(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Poraz Milana od Lacija i pobeda Napolija u Torinu proizvela je nekoliko mogućih scenarija među kojima su sve realniji i oni koji u sledećoj sezoni vide Milan i Juventus u Ligi Evrope.

Osim pobeda Lacija i Napolija na jučerašnjim mečevima prostor dobijaju i analize o razlozima zašto je Inter na pragu osvajanja skudeta i zašto Juve posrće u ovoj sezoni. Najavljuje se i meč Rome sa Mančester Junajtedom a Korijere delo Sport je izračunao da Fjorentina dve trećine osvojenih bodova duguje Dušanu Vlahoviću, njegovim golovima i asistencijama.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Milan i Juve, sad je stvarno frka”, zaključak je preko cele naslovnice Gazete posle jučerašnjih pobeda Lacija i Napolija nad Milanom odnosno Torinom. U nadnaslovu se kaže da je pet timova u trci za tri mesta u Ligi šampiona budući da je razlika između Atalante i Lacija, potencijalno (Nebeskoplavi imaju utakmicu manje) samo četiri boda.

“Dupli Korea i Imobile: 3-0. Rosoneri skliznuli na peto mesto”, naslov je posvećen izveštaju sa utakmice na Olimpiku. U tekstu se kaže da smo prisustvovali šou programu Hoakina Koree, ali i da je Orsato napravio veliku grešku što nije poništio drugi gol Argentinca i pored toga što je konsultovao VAR oko kontakta između Lejve i Čalhanoglua.

“Milan više ne postoji. Rosoneri su doživeli krah u Rimu i sada su izvan Lige šampiona”, podvlači list da bi u slučaju da završe takmičenje sa istim brojem bodova Milan, Juve i Napoli, tim Stefana Piolija ostao praznih šaka.

“Inzagi: zadovoljstvo je videti Lacio kada igra ovako”, nije krio zadovoljstvo šef stručnog štaba koji se vratio sinoć na klupu posle tri propuštena meča zbog kovida-19.

Gazeta je Sergeju Milinkoviću Saviću dala 6,5 napomenuvši da je srpski fudbaler odigrao maestralno prvo poluvreme i zasluživao je i više od sedmice, ali da u drugom poluvremenu nije bio na svojoj visini iako je bio do kraja neizostavan šraf u Inzagijevoj mašineriji.

“Gatuzo se ne zaustavlja, uhvaćena i Stara dama. Tri tima na 66 bodva”, piše milanski dnevnik da je Napoli, imajući u vidu raspored do kraja prvenstva, apsolutni favorit da stigne do Lige šampiona. U izveštaju se posebno ističe činjenica da je Napoli postao moćna ekipa i da zato delimično idu zasluge i “buđenju” Osimhena. Nigerijac je od povratka na teren posle povrede i kovida-19 jednostavno eksplodirao. “Osimhen je protiv Torina postigao svoj sedmi gol u Seriji A: sa njim u vrhunskoj formi Napolije počeo da pobeđuje i da se isplaćuje. S obzirom na to da ima samo 22 godine pred njim je velika budućnost”, aludira se na 80.000.000 evra koje je platio Napoli da bi ga doveo iz Lila.

“Juve na ivici živaca. Pirlo i tim su na optuženičkoj klupi. Bez Lige šampiona niko nije siguran da će ostati u Kontinasi”, tvrdi Gazeta. U analizi se kaže da Pirlo snosi deo odgovornosti za neadekvatne rezultate Juvea ali i da uprava kluba smatra da su igrači previše mekani i opušteni. U tekstu se podseća da je prošlo deset godina od poslednje sezone kada je Juve ostao bez Lige šampiona kao i da Juve ima najteži kalendar u odnosu na takmace u trci za prva četiri mesta.

“Turbo Inter, osvojiti skudeto u trku”, dvosmisleni je naslov Gazete, jer se odnosi na želju Nerazura da već sledećeg vikenda proslave titulu prvaka, ali i na činjenicu da igrači Antonija Kontea trče najviše na utakmicama Serije A. Po objavljenim podacima igrači Intera pretrče u proseku preko 113 kilometara po utakmici. Na drugom mestu su Lacio i Napoli sa malo više od 112 kilometara. Među igračima Intera “maratonci” su Brozović i Barela koji pretrče blizu 12 odnosno 11,5 kilometara po meču.

“Italijani su ubeđeni da su klubovi koji su želeli da osnuju Superligu egoisti”, prenosi rezultate istraživanja koje su naručili mediji u vlasništvu Urbana Kaira, inače gazde Torina i predvodnika bloka klubova u Seriji A koji se zalažu da se Juve, Inter i Milan kazne. Po pomenutom ispitivanju 58 odsto ispitanika je protiv Superlige, 25 odsto je za a 17 odsto nema stav.

CORRIERE DELLO SPORT

“Napoli i Lacio za Ligu šampiona. Gatuzu se zakačio za Milan i Juve na trećem mestu” naslov je iznad fotografija Osimhena i Koree koji su bili najbolji igrači Napolija i Lacija u jučerašnjim pobedama.

“Gatuzo je zaslužio skudeto ponosa”, naslov je komentara u kome se ističe da je italijanski stručnjak i pored totalnog prekida odnosa sa gazdom kluba Aurelijom De Laurentisom i svesti da će na kraju sezone napustiti Napulj nastavio da radi predano svoj posao, kao da će još 10 godina biti na klupi Napolija i na najboljem je putu da vrati Azure u Ligu šampiona.

“Inzagi je u trci, Pioli u slobodnom padu”, prikazuje Korijere dva naličja trke za mesta u Ligi šampiona. Milan je ispred Lacija i dalje na tabeli, ali je atmosfera u dva tabora potpuno različita, pogotovo posle sinoćnjeg ishoda.

“Napoli je kao bik”, piše Korijere da su igrači Rina Gatuza odigrali meč u stilu koji je je decenijama krasio Toro (Bika) i da nije postigao samo dva gola, već je pogađao stative, kreirao šanse i završio meč sa čak 25 udaraca ka golu Sirigua.

“Faktor Osimhen je postao dodatna vrednost”, zapaža se da Viktor nije samo postigao drugi gol već je učestvovao u kreiranju drugh šansi i borio se do kraja za svaku loptu.

“Korea u ulozi Đavola” , tako počinje reportaža sa meča na Olimpiku. “Argentinac razorio Milan sa dva gola, zatim je Imobile stavio tačku svojim golom, a prethodno je pogodio stativu dok je gol Lacarija poništio VAR zbog ofsajda”, prepričava tok utakmice list u jednoj rečenici.

“Milinković, uobičajeni div”, naslov je drugog teksta u kome se navodi da je posle strelaca Lacija, Sergej bio najbolji u redovima Inzagijevog tima. Korijere uz ocenu 7,5 ističe i novi kvalitete srpskog fudbalera: osvajanje lopti. Juče je protiv Milana Milinković oduzeo deset puta loptu protivničkim igračima.

“Roma u mogućoj misiji”, navodi Korijere da su u ovoj sezoni Đalorosi igrali mnogo bolje i bili uverljiviji u Ligi Evrope nego u Seriji A o čemu svedoči i 14. mesto rimskog kluba na rang-listi UEFA. Fonseka je poštedeo dobar deo ključnih igrača protiv Kaljarija za meč sa Mančester Junajtedom. Na Old Trafordu će imati sve sve svoje najbolje fudbalere za realizaciju sna: plasman u finale. U tekstu se još kaže da je Edin Džeko ponovo u formi i da je u svojoj karijeri već pet puta treasao mrežu na na legendarnom stadionu Junajteda.

List se vraća i na svoju jučerašnju ekskluzivnu vest da se Roma dogovorila sa Mauricijem Sarijem. “Sari, ideja za Romu: 4-3-3 sa mladim fubdalerima”, naslov je priče u kojoj se kaže da će povratnik u Trigoriju Under imati važno mesto u Sarijevom timu budući da ga je želeo dok je sedeo na klupi Napolija. Prema navodima Korijerea, Sari traži novog golmana, jednog beka, režisera igre i centarfora. Inače, stub tima će biti Zaniolo od koga se očekuje da opravda nade koje se polažu u njega.

“Vlahović, mister 65 odsto”, ističe Korijere da dva od tri osvojena boda Fjorentine nose Dušanov potpis. “Samo četiri Vlahovićeva gola nisu bila odlučujuća za povećanje bodovnog salda Fjorentine. Takođe, Dušan je postigao 40 odsto golova Ljubičastih i dokazao se kao hladnokrvni egzekutor penala: 5 od 5”, veze pohvale list na račun sprskog reprezentativca.

TUTTOSPORT

“Pirlo, otkaz”, poručio je Flavio Brijatore kontroverzni italijanski biznismen i navijač Juventusa u intervjuu za Tutosport. “Brijatore sasekao Pirla: Ne može da se da Ferari momku koji je tek dobio dozvolu da vozi po gradu. Treba uzeti odmah Alegrija, njegovo otpuštanje je bila velika greška. Anjeli dobro radi svoj posao, operativce ispod njega treba zameniti”, poručio je nekadašnji menadžer koji je osvojio nekoliko titula prvaka u Formuli 1 sa Mihaelom Šumaherom i Fernandom Alonsom.

“Napred sa Pirlom do kraja”, prenosi se demanti uprave Juvea o navodnom preuzimanju tima od strane Tudora tokom ove nedelje. U članku se podvlači da je su rukovodioci kluba razočarani i igrom i rezultatom u Firenci, ali da i dalje podržavaju Pirla.

Tutosport podseća i da će se za Ligu šampiona boriti nekadašnji bratski trio Milana: Pirlo, Maldini i Gatuzo. U tekstu se kaže da Juve ima najneugodniji raspored jer osim meča sa Milanom ima i utakmicu sa Interom koji sigurno neće pokloniti ništa večitom rivalu i pored toga što će već imati prišiven skudeto kada se sretnu u Torinu.

“Napoli, treći si! Toro, biće teško”, priznaje Tutosport da je Napoli previše jaka ekipa za Torino i da kada Azuri imaju dan onda je poraz Granata logičan ishod. “Napoli je dominirao na terenu gotovo sve vreme a uz poraz je stigao i peh za Torino jer će Mandragora i Verdi zbog kartona morati da preskoče meč sa Parmom”, podvlači Tutosport.

“Ciklon Korea, Mlan doveo u pitanje Ligu šampiona”, stavlja se u prvi plan odlična partije Tukua i proklizavanje Rosonera koji su prvi put u ovoj sezoni ispod zone Lige šampiona.

“Razočarani i ozlojeđeni”, navodi Tutosport da u Milanu prihvataju svoj deo odgovornosi za greške svojih igrača i izgubljenu utakmicu ali ne žele da pređu ćutke preko greške sudije Orsata koji je priznao drugi gol Koree i pored faula Lejve nad Čalhanogluom i konsultacije video snimka.

“Želja za Konteom III. Potreban su tri pojačanja”,piše list da je trener Intera poslao jasne signale da je potrebno ojačati sastav za sledeću sezonu u cilju podizanja konkurentnosti tima u Ligi šampiona. U tekstu se navode imena igrača koje bi Konte rado video u Apijano Đentileu, od De Paula iz Udinezea preko Emersona iz Čelsija do Taljafika iz Ajaksa.