Buongiorno Italia: Rangnikovo platno i Palotine pozajmice

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Dobre vesti o Sergeju Milinkoviću Saviću stiži sa stranica Korijerea. Sreća u nesreći za srpskog fudbalera je da je povreda kolena mnogo manje opasna nego što je to se mislilo juče i ako je verovati Korijereu, Sergej će se vratiti treninzima u grupi sa svojim saigračima već sledeće nedelje. Gazeta je malo opreznija i piše da će Sergej morati da vodi računa barem dve nedelje i da poštedi maksimalno koleno. Od ostalih vesti u prvom planu je i povreda Gonzala Iguaina koji se nalazi, kako to Tutosport predstavlja, u „Hamletovskoj dilemi“: ostati ili otići iz Juvea.

Interesantna je i priča Korijerea da bi Roma mogla da proda Zaniola ako se neko pojavi u Trigoriji sa 60.000.000 evra, dok Gazeta piše da je Ralf Rangnik već napravio spisak igrača koji bi trebalo da ostanu u Milanu i listu pojačanja na kojoj je i Luka Jović. Milanski dnevnik piše i da je Inter spremio novi ugovor za Brozovića.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Najčitaniji italijanski dnevnik stavlja u prvi plan priču o rađanju novog Milana sa pečatom Ralfa Rangnika: „Milan, Rangnikovo platno”. U tekstu se kaže da je nemački stručnjak već napravio spisak igrača koji bi trebalo da ostanu u Milanu kao i spisak pojačanja. Fudbaleri iz aktuelnog sastava na koje menadžer grupe Red Bul računa su: Donaruma, Romanjoli, Ernandez, Benaser i Čalhanoglu. Što se tiče pojačanja za špic su kandidati Arkadijuš Milik i naš Luka Jović dok su za sredinu terena kandidati Bakajoko i Florentino Luis.

Gazeta prati pomno pripreme klubova za nastavak sezone i upozorava da će povrede igrati važnu ulogu za sve „presude“ koje treba da da ova sezona: kako u trci za Skudeto tako i za Ligu šampiona, Ligu Evrope i opstanak. Povrede Iguaina i Milinkovića Savića su samo „predjelo“ onoga što će se događati u sledeća dva meseca.

„Uzbuna povrede: Iguain stop, preskače Kup Italije, Juve na terenu već sledećeg petka”, piše Gazeta da u danu kada je italijanska vlada dala zeleno svetlo da se revanš mečevi polufinala Kupa Italije pomere za jedan dan, Pipita je povredio butni mišić. U članku se naovodi da se Argentinac na vreme zaustavio, čim je osetio mali bol i tako je sprečena ozbiljnija povreda koja bi ga udaljlila na duži period. Predviđa se da će Iguain morati da ostane u boksu barem jednu ili dve nedelje.

„Problemi s kolenom, Milinković zaustavljen, pod znakom pitanja nastup protiv Atalante”, izveštava Gazeta da je Sergej povredio koleno na treningu u sredu, ali nije povredio ligamente. „Milinković će morati barem dve nedelje da bude pod posebnim nadzorom i u režimu specifičnih treninga kako bi se svela na minimum šansa da povredi ozbiljnije koleno”, piše Gazeta i dodaje da je srpski fudbaler preskočio samo jednu utakmicu u prvenstvu i to zbog kartona te da Inzagi, za razliku od Sarija koji ima alternative za odsustvo Iguina, nema adekvatna rešenja za eventualno odsustvo Milinkovića.

„Dragoceni Brozović. Inter želi da ga blindira sa produžetkom ugovora do 2024”, tvrdi milanski dnevnik da je reprezentativac Hrvatske uspeo da ubedi i Antonija Kontea da je neophodan šraf u mašineriji Nerazura. „Niko u Seriji A ne trči koliko Brozović: 12, 5 kilometara po meču. Pre dve godine je bi ona izlaznim vratima Intera sada je jedan od stubova. Interesantna koincidencija je da je njegova karijera doživela zaokret pre dve godine protiv Napolija, tima protiv koga će Inter igrati za osam dana u revanš meču polufinala Kupa Italije“.

„Garancija Deme, oznaka kvaliteta. Gatuzo mu je poverio ključeve Napolija”, ističe Gazeta da je trener Napolija nominovao nemačkog fudbalera, italijanskg porekla, da bude dirigent igre tima iz Napulja. „Zajedno sa Fabijanom Ruizom i Zjelinskim formira jedan od najjačih srednjih redova u Italiji i Evropi”.

„Džeko i Smoling su nedodirljivi za Fonseku, mada Kris može da ode”, piše list da je trener Rome konstruisao tim oko dvojice igrača koji su stigli iz Mančestera u Romu, jedan iz Sitija drugi iz Junajteda. Na unutrašnjim stranama se podvlači da i pored stava portugalskog stručnjaka postoji neizsvesnost oko njihove budućnosti u Romi. Najava predsednika Džejmsa Palote da želi da skreše ukupan iznos plata igrača i troškova kluba stavlja pod znak pitanja Džeka koji prima, sa bonusim, 7.500.000 po sezoni, dok Mančester junajted i dalje insistira da Smoling može da ostane u Rimu samo ako Roma otkupi igrački karton fudbalera. U drugom tekstu posvećenom Romi se plasira informacija da je Džejms Palota odlučio da pozajmi 30.000.000 evra klubu kako bi pokrio tekuće troškove. Dakle ne radi se o ubrizgavanju nove investicije već o povećanju duga Rome koji je sa poslednjom pozajmicom probio zid od 300.000.000 evra.

CORRIERE DELLO SPORT

„Velika zamka”, upozorava Korijere preko cele naslovne strane da odbijanje naučno-tehničkog tima italijanske vlade da promeni protokol za nastavak fudbalske sezone pravi veliki problem. U podnaslovu se podvlači da je ministar sporta Spadafora odbio da smanji trajanje obaveznog karantina za ceo tim, sa dve na jednu nedelju, u slučaju da neko od fudbalera bude pozitivan na koronavirus. Ipak, u tekstu na unutrašnjim stranama se precizira da FS Italije ne odustaje od promene pravila ponašanja i da se nada da će, pre nastavka prvenstva, isposlovati da protokol bude što bliže nemačkom, odnosno da u karantin ide samo fudbaler koji je zaražen virusom. S druge strane FS Italije je upozorio klubove da će svako ko ne bude poštovao mere ili ko pokuša da ih izigra biti diskvalifikovan.

„Spadafora dao zeleno svetlo, Kup Italije se igra 12. i 13. juna”, piše ispod zaglavlja da će prve utakmice posle „lockdown-a“ biti odigrane u Torinu i Napoliju dan ranije od predviđenog kalendara. Istovremneo je potvrđen datum finala Kupa Italije: 17. jun. Razlog za forsiranje Kupa Italije leži u nameri ministra Spadafore da nastavak fudbalske sezone bude emitovan na kanalima Rai-ja koji su dostupni svima. U Italiji se tv pretplata za RAI plaća preko računa za električnu energiju.

„Zaniolo ima cenu: 60.000.000”, šokirao je Korijere navijače Rome ovog jutra prepričavajući da i pored toga što Roma smatra Zaniola, zajedno sa Pelegrinijem, stubom tima, u slučaju da stigne ponuda sa pomenutom cifrom, sve bi bilo promenjeno. U podnaslovu se kaže da Juve zna za to i da sprema taktitku kako da se realizuje transfer. Jedna od solucija je Bernardeski plus novac za Zaniola. „Zaniolo u ovom momentu ne vredi više od 40.000.000, budući da Interu ide 15 odsto od transfera, za tu cenu se ne isplati prodati ga sada, međutim sa 60.000.000 evra na stolu, Roma seda za pregovarački sto“. Odgovor zašto je to tako dobijamo u drugom tekstu na trećoj strani: „Palota više ne finansira nego pozajmljuje novac Romi”. Potez Palote da pozajmi 30.000.000 evra klubu umesto da upumpa svež kapital je još jedan signal da italo-američki tajkun ozbiljno razmišlja da se što pre proda Romu.

„Iguain se već zaustavio, uzbuna oko Milinkovića”, i Korijere spaja u jednu priču povrede fudbalera timova koji će se boriti za Skudeto. Na unutrašnjim stranama se podvlači da su Sari i Inzagi veoma oprezni i da ne opterećuju igrače velikim zahtevima na treninzima upravo da bi izbegli nepotrebne povrede. Što se tiče Milinkovića, Korijere ima pozitivnije informacije od Gazeta i tvrdi da bi Milinković posle pauze za vikend mogao da se vrati treninzima u grupi već početkom sledeće nedelje.

Korijere svedoči i o akciji navijača Lacija koji su okačili transparente po gradu sa porukom „Ne dirajte Lacio”. Reč je o odgovoru na seriju afera koje su zadesile predsednika kluba Klaudija Lotita i koje su od navijača, kao i od uprave Lacija, viđeni kao atak, bolje nedefinisanih „centara moći“ da stave klipove u točkove Nebeskoplavima u pohodu na titulu.

„Milik još ne potpisuje, prostor za Azmuna. Kaljehon i De Laurentis progovorili”, skicira Korijere dva oprečna razvoja događaja u gradu podno Vezuva. Poljski centarfor ne želi da produži ugovor pod ponuđenim uslovima i na taj način primorava Napoli da ga proda ovg leta, imajući u vidu da mu ugovor ističe za dve godine. I dok De Laurentis ne uspeva da pronađe zajednički jezik sa Milikom, otopljen je led sa Keljehonom. Vlasnik kluba i španski internacionalac su pričali posle nekoliko meseci bukvalnog ignorisanja i otvorili su mogućnost da Kaljehon produži ugovor sa Napolijem.

TUTTOSPORT

„Hamletovska dilema Iguaina: ostati ili ne ostati?”, bavi se Tutosport budućnošću Gonzala Iguaina na naslovnici. U podnsaslovu se konstatuje da je brat i menadžer Pipite postavio na društvenim mrežama snimke ovacija navijača Bjankonera Iguainu dok se u nastavku iznose saznanja da je Argentinac praktično rapolućen između želje da završi uspešno priču sa Juveom i iskušenja da se vrati u River Platu. Na unutrašnjim stranama se prenosi i vest o povredi Iguaina koja će ga udaljiti od mogućnosti da pomogne Juveu u Kupu Italije a trebalo bi da bude spreman za nastavak prvenstva.

Na unutrašnjim stranama torinski dnevnik prenosi da je Juventus u pregovorima sa Barselonom i Romom oko razmene igrača, ali da su problemi u katalonskom i rimskom klubu zakočili jer prethodno moraju da reše pojedine finansijske probleme. List navodi da predsednik Barselone Bartomeu još uvek veruje da će biti moguće napraviti trampu Pjanić za Artura dok se sa Romom ne priča samo o Zaniolu, već i o Underu i Klajvertu pošto Juve ima dvojicu defanzivaca Ruganija i Romera, čiji su profili veoma interesantni Đalorosima.

„Gasp se razbesneo: Valensija me vređa sa montiranjem polemike”, prenose se ispod zaglavlja reči trenera Atalante Đampjera Gasperinija koji odbija sumnje da je došao u Valensiju zaražen virusom kovid-19. List ističe i da je Gasperini u televizijskim intervjuima potvrdio rekonstrukciju događaja Tutosporta koji potvrđuju da je kormilar Boginje ispoštovao u potpunosti protokol UEFA i FS Italije. Tutosport objavljuje i intervju sa Frojlerom koji je pozvao svoje drugove da daju sve od sebe i da igraju do kraja sezone za Bergamo i njegove građane koji su platili visoku cenu pandemije. Frojler je istakao da će za Atalantu biti prednost što će se utakmice Lige šampiona igrati u avgustu jer će tada biti u formi, a i najava da će se igrati samo jedna utakmica na neutralnom terenu u četvrtini finala povećava šanse Boginje da napravi još jedno sportsko čudo.

„Torino ponudio Zazu i 10.000.000 za Žoaa Pedra Kaljariju”, tvrdi Tutosprot da su Granate već sve dogovorile sa Brazilcem i da ostaje da se pronađe kompromis sa Kaljarijem kako bi se realizovao transfer.

„PSŽ ozbiljno zagrizao a Mančester Siti ne odustaje: napad na Benasera”, naslov je priče u kojoj se objašnjava da je Milan na velikim mukama jer je vrednost alžirskog fudbalera, plaćenog 16.000.000 evra, utrostručena, odnosno da iznosi gotovo koliko raskidna klauzula od 50.000.000 evra. Za kase i godišnji bilans Milana prodaja Benasera bi bila veoma unosan posao ali bi bio kontraproduktivan za ambicije da se vrati u vrh italijanskog i evropskog fudbala.

„Inter igra na kartu trećeg milenijuma”, aludira Tutosport u naslovu da će Nerazuri ovog leta kupovati igrače koji su rođeni na prelazu dva milenijuma. U tekstu se konstatuje da je već kupljen grčki tinejdžer Georgios Vagianidis a da su na listi Marote i Auzilija na prvim mestima Tonali, Kumbula i Kunja.

Piše: Željko Pantelić