Buongiorno Italia: Pršuta u Madridu – Dekijeva antistres terapija

Italijanski mediji sa sve više zamora nastavljaju da prate nadmudrivanja raznih interesnih grupa oko nastavka prvenstva i pokušavaju da privuku čitaoce vestima sa fudbalske pijace i analizama budućih poteza klubova Serije A. Gazeta najavljuje Konteovu revoluciju u Interu odnosno da ćemo u sledećoj sezoni videti Inter sa pečatom Antonija Kontea. U tome kontekstu se predviđa velika cirkulacija fudbalera na ulaznim i izlaznim vratima Apijano Đentilea.

Korijere piše da je Klaudio Lotito pogazio reč i da sad traži od igrača da prihvate smanjenje plate. Rimski dnevnik je još direktniji prema predsedniku Rome Džejmsu Paloti za koga praktično kaže da je “prodavac magle”. Tutosport piše o početku valcera napadača u Evropi i donosi priču da bi Predrag Rajković mogao da pređe iz Remsa u Milan za 15.000.000 evra. Svi listovi obeležavaju desetogodišnjicu zvaničnog ustoličenja Andree Anjelija na mesto predsednika Juventusa.

LA GAZZETTA DELLLO SPORT

Milanski dnevnik posvećuje najveću pažnju Interu. Lista analizira postojeću situaciju u redovima Nerazura i planove za sledeći prelazni rok. U centru priče je Antonio Konte koji je skovao plan za nastavak ovog šampionata ali i sledeće sezone. “Konte cilja vrh” je naslov na prvoj strani, dok se na drugoj i trećoj najavljuje revolucija. Na spisku Konteovih želja se nalaze Sandro Tonali iz Breše, Timo Verner iz Lajpciga, Samedo iz Barselone, Emerson Palmieri iz Čelsija, Ašraf Hakimi iz Borusije Dortmund i dvojica veteran, Arturo Vidal i Edinson Kavani. U tekstu se kaže da je dolazak pomenutih fudbalera vezan direktno za prodaju igrača Intera pod ugovorom, pre svih Lautara Martineza, ali i Najngolana, Vesina, Ikardija, Perišića, Žoaa Marija… Osim igrača na kojima Inter misli da zaradi novac, Apijano Đentile će napustiti i serija fudbalera na koje Konte ne računa. Na tom spisku su Borha Valero, Mozes, Aleksis Sančez, Kristijano Biragi, dok bi Godin i pored najava rastanka sa italijanskim klubom mogao da ostane još jednu godinu.

U redakcijskom komentaru pod naslovom “Promene za napradovanje” se ističe da je sledeća sezona ključna za Konteov projekat. Posebno se podvlači da Konte nije imao veliki uticaj na prošlogodišnji izbor pojačanja, jer nije hteo da odmah ulazi u klinč sa Marotom i Auzilijom, ali da će ovog leta njegov pečat na kretanje fudbalera na ulazu i izlazu iz Intera biti svima vidljiv. “Danas je najveći problem za Kontea Eriksen i njegova integracija u tim Intera. Ako bi otišao na pozajmicu ovog leta, svi bi bili na gubitku, uključujući i Kontea”, objašnjava se zašto Gazeta veruje da će trener Intera uspeti da adaptira Danca na novu sredinu.

“Materaci, 23 nijanse triplete”, naslov je priče u kojoj se Marko Materaci priseća 23 (broj njegovog dresa) interesantna detalja iz velike epopeje Nerazura od pre deset godina. U Materacijevom sećanju je zuzela posebno mesto i anegdota sa Dekijem Stankovićem koji je veče pre finala sa Real Madridom dobio u hotelu od prijatelja tri konfekcije patanegre (najkvalitetnija i najskuplja španska pršuta). “Deki i ja smo se pogledali: Ne, ne možemo da je pojedemo, sutra je utakmica. Sat vremena kasnije smo je smazali: to je bilo najbolje antistres sredstvo u mojoj karijeri”, ispričao je Materaci. Bivši defnazivac je potvrdio priču da je poslao SMS Etou u kome mu je rekao da dođe u Inter jer će osvojiti sve trofeje kao i da je polomio klupu od strah kada je Žulio Cezar odbranio Mesijev šut u polufinalu Lige šampiona. Popularni Matriks je otkrio i da im je Murinjo na poluvremenu finala u Madridu protiv Bajerna rekao: ”Pazite šta radite, ako nastavimo da igramo ovako dobro, teramo samo vodu na Bajernovu vodenicu”. Materaci je dodao i da je 20 dana pokušavao da ubedi Murinja da ostane u Interu: “U Madridu, dok smo plakali zajedno sam mu rekao: jel ti shvataš kome nas ostavljaš? Već smo znali da dolazi Benitez, ali ja bih to rekao za bilo kog trenera u tom momentu”.

“Deset lavovskih godina Andree Anjelija. Predsednik od 2010: zdravica za Juve rekorda”, stoji ispod zaglavlja Gazete. U tekstu na unutrašnjim strnama se ističe da je osim 16 trofeja, osam Skudeta, Andrea Anjeli uspeo da utrostruči prihode Juvea i da dovede najboljeg igrača sveta Kristijana Ronalda. “Andrei nedostaje samo poslednji korak: osvajanje Lige šampiona”, zaključuje list.

“Ibra sa društvenih mreža. Rebus poruke: pola bog, pola đavo. Odškrinuo vrata Milanu”, tumači Gazeta objave i fotografije Zlatana Ibrahimovića na društvenim mrežama. U tekstu se kaže da se atmosfera popravila u Milanelu i da je Ibra relaksiraniji, ali da će klub morati da napravi napor da ga zadrži na još godinu dana.

“Zaniolo se vratio! Roma može da se osmehne, predodređeni šutira na gol”, izveštava Gazeta da je igrač Rome počeo da trenira sa loptom i da će u julu biti spreman da zaigra ako se prvenstvo nastavi. Prenose se i reči oca Igora da u Trigoriji moraju da se trude da “zakoče” Nikola, jer je njegova želja da “sprži” etape oporavka ogromna i može da bude kontraproduktivna.

“Mertens ostaje, postignut dogoovor, Napoli kreće od njegovih golova”, piše list da je Aurelio de Laurentis preko Skajpa ubedio Mertensa da prihvati ponudu s kojom je izjednačio Interovu. Veliki doprinos, dodaje Gazeta, dali su sportski direktor Đuntoli i trener Gatuzo koji su danima “obrađivali” Belgijanca.

CORRIERE DELLO SPORT

“Pustite ih da igraju”, prenosi Korijere stavove petoro vodećih italijanskih virologa, epidemiologa i sportskih lekara. Na unutrašnjim stranama, pak, upozorava da je put do zelenog svetla za nastavak prvenstva i dalje trnoviti: “Pred fudbalom je još šest prepreka da bi stigao do cilja”. U tekstu se navodi šest problematičnih uslova koje naučno-tehnički komitet zahteva da budu ispunjeni. Najteža prepreka ostaje stav da je dovoljan jedan zaraženi fudbaler da ceo tim ode u karantin. Takođe se podvlači da će, po svemu sudeći, premijer Đuzepe Konte morati da preseče i donese definitivnu odluku. “Fudbal se suspendovao, reč ima vlada”, eksplicitan je naslov Korijerea.

“Lacio, potpisi navijača: da za nastavak šampionata”, prenosi se da su tifozi Nebeskoplavih počeli da prikupljaju potpise za pismo premijeru Konteu i ministru Spadafori o potrebi da se prvenstvo nastavi. Do juče je prikupljeno oko hiljadu potpisa. Na unutrašnjim stranama se izveštava da je došlo do varnica između predsednika Klaudija Lotita i fudbalera pošto dve strane tokom višečasovnog sastanka nisu uspele da nađu sporazum oko smanjivanja plata. Naime, Lotito svestan mogućnosti da se prvenstvo ne nastavi i da njegov klub ostane bez posledenje rate za televizijska prava pokušava da pronađe način kako da se izvuče iz veoma neprijatne situacija. Svi se sećaju da je ponosno izjavljivao da on neće kresati plate svojim igračima, jer se nadao da će se šampionat nastaviti, a sada pokušava da ubedi fudbalere da prihvate rezanje od dve do četiri mesečne plate.

Rimski dnevnik je analizirao i gotovo deceniju Džejmsa Palote na čelu Rome: zaključci su porazni. “Palota, hiljadu reči za jedan flop”, naslov je teksta u kome se podseća da je italo-američki tajkun rasplamsavao snove navijača Đalorosih pompeznim obećanjima od kojih se ništa ili tek malo toga ostvarilo. List prenosi i volju Mhitarjana da ostane u Romi i da se uzda u svog menadžera Mina Rajolu da će pronaći rešenje sa Arsenalom i Romom. Na drugoj strani, Veretu bi mogao da završi u Napoliju ovog leta.

I Korijere obeležava deset godina Andree Anjelija na čelu Juvea: “Deset godina za kolekciju”. “Trofeja 16, velika imena i nezaustvljiv finansijski rast do rekordnih prihoda od 621.500.000 evra. “Anjeli nije investirao samo u tima i igrače, već i u nove infrastrukture: od stadiona, sportskog centra do klinike i muzeja”, navodi Korijere. U tekstu se dodaje dasad Anjeli traži od Sarija i Kristijana Ronalda da mu donesu trofej koji mu najviše nedostaje: pehar sa velikim ušima, odnosno Ligu šampiona.

“De Laurentis ispunio želju navijača. Čiro ostaje”, svedoči rimski list da je predsednik Napolija posle velikog “tam- tama” na društvenim mrežama tifoza Azura pod haštagom #ciroresta, napravio odlučujući potez. Gazda Napolija je izjednačio Interovu ponudu: 5.000.000 miliona evra po sezoni u sledeće dve godine, plus dva miliona kroz bonuse.

TUTTOSPORT

“Dijamanti”, tako krsti Tutosport Kavanija, Mertensa, Himeneza i Belotija. U podnaslovu se kaže da se zavrteo krug oko napadača na fudbalskoj pijaci. “Mertens i Napoli su sve bliže. Inter sada igra na kartu Kavani. Himenez je idealan za Juve, a Vanjati je blindirao Belotija” stoji u podnaslovu. Na unutrašnjim strnama se ide u detalje i za Meksikanca iz Vulverehmtona se kaže da je alterantiva za Milika, odnosno da će Himenez biti prvi izbor Bjankonera ako transfer Poljaka ne uplovi u luku ovog leta. List podseća da je menadžer Himeneza Žorž Mendeš koji je u odličnim odnosima sa Juveom. Paralelno se kaže da River Plejt i Iguain traže način kako da reše pitanje velike plate koju Pipiti garantuje ugovor sa Juventusom, rešenje bi moglo da bude prelazak Kolumbijca Horhea Karaskala u redove Stare dame.

“Kavani-Ikardi: jedan je previše i Inter baca oči na Pariz”, navodi Tutosport da otkup Maurita direknto znači adio Kavanija i da Nerazuri ne žele da propuste priliku da angažuju Urugvajca tim pre što je Mertens na korak od produžetka ugovora sa Napolijem.

Tutosport objavljuje i intervju sa Masimom Moratijem u kojem je bivši predsednik Intera prizvao u sećanje maj od pre jedne decenije kada je osvojena Tripleta, a nije se ustručavao da odgovori i na pitanje striktne aktuelnosti. Morati je priznao da je želeo da angažuje Dibalu i da bi Tohir uzeo Argentinca, ali da se isprečio Zamparini koji nikada nije imao dobre odnose sa Interom i dao je Paula Juveu. Morati je ostao pri svom stavu, odnosno snu da vidi jednog dana Lea Mesija u dresu Intera, dok je za Kontea rekao da podseća malo na Murinja.

“Verdi, traži perfekciju, Lukić je maratonac”, tvrdi se u reportaži sa treninga Torina na Filedelfiiji da Verdi usavršava svoje nišanske sprave, dok je Saša Lukić u najboljoj fizičkoj formi i da su njegovi rezultati fizičkih tesova najbolji.

Na kraju Tutosport donosi i priču o Predragu Rajkoviću: “Rajković za Milan, biće Điđov naslednik”. U tekstu se precizira da su Rosoneri stavili fokus na srpskog čuvara mreže, najboljeg golmana francuskog šampionata ali da je njegov transfer u redove Rosonera vezan za budućnost Donarume. “Ako Eliot ne bude uspeo da produži ugovor Donarumi, Rajković je pravi izbor”, tvrdi Tutosport . Još se kaže da je Rajković Rangnikov izbor i da je zbog toga mnogo kredibilnija alternativa za Donarumu od imena koja su se čitala poslednjih dana: od Mereta i Sirigua preko Muse, Onane do Neta. List navodi sve fantastične statističke podatke Rajkovića na nivou Alisona i Ščensnija i tvrdi da bi Rems mogao da proda Predraga za 15.000.000 evra.

