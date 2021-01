(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Utakmica Milan - Juventus je u centru pažnje italijanskih medija, zajedno sa činjenicom da je Aleks Sandro pozitivan na kovid-19 sa blagim simptomima što je dodatno pojačalo alarm u Kontinasi gde se igrači Bjankonera nalaze u karantinu. Veliku pažnju privlači i intervju Rađe Najngolana koji je stao u odbranu Nikoloa Zaniola kao i niz glasina sa fudbalske pijace među kojima je i mogućnost da Verona angažuje Adema Ljajića u slučaju da Zakanji pređe u Milan.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Najčitaniji italijanski dnevnik otvara današnje izdanje sa najavom sutrašnjeg velikog sudara Milana i Juventusa sa naslovom “Šah kraljici” (imenica Juventus u italijanskom jeziku je ženskog roda). U najavi se kaže da se dva kluba razlikuju gotovo u svemu: prosek godina fudbalera, ukupan iznos godišnjih plata, organizacija kluba, uspesi u prethodnoj deceniji. “Međutim - piše Gazeta - u ovoj sezoni je sve obrnuto i dva kluba se nalaze na antipodima koje Milan može da zakuca sutra uveče”. List piše da Zlatan Ibrahimović čini sve da se što pre vrati na teren, ali da ga neće biti sutra ni na klupi. Takođe se piše i da je Aleks Sandro pozitivan na kovid-19 i da je zbog njega ceo Juventus u preventivnom karantinu.

Na unutrašnjim stranama se meč dva tima predstavlja kao “Rat dva sveta” i podseća se da je pred poslednji susret dva tima Juventus bio 16 bodova ispred Milana na tabeli, a danas Rosoneri imaju prednost od 10 bodova. Ističe se i da sam Kristijano Ronaldo za tri godine zaradi koliko ceo tim Milana za jednu sezonu.

Aktuelni trener Evertona Karlo Ančeloti je trenirao oba kluba (Juventus i Milan) i u tom svojstvu je dao intervju u kojem je zapazio da Stefano Pioli ima veoma jasne ideje koliko i kako može da igra njegov tim dok je Andrei Pirlu potrebno još vremena da utisne novi identitet timu Juventusa. Karlo je dodao da je Pioli uspeo da nađe formulu kako da se ne oseti odsustvo Ibrahimovića dok Juve mora da ima strpljenja sa Pirlom jer je započela rekonstrukciju tima i taj proces nije nikada ni lak ni jednostvan, a ni brz.

“Simakan je na korak od Milana, nedostaje samo milion evra i francuskih talanat će biti rosonero”, izveštava Gazeta da je ponuda italijanskog kluba Strazburu stigla do 14.000.000 evra plus 3.000.000 kroz bonuse, samo 1.000.000 manje od tražene cene od 18.000.000. Na Milanovoj strani je to što Simakan želi da pređe samo u Milan i i odbio je nekoliko ponuda od klubova iz Premijer lige.

Na drugoj strani Juve traži četvrtog centarfora da popuni ofanzivnu liniju. U igri su ostali Kvaljarela, Ljorente, Pavoleti i Pele pošto Napoli traži previše novca za Milika, a pista Žiru se ohladila.

“Inter zabrinut zbog Lukakua, danas će se znati tačno koliko mora da odsustvuje, ali za Bogojavljanje protiv Sampdorije evo Sančeza”, najavljuje se povratak Čileanca u startnu postavu Nerazura umesto Big Roma. U tekstu se kaže da Antonio Konte ne želi da ništa rizikuje sa Romeluom Lukakuom i da sigurno neće igrati protiv Sampdorije čak i da rezultati pregleda budu ohrabrujući. “Konte želi Lukakua u top formi protiv Rome”, podvlači Gazeta.

U drugom tekstu se vezu pohvale na račun Lautara Martineza koji je počeo spektakularno novu 2021. godinu sa tri gola protiv Krotonea. Međutim, navodi Gazeta, ovo će biti posebna godina za “Bika” pošto će postati otac i imaće osim cilja da osvoji svoj prvi skudeto u Italiji da u dresu Argentine osvoji Kup Amerike.

CORRIERE DELLO SPORT

Rađa Najngolan je ustao u odbranu Nikoloa Zaniola koji se našao u medijskoj vodenici zbog svojih “ljubavnih jada” sa bivšom verenicom i rumunskom šou-gerlom Madalinom Geneom. “Masakriraju Zaniola kao mene”, rekao je u intervjuu za Korijere Belgijanac koji se vratio u Kaljari posle još jedne neuspešne epizode u Interu. “Vidim sebe u Zaniolu i zato vam kažem da će na kraju on izaći kao pobednik iz cele ove priče. U blatu društvenih mreža se lako završi i jedini način da se adekvatno odgovori, i to Nikolo zna, jeste fudbalski teren”, dodao je Najngolan.

Nindža je pričao i o svom odnosu sa trenerom Intera: “Konte me je povredio kada je upro prst u mene za rezultat utakmice na kojoj sam proveo samo osam minuta na terenu. U prethodnih pet meseci nisam preskočio jedan trening i nisam zakasnio ni jedan minut u Apijano Đentileu i nisam dobio šansu”.

“Evo Tijaga Pinta, reorganizatora”, izveštava Korijere o prvom radnom danu novog generalnog direktora sportskog sektora Rome. U tekstu se kaže da je Portugalac već preuzeo dizgine prelaznog roka Rome kao i da je već ušao u detalje pregovora sa igračima koji čekaju na produžetak ugovora sa Đalorosima. U članku se podvlači da će Pinto pojačati značajno skauting Rome i da će se u budućnosti igrati na kartu mladih i neafirmisanih igrača s potencijalom da postanu top fudbaleri.

Istovremeno se piše da Stefan el Šaravi pritiska da se vrati iz Kine i pokušava da pronađe način da napusti Šangaj bez evra obeštećenja. Ako ne bude uspela operacija povratak Faraona, alternativa je Bernard iz Evertona.

“Visoki napon u Laciju, Lotito i Tare na suprotnim stranama”, izveštava Korijere o veoma napetoj situaciji u Laciju. Predsednik kluba Klaudio Lotito je juče bio u Formelu na sastanku sa sportskim direktorom Iglijem Tareom. Međutim - objašnjava Korijere - susret na kome je trebalo da se definiše strategija za januarski prelazni rok je pretvoren u frontalni sukob. Tare i Lotito imaju dijametralno različite poglede, kako na uzroke krize rezultata tako i na eventualne operacije na fudbalskoj pijaci da se izađe iz tunela. Lotito je posebno zamerio Tereu na dovođenju Vavra, Murićija i Faresa, koji su koštali preko 40.000.000 evra kase Lacija, a na terenu nisu opravdali ni izbliza tako velik ulaganja.

“Verona sanja Ljajića “, piše Korijere da bi klub Ivana Jurića mogao da nadomesti eventualni odlazak Zakanjija sa povratkom u Seriju A reprezentativca Srbije iz Bešiktaša. U tekstu se dodaje da Verona ima konkurenciju u Đenovi koja je takođe bacila oko na bivšeg igrača Rome i Intera.

TUTTOSPORT

“Milan - Juve bez predaha”, insistira torinski dnevnik na prelaznom roku u optici najave sutrašnjeg meča Rosonera i Bjankonera. U podnaslovu se precizira da je Milan pojačao pritisak da što pre dovede Zakanjija iz Verone i Simakana iz Strazbura. Na drugoj strani, Tutosport tvrdi da je Juve napravio novu unosnu ponudu za Žirua.

Na drugoj i trećoj strani se analiziraju Milan i Juventus u ovoj sezoni, a naslov upućuje da je došlo do značajne promene: “Milan – Juve, vratio se duel”. U tekstovima se konstatuje da posle gotovo deset godina utakmica dva tima ima ukus skudeta kao i da su dva tima ušla u ozbiljnu rekonstrukciju timova. Iznenađenje je da Milan, barem zasada, bolje implementira proces podmlađivanja i regeneracije kluba od Juventusa.

Tutosport piše i da je Juve prilično zabrinut zbog Aleksa Sandra jer Brazilac ima simptome, istina blage, ali dovoljno da ceo tim bude smešten u karantin. U tekstu se podvlači da nema drugih slučajeva, ali da će svi biti na iglama u sledećih sedam do deset dana i pod stalnom kontrolom. Umesto Aleksa Sandra će najverovatnije igrati Danilo pošto se Kvadrado vraća u startnu postavu.

“Belotijeva asistencija za Kuamea”, izveštava se ispod zaglavlja da je kapiten Torina pozdravio napore kluba da dovedu napadača Fjorentine u ovom prelaznom roku izjavivši da bi Kuame bio idealan partner u napadu. Dodaje se i da bi sa Kuameom iz Firence putem Torina mogao da pođe i Dankan.

“Mladi i kresanje troškova, evo plana kako da se stigne do Papu Gomeza”, predstavlja Tutosport navodni plan Inter da uz pomoć talentovanih fudbalera Nerazura, Pirole, Espozita ili Oristana, ubedi predsednika Atalante Perkasija da pristane na razmenu. U Bergamu traže 10.000.000 evra za Papu Gomeza, a u Interu vrednuju svakog od pomenutih tinejdžera barem koliko Boginja pretenduje za Argentinca.

“Mele, odmah za Gaspa, pojačanje spremno za instant upotrebu”, najavljuje se da bi Danac koji je pre par dana stigao u Bergamo iz Genka mogao da debituje u dresu Atalante već sutra protiv Parme.

Piše: Željko PANTELIĆ