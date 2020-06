Buongiorno Italia: Lacio nije zaboravio Grujića

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Korijere delo sport u današnjem izdanju objavljuje spisak igrača među kojima sportski direktor Lacija Igli Tare traži pojačanja za vezni red svog tima, bez obzira na status Sergeja Milinkovića Savića. List podseća da Grujić nije stigao u Lacio iz Liverpula pre dve godine samo zato što Jirgen Klop nije dopustio da pozajmica srpskog fudbalera predviđa pravo ili obavezu otkupa igrača.

Od ostalih vesti u prvom planu je današnja sednica Saveta FS Italije na kojoj će se definisati poslednji detalji za nastavak sezone kao i namera UEFA da organizuje završnicu Lige šampiona u Lisabonu. Sa fudbalske pijace dominiraju vesti o interesovanju Intera za Kjezu, Moratu i Kumbulu dok Juventus pokušava što bolje da iskoristi kartu Miralem Pjanić: nova ideja je razmena sa Veratijem iz PSŽ-a.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Inter, izronio Kjeza”, piše Gazeta da su Nerazuri odlučili da “italijanizuju” još više tim kroz dovođenje perspektivnih mladih italijanskih fudbalera. Pored igrača Fjorentine na radaru Intera se nalaze i Sandro Tonali i Maraš Kumbula (Italijan koji igra za Albaniju pošto ima albansko poreklo). U tekstu se objašnjava da će Bepe Marota i Pjero Auzilio krenuti u ofanzivu na Kjezu ako Lautaro Martinez bude prešao u Barselonu ovog leta, u suprotnom će pripremiti teren za sledeću godinu. Glavna prepreka za realizaciju transfera je cena koju traži predsednik Fjorentine Roko Komiso: 70.000.000 evra.

“U četiri godine investirano 474.000.000 evra u lovu na trofeje. Sada Džang želi da osvoji barem jedan”, piše Gazeta da se familjia Džang nalazi među deset najbogatijih vlasnika fudbalskih klubova na svetu sa imovinom procenjenom na 6.800.000 dolara. Na toj listi je prvi meksikanski tajkun Karlos Slim, vlasnik Ovijeda, slede Pino (Ren) i Mansur (Mančester Siti).

“Liga šampiona po meri CR7: Uefa sprema ideju Lisabon, završnica u Ronaldovom dvorištu”, najavljuje Gazeta odluku UEFA da se od četvrtfinala pa do finala Lige šampiona sve utakmice igraju u glavnom gradu Portugalije. U tekstu se podseća da je Ronaldo već podigao jedan trofej u Lisabonu (prvu Ligu šampiona sa Real Madridom 2014. godine) i da sada želi da šesti put podigne pehar sa velikim ušima, ovoga puta u dresu Juvea, posle Realovog i Mančester Junajteda. Međutim – upozorava list – da bi uopšte stigao do Lisabona u avgustu, Juve mora da nadoknadi minus iz prvog meča osmine finala protiv Liona 0-1.

U drugom tekstu posvećenom Bjankonerima milanskim dnevnik tvrdi - i pored izjave Paula Dibale da nije još sto odsto spreman za mečeve – da će trener Mauricio Sari poslati protiv Milana trozubac: D. Kosta – Dibala – Ronaldo. Reč je o trojci koja nije počela nijedan meč zajedno u ovoj sezoni i odigrali su zajedno samo 84 minuta. Međutim, u tekstu se tvrdi da bi to mogla da bude dobitna kombinacija jer bi maksimalizovala učinak sve trojice igrača, posebno Dibale koji bi imao slobodu da pokaže kreativnost između dva krilna napadača.

“Rebić po ugledu na Ibru”, najavljuje se da će reprezentativac Hrvatske preuzeti ulogu koju je na terenu imao Zlatan Ibrahimović na početku ove godine. List prenosi da kormilar Stefano Pioli traži od Rebića da stavi u pogon sve savete i sve što je naučio od Ibre u proteklom periodu.

“Dan istine”, tako se predstavlja današnji sastank Saveta FS Italije na kome će se izjašnjavati o predlogu Zajednice prvoligaša da u slučaju da prvenstvo bude prekinuto budu zamrznuta ispadanja iz Serije A i da se algoritam upotrebi samo za određivanje timova koji će ići u evropska klupska takmičenja. U članku se ističe da su šanse da stav klubova Serije A prođe minimalne, praktično na nuli, jer od 21. člana Saveta FS Italije samo tri su delegirana iz Serije A, a predsednik saveza Gabriele Gravina drži čvrsto dvotrećinsku većinu glasova.

“Roma, devet godina izneverenih snova. Palota je sada doterao cara do duvara”, svedoči Gazeta o veoma napetom i teškom stanju u Romi. S jedne strane klub je pritisnut dugovima, a s druge navijači i ambijent u Rimu želi što pre da vidi leđa vlasniku klubu Džejmsu Paloti. Predsedniku Rome se spočitava što je olako odbio ponude Čena Fenga i Dana Fridkina i što je za gotovo deceniju, koliko je proveo na čelu Rome, napravio astronomske dugove iako je prodao igrače kalibra Alisona, Salaha, Pjanića, Markinjosa, Manolasa, Najngolana, Strotmana… Da sve bude još tamnije po budućnost Rome, prenosi se i vest da Lajpcig ne želi da plati više od 20.000.000 evra Patrika Šika i pored toga što je otkupna cena od 29.000.000 evra dogovorena pre godinu dana.

CORRIERE DELLO SPORT

“Do daske”, dominira naslov prvom stranom rimskog dnevnika kojim se najavljuje današnja sednica Saveta FS Italije na kojoj bi trebalo da se donesu definitivne odluke oko nastavka prvenstva, kao i planovi B i C u slučaju da dođe do novog prekida sezone. U podnaslovu se ističe da je prilično izvesno da će predlog Zajednice prvoligaša o stopiranju ispadanja iz Serije A biti odbijen. Takođe se podseća da od danas stupa na snagu novi protokol po kojem u slučaju da jedan fudbaler ili član stručnog štaba bude pozitivan na kovid-19 ceo klub ide u karantin dve nedelje.

“Evo Zaniola, Fonseka se osmehuje”, izveštava Korijere da će najtalentovaniji igrač Rome početi danas sa treninzima u grupi posle operacije kolena. “Zaniolo bi trebalo da bude na raspolaganju polovinom jula i mogao bi da bude presudno pojačanje u trci za mesto u Ligi šampiona”, navodi list. Na unutrašnjim stranama se piše da je Roma spremila ponudu za Pedra: dvogodišnji ugovor sa opcijom za treću godinu uz platu od 3.000.000 evra plus bonusi. U tekstu se objašnjava da Roma prvo mora da proda ili da se oslobodi nekoliko fudbalera koji imaju velike plate (Pastore, Huan Žesus) pre nego što postigne definitivan dogovor sa igračem Čelsija. Međutim, stavlja do znanja Korijere, Roma mora da bude vrlo oprezna jer Sevilja i Valensija žele da angažuju nekadašnjeg reprezentativca Španije.

Lacio nije samo spremio kartonske lutke svojih pretplatnika za mečeve u prvenstvu Serije A već razmišlja i da lansira aplikaciju preko koje bi se raspoloženje navijača Nebeskoplavih emitovalo na stadionu tokom utakmica. Kao uzor je uzeta aplikacija koja već funkcioniše u Nemačkoj i daje mogućnost navijačima da aplaudiraju, skandiraju, pevaju i zvižde.

U drugom tekstu vezanom za Lacio se prepričava da Igli Tare ima nameru da pojača vezni red bez obzira da li će Sergej Milinković Savić ostati ili ne u Formelu. Lista potencijalnih pojačanja za sredinu terena je sastavljena od četiri imena. Pored Dendonkera, Florentina Luisa i Zakarije, tu je i ime našeg Marka Grujića. Korijere podseća da je igrač Liverpula na pozajmici u Herti već bio u agendi sportskog direktora Lacija i da je pre dve godine bio na korak da ga angažuje. “Neprelazna prepreka je bio čvrst stav Jirgena Klopa da Grujić može da ode samo na pozajmicu bez prava ili obaveze oktupa, budući da je pravilo Lacija da ne uzima igrače na pozajmicu koje ne može da otkupi, cela priča je pala u vodu”, ističe rimski dnevnik.

