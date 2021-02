(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Nepodeljena ocena italijanskih dnevnika je da su Rosoneri obavili najbolji posao i u prelaznom roku u odnosu na konkurenciju, od svih medija su ocenjeni sa 7,5 ili 8. Osim ocena učinka timova Serije A na fudbalskoj pijaci u januaru, veliki prostor dobija meč Intera i Juventusa u Kupu Italije. Pažnju okupiraju i turbulentne klupe Rina Gatuza i Paola Fonseke u Napoliju i u Romi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Sudar Intera i Juvea u Kupu Italije se nalazi u centru pažnje današnjeg izdanja Gazete. Uz eksplicitnu fotomantažu obaranja ruku između Antonija Kontea i Andree Pirla se najavljuje prvi polufinalni dvoboj: "Ispit snaga". U podnaslovu se podseća da će Konte, bez Lukakua i Hakimija, morati da pronađe način da potvrdi superiornost viđenu u prvenstvenom okršaju a da će Pirlo sa Kvadradom, kao džokerom, pokušati da se revenšira a Kristijano Ronaldo da prekine golgeterski post koji traje već par utakmica. U sasatavu Bjankonera se najavljuje Bufon između stativa od prvog minuta.

Milanski dnevnik objavljuje i dva velika interevjua sa bivšim igračima Intera i Juvenusa. Dijego Milito je poručio svojim naslednicima da zaborave na pobedu u Seriji A i da misle samo na Kup Italije.

"Sa peharom Kupa Italije se uzleće, ja to vrlo dobro znam", aludirao je Milito da je Interova dominacija u Kalču počela sa osvajanjem nacionalnog kupa 2005. godine kao i da je prvi stub “triplete” bio pehar Kupa Italije. Zambrota je podvukao da je i Pirlov Juventus gladan pobeda i trofeja i da je u prvenstvenom meču sa Nerazurima naučio lekciju i neće ponoviti napravljene greške. Što se tiče skudeta, Milito je izrazio stav da mu se čini da ovo može da bude dobra godina za povratak Intera na tron u Seriji A dok je Zambrota mišljenja da Juve i Ineter imaju podjednake šanse da osvoje skudeto.

"Ibra za 30 i pohvalu", aludira Gazeta na maksimalnu ocenu u italijanskom školskom sistemu (na italijanskim fakultetima ocena 30 odgovara našoj oceni 10) i činjenicu da će protiv Verone odigrati 30 meč od svog povratka u Milan. “Zlatan sprema evrogolove za Milanov evropski let. Posle dva meča u Seriji A bez gola, Ibra želi sve da nadoknadi protiv Krotonea i Specije”, puručuje se u tekstu.

Gazeta je analizirala učinak timova Serije A u zimskom prelaznom roku konstatujući da su Rosoneri odradili najbolji posao.

"Milan za osmicu", dobili su Paolo Maldini i Riki Masara veoma visoku ocenu za učinjeno u prethodnih mesec dana, odnosno dovođenje Mandžukića, Tomorija i Meitea. U tekstu se navodi i da je Torino napravio veliki pomak sa angažovanjem Mandragore kao i Parma sa sa Peleom koji se posle četiri i po godine provedene u Kini vraća u Evropu.

Posle Milana, najveću ocenu u prelaznom roku su dobili Parma i Torino (sedmicu) budući da su značajno pojačali svoje sastave u borbi za opstanak. Odmah do pobendičkog postolja se nalazi Fjorentina sa 6,5. Prelazne ocene su dobili Roma, Lacio, Atalanta i Juventus. Napoli je ocenjen sa 5,5 a Inter je ostao bez ocene jer sem puštanja Najngolana na pozajmicu u Kaljari nisu ništa drugo uradili.

Veliki prostor Gazeta posvećuje i veoma zapaljivoj atmosferi u Romi i Napoliju.

"Na ivici! Fonseka i Gatuzo: čudna budućnost sa čvorom Džeko i De Laurentis" , naslov je teksta u kome se predstavlja kao paradoks činjenica da su dvojica trenera, u jeku trke za Ligu šampiona i u šesanestini finala Lige Evrope dovedeni u pitanje. Gazeta piše da bi oduzimanje kapitenske trake Edinu Džeku mogao da bude kompromis za reintegraciju centarfora, dok je De Laurentis odlučio da "izbroji do deset" pre nego što odgovori Gatuzu na direktnu prozivku. U svakom slučaju, milanski dnevnik tvrdi da je razvod između Aurelija i Rina neminovan, najaksnije u junu, a da se, po svoj prilici, na klupu Azura vraća Rafa Benitez.

CORRIERE DELLO SPORT

Rimski dnevnik svedoči o jednistvenom stavu navijača Rome da Fonseka i Džeko moraju zajedno da se bore za boje kluba. List obajvljuje fotografiju dugačkog transparenta na kome doslovce piše: "Džeko-Fonseka: borite se ujedinjeni za dres Rome". U tekstu pod naslovom "Džekov povratak" se navodi da golgeter Rome ostaje u Trigoriji, ali da odnosi nisu i dalje popravljeni. Takođe se piše da će Tijago Pinto početi danas veliku operaciju pomirenja. Uz to na Džeku je da pokaže dobru volju da izgladi odnose sa trenerom, ali i familijom Fridkin. U drugom tekstu se izveštava da je Dan Fidkin upumpao svež kapital u Romu koji je omgućio klubu da smanji svoje dugove za više od trećine, sa 393.800.000 na 253.400.000 evra.

List izveštava da će se u toku dana saznati i koliko Smoling mora da odsustvuje sa terena posle povrede na meču sa Veronom, a predstavlja se i novo pojačanje Brajan Rejnolds. Prenose se reči mladog Ameikanca koji je želeo da podvuče da je njegov lični izbor dolazak u Romu jer je odbio unosnije ponude drugih evropskih klubova. Rejnoldse je istakao da je za njega Kvadrado legenda, a da mu se od mlađih spoljnih igrača veoma sviđa Hakimi.

"Evo Lacija od pre lokdauna u ritmu skudeta u 2021. godini", izračunao je Korijere da su Nebeskoplavi osvojili najviše bodova u novoj godini 16, i samo je Mančester Siti Pepa Gvardiola imao bolji učinak od Inzagijevih momaka u novoj godini. U članku se navodi da je posebna dodatna vrednost to što u pet uzastopnih pobeda ulaze trijumfi protiv direktnih takmaca u trci za Ligu šampiona: Rome, Napolija i Atalante.

"Odlučujuća nedelje za produžetak ugovora Inzagija", tvrdi Korijere da su predsednik kluba Klaudio Lotito i šef stručnog štaba veoma blizu dogovora, to jest da je ostalo samo da se ispeglaju poslednji detalji oko bonusa i povećanja plata Inzagijevim saradnicima. U svakom slučaju, precizira rimski dnevnik, u narednim danima Inzagi će potpisati trogodišnji ugovor bez raskidnih klauzula.

"Gatuzo-ADL, sve je hladnije", informiše Korijere svoje čitaoce da je došlo do potpunog prekida komunikacije između trenera i vlasnika kluba Aurelija de Laurentisa. U reportaži iz Napulja se konstatuje da je filmski magnat odlučio da ne komentariše izjave svog zaposlengo samo zato što Napoli čeka zgusnut kalendar i veoma je teško napraviti bilo kakve promene, a da one nemaju loš uticaj na sezonu. Po Korijereu, ako Gatuzo i njegovi izabranici nastave sa pobedama, nije isključeno da Rino ostane do kraja sezone u Napulju, ali da ne postoje šanse da u sledećoj sezoni bude na klupi Azura. U drugom tekstu posvećenom osvajaču poslednje Kupa Italije se licitira sa mogućim naslednicima. Osim Beniteza, na listi su Gasperini, De Zerbi i Ivan Jurić. De Laurentis bi najrađe uzeo Inzagija, ali je Simone na korak od dogovora sa Lotitom, otkriva Korijere.

TUTTOSPORT

"Pirlo: Hvala Interu!", prenosi Tutosport izjavu trenera Stare dame Andree Pirla koji je potvrdio teoriju da se najbolje lekcije uče iz poraza. Kormilar Juventusa je pred meč sa Nerazurima u Kupu Italije podvukao da je njemu i celom timu Bjankonera bila izuzetno korisna za sazrevanje.

Na unutrašnjim stranama se upozorava da će ishod dvoboja Intera i Juvea u Kupu Italije imati uticaj i na dalji tok prvenstva. "Prilika za tvrde momke Juventusa da se revanširaju Interu i prodrmaju šampionat. Neće biti Lukakua, a Kvadrado se vraća u tim Juvea. Odnos snaga je promenjen", zaključuje torinski dnevnik.

Ispod zaglavlja torinski dnevnik predstavlja pojačanja iz poslednjih sati prelaznog roka za timove Serije A. Tako se predstavlja Rugani koji će pojačati Kaljari, Pele će predvoditi napad Parme, Bugarin Antonov je stigao na fudbalski dvor Siniše Mihajlovića u Bolonji, Unas je stigao u Krotone u zadnjem momentu a Ševčenko je iz Ukrajine poslao Gasperiniju novu nadu ukrajinskog fudbala Kovalenka.

"Mandragora, on je novi režiser Torina", piše list da je Toro konačno pronašao igrača veznog reda koji mu je bio neophodan. U podnaslovu se objašnjava da je Mandragora stigao na pozajmicu iz Juvea uz obavezan otkup za 18 meseci.

"Lukaku i Ibra ozbiljno rizikuju", predviđa torinski dnevnik da bi napadači Intera i Milana mogli skupo da plate prepirku na derbiju u Kupu Italije. U podnaslovu se kaže da u slučaju da sudija Valeri nije navo u zapisniku šta su rekli jedan drugom igrači dva tima, onda će na osnovu televizijskih snimaka biti rekonstruisana čitava dinamika svađe. Upravo ta činjenica bi mogla da pogorša položaj Lukakua i Ibrahimovića i dovede ih u poziciju da budu čak i suspendovani na duže vreme.

Piše: Željko Pantelić