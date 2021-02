(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Andrea Anjeli i Antonio Konte su i dalje glavni protagonisti u italijanskim medijima kao i njihova “ljubavna priča” sa nesrećnim krajem. Naravno, veliki prostor dobija i kvalifikacija Atalante u finale Kupa Italije. Na stolu je i dalje priča o kapitenskoj traci u Romi i status Edina Džeka. Korijere piše i da Đalorosi drže na oku i pomno prate sve šta se događa sa Dušanom Vlahovićem i Lukom Jovićem jer su oni, uz Andreu Belotija, glavni kandidati da od sledećeg leta predvode napad rimskog kluba.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pukla ljubav

Vulgarna razmena uvreda između Andree Anjelija i Antonija Kontea nastavalja da pleni najveću pažnju u italijanskim medijima i u javnosti. U tekstu pod naslovom “Moj najbolji neprijatelj” se najavljuje da bi dvojac mogao da završi u istrazi nadležnih federalnih organa. Čitav slučaj se poredi sa prepirkom između Romelua Lukakua i Zlatana Ibrahimovića u Kupu Italije, s tom razllikom da između Kontea i Anjelija nema nikakvih potencijalnih rasističkih elemenata.

Gazeta na unutrašnjim stranama podseća da su Anjeli i Konte imali veoma prisan odnos koji se uspostavio još dok je Konte nosio dres Juventusa, a mladi Andrea išao sa svojim stricem Đanijem Anjelijem na utakmice Bjankonera. Upravo na bazi tog odnosa Anjeli je i doneo jednu od najvažnijih odluka na mestu predsednika kluba kada je pozvao Kontea da preuzme Staru damu u leto 2011. godine.

Milanski dnevnik sučeljava i dve dijametralno oprečne rekonstrukcije događaja iz dva tabora. U Juventusu tvrde da je Konte provocirao rukovodioce Juvea i da im je dva puta pokazao srednji prst, dok u Interu prenose da je trener bio izložen seriji uvreda i omalovažavanja i da je sve ličilo na unapred smišljenu zasedu u koju je Antonio upao.

“U finalu je Gasp”, odaje dužno priznanje Gazeta treneru Atalante koji je drugi put u poslednje tri godine doveo svoj tim do finala Kupa Italije. “Golovi i spektakl: 3:1. Gledaćemo Atalanta – Juve na Olimpiku. Napoli bez adrenalina, De Laurentis otišao na polovremenu sa stadiona”, prezentuje se i detalj koji slikovito govori o odnosu između predsednika Napolija i trenera Rina Gatuza.

Za najboljeg igrača meča je proglašen Pesina, strelac dva gola, dok je Nikola Maksimović sa Rahmanijem i Zjelinskim dobio najnižu ocenu za pruženu partiju 4,5. Maksimoviću se zamera što nije uspeo da zaustavi Duvana Zapatu koji je briljirao protiv bivšeg tima sa golom i dve asistencije.

“Rebus Điđo: Milan nudi petogodišnji ugovor sa platom od 7.500.000 po sezoni. Donaruma bi da potpiše samo na dve godine”, izveštava se da su pregovori o produžetku ugovora golmana Milana ušli na trnovit teren i da se ne vidi na horizontu ni brz ni lak dogovor. Donarumin agent Mino Rajola je veoma trvrd orah u pregovorima i retko kada popusti u svojim zahtevima. Strategija Rajole i Donarume je da ne vežu sebi ruke, odnosno da premoste krizni period pandemije i da za dve godine ponovu budu u poziciji da odlučuju kom carstvu da se privole uz, naravno, milionske cifre. Ne treba smetnuti s uma da je Donarumi tek 21 godina. Osim sa prvim čuvarom mreže Milan će morati u sledećim nedeljama i mesecima da ispregovara seriju novih ili obnove postojećih ugovora sa svojim igračima: od Ibrahimovića i Čalhanoglua preko Romanjolija i Kalabrije do Kesija.

“100 posto Lukić. Džoker Torina na sredini terena je stasao u zrelog igrača i sada želi golove, u subotu dolazi Đenova, tim kome je postigao dva gola”, posvetila je Gazeta celu stranu Saši Lukiću koji je protiv Atalante stigao do kvote 100 utakmica u dresu Torina. U tekstu se kaže da nije sigurno da će Lukić igrati od prvog minuta protiv Đenove pošto je konkurencija na sredini terena postala mnogo zahtevnija sa dolaskom novih pojačanja i oporavkom Bazelija. List svedoči da je Lukić među najmarljivijim i najvrednijim igračima Torina koji dolazi među prvima na treninge na Filadelfiji i odlazi među poslednjima. Uz to, po mišljenju Gazete, komparativna prednost Lukića je njegova raznovrsnost, odnosno što može da igra na svim mestima u veznoj liniji.

CORRIERE DELLO SPORT

Korijere uvek o Laciju i Romi

“Ačerbi vredi kao zid”, čestita Korijere vodećim naslovom na prvoj strani 33. rođendan komandantu odbrane Lacija. U nadnaslovu se ističe da je Ačerbi postao nezamenljiv i da uz njega svi saigrači u defanzivnoj liniji igraju bolje. “U poslednjih sedam kola Lacio ima najbolju odbranu u Seriji A”, iznosi se podatak da je Rejna najmanje puta kapitulirao u 2021. godini u prvenstvu.

U tekstu na unutrašnjim stranama se kaže da su saigrači organizovali veliku feštu Ačerbiju za njegov rođendan budući da je Frančesko, zbog svoje velikodušnosti, predanosti, lojalnosti i izgaranju na terenu, veoma omiljen u Formelu. Dodaje se da je sve spremno za produžetak njegovog ugovora sa Lacijom, a da je njegova rođendanska želja da zaustavi i četvrti put Lukakua: napadač Intera nije, još uvek uspeo da postigne gol Laciju kada ga je čuvao Ačerbi.

U drugom tekstu o Laciju se podvlači da je Inzagi na korak od 100. pobede na klupi Lacija: stigao je do kvote 99. Istovremeno se ukazuje da je sa novim ugovorom na putu da postane najdugovečniji trener na klupi u Seriji A u ovom veku, samo je Ančeloti proveo više godina na kormilu Milana, zasada. Takođe se kaže da je jedina dilema oko sastava za meč sa Interom da li da pored Ačerbija i Radua igra Patrik ili Musakjo. Španac je, tvrdi Korijere, u blagoj prednosti da počne meč.

“Kapiten, Roma je odlučila: traka je Pelegrinijeva”, izveštava list da je i pored zahteva delegacije igrača Rome koju predvodi Lorenco Pelegrini da se kapitenska traka vrati Džeku, klub ostao neumoljiv. Protiv Udinezea, Pelegrini će biti sigurno kapiten, dok nije sigurno da će Džeko biti u startnoj postavi, štaviše bliži je da počne meč na klupi. U članku se objašnjava da klub nije mogao da udovolji željama igrača jer bi tako urušio kredibilitet novog generalnog direktora Tijaga Pinta i trenera Fonseke. Korijere najavljuje i početak pregovora sa serijom fudbalera Rome kojima nova uprava želi da produži ugovor: prvi na listi su kapiten Pelegrini i Karsdorp. Rimski dnevnik piše i da je na listi želja Rome za napad u sledećoj sezoni Dušan Vlahović, a da Tijago Pinto vrlo pažljivo prati razvoj događaja oko Luke Jovića.

“Konte – Anjeli, prazna beležnica”, izveštava Korijere da u izveštaju sudija sa utakmice ne piše ništa o sukobu trenera Intera i predsednika Juventusa. U reportaži se navodi da nije isključeno da federalni organi otvore istragu i da akteri vulgarne svađe budu kažnjeni novčano ili sa suspenzijom. List izveštava i da navijači Juventusa posle Zibija Bonjeka žele da izbrišu iz memorije Juventusa, odnosno da eliminišu zvezdu posvećenu Konteu na stadionu Bjankonera.

“Napoli, predaja, Atalanta u finalu. Gatuzo u nevolji”, fotografski je naslov Korijera za prolaz Boginje na račun Azura u finale Kupa Italije. Osim pohvala na račun igre Atalante i konstatacije da su Gasperinijevi igrači apsolutno zaslužili da stanu na crtu Juventusu 19. maja na Olimpiku, veliki prostor se odvaja za dalju sudbinu Gautuza. Trener Napolija je preuzeo odgovornost za ispadanje iz Kupa Italije, ali nema nameru da baci peškir i pored desetog poraza u 31. odigranoj utakmici u sezoni. U redakcijskom komentaru se zapaža da je De Laurentis odgovoran za krizu kroz koju prolazi Napoli, ali i da je postalo evidentno da Gatuzo ne drži više sve konce u svojim rukama u Kastel Volturnu.

TUTTOSPORT

Kad su se Anjeli i Konte još voleli

Anjeli i Konte su ispod reflektora i na stranicama torinskog dnevnika. Na naslovnici se vidi zajednička fotografija dvojice iz srećnih vremena kada su zajedno osvajali skudete. “Od zvezda do trnja” je naslov priče o odnosu dvojice kreatora preporoda Juventusa posle Kalčopolija. Na unurašnjim stranama se decidno kaže: “Anjeli i Konte više nikada neće biti prijatelji”. U članku se prelaze sve etape udaljavanja između Kontea i Anjelija počev od čuvene izjave da se ne ide sa deset evra u džepu u restoran gde večera košta 100 evra, do veta Anjelija i Džona Elkana na povratak Kontea u Juve. Ipak, i pored zahteva navijača Juvea da se eliminiše zvezda posvećena Antoniju Konteu na stadionu, to neće biti učinjeno, zvezda sa Konteovim imenom će ostati.

“Demiral i De Liht, Juve ima tandem centralnih bekova za narednih deset godina”, piše Tutosport da Turčin i Holanđanin čine moćno defanzivno odeljenje Juventusa sa iskusnim Bonučijem i Kjelinijem, kao i da predstavljaju sigurnu i berićetnu budućnost Stare dame.

“Juve, evo Boginje”, najavljuje se ispod zaglavlja finale Kupa Italije koje će biti i neka vrsta “derbija srca” glavnog i odgovornog urednika Tutosporta Ksavijea Jakobelija čija je karijera vezana za dva kluba i dva grada. Na strani dva i tri dominiraju fotografije i naslovi posvećeni Mateu Pesini i Duvanu Zapati koji su golovima i asistencijama odveli Atalantu u finale

“Gazidis: Kakav crni Rangnik, dugi život Pioliju u Milanu”, prenosi Tutosport reči generalnog direktora Milana Ivana Gazdisa. Čovek od poverenja familije Singer tvrdi da fond Eliot ima jasnu viziju budućnosti Milana i želi da ga vidi ponovo na krovu Evrope i sveta”;

“Inter, poslednji poziv. Bez skudeta biće debakl”, piše list da Nerazuri u sledeća dva kola u Seriji A odlučuju o svojoj sudbini. Mečevi sa Lacijom i Milanom će biti lansirna rampa za ambicije Intera da osvoji šampionsku titulu ili će biti nokauti posle nokdauna u Kupu Italije od Juventusa, upozorava Tutosport. Torinski dnevnik predstavlja još pogubniji scenario za Kontea i Inter: “Ako bi još Milan bio taj tim koji je prekinuo devetogodišnju vladavinu Juventusa u Seriji A, to bi za Inter bila prava katastrofa”.