“Liga šampiona u Lisabonu sa publikom”, stoji ispod zaglavlja na prvoj strani Korijerea. U podnaslovu se kaže da je glavni grad Portugalije ostao jedino rešenje pošto se Franfkurt povukao iz trke da organizuje završnicu Lige šampiona. U tekstu se ističe da će se utakmice igrati na stadionu Benfike i Sportinga u Lisabonu, kao i da su oba draga Ronaldu: prvi jer je na njemu osvojio prvu LŠ sa Real Madridom, a drugi jer je to fudbalska arena kluba u kome je ponikao. Korijere tvrdi da će na bordu UEFA sledeće nedelje pomenuta odluka biti samo ozvaničena.

TUTTOSPORT

“U susret neočekivanim povratcima u Italiju: Verati u Juve, Morata u Inter”, lansira Tutosport dve “bombe” sa fudbalske pijace na naslovnici. U podnaslovu se kaže da bi mogući dolazak Maksa Alegrija na klupu PSŽ-a širom otvorio vrata za spektakularnu razmenu između Bjanonera i Svetaca: Pjanić za Veratija. Istovremeno se kaže da bi sa prelaskom Kavanija u Atletiko Madrid, klub Čola Simeonea bio srpeman da proda Moratu Nerazurima i da su u tom pravcu već napravljeni prvi kontakti. U tekstu na unutašnjim stranama se precizira da Atletiko ima dogovor sa Čelsijem o otkupu Morate za 55.000.000 evra i imajući u vidu da su Plavci odredili Tima Vernera kao budućeg vođu napada, a da su Kolčonerosi zagrizli za Kavanija, moguće je da Atletiko isposluje popust kod engleskog kluba i da zatim preproda centarfora Interu.

Na drugoj stranici se dodaje da nije samo moguć dolazak Veratija u Juve nego da je i dalje u opticaju povratak Paredesa u Italiju. Tutosport drži otvorena vrata i za razmenu Artur - Pjanić sa Barselonom uz tvrdnju da u prestonici Katalonije reprezentativca BiH vide kao igrača koji im je apsolutno neophodan za sledeću sezonu. U još jednom tekstu posvećenom Juventusu, list piše i da Juve traži ključ kako da otvori vrata Napolija za Arkadijuša Milika. Bjankoneri nemaju gotovinu na raspolaganju, odnosno količinu novca koju traži predsednik Aurelio De Laurentis za Poljaka. Juve pokušava da pronađe profil igrača u svojim redovima koji bi mogao da promeni stav Napolija koji odbija uporno bilo kakvu ideju o razmeni uz eventualnu doplatu.

“Novi Milan se rađa na sredini terena”, prenosi torinski dnevnik da budući trener Rosonera Ralf Rangnik želi da rekonstruiše vezni red dovođenjem Soboslaija iz Salcburga i Bakajokoa iz Monaka.

U tekstovima posvećenim Interu, osim Morate, piše se o Kumbuli i novom predlogu Marote vlasniku Verone Mauriciju Setiju: generalni direktor milanskog kluba je predložio da Inter igrača odmah kupi i plati i da ga onda ostavi Verona na godinu dana besplatne pozajmice. S druge strane se najavljuje vrlo brzi dogovor sa Espozitom koji će u sledećih nekoliko dana potpisati svoj prvi profesionalni ugovor, budući da 2. jula puni 18 godina. Inter nudi ugovor do 2025. godine uz početnu platu od 700.000 evra koja bi, naravno, u budućnosti bila revidirana u zavisnosti od učinka napadača. Espozitov menadžer insistira da se krene od 1.000.000 evra, kao što je to bio slučaj sa Pinamontijem. Ipak, obe strane su voljne da pronađu dogovor i veruje se da će jaz između ponude i potražnje biti brzo ispeglan.

“Preokret u Napulju: Gatuzo, Mertens i revolucija”, piše Tutosport da je u Napoliju došlo do velikih promena. Gatuzo je trebalo da bude samo prelazno rešenje za tim Auelija De Laurentisa, a Mertens je trebalo da napusti klub po isteku ugovora. Međutim, tokom prethodnih meseci predsednik kluba De Laurentis je promenio stav i sada upravo uz pomoć Gatuza i Mertensa želi da restaurira svoj Napoli. Sportski direktor Napolija Đuntoli je obećao navijačima da će u slučaju odlaska Milika klub dovesti još atraktivnije pojačanje za napad.

Piše: Željko Pantelić