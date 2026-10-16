Buongiorno Italia: Papren račun drugog kola Lige šampiona

Brojevi su neumoljivi: na četiri utakmice timova Serije A, u startnim postavama bilo je samo sedam Italijana (tri u Interu, po dva u Romi i Napoliju i jedan u Komu), primili su 14 golova, a u prva dva kola italijanski klubovi su ostvarili samo jednu pobedu (Komo protiv Lajpciga).

Katastrofalan početak u Ligi šampiona pretvorio je treće kolo Lige šampiona u biti ili ne biti za Inter, Napoli, Romu i u manjoj meri za Komo, budući da je za direktan plasman potrebno najmanje 16 bodova, a za ulazak u plej-of 11 bodova.

Inter na papiru može do 16 bodova u sledećih šest mečeva, budući da igra sa Šahtjor (kod kuće), Fajenordom (u gostima), Štutgartom (kod kuće), Borusijom (u gostima), Liverpulom (kod kuće) i Slovanom (u gostima). U sledećih mesec dana, koliko će Lautaro Martinez odsustvovati, Nerazuri imaju kvalitet da i bez svog kapitena pobede Šahtjor i Fajenord. Liverpul i Borusija Dortmund u nekim drugim vremenima bili bi gotovo nepremostive prepreke, ali u ovoj sezoni to nisu. Problem nije u protivnicima, već u Interu, ili još bolje rečeno, Kristijanu Kivuu, čiji je skor u Ligi šampiona prilično mizeran: sedam poraza i pet pobeda.

Kristijan Kivu (©Reuters)

Napoli takođe u teoriji ne bi trebalo da ima problema da stigne do plej-ofa, a mogao bi čak, uz puno sreće, i do osmine finala, budući da su sledećih šest protivnika, osim Mančester Sitija, više ili manje slabiji od Azura. Podsetimo, tim Masimilijana Alegrija igra protiv Bode Glimta na Maradoni, gostuje Portu i Mančester Sitiju, zatim igra protiv Briža u Napulju, ide na noge Sabahu i na kraju završni meč sa drugim norveškim klubom Vikingom. Kao i u slučaju Intera, problem je više u Napoliju nego u rivalima. Slab start sezone pokvario je odnose između trenera, Kevina de Brujnea i senatora. Osim što će biti važan oporavak povređenih fudbalera, svoju specifičnu težinu imaće brzina i iskrenost zakopavanja ratnih sekira između Alegrija i najiskusnijih fudbalera Napolija.

Roma više nema šansi da se nađe direktno u osmini finala i moraće dobro da se pomuči da stigne do plej-ofa, budući da je čekaju, nakon meča sa Slovanom sledeće nedelje na Olimpiku, dva teška gostovanja: na Old Trafordu protiv Mančester Junajteda i na Parku prinčeva protiv Pari Sen Žermena. Sa kompletnim sastavom, za Romu ne bi predstavljao preveliki zalogaj da pobedi Lil i Sporting u Rimu i AEK u Atini. Međutim, sa povređenim Miletom Svilarom, Manuom Koneom, Brajanom Kristanteom i Paulom Dibalom, 11 bodova u Ligi šampiona gotovo je ravno podvigu. Velika je nepoznanica i kojom brzinom će se psihički oporaviti igrači Đan Pjera Gasperinija nakon bolnog poraza od Real Madrida.

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Sesk Fabregas je želeo da bude fenomen u Roterdamu, ostavljajući Žana Butea, Luku Da Kunju i Anastasiosa Duvikasa na klupi. Na kraju je izašao sa debljim krajem sa „De Kujpa“, nije izgubio samo meč nego je ostao i bez Dijaoa. Objektivno, Komo je daleko od direktnog plasmana u osminu finala, budući da u pretposlednjem kolu igra sa Pari Sen Žermenom na Sinigalji, a u poslednjem sa Barselonom na Kamp Nou. Komo bi trebalo da iskoristi loš momenat Mančester junajteda i da protiv AEK-a, Lansa i Betisa stigne do magične granice od 11 bodova za plej-of. Da bi se to dogodilo, neophodno je da se Niko Paz probudi. Na startu sezone mladi Argentinac bio je mnogo ubedljiviji u nacionalnom nego u klupskom dresu.

INTER IDE U RUKE FAMILIJE AL TANI?

Odlični rezultati Intera poslednjih godina, na stranu učinak sa Kivuom u Ligi šampiona, vezana poslednja dva pozitivna godišnja bilansa, ulazak u završnu fazu dobijanja dozvola za izgradnju novog stadiona i vrednost igračkog kadra od blizu 900.000 evra učinili su italijanskog šampiona vrlo privlačnim za investitore iz Persijskog zaliva, tačnije za bliskog rođaka vladara Katara i bivšeg premijera zalivske monarhije Hamada ibn Jasima ibn Džaber al Tanija, poznatijeg po skraćenici HBJ.

Katarska vladajuća familija manifestovala je svoje interesovanje za ulazak u vlasničku strukturu Intera i zatim preuzimanje kluba. HBJ se u poslednje vreme gotovo preselio u Milano, imajući u vidu vrlo raširenu lepezu investicija Dohe koje idu od zdravstva preko visoke mode do tržišta nekretnina. Prošlog aprila su za više od jedne milijarde kupili zgradu u centralnoj ulici Via Monte Napoleone, a u junu je HBJ kupio za 350 miliona nadaleko čuvenu „Vilu Čertozu“ od porodice Berluskoni, koja očigledno za decu Silvija Berluskonija nema značaj kao za njihovog oca.

Katarske tajkune je posebno zainteresovao Inter zbog izgradnje novog stadiona, pratećih objekata i rekvalifikacije čitave zone, tako da bi spojili svoje strasti prema kupovini nekretnina i sportu. Inter godišnje fakturiše preko pola milijarde evra i sa novim stadionom prihodi bi se povećali za 10 do 20 odsto. Prema procenama Forbsa, Inter danas vredi milijardu i po evra, za Football Benchmark njegova cena je preko dve milijarde evra, dok u Milanu veruju da će Oaktree tražiti cifru koja prilično prelazi dve milijarde evra.

SERIJA A – 7. KOLO

Petak

20.45: (2,40) Frozinone (3,60) Sasuolo (2,80) - MOZZART RELAX

Subota

15.00: (4,80) Venecija (4,00) Napoli (1,67) - MOZZART RELAX

18.00: (5,60) Bolonja (3,90) Inter (1,62) - MOZZART RELAX

20.45: (1,45) Roma (4,50) Đenova (7,00) - MOZZART RELAX

Nedelja

12.30: (1,90) Udineze (3,50) Leče (4,20) - MOZZART RELAX

15.00: (3,50) Fjorentina (3,50) Komo (2,05) - MOZZART RELAX

18.00: (1,85) Milan (3,80) Atalanta (4,30) - MOZZART RELAX

20.45: (1,70) Juventus (3,60) Lacio (5,30) - MOZZART RELAX

Ponedeljak

18.30: (2,45) Monca (3,30) Kaljari (2,95) - MOZZART RELAX

20.45: (3,05) Parma (3,15) Torino (2,45) - MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama