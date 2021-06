(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Danas će biti ozvaničeno imenovanje Mauricija Sarija za novog trenera Lacija. Tokom vikenda su stigli i potpisi svih saradnika toskanskog stručnjaka, uključujući i njegovu desnu ruku Đovanija Martušela s kojim je radio u Empoliju i Juventusu. Sari je sa Lotitom postigao dogovor u petak, ali su sa formalizacijom objavljivanja morali da sačekaju potpise članova Mauricijevog radnog tima.

Bivši trener Juventusa, Čelsija, Napolija i Empolija je potpisao dvogodišji ugovor sa opcijom za treću sezonu. Primaće platu od 3.300.000 evra plus bonusi. Takođe se kaže da Sari shvata ozbiljnost sitaucije i krizu koja je pogodila čitavu industriju fubdala i da neće imati zahteve koji nisu u sferi mogućeg za kase Nebeskoplavih.

Sarijev cilj je da do 10. jula, kada počinju pripreme Lacija za sledeću sezonu, ima gotovo sve igrače na raspolaganju. Prvi na listi eventualnih dolazaka u Formelo su slobodni igrači. Pre svih tu se misli na Maksimovića i Hisaja kojima je istekao ugovor sa Napolijem, dok je Miro Klose pričao toliko lepo o svom iskustvu u Večnom gradu da je dojučerašnji igrač Bajerna Boateng ozbiljno uzeo u razmatranje selidbu u Rim.

Navijači Lacija su organizovali preko društvenih mreža seriju akcija pokazivanja ljubavi prema Sergeju Milinković Saviću uz jasnu poruku: “Volimo te, ostani sa nama”. Dolazak Sarija je probudio veliki entuzijazam među navijačima Nebeskoplavih i ubeđeni su da sa “Komandantom” na klupi i “Narednikom” na terenu, Lacio može da se vrati u Ligu šampiona i da bude dostojan takmac gradskom rivalusa Žozeom Murinjom na klupi.

Međutim nije sve med i mleko u Formelu. Nad sportskim direktorom Iglijem Tareom se nadvio tamni oblak sumnji i teških optužbi za, eufemistički rečeno, neprikladne odnose sa pojedinim osobama problematičnih biografija. Novinari emisije “Report” koja ide svakog ponedeljka u etar na trećem programu RAI-ja su otkrili seriju veza i netransparentnih operacija koje povezuju Tarea i pripadnika albanskih kriminalnih krugova. Na meti novinarske istrage koja će večