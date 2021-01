(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Buđenje Juventusa, partija Vestona Mekenija, najava derbija Inter - Milan u Kupu Italije i pobeda Lacija nad Sasuolom u režiji Sergeja Milinkovića Savića i Čira Imobilea su glavne priče u italijanskoj sportskoj štampi.

Piše se i o tome da bi Lorenco Pelegrini mogao da bude medijator u pomirenju Paula Fonseke i Edina Džeka u Romi, kao i da bi u Napulju moglo da dođe do velikog preokreta na klupi, to jest da bi Rafa Benitez mogao da zameni Rina Gatuza. Tutosport upozorava da bi Italija mogla da se pojavi na Olimpijskim igrama u Tokiju bez zastave, himne i ekipa u timskim sportovima.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

„Američki Juve. Mađioničar Mekeni rasplamsao Staru damu potezom Harija Potera”, piše milanski dnevnik da je Andrea Pirlo napravio revoluciju u timu Juventusa u kome mladi Amerikanac sa Arturom ima važnu ulogu.

U tekstu na unutrašnjim stranama se precizira da je Pirlo odlučio da igra bez klasičnog režisera, odnosno sa Bentankurom i Arturom koji, svako na svoj način, mogu da budu neka vrsta surogata, dok je Mekeni klasični probijač.

„Bjankoneri povratili samopuzdanje i sada vide vrh tabele blizu”, dodaje Gazeta u drugom članku da je Juventus zahvaljujući kiksevima Milana i Intera ponovo ušao u krug kandidata za skudeto, tim pre što Juve ima i utakmicu manje i potencijalno bi mogao da se približi na četiri boda od Milana i dva od Intera.

„Zločesti derbi. Milan i Inter, licem u lice. Ibra želi da igra sa Mandžukićem u špicu. Konte motiviše Lukakua kako bi poslao u tilt Piolija”, najavljuje se sutrašnjim meč u četvrt finalu Kupa Italije između gradskih rivala. U pripremnom tekstu za dvoboj Piolija i Kontea se kaže da trener Milana mora pod hitno da razdrma svoj tim posle debakla protiv Atalante, da ubrza adaptaciju novih pojačanja u timu i da mu je zato potreban veliki uspeh kako bi povratio empatiju. S druge strane se navodi da posle pogrešnog koraka u Udinama i poraza Milana od Atalante, Konte razmišlja da promeni prvobitnu ideju i umesto rezervi pošalje na teren prvotimce. Motivacija je prilično logična: poraz od Atalante i izbacivanje iz Kupa Italije predstaljali bi prvi simptom moguće krize Milana u ovoj sezoni.

„Sutrašnji meč vredi više od Kupa Italije”, naslov je komentara u kome se kaže da će ulog na San Siru biti veći od prolaza u polufinale kupa, jer će imati direktne posledice na dalju trku za skudeto imajući u vidu loš vikend milanskih klubova.

„Slučaj Mareska. Kartoni, penali… sve odluke koje su izazvale diskusije”, posvećuje Gazeta čitavu stranu sudiji meča Udineze – Inter koji se u prethodnih godinu i po dana istakao greškama na terenu, ali i u sobi VAR. Takođe je imao neujednačen kriterijum u davanju nadoknadnog vremena i žutih i crvenih kartona. U tekstu se zaključuje da posle velikih grešaka na štetu Intera (nije signalizirao čist penal nad Perišićem u meču Inter - Parma i u subotu nije dao Arslanu drugi žuti karton zbog taktičkog faula, praktično je spasao Udineze da ne igra sat vremena sa fudbalerom manje) dugo vremena naćemo videti Maresku da deli pravdu Nerazurima.

„Napolijev krah u Veroni. Gatuzo, šta bi?”, piše Gazeta da je poraz na Bentegodiju doveo u pitanje produžetak ugovora Gatuza sa Napolijem i da je Aurelio de Laurentis bacio oko upravo na Ivana Jurića kao zamenu za Rina u junu.

„Kaljari potunuo, a Di Frančesko produžio ugovor”, izveštava o neverovatnom razvoju događaja za italijanske fudbalske prilike. Prvi put u istoriji Kalča trener koji je izgubio šest utakmica zaredom i nalazi se u zoni ispadanja iz Serija A posle prvog dela šampionata, umesto otkaza je dobio produžetak ugovora.

CORRIERE DELLO SPORT

„Čirov zakon” odaje Korijere veliko priznanje kapitenu Lacija koji je i juče doneo pobedu svom timu igrajući sa povređenim zglobom i injekcijom protiv bolova. U redakcijskom komentaru pod naslovom „Pobeda s pečatom Imobilea i Milinkovića” se ističe da se i sinoć videlo da su dva najvažnija igrača Lacija Imobile i Sergej Milinković Savić.

„Lacio u evropskom ritmu”, naslov je izveštaja sa meča Lacio - Sasuolo u kome je rimski dnevnik proglasio dvojicu Srba za najbolje aktere meča. Milnkovića u redovima domaćih, a Đuričića u gostujuećem timu. Takođe se podvlači da se Lacio približio na dva boda od zone Lige šampiona.

„Pričao sam sa Lotitom: rešenje tokom nedelje”, prenosi Korijere odgovor Inzagija na pitanje kad će produžiti ugovor koji mu sa klubom ističe u junu. Kormilar Lacija je izrazio optimizam da će novi ugovor biti brzo potpisan, Istovremeno, Simone je eksplicitno zatražio od uprave da mu dovedu adekvatnu zamenu za Luiza Felipa u odbrani.

„Pelegrini mirotvorac”, najavljuje Korijere da bi Lorenco Pelegrini trebalo da bude medijator između trnera Fonseke i kapitena Džeka. U tekstu se kaže da Džeko neće biti u protokolu meča sa Veronom i da će Roma pokušati na sve načine da ga se reši do kraja prelaznog roka. Međutim – objašnjava list – to neće biti lako, i mnogo je verovatnije da Džeko ostane, tim pre što je jasno stavio do znanja da prihvata selidbu samo u neki od velikih klubova Serije A. U tom scenariju Pelegrini je jedini kredibilni medijator, jer je u odličnim odnosima sa trenerom i centarforom. U drugom teksu se kaže da je generalni direktor Tijago Pinto probao da se dogovori sa Real Madridom o razmeni Marijano Dijaz-Džeko bez uspeha, a da su ideje o razmeni Džeko-Bernardeski sa Juveom u startu škartirane.

„Alegri bi bio idealan za projaket Đalorosih” poručio je Đovani Gaelone koji danas puni 80 godina i koji oduvek ima veoma prisan odnos sa Maksom. Galeone je otkrio da je razgovaro nedavno sa Alegrijem i da mu je savetovao da prihvati eventualnu ponudu Rome: „Rekao sam mu da se dosta odmarao i da je vreme da se vrati na klupu. Roma ima lep tim i sa par pojačanja bi bila kompletna za velika dela”.

„Gatuzu se ljulja klupa, Napuljom kruži ideja Benitez”, tvrdi Korijere da bi moglo da dođe do senzacionalnog preokreta i velikog povratka na klupi Napolija. U redakcijskom komentaru se kaže da je vreme za teške odluke i da gazda kluba Aurelio de Lauentis mora brzo i odlučno da reaguje kako njegov tim ne bi drugu godinu zaredom ostao bez Lige šampiona i značajnog priliva novca koji je svima neophodan u ovim kriznim vremenima. Ime Rafe Beniteza se sve češće čuje i nije isključeno da se vrati u grad podno Vezuva jer je napustio kineski klub Dalian.

TUTTOSPORT

„Mageto skudeto”, svideo se Tutosportu gest Mekenija posle postignutog gola Bolonji i nagradio ga je naslovom i fotomontažom američkog fudbalera sa kapom i čarobnim štapićem Harija Potera. U podnaslovu se ističe da je Mekeni veliki fan čarobnjaka iz Hogvortsa.

„Juve, poletanje za skudeto. Pronađena igra i intenzitet, Bjankoneri ponovo veruju”, piše Tutosport da su pobede nad Napolijem u Superkupu i nad Bolonjom ulile novu nadu u Kontinasi da se može do desete uzastopne titule. U drugom tekstu se citira izjava Mekenija da je njega i njegove saigrače dodatno motivisalo posrtanje Milana i Intera u subotu.

U drugom tekstu se navodi da će Pirlo tokom nedelje imati na raspolaganju sve igrače osim Dibale koji se još nije oporavio od povrede.

„Inter - Milan. Dva derbija u mesec dana: završni obračun”, najavljuje Tutosport da će milianski klubovi odigrati dva meča u roku od četiri nedelje, prvo u Kupu Italije, a zatim, 21. februara u Seriji A. Torinski dnevnik navodi da Konte nije skroz odustao od rotacije igrača. Neće biti tako masivna kao što je zamislio, ali će u startnoj postavi biti četiri-pet novina u odnosu na sastav koji je počeo mečeve sa Juveom i Udinezeom. Na drugoj strani, Pioli će pružiti priliku samo Tatarušanu koji bi trebalo da bude jedina „rezerva“ u ekipi koja će izaći na megdan Interu. U tim Rosonera se vraćaju Romanjoli i Salemakers koji su preskočili Atalantu zbog kartona.

„Toro, prioritet je Sanabrija, vruće je”, tvrdi list da je predsednik Urbano Kairo blizu da postigne dogovor sa Betisom o transferu reprezentativca Paragvaja koji bi, po zamislima novog trenera Nikole, bio idealan partner Belotija u napadu Granata.

„Gasperini, Atalanta je za skudeto, ne samo zbog napada već i zbog odbrane”, zapaža Tutosport pozitivnu metamorfozu tima iz Bergama koji je za razliku od prošle sezone značajno popravio igru u defanzivnoj fazi. Na poslednjih deset utakmica u Seriji A BoginjA je primila samo sedam golova. Kao kardinalni stub nove tendencije se imemnuje Romero i maestralni potez Atalante koja je uzela igrača od Juvea pod veoma povoljnim uslovima: dvogodišnja pozajmica i otkup u 2022. godini za samo 16.000.000 evra.

„Italija ima dva dana da izbegne da na Olimpijskim igrama bude bez zastave i himne”, upozorava glavni i odgovorni urednik Tutopsorta Ksavijer Jakobeli. Italijanaska vlada ima 48 sati da donese dekret kojim se garantuje potpuna autonomija Italijanskom olimpijskom komitetu, u suprotnom na Olimpijskim igrama u Tokiju neće biti italijanskih nacionalnih selekcija u timskim sportovima dok će u pojedinačnim Italijani nastupati bez zastave i bez nacionalne himne u slučaju pobede.

Piše: Željko Pantelić