusu ističe ugovor 2023. godine i nije isključeno da Siti traži od Brazilca da produži ugovor, ako Juve ne bude pristao na obavezni otkup sledećeg leta.

Novi sporstski direktor Kristijano Kerubini se sreo u Milanu sa Žoržom Mendešom i pričali su o budućnosti Ronalda. Dve strane nisu još uvek donele konačnu odluku tako da sve ostaje otvoreno.

Dušan Vlahović bi mogao da bude šlag na torti Juventusovog prelaznog roka, ali su mnogo veće šanse da drugi Srbin iz Fjorentine ovog leta ponese dres Juvea. Naravno, reč je o Nikoli Milenkoviću koji bi trebalo da uzme mesto Demirala u timu Stare dame.

ROMA

Prvo pojačanja Đalorosih u eri Žozea Murinja biće Granit Džaka. Generalni direktor Tijago Pinto je postigao dogovor i sa igračem i sa Arsenalom. Švajcarski reprezentativac će potpisati ugovor na četiri godine i za platu od 2.500.000 evra po sezoni, dok će Arsenal pihodovati od transfera 18.000.000 evra.

Lorenco Pelegrini je već napustio kamp reprezentacije Italije zbog povrede dok su se u Trigoriji prilično alarmirali posle vesti iz Katalonije da je Barselona voljna da angažuje kapitena Rome. Pelegriniju ističe ugovor sledeće godine i Đalorosi su spremni da potpišu novi petogodišnji ugovor sa Lorencom za platu od tri miliona evra po sezoni plus bonusi i da skinu raskidnu klauzulu iz ugovora koja iznosi 30.000.000 evra.

LACIO

Sportski direktor Igli Tare i Mauricio Sari su imali novi sastanak na kome su sređivali listu igrača na koje klub računa u sledećoj sezoni kao i na pojačanja. Ugovori neće biti produženi veteranima Parolu i Luliću a nejverovatnije ni Raduu, dok će se Hodt vratiti u Sautempton. Sa pozajmice bi trebalo da se vrati u Mančester junajted i Pereira pošto Lacio nema nameru da plati 27.000.000 za otkup, mada postoji mogućnost da rimski klub zatraži produžetak pozajmice na još godinu dana.

Prema informacijama koje su procurele, Sari misli da pruži još jednu šansu Vavru i Murićiju, najvećim promašajima Iglija Tarea kao sportskog direktora, budući da su koštali, zajedno, 30.000.000 evra.

Rikardo Orsolini je novo ime za napad Lacija. Osim Josipa Iličića, Matea Politana, krilni napadač Bolonje je najozbiljniji kandidat da pojača redove Nebeskoplavih. Sari već nekoliko godina prati Orsolinija i ima visoko mišljnje o njemu. Cena fudbalera Bolonje je apsolutno u parametrima Lacija, između 10.000.000 i 15.000.000 evra, a plata fudbalera je malo veća od 1.000.000.

Dimitrije Kamenović je juče postao treći igrač Mateje Kežmana u Laciju posle Sergeja Miliinkovića Savića i Adama Marušića. Korijere delo sport mu je posvetio celu stranicu naglašavajući da je defanzivac potpisao ugovor do 2026. i za početak će imati platu 500.000 evra. U tekstu se kaže da je sada na Kamenoviću da ubedi Maurcija Sarija na pripremama za sledeću sezonu da je validna alternativa za novu odbranu Nebeskoplavih.