Buongiorno Italia: Na Čizmi sanjaju četiri tima u osmini finala Lige šampiona, priziva se Milan iz Beograda

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Poslednji put kada su sva četiri italijanska tima prošla prvu grupnu fazu Lige šampiona dogodilo se pre 19 godina. Bila je to najuspešnija godina italijanskog klupskog fudbala. U polufinalu su igrali Milan, Inter i Juventus a u finalu na Old Trafordu Juventus i Milan.

Juventus i Inter su već u osmini finala, Atalanta je gospodar svoje sudbine protiv Viljareala u Bergamu dok je Milanu potrebno dvostruko čudo. Prvo bi bila pobeda nad Liverpulom bez sedmorice povređenih igrača i sa Teom Ernandezom koji će igrati sa prehladom; drugi deo proviđenja mora da se dogodi na Dragau, remi Porta i Atletiko Madrida.

Rezultati u evropskim kup takmičenjima će imati veliki uticaj i na dalji tok Serije A. Atalanta i Milan mogu da prezime u Ligi šampiona, da završe u Ligi Evrope gde bi morali da igraju dve dodatne utakmice plej-ofa ili da završe na poslednjem mestu grupnu fazu LŠ.

U sličnoj situaciji se nalazi i Napoli, mogao bi da osvoji prvo mesto u Ligi Evrope i izbegne plej-of ili da završi i u Ligi konferencija ali i da ispadne komletno iz evropskih takmičenja.

Valter Zenga smatra da će učešće vodećih italijanskih klubova u evropskim takmičenjima uticati na njihov učinak u Seriji A, ali ne toliko koliko kalendar i povrede, što se već i verifikovalo u prvom delu sezone.

MILANU OSTAO SAMO IBRA U NAPADU

Od petorice napadača (Ibrahimović, Žiru, Rebić, Leao, Pelegri) Stefanu Pioliju je ostao samo “hajlender” Zlatan Ibrahimović. Žiru nije uspeo da se oporavi od povrede, u Milanelu se nadaju da će ga imati za meč sa Napolijem u prvenstvu, tako da je ostao samo Ibra.Prošlo je pet godina od poslednjeg Zlatanovog gola u Ligi šampiona, bilo je to na utakmici PSŽ-a i Mančester Sitija.

Osim problema sa napadačima i Kjerom za koga je završena sezona, Pioli nema ni Kalabriju a Teo Ernandez će igrati sa prehladom. I pored svih tih nedaća, kormilaru Rosonera nije palo na pamet da se žali i da traži unapred alibi zbog povreda ključnih igrača. Još jedan pokazatelj o veličini trenera koji se najviše potcenjuje u Italiji. Svi pričaju o Gasperinijevoj Atalanti, Inzagijevom Interu, Spaletijevom Napoliju, ali niko o Piolijevom Milanu, odnosno uspesi Rosonera se ne pripisuju treneru niti se njegov rad stavlja u prvi plan.

Interesantno je da Gazeta večerašnji okršaj na San Siru, koji će biti popunjen do poslednjeg dozvoljenog mesta (75 odsto kapaciteta što znači 57.000 gledalaca), predstavlja kao prelomni meč za rađanje evropskog Milana, poput onih na Marakani u Beogradu protiv Crvene Zvezde.

Posao Milana bi mogao da bude manje težak imajući u vidu da je Jirgen Klop najavio veliku rotaciju igrača Liverpula na San Siru. Pojedini mediji najavljuju da bi na terenu mogli da vidimo kompletno rezervni sastav.

MILAN 4-2-3-1: Menjan - Kalulu, Tomori, Romanjoli, Teo Ernandez - Tonali, Kesi - Mesijas, Diaz, Krunić - Ibrahimović

INTER DOLAZI U MADRID PO PRVO MESTO

Osokoljeni serijom pobeda u Ligi šampiona i Seriji A, družina Simonea Inzagija stiže u Madrid s namerom da ispiše novu stranicu istorije Intera: pobeda nad Realom u španskoj prestonici na koju se čeka od 1967. godine. Taj podvig bi imao i dodatnu premiju pošto bi obezbedio prvo mesto u grupi i u teoriji lakši žreb za osminu finala LŠ.

Optimizam igračima Intera dodano uliva utakmica sa Real Madridom u Milanu. Podsetimo, Nerazuri su dominirali na tom meču i stvorili barem pet-šest stopostotnih šansi da savladaju Kurtou, ali se te večeri Džeko propisno ispromašivao dok je i Lautaro Martinez propustio svoje prilike.

U odnosu na meč sa Romom u tim Nerazura se vraća Lautaro koji još uvek nije postigao gol u ovoj grupnoj fazi Lige šampiona. I dalje je neizvesno ko će igrati pored Argentinca, Aleksis Sančez ili Edin Džeko. Naime, povreda Hoakina Koree (vratiće se tek u 2022. godini) primorava Inzagija da dobro raspodeli minute svojih napadača, budući da su Džeko i Sančez dobro zagazili u četvrtu deceniju života i nisu imuni na povrede, posebno Čileanac.

U tim Intera sa vraća Stefan De Fraj, ali će Holanđanin verovatno biti na klupi. Škrinjar i Bastoni su sigurni ispred Handanovića dok za poslednje mesto u trojnoj liniji konkurišu, pored De Fraja, Dimarko i D’Ambrozio. Bivši igrač Torina bi mogao da uzme mesto i Damfrisu na sredini terena kao peti spoljni na desnom boku.

INTER: Handanović - Škrinajar, Bastoni, Dimarko - D’Ambrozio (Damfris), Barela, Brozović, Čalhanoglu, Perišić - Lautaro Martinez, Sančez (Džeko)

JUVEOVA GOLOBOLJA

Juventus ima, po efikasnosti, tek 12. napad u Seriji A. Napad koji je koštao gotovo 250 miliona evra kroz transfere i blizu 50 miliona kroz bruto plate. I protiv slabe i nemoćne Đenove, Bjankoneri su se mučili da pronađu put do gola. Da Kvadardo nije postigao volšebni gol iz kornera, verovatno bi proživeli novu dramu u nedelju veče na Alijanc stadionu.

Kristijano Ronaldo je tokom prethnodne tri godine garantovao barem jedan gol po utakmici. U planovima Juventusa nije ni bilo da Kin i Kajo Žorže nadomeste broj golova Porutalaca, ali se verovalo da će Alegri kroz unapređenje igre uspeti da barem donekle kompenzuje odlazak CR7.

Dosadašnji rezultati su alarmantni: Juve je na osam utakmica na Alijancu postigao devet golova a od poboljšanja igre ni traga ni glasa. Morata je sve bliže izalznim vratima i gotovo je sigurno da ga Juventus neće otkupiti od Atletiko Madrida za 35 miliona evra. Štaviše, Alvaro bi mogao da ostane samo ako se Madriđani zadovolje sa 20.000.000 evra koje su već uzeli na ime dvogodišnje pozajmice i eventualno sa još par miliona.

Juventusov prvi izbor je Dušan Vlahović, ali će biti veoma teško dovesti ga u Kontinasu, bez obzira da li pričamo o januarskom ili letnjem prelaznom roku. Instant alternativa ili rešenje za napad Juvea bi mogao da bude Kavani. Urugvajac je u sve većem rascepu sa upravom i ambijentom u Mančester Junajtedu i nije isključeno da sledećeg meseca digne sidro sa Old Traforda.

Paulo Dibala je jedini napadač koji je, koliko-toliko, opravdao očekivanja. Hoja je uprkos povredama već postigao pet golova i velika je razlika između Juvea u kojem on diriguje napadom i kada ga nema.

Dobre igre Dibale imaju i drugu stranu medalje koja uvlači polako zebnju među navijače Bjankonera: produžetak ugovora se i dalje odlaže i sada se priča da je rok do Božića. U praksi je to poslednji momenat jer je Dibala od januara slobodan igrač budući da mu ugovor ističe sledećeg leta. Naravno, to ne znači da Dibala ne bi i kasnije mogao da stavi potpis na novu vernost Juveu, ali se okolnosti drastično menjaju.

Aron Remzi nastavlja da bude misteriozna figura u Kontinasi, stalno povređen i na marginama tima, ali je uspeo da privuče pažnju iznajmljivanjem super luksuzne vile u kojoj je donedavno živeo Kristijano Ronaldo. 30-ogodišnji Velšanin ima ugovor sa Juveom do 2023. godine i zagarantovanu neto platu od 7.000.000 evra a ovu godinu će završiti kao igrač koji je odigrao više minuta za nacionalnu selekciju nego za klub.

SPALETIJEVA REVOLUCIJA IZ NUŽDE

Trener Napolija Lučano Spaleti je primoran da napravi novu revoluciju u svom timu pošto je ostao i bez Stanislva Lobotke a ni Fabijan Ruiz i Lorenco Insinje se neće oporaviti za okršaj sa Lesterom u Ligi Evrope.

Prema najavama iz Kastel Volturna, Spaleti bi protiv Lisica mogao da izvede na teren tim u postavci 3-4-3: Meret - Di Lorenco, Rahmani, Huan Žesus - Malkvi, Deme, Elmas, Mario Rui - Politano, Petanja, Lozano.

Prvi cilj Napolija je da oporavi barem dvojicu- trojicu igrača za okršaj sa Milanom na San Siru 19. decembra. Najviše šansi da se priključe timu imaju kapiten Insinje, Angisa i Fabijan Ruiz, dok bi Manolas mogao da bude već na raspolaganju u četvrtak.

Mertens će biti najverovatnije pošteđen protiv Lestera kako bi bio u top formi za Empoli i Milan budući da Napoli nema više kredita ako želi da ostane u trci za skudeto. Belgijanac je na poslednja četiri meča postigao pet golova pokazujući da je adekvatna, barem u golgeterskom smislu, alternativa za Osimena.

VIJALI NA HORIZONTU SAMPDORIJE

Đanluka Vijali sprema novu ponudu da preuzme Sampdoriju. Hapšenje Masima Ferera i ostavka na funkciju predsednika kluba otvorila je vrata za promenu vlasnika kluba iz Đenove.

Grupa indusrijalaca predvođean Vijalijem je ponudila 45.000.000 evra pre dve godine za preuzimanje Sampdorije, ali je ta ponuda bila odbijena. Vijali se nije predao i u međuvremenu je nastavio da radi na jačanju grupe preduzetnika spremnih da podrže njegovu nameru da preuzme Samp.

Osim Vijalija u igru bi mogli da uđu i Gabrijele Volpi, bivši vlasnik Specije, Andrea Radricani gazda Lidsa. Radricani želi da proda Lids i pretpostavlja se da bi Sampdorija mogla da bude njegov novi poslovni izazov.

Kao i dosada sve konce vuče Edoardo Garone, prethodni vlasnik Sampdorije koji je i posle formalne predaje kluba Fereru, nastavio da vodi glavnu reč. Nije isključeno i da se Garone vrati na čelo Sampdorije.

U svakom slučaju navijači Sampdorije i bivše velike zvezde kluba, poput Vjerhovoda, su pozdravili sa velikimo oduševljenjem ostavku Ferera i najave da će klub promeniti vlasnika.

VANJA I SAŠA ZA SEDMICU

Vanja Milinković Savić i Saša Lukić su bili među najboljim akterima meča Kaljarija i Torina, završen remijem 1-1. Vanja je od gotovo svih medija dobio vrlo dobru sedmicu uz konstataciju da je protiv Kaljarija branio i “neodbranjivo”, pogotovo pokušaj Žoaa Pedra kada su svi videli već loptu u mreži.

Saša Lukić je od Gazete proglašen za najboljeg igrača meča uz konstataciju da ga je bilo svuda, na pravom mestu u pravom trenutku i sa pravim rešenjima. Italijanski dnevnik je konstatovao da je tako već nekoliko nedelja i da nije iznenađenje što je Lukić jedan od nosećih stubova tima Ivana Jurića. I svi ostali mediji su dali dobre i vrlo dobre ocene srpskom rerpezentativcu između 6,5 i 7.

Piše: Željko Pantelić