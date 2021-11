Buongiorno Italia: Matorci drmaju Serijom A

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Igrači stariji od 30 godina predvode četiri prvoplasirana tima u Seriji A: od najmlađeg među njima Duvana Zapate koji je tek napunio 30 godina, preko Drisa Mertensa i Edina Džeka sa 34 odnosno 35 godina, do hajlandera Zlatana Ibrahimovića sa 40 odzvonjenih godina.

Zapata je jedan od nosećih stubova u Atalanti. Trener Đan Pjero Gasperini i pored toga što ima sasvim odgovarajuću alternativu (Luis Murijel) veoma retko odlučuje da započne meč bez Duvana. Dris Mertens je golovima protiv Intera i Lacija podsetio sve da je on najbolji strelac svih vremena Napolija. Edin Džeko ima velike oscilacije u igri, ali je i pored toga najefikasniji igrač Intera dok je Zlatan Ibrahimović i u započetoj petoj deceniji života alfa i omega Milana.

18.30: (1,28) Atalanta (6,50) Venecija (11,0)

Mertens trese mreže protivničkih klubova, u proseku, svaka 64 minuta provedena na terenu, Ibrahimović na svaka 93 minuta, Zapata na 106 minuta, a Džeko na 138 minuta.

MERTENSOVA PORUKA DE LAURENTISU

Dris Mertens (©Reuters)

Zabavljeni (ne)produžetkom ugovora Lorenca Insinjea sa Napolijem, ispod radara je prošlo da i Drisu Mertensu ističe ugovor sledećeg leta. Istina, Napoli ima opciju da jendostrano produži ugovor Mertensu, po istim uslovima, za još godinu dana, odnosno za platu od 4.800.000 evra.

Mertensov ples i gestikulacija posle postignutih golova protiv Lacija nisu bili samo uobičejena koreografija proslavljanja pogodaka već su u sebi nosili i poruku predsedniku Napolija Aureliju De Laurentisu, odnosno spremnost Drisa da završi karijeru u Napoliju.

Naime, Belgijanac očekuje da se uprava kluba, odnosno predsednik De Laurentis, izjasne po pitanju njegovog ostanka u gradu podno Vezuva. Mertens nije nikada krio da je Napulj njegovo idealno mesto za život i da Napoli ima apsolutnu prednost nad svim ostalim mogućim solucijama.

Pre dve godine, Mertens je bio na korak od Intera, sve je bilo utanačeno za njegov prelazak u Milano, ali je De Laurentis u poslednjem momentu reagovao i Dris je odlučio da ostane u Napulju čak i za manje novca od onog koji su mu nudili u Interu.

Inače, osim Mertensa, u nedelju veče je blistao i Stanislav Lobotka. Slovak je poslednji u nizu igrača koje je Lučano Spaleti preporodio u poslednjih par meseci. Toliko je dobro zamenio Frank Andrea Zambo Angisu da je pitanje ko će biti starter kada se Afrikanac vrati u igrački pogon posle povrede.

Toskanski stručnjak je uspeo da regeneriše Amira Rahmanija i Marija Ruija koji su pod Gatuzovom upravom izgledali kao “izgubljeni” fudbaleri. Zatim je pronašao idealnu poziciju za Fabijana Ruiza. U ulozi pleja na sredini terena Španac je na putu da uđe u krug najboljih veznih igrača na svetu.

Prema najavama iz Kastel Volutra, Spaleti je orjentisan da protiv Sasuola izvede isti sastav koji je zgromio Lacio u nedelju veče, odnosno da nema nameru da pravi rotacije imajući u vidu da je u subotu na progamu utakmica sa Atalantom na “Maradoni”.

KINEZI PRODUŽILI UGOVOR RUKOVODIOCIMA INTERA DO 2024.

Đuzepe Marota (©Reuters)

Stiven Žang je produžio ugovor Bepeu Maroti, Alesandru Antonelu, Pjeru Auziliju i Dariju Bačinu, praktično svim glavnim operativcima u klubu, do 2024. godine. Na taj način su čelni ljudi Intera nagrađeni za fantastičan posao koji su obavili u prethodnom periodu.

Praovremenim i racionalnim potezima Marota i njegovi saradnici su omugućili Interu da zatvori bilans u prošlom prelaznom roku sa zaradom od preko 125.000.000 evra, kada se sabere i oduzme novac od prodaje i kupovine igrača. Istovremeno, dovođenje Simonea Inzagija na kormilo Intera se svakim danom sve više pokazuje kao perfektno pogođeno rešenje.

Mlađi Žang se ne predaje i pored veoma loše finansijke pozicije Suninga nastavlja da čini sve da zadrži Inter. Suning više ne može da investira novac kao što je to činio na početku. Podsetimo, od kineskog posrnulog kolosa je u Inter direktnon ušlo 522.000.000 evra, plus svi ostali komercijalni ugovori sa kineskim sponzorima.

Finansijska pozicija Intera ostaje nepovoljna, ali je zahvaljujući potezima Marote i njegovih saradnika pod kontrolom i uz dobre rezultate tima na terenu, svetlo na kraju tunela počinje da se nadzire. Naravno, pod uslovom da ne bude novih zaključavanja i smanjivanja dozvoljene popunjenosti stadiona. Od svih italijanskih klubova Inter je bio najviše penalizovan zatvaranjem stadiona jer samo od prodaje karata na godišnjem nivou zarađuje između 70.000.000 i 80.000.000 evra. Ta cifra bi se dodatno uvećala ako se broj utakmica Nerazura u Ligi šampiona poveća, to jest ako Inter dobaci do četvrtfinala ili do polufinala elitnog evropskog takmičenja.

Povreda Matea Darmjana nije tako ozbiljna kako su se pribojavali u Interu, ali će spoljni vezni igrač Nerazura morati da ostane u boksu najmanje 15 dana, baš kao i Andrea Ranokja. Dobra vest je da oporavak Stefana De Fraja ide u dobrom smeru i u Apijano Đentileu struji optimizam da bi Holanđanin mogao da bude na raspolaganju za meč sa Romom na Olimpiku.

Takođe, sa ocem Marcela Brozovića je zakazan novi sastanak sledeće nedelje na kome bi trebalo da dođe do prelomnog prodora u pronalaženju kompromisa između dve strane oko produžetka ugovora hrvatskog reprezentativca koji ističe sledećeg leta.

BEZ TOMORIJA MILANOVA ODBRANA PUŠTA VODU NA SVE STRANE

Fikajo Tomori (©Reuters)

Vreme će pokazati da li je slučajnost ili ne. Zasada je činjenica da je Milan bez Fikaja Tomorija na dve utakmice u Seriji A primio čak sedam golova, a po proizvedenim šansama Sasuola i Fjorentine ta cifra je mogla da bude i veća. U svakom slučaju, Tomori se oporavio i zauzeće svoje mesto u defanzivnoj liniji pored Simona Kjaera na meču sa Đenovom na Marasiju.

Stefano Pioli je naučio par lekcija iz prethodne nedelje. Prva je da rotacije igrača treba da uptorebljava samo kada je primoran na to (kartoni ili povrede). Eksperiment sa Tjeueom Bakajokom i Ismaelom Benaserom na sredini terena, a Frankom Kesijem i Sandrom Tonalijem na klupi se pokazao kao promašen. Tonali je postao nezamenljiv oslonac igre Milana u veznoj liniji.

Drugo naravoučenije pokazuje da mlađi igrači Milana ne uspevaju, više psihološki nego fizički, da izdrže teret utakmica na svaka tri dana. Tako da je na Pioliju, ali i na njegovim saradnicima da pomognu fudbalerima da ojačaju, psihološki i fizički.

Tehnički direktor Paolo Maldini je bio prilično decidiran da Milan neće dovoditi nove igrače u januaru. “Zimski prelazni rok se apostrofira kao prelazni rok za popravke. Mi smatramo da imamo kompletan park igrača i da je on dovoljno kompetitivan da ostvari ambicije koje imamo u ovoj sezoni”, rekao je Maldini.

ROMA OSTALA BEZ PELEGRINIJA DO 2022. GODINE

IZBOR UREDNIKA

Kao što se moglo i pretpostaviti, posle izlaska sa terena na početku meča sa Torinom, povreda mišića Lorenca Pelegrinija je takve prirode da će kapiten Rome morati da odsustvuje s terena do kraja ove godine.

Na sreću Žozea Murinja na raspolaganje mu se vraća Žordan Veretu koji je izdržao suspenziju jednog meča neigranja zbog zbira žutih kartona. Brajan Kristante i Gonzalo Viljar su još uvek u samoizolaciji zbog Kovida-19. U Trigoriji se nadaju da bi obojica, a pogotovo Kristante, mogli da budu u pogunu za okršaj sa Interom u sledeću subotu.

18.30: (1,80) Fjorentina (3,70) Sampdorija (5,00)

Malo zbog povreda, malo zbog loše igre i izostanka dobrih rezultata, Murinjo je u potpunosti promenio formacijsku postavku i filozofiju nastupa Rome. Prvi rezultati su veoma pozitivni, od prelaska na odbranu sa tri defanzivca, Đalorosi nisu primili gol i zabeležili su tri pobede. Oporavak Krisa Smolinga je dodatni motiv za portugalskog stručnjaka da nastavi započetim putem.

Ispostavilo se i da je za napadački tandem Nikolo Zaniolo – Tami Abraham idealna formacija 3-5-2, dok je Stefan El Šaravi pronašao sebe u potpunosti u ulozi spoljnog veznog. Nije ništa manje važno i da je Henrih Mhitarjan u novoj ulozi na sredini terena od igrača koji je izgledao deprimiran postao motor i mozak tima Đalorosih.

Kako bi rekli Italijani, ne dolazi svako zlo da bi naškodilo. Povrede i izostanci zbog korone i kartona ukazali su Murinju put kojim treba krenuti.

SARI SAT VREMENA DRŽAO BUKVICU IGRAČIMA LACIJA

Mauricio Sari (©Reuters)

Mauricio Sari je prilično teško podneo poraz od Napolija na “Maradoni” u nedelju veče. Toliko teško da je po povratku u Rim, postrojio svoje igrače i sat vremena im držao pridiku.

Zasada je odložen odlazak u novi karantin, ali ako Lacio napravi još jedan pogrešan korak protiv Udinezea u četvrtak, fudbaleri Nebeskoplavih će morati ponovo da spavaju i provode dane u Formelu. Problemi Lacija su evidentni na gostojućim terenima. Nebeskoplavi su osvojili samo pet bodova na sedam utakmica van Rima, uz skor od četiri poraza dva remija i samo jednom pobedom i to u prvom kolu protiv Empolija.

20.45: (10,0) Salernitana (4,90) Juventus (1,38)

Najslabiji deo tima je odbrana koja je već 25 puta kapitulirala u ovom prvenstvu. Drugi veliki rebus za Lacio su utakmice u Ligi Evrope. Čak četiri puta je rimski klub izgubio u Seriji A posle nastupa u Ligi Evrope, štaviše radilo se o debaklima protiv Verone, Bolonje i Napolija.

Zaključak je da Lacio mora da interveniše u januarskom prelaznom roku i da dovede barem tri igrača koji bi bili funkcionalni za fudbalsku filozofiju Sarija, u suprotnom Nebeskoplava čeka veoma bolno i sivo proleće u kojem bi mogli da ostanu i bez Evrope.