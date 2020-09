(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Prelazni rok i prijateljske utakmice u završnici priprama za novu sezonu su u prvom planu italijanske štampe. Veliki prostor dobija zahtev Andrea Pirla da mu Juventus dovede što pre klasičnu devetku kao i operacija Nikola Zaniola koji će moći da se vrati na teren tek sledećeg proleća. Piše se i o dolasku Artura Vidala u Inter i obavezi Napolija da proda nekoliko senatora imajući u vidu da se u potrošili 174.000.000 evra za pojačanja. Za nas su najzanimljiviji tekstovi u kojima se tvrdi da je Milan žestoko zagrizao za Nikolu Milenkovića i da sprema neophodan novac da ga kupi, kao i da bi prodaja Kalidua Kulibalija otvrorila vrata Nikoli Maksimoviću da produži ugovor sa Napolijem, dok bi Matija Nastasić mogao da bude Romino iznenađenje u finišu prelaznog roka.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Gazeta delo Sport

“Pirlo boji Juve”, najavljuje Gazeta na naslovnoj strani da novi trener Stare dame već ima prilično jasne ideje oko igre i sastava tima za sledeću sezonu. Naslov se odnosi i za premijerno viđene nove narandžaste dresove Stare dame. Međutim, milnaski dnevnik stavlja u prvi plani i eksplicitan zahtev Pirla: “Potreban mi je što pre centarfor”. Prema saznanjima lista, Luis Suarez i Edin Džeko ostaju dva najbliža rešenja za napad Bjankonera. Urugvajac je u prednosti budući da je pred njim samo birokratska prepraka dobijanja pasoša dok Roma ne želi da pusti Džeka dok ne obezbedi adekvatnu zamenu. Na unutrašnjim stranama se kaže da je Pirlo tokom prijateljskog meča sa Novarom probao odbranu sa četiri i sa tri defanzivna igrača dok su Dejan Kuluševski i Kristijano Ronaldo pokazali zavidnu dozu komplementarnosti u napadu.

“Vidal: Zašto je on Interovo zlato. Spremno iskrcavanje i medicinski pregledi za Konteovog čoveka od poverenja. Zatim Alonso ili Palmijeri”, izveštava milanski dnevnik da Nerazuri nastavljaju sa tendencijom dovođenja proverenih i iskusnih fudbalera koji su već radili sa Antonijem Konteom. Za Vidala se kaže da bi trebalo da stigne u Milano, najkasnije, sutra. Takođe se precizira da Inter neće platiti ni evra obeštećenja za Čileanca koji će imati platu od 6.000.000 evra plus bonusi u sledeće dve sezone. U drugom tekstu se predstavlja scenario po kojuem bi Dalbert i Asamoa trebalo da napuste Inter, a njihova mesta bi popunili Mateo Darmjan i jedan od dvojice spoljnih igrača Čelsija: Markos Alonso ili Emerson Palmijeri.

“Zaniolo: Zašto se Roma nada. Operacija je uspela, cilj je Evropsko prvenstvo, ali će biti potrebno strpljenje”, piše Gazeta da je prošlo sve dobro tokom intervencije na kolenu Rominog fudbalera. Ipak, list prenosi, pored poruka ohrabrenja i optimizma, izjavu doktora Finka koji je operisao Zaniola da nije siguran da će mladi fudbaler biti spreman za evropski šampionat sledećeg leta.

“Kjeza se zagreva. Direktna linija Fjorentina – Milan, ali prvo mora da izađe Paketa”, nastavlja Gazeta svoju priču po kojoj je klub predsednika Roka Komisa ponudio Rosonerima Federika Kjezu kada su oni zakucali na vrata za Nikolu Milenkovića. U tekstu se kaže da Paolo Maldini, po nalogu Stefana Piolija, ima kao prioritetan zadatak da dovede sprskog defanzivca u redove Milana, ali i da su Rosoneri spremni da iskoriste povoljnu priliku da kupe i Kjezu. Da bi došlo do realizacije transfera potrebno je, tvrdi Gazeta, da Milan prethodno proda Lukasa Paketu i da Fjorentina spusti cenu za Kjezu.

CORRIERE DELLO SPORT

Zaniolo na Korijereovoj naslovnoj

“Sve u redu Romo, volim te”, poručuje iz bolničkog kreveta Nikolo Zaniolo na prvoj strani Korijerea. Mladi fudbaler je bio veoma dirnut hiljadama poruka podrške koje su mu stigle od navijača Đalorosih. Zaniolo je obećao da će se zajedno radovati sa dresom Rome i da je sada počelo odbrojavanje za njegov povratak na teren. Za razliku od Gazete, koja je malo opreznija oko datuma povratka italijanskog reprezentativca na teren, Korijere predviđa da bi Nikolo mogao da se vrati čak u martu na fudbalski travnjak.

Korijere izveštava i da Roma razmišlja da angažuje do januara Stefan El Šaravija. Budući da šampionat u Kini počinje tek sledeće godine, njegov klub Šangaj bi bio spreman da ga pusti na pozajmicu od četiri meseca. To bi bilo i komotno rešenje za Romu da premosti period u kome neće moći da računa na Zaniola. Eventualna prepraka bi moglo da bude interesovanje pojedinih klubova poput Juvea, PSŽ-a i Arsenala, koji bi takođe mogli da uzmu na pozajmicu do januara popularnog Faraona.

Rimski dnevnik navodi i da je Roma veoma blizu da vrati Krisa Smolinga iz Junajteda dok je Mino Rajola punudio rimskom klubu Armanda Ica iz Torina. Italo-holandski menadžer bi mogao da zaključi sam operaciju budući da Torino interesuju igrači koje on ima pod svojom kontrolom, direktno ili indirektno, poput Džastina Klajverta i Brajana Kristantea.

Rimski list predstavlja i novo pojačanje Lacija Vedata Murićija: “Biću pobednik sa Lacijom”, prenose se reči dojučarašnjeg napadača Fenerbahčea. Korijere precizira da je Murići drugo najskuplje pojačanje u eri Klaudija Lotita, odmah iza Zaratea – plaćen je 18.000.000 evra plus 2.000.000 kroz bonuse – i da će potpisati petogodišnji ugovor sa Nebeskoplavim. U drugom tekstu posvećenom rimskom klubu se navodi da se Luiz Felipe povredio i da će odsustvovati nekoliko nedelja te da je to još jedan znak da Igli Tare mora da pronađe barem još jednog pouzdanog defanzivca. Osim Maraša Kumbule, u poslednja 24 sata, kruži i ime južnokoreanskog reprezentativca Kim Min Jaea, a šuška se i da bi Matija Nastasić mogao da bude iznenađenje.

“Napoli je investirao 164.000.000, sad mora da proda nekoliko senatora”, najavljuje Korijere da će predsednik Aurelio De Laurentis morati da revidira stavove oko cena pojedinih fudbalera, počev od Kalidua Kulibalija do Arkadijuša Milika. U tekstu se podseća da je od januara Napoli kupio Demea, Lobotku, Politana, Rahmanija, Petanju i Osimhena i da je sada neophodno, hteo ne hteo, da zaradi novac od prodaje par najboljih igrača. List navodi da bi sa prodajom Kulibalija bio otvoren put za produžetak ugovora sa Maksimovićem koga Gatuzo vidi kao startera u odbrani Azura.

Poput Gazete i Korijere piše o želji Milana da angažuje Milenkovića. “Milan skuplja pare za Milenkovića”, naslov je teksta u kome se kaže da su Rosoneri voljni da prodaju Paketu, Duartea i Matea Musakja kako bi obezbedili novac i prostor za srpskog defanzivca. Na ruku Piolija ide činjenica da Blekijev profil savršeno odgovara indentikitu koji je skicirao Gazidis za budućnost Milana: kupovina igrača ispod 25 godina sa velikim potencijalom.

Korijere prenosi i da je Siniša Mihajlović održao poseban sastanak sa svojim igračima i da je bio veoma jasan: “Hoću nemilosrdnu Bolonju”. U članku se ističe da je Siniša naglasio da želi da vidi na terenu tim koji je u drugom delu sezone uzeo deset bodova više u odnosu na prvi. Istovremeno, Mihajlović od uprave očekuje još jednog rasnog napdača da bi mogao da realizuje svoj i san kluba: povratak u Evropu.

TUTTOSPORT

Pirlo traži bombardera

“Pirlo Juveu: Dajte mi centarfora”, stavlja u prvi plan torinski dnevnik zahtev trenera Juventusa svojim čelnicima da mu do starta prvenstva obezbede tzv. klasičnu devetku. Na unutrašnjim stranama se zapaža da je prvi i jedini test pred početak prvenstva, protiv Novare, Juve dobro odradio, ali i da se videlo da Bjankonerima nedostaje napadač. U drugom tekstu se kaže da Juve čeka Suareza, ali da održava i dalje vezu sa Džekom te da će ovo biti odlučujuća nedelja. “Između srede i četvrtka će se znati da li Suarez može da dobije italijanski pasoš u kratkom roku i tek tada će se doneti konačna odluka. Osim Džeka, alternativa je i Žiru”, tvrdi Tutosport.

“Za Vidala se pobrinuo Konte”, izveštava se da je trener Inter odigrao ključnu ulogu u ubeđivanju Čileanca da prihvati ulsove Nerazura. U tekstu se kaže i da Konte nije imao uopšte nedoumicu kada mu je rečeno da mora da bira između Sandra Tonalija i Vidala, štaviše nije ni trepnuo kada se opredelio za iskusnog vezistu. Marota je pružio veliki otpor imajući u vidu negativno iskustvo sa Lučanom Spaletijem i Radžom Najngolanom, ali je na kraju popustio. Tutosport dodaje da bi Kristija Eriksen mogao da bude prodat do kraja prelaznog roka, ako se pojavi klub koji bi ga platio 35.000.000 do 40.000.000 evra, dok su se vlasnici i rukovodioci Intera prilično naljutili na poteze menadžera Lautara Martineza koji pokušavaju da naprave posao sa Barselonom i Real Madridom. Piše se i da je osim Olivijjea Žirua. na listi kandidata za rezervnog napadača Intera i Ljorente.

“Sa Rebićem Milan igra sa 12”, dvosmisleni je naslov budući da je napadač Rosonera izabrao novi broj (12) pošto je i definitivno postao igrač Milana. U tekstu se piše da je prilično neuobičajeno i misteriozno da su Milan i Ajntraht odlučili da stave oznaku “tajna” na razmenu Andre Silva – Ante Rebić, tim pre što Fjorentina polaže pravo na polovinu prodajne cene reprezentativca Hrvatske. List piše i da Milan sada pokušava da proda što pre Paketu, Krunića, Duartea i Laksalta.

Piše: Željko PANTELIĆ