Buongiorno Italia: Lacio traži Sergejevog naslednika, Kolarov pušta korenje u Romi

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Sergej Milinković Savić postaje ponovo fudbaler u žiži interesovanja italijanskih medija. Gotovo da nema dana da se ne pojavi tekst o našem fudbaleru, a društvo mu pravi i Aleksandar Kolarov koji se, barem tako svedoče izveštaji, preporodio tokom pauze i prednjači na treninzima u Trigoriji. Od ostalih vesti veliki prostor zauzimaju najave za polufinale Kupa Italije i stanje u timovima koji će se boriti za prvi trofej posle pandemije. Juve traži golove svojih startera, nije dovoljan, piše Gazeta, Kristijano Ronaldo, dok Tutosport navodi da Interu fale pogotke sa klupe i citira se podatak da su rezervisti Nerazura postigli samo jedan gol u ovoj sezoni: Alesandro Bastoni protiv Lečea.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Gazeta: Ronaldo ne može sam





“CR7 nije dovoljan. Kralj Juve traži zagubljene golove”, upozorava Gazeta na naslovnici da je Juventus tek četvrti tim po broju postignutih golova, a u Ligi šampiona moraju da postignu barem dva protiv Liona da bi se plasirali u četvrtfinale. “Sari pomera Kediru i Daglasa Kostu za efikasniji napad i pravi pakt sa Iguainom”, predstavlja list planove trenera Stare dame kako da popravi golgeterski učinak tima. Na unutrašnjim stranama se objašnjava da će sa povratkom u tim Samija Kedire i Dijega Koste, Mauricio Sari imati mnogo više solucija, širu lepezu akcija s ciljem da otvori protivničke odbrane napadima preko krila i da tako otvori prostor za ubacivanje iz drugog plana igrača veznog reda. Pakt Sarija sa Gonzalom Iguainom je vrlo jednostavan: trofeji pa da se rastajemo.

“Eriksen u zaletu. Danac je među najboljima na treninzima, rezerviše mesto među starterima Intera u Kupu Italije”, najavljuje milianski dnevnik da je bivši igrač Totenhema konačno pronašao svoju pravu dimenziju u Apijano Đentileu. U tekstu na unutrašnjim stranama se podseća da je Kristijan Eriksen imao “dizel” početak i u svoja dva prethodna tima Ajaksu i Totenhemu. “Bili su potebni meseci Eriksenu da se uklopi u novu sredinu, zatim je usledio veliki personalni napredak i isplivavanje kvaliteta koji ima veoma mali broj igrača: zahvaljujući njemu saigrači pomeraju svoje granice i postaju bolji fudbaleri”, tvrdi Gazeta.

U drugom tekstu se kaže da prelazak Lautara Martineza u Barselonu nije siguran jer Barselona nema finansijske kapacitete u ovom momentu da kupi Argentinca. “Bilans Barse je u minusu, izgubljeno 154.000.000 evra zbog virusa korona. Bartomeu tražio od fudbalera da se odreknu još jedne mesečne plate: zahtev odbijen”, stoji u tekstu.

“Razjareni Ibra stiže iz Švedske. Sada čeka rezultate kontrole i šalje signale Milanu”, piše Gazeta da Zlatan Ibrahimović stiže veoma motivisan u Milano i da će danas ili sutra obaviti kontrolu povređenog mišića lista. “Ibrina avantura u Milanu se ne završava 30.juna: na kraju sezone dve strane će sesti za sto i videti da li su im planovi i ambicije kompatibilni”, ostavljaju se otvorena vrata da Šveđanin ostane još godinu dana u Milanelu.

“Ko želi Romu? Izronio Da Grosa”, naslov je teksta u kome se navodi da predsednik Rome Džejms Palota nastavlja da traži kupca za klub i da je među potencijalnim zainteresovanim isplivalo ime Džoa Da Grose. Međutim, u članku se objašnjava da se planovi Palote i Da Grose ne podudaraju, budući da je vlasnik Rome odbio ponudu Dana Fridkina od 575.000.000 evra, a bivši predsednik Bordoa bi želeo da dobije veliki popust za kupovinu Rome. Sve u svemu, čine se da je za De Grosu Roma preveliki zalogaj.

“PSŽ pazari u Rimu. Posle Milinkovića i Marušić završio na listi”, tvrdi Gazeta da direktor francuskog kluba Leonardo radi na duplom pojačanju iz Lacija. Posao Leonarda je olakšan činjenicom da je menadžer Sergeja Milinković Savića i Adama Marušića jedna osoba: Mateja Kežman. Istovremeno se kaže da sportski direktor Lacija Igli Tare već priča sa Kežmanom oko produžetka ugovora Marušića koji ističe 2022. godine, štaviše, tvrdi se da je Tare već spremio novi ugovor do 2025. za reprezentativca Crne Gore.

“Mišićna uzbuna u Seriji A. Već imamo devet povređenih fudbalera”, navodi milanski dnevnik da se u Italiji verifikuje ono što smo videli u Bundesligi gde je značajno povećan broj povreda pred sezonu i na početku njenog nastavka.

CORRIERE DELLO SPORT

Korijere: Brine li neko o navijačima?





“A ja plaćam”, pozajmio je Korijere čuvenu opasku jednog od najboljih italijanskih komičara Totoa – italijanska verzija Miodraga Petrovića Čkalje – da bi slikovito prikazao položaj navijača klubova Serije A koji su platili godišnje pretplatne karte. “Pretplatnicima su zalupljene kapije u lice, 365.000 navijača bez bilo kakvog obeštećenja. Šampionat koji se nastavlja sa praznim tribinama plaćaju najverniji navijači: polovina klubova Serije A nije predvidela povraćaj novca za deo pretplate dok drugi nude popuste za sledeću sezonu ili pravo preče kupovine za velike utakmice. Moguća je i tzv. class action”, piše Korijere.

“Groznica trese Italiju za pehar koji budi snove”, najavljuje se na prvoj strani analiza atmosfere u kojoj četiri polufinalista Kupa Italije dočekuju revanš mečeve polufinala. “Kup, datumi, Inter: slučajevi i sporovi”, naslov je teksta u kome se ističe da se još jednom pokazalo da se italijanski fudbal bazira na egoizmu i da svako gleda isključivo sopstvene interese. Naime, Milan, Juve i Napoli su se suprotstavili ideji Intera da se pomere za jedan dan revanš utakmice polufinala. Inter želi da izbegne situaciju da odigra tri utakmice u sedam dana pred nastavak prvenstva koji će se igrati u paklenom ritmu, svaka 72 sata. S druge strane, Milan, Juve i Napoli koji ne moraju da nadoknade utakmice iz 25. kola žele da zadrže povoljniju poziciju o odnosu na Nerazure.

“Roma zove Palotu, vreme je za odgovore”, oslikava Korijere prilično komplikovanu situaciju u Romi. “Stizanje rata kredita na naplatu, isticanje ugovora i pozajmica fudbalera, prelazni rok i novi investitori: menadžeri Rome žele da znaju kakve su smernice vlasnika i predsednika kluba i kakav je industrijski plan za sledeći period”, ističe list. U tekstu se još precizira da i pored velikih napora da se nađu potencijalni kupci na horizontu još uvek nema adekvatnog kandidata.

“Kolarov je ponovo u centru Rome”, izveštava rimski dnevnik da je srpski reprezentativac među najmarljivijima i najkoncentrisanijima na treninzima u Trigoriji. “Radi, znoji se, predvodi saigrače i pretpostavaka o selidbi u Bolonju je sve dalja. Nije isključeno da Kolarov u novoj odbrani sa tri igrača zauzme mesto levog centralnog defanzivca”, zapaža Korijere i dodaje da nije isključeno da sprski fudbaler zameni kopačke radnim stolom u upravi Rome 2021. ili 2022. godine.

“Lacio traži naslednika Milinkovića”, alarmantan je naslov za navijače Nebeskoplavih na stranicama Korijerea. Na unutrašnjim stranama se objašnjava da nije isključeno da se pojavi ovog leta klub koji bi mogao da ponudu dovoljno novca predsedniku Klaudiju Lotitu i da bude neodoljivo privlačan srpskom fudbaleru da nastavi u njemu karijeru. U tekstu se podvlači da je prvi uslov da Lacio pregovora sa bilo kim da Sergej direktno kaže predsedniku Lotitu da želi da promeni sredinu: “Lacio neće sprečavati Milinkovića da ode, ali neće ni odustajati od svojih uslova i cene oko 100.000.000 evra. Predsednik Lotito i pored pada cena zbog epidemije koronavirusa smatra da je Sergej top igrač kome ne može da padne vrednost”. Kao mogući novi 'Milinkovići' se navode Portugalci u orbiti super menadžera Žorža Mendeša: Žoao Palinja, Žedson Fernandes i Florentino Luis. Prvi je igrač Sportinga na pozajmici u Bragi, drugi je Benfikin fudbaler na pozajmici u Totenhemu, a treći i dalje nosi dres Benfike u kojem je stasao. U igri je i Leander Dendonker iz Vulverphemptona.

TUTTOSPORT

Tuto i Sarijev trozubac





“Tri asa za Kup Italije”, upire Tutosport prst u Kristijana Ronalda, Paula Dibalu i Daglasa Kostu kao trojicu Sarijevih aduta za osvajanje prvog italijanskog trofeja u karijeri toskanskog stručnjaka. U podnaslovu se kaže da je Sari već odredio napadački trio za meč sa Milianom i finale Kupa Italije, a da ima par nedoumica u veznom redu i odbrani, Tim Juvea bi trebalo da izgleda ovako 4-3-3: Bufon; Kvadrado, De Liht (Kjelini), Bonuči, Aleks Sandro; Remzi, Bentankur (Pjanić), Matuidi (Bentankur); Kosta, Dibala, Ronaldo.

Na unutrašnjim stranama se izveštava da je sportski direktor Fabio Paratiči već zakazao sastanak sa Rominom upravom na kojoj će se raspravljati o razmeni igrača dva kluba. Ni Juve ni Roma nemaju keš na raspolaganju za kupovinu, a muku muče da prodaju fudbalere koji se ne uklapaju u viziju trenera dva tima: predlog Juvea je da se razmene igrači tako da i Juve i Roma mogu da srede, barem na papiru, završni bilans 30. juna. Na stolu je nekoliko mogućih razmena koje uključuju sa Juveove strane Federika Bernardeskija, Danijelea Ruganija, Kristijana Romera i Rolanda Mandragoru a s druge Nikola Zaniola, Džastina Klajverta, Džengiza Undera, Brajana Kristantea.

Ispod zaglavlja se prenosi vatrometna vest iz Pariza o mogućem povratku Tijaga Silve: “Milane, želiš li me natrag?”. U tekstu se precizira da je Brazilac na isteku ugovora sa PSŽ-om i da je njegov agent stavio do znanja Milanu da bi se Tijago Silva rado vratio u Milanelo. Moguće prepreke su visoka plata Brazilca koji se navikao na standarde katarskih emira kao i njegova sklonost povredama još izraženija budući da je stigao do polovine četvrte decenije života. S druge strane se kaže da je PSŽ mnogo više zainteresovan za Ismaela Benasera nego za Đanluiđija Donarumu i Lukasa Paketu iz Milana.

“Gasperini se zarazio kovidom u Valensiji”, tvrdi Tutosport okrećući kompletno rekonstrukciju španskih medija i Valensije. U članku se taksativno nabrajaju sve činjenice, od širenja zaraze u Valensiji i nonšalantnog pristupa organizatora meča u španskom gradu do činjenice da je Đan Pjero Gasperini prošao kontrolu pre puta u Španiju i da nije imao temperaturu i druge simptome.

“Torino, ostajem. Navijači oduševljeni”, prenosi list da je Kristijan Ansaldi odlučio da ostane u dresu “Granata” što su tifozi Toroa pozdravili, jer je Argentinac zalaganjem i požrtvovanjem na terenu osvojio simpatije publike u Torinu. Na unutrašnjim stranama se dodaje da je Urbano Kairo, vlasnik kluba, sve bliži da zatvori posao oko dovođenja Radeta Krunića i Đakoma Bonaventure iz Milana.

“Konteu nedostaje plan B: nedostaju golovi sa klupe”, analizira se poražavajući podatak za Inter da su u dosadašnjem delu sezone igrači koji su ušli s klupe tokom utakmica postigli samo jedan gol, Bastoni protiv Lečea. U Seriji A samo je Spal imao negativniji skor, bez gola s klupe. “Sa Eriksenom i Sančezom u punoj formi, Konte bi mogao da preokrene negativan trend”, smatra list.

Piše: Željko PANTELIĆ