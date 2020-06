Buongiorno Italia: Milanova operacija – Suso i Andre Silva za Luku Jovića

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Korijere delo sport tvrdi da je samo Mančester Junajted ostao kao moguća nova destinacija Sergeja Milinkovića Savića i to pod uslovom da proda Pola Pogbu. Pandemija koronavirusa je pretumbala fudbalsku pijacu i nijedan klub, kako tvrdi Leonardo, ne može sebi da dozvoli luksuz da potroši 100.000.000 evra u kešu za jednog fudbalera.

Rimski list piše i da Milan ima plan da od novca iz evntualnih otkupa Susa (Sevilja) i Andrea Silve (Ajntraht) finansira kupovinu Luke Jovića. Gazeta i Tutosport analiziraju sezonu Antonija Kontea, a Korijere objavljuje i eksplozivan intervju sa predsendikom Napolija Aurelijom De Laurentisom koji je opleo po bivšim trenerima Sariju i Ančelotiju.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Antonio Konte i učinak njegovog Intera su pod reflektorima najčitanijeg italijanskog sportskog dnevnika. “Nezadovoljan!”, naslov je preko cele prve strane sa fotografijom Kontea raširenih ruku, koji svedoče o neverici italijanskog stručnjaka prema onome što mu se događa u ovoj sezoni. “Konte želi drugačiji Inter sa igračima koji imaju iskustvo i kvalitete za osvajanje trofeja. Posle eliminacije u polufinalu Kupa Italije, Konte traži od Džanga adekvatna pojačanja u prelaznom roku”, piše Gazeta. List prenosi i zapažanje Kontea da se ne stavara tim za pobede preko noći i da Inter nije osvojio ništa već devet godina.

Na unutrašnjim stranama se piše i o “vrućem krompiru” koji sve više postaje Lautaro Martinez. U tekstu se navodi da od Argentinca mora da dođe jasan signal da je spreman da pruži sve od sebe do kraja sezone, u suprtonom Konte će morati da igra na kartu Aleksisa Sančeza. U članku sa pitoresknim naslovom koji upliće legendarnog indijanskog poglavicu “Bik koji sedi” se aludira da je Lautaro Martinez u glavi već igrač Barselone.

“Sada Gatuzo plaši i Sarija”, naslov je ispod zaglavlja za najavu finala Kupa Italije Napoli - Juventus. U članku se ističe da je trener Napolija silno motivisan i da je ulio veliko samopouzdanje svojim igračima koji su spremni za još jedan podvig protiv Juvea u sredu veče, U dve analize posvećene takmacima u završnici nacionalnog kupa se objašnjava zašto u Napulju svi vole Rina Gatuza i kako je u kratkom vremenu osvojio navijače i ceo grad, dok se na drugoj strani precizira gde su limiti Sarijevog Juventusa. Arigo Saki stavlja kao prvu i osnovnu primedbu Sariju da nije uspeo da napravi kolektiv od fantastičnih pojedinaca koje ima na raspolaganju. Kao opravdanje, Saki je naveo godine i karektere pojedinih fudbalera Juventusa koji nisu međusobno kompatibilni.

“Petraki, totalni prekid. Palota misli da ga tuži”, svedoči Gazeta o sve napetijoj situaciji u Romi. Na unutrašnjim strnama se navodi da će danas doći do odlučujućeg susreta između generalnog dirktora kluba Gvida Fjenge i sportskog direktora. Predsednik Palota je posebno zamerio Petrakiju njegove kritike upućene na račun kluba i igrača u jednom televizijskom intervjuu podsećajući da to nije prvi put da Petraki nastupa u javnosti sa stavovima koji su u suprotnosti sa interesima Rome. Prema pisanju Gazete Morgan De Sanktis bi mogao da bude vršilac dužnosti sportskog direktora Rome do postavljanja novog. Međutim, imajući u vidu veoma delikatan period, Fjenga će pokušati da pronađe kompromis sa Petrakijem kome ugovor sa Romom ističe 2022.godine i garantuje mu platu od 1.200.000 evra.

“Poverenje u Rebića koji se pokajao. Kalulu stigao u Milan”, izveštava Gazeta da se Hrvat izvinio zbog nepromišljenosti na meču sa Juveom i da trener Stefano Pioli ima nameru da mu potvrdi poverenje u napadu Rosonera u odsustvu Zlatana Ibrahimovića. U drugoj priči se dodaje da će 20-ogodišnji defanzivac iz Liona stići danas u Milano. Kalulu dolazi bez evra obeštećenja, jer mu je istekao ugovor sa francuskim klubom,

Gazeta objavljuje i intervju sa Lukom Modrićem u kome je pričao u superlativu o Krisitjanu Ronaldu i promovisao je Nikoloa Zaniola kao jednog od najvećih fudbalskih talenata današnjice. Povod za intervju je bila autobiografija kapitena reprezentacije Hrvatske. Modrić je takođe rekao da ima nameru da igra fudbal do 2022. godine i da će najverovatnije završiti karijeru u Real Madridu. “Da mi u Madridu nije bilo dobro, sigurno bih sebe rado video u Seriji A, ali iskreno govoreći, moj prioritet je uvek bio Real Madrid”, odgovorio je Modrić na pitanje o mogućnosti da pređe u Milan ili Inter, o čemu se, inače, pričalo mnogo u poslednje dve godine.

CORRIERE DELLO SPORT

“Sari me je izdao”, izjavio je u velikom intervjuu za Korijere delo Sport Aurelio De Laurentis. Po svom dobrom običaju De Laurentis nije imao mnogo lepih reči, kako za Sarija tako i za Karla Ančelotija. “Sari je otišao iz Napolija sa vulgarnim opravdanjem da ide zbog novca, Ančelotiju sam trebao ja da dam otkaz prošlog leta. Ja i Gatuzo ličimo jedan na drugog, u avgustu bih mogao da mu prudužim ugovor. Kulibali i Fabijan Ruiz nisu problem, vrede 100 miliona po glavi a Mertens je zaista poseban, kad završi sa karijerom naći ću mu funkciju u Napoliju”, rekao je De Laurentis. Predsednik Napolija je skinuo prašinu sa svoje stare ideje o stvaranju Superlige u kojoj ne bi bilo ispadanja: ”Potrebna nam je Elitna serija u kojoj bi igrali najbolji klubovi kako bi se garantovala privlačnost za televizijsku publiku. Zajednica prvoligaša se drži na sedam klubova, dok ostale samo uslovljavaju i prave probleme”.

Na naslovnici Korijerea je ponovo i naš Sergej Milinković Savić. “Milinković, PSŽ koči zbog para: Nema ludosti od 100 milona” . U tekstu se citira izajava generalnog direktora PSŽ-a Leonarda koji je podvukao da niko, pa ni PSŽ, u ovom momentu može sebi da priušti mogućnost da potroši astronomske cifre za kupovinu igrača. U tekstu se dodaje da je ostao samo Mančester Junajted kao moguća destinacija za Milinkovića i to pod uslovom da proda Pola Pogbu. U drugom tekstu posvećenom Nebeskoplavima se navodi da će Luiz Felipe morati na detaljne preglede lista kako bi se utvrdio obim povrede dok bi drugi Brazilac, Lukaš Lejva, trebalo da se priključi drugovima na kolektivnim treninzima do kraja ove nedelje. Za Senada Lulića, izgleda, sezona je završena.

“Roma – Petraki, raskid je totalan”, nema mnogo sumnji Korijere o budućnosti sportskog direktora Rome. “Petraki je na izlaznim vratima posle samo godinu dana provedenih u Trigoriji: oštar sukob sa Palotom, De Sanktis spreman da nasledi Petrakija”, sažima Korijere aktuelnu situaciju najavljujući današnji sastanak generalnog direktora Fjenge sa sportskim direktorom.

“Plan predsednika FS Italije Gravine je da vrati gledaoce na stadion”, otkriva Korijere da čelnici Kalča žele da sredinom jula otvore fudbalske arene barem za navijače koji su platili godišnje karte.

“Andre Silva i Suso plaćaju Jovića”, tvrdi Korijere da bi generalni direktor Milana Ivan Gazidis mogao da upotrebi novac od definitivne prodaje igrača na pozajmici u Ajntrahtu i Sevilji za kupovinu centarfora Real Madrida. U kase Milana bi od dva otkupa trebalo da uđe 40.000.000 evra, cifra koja se smatra realnom za transfer Jovića budući da je sezona u Real Madridu bila prilično bleda.

TUTTOSPORT

“Juve – Napoli, više od finala”, priprema torinski dnevnik atmosferu pred finale Kupa Italije i po dobrom starom običaju stavlja u orbitu Juveovih želja u prelaznom roku jednog od igrača protivničkog tima. Reč je o Miliku koji i dalje ne potpisuje produžetak ugovora sa Napolijem i do Tutosporta su stigle glasine da bi De Laurentis mogao da priča direktno sa Anjelijem ove nedelje. “Utakmica u sredu ne dodeljuje samo jedan trofej, za Sarija bi to bila prva domaća titula čija bi vrednost bila dodatna jer je osvojena protiv bivšeg kluba” , navodi Tutosport i dodaje da bi za Sarija bilo veoma nezgodno da izgubi još jedno finale posle Superkupa sa Lacijom.

“Milik se dogovorio sa Juveom, klubovi još uvek nisu, ali Kup Italije može da pomogne”, naslov je priče u kojoj se ističe da je poljski napadač već dao pristanak za svoj transfer u Torino, ali da je prepreka cena koju je zacepio De Laurentis: 50.000.000 evra. Juve želi da organizuje razmenu igrača u koju bi bio uključen Milik, De Laurentis je, za sada, odbijao takvu mogućnost,

“Inter, Konteov bilans je u Spaletijevom stilu”, konstatuje Tutosport analzirajući rezultate Nerazura u ovoj i u prethodne dve sezone sa Spaletijem na klupi. U tekstu se kaže da je jaz između Juventusa i Intera smanjen u odnosu na prethodne godine, ali da milanski klub ni ove godine, najverovatnije, neće ostvariti nijedan od zacrtanih ciljeva. U drugom tekstu o Interu se najavljuje da bi Aleksis Sančez mogao da uzme mesto startera Lautaru Martinezu. Čileanac trenira sa velikim entuzijazmom i želi da ostane u Interu dok je poziv Mesija i ponuda od 10.000.000 evra godišnje plate zaljuljala Argentinca.

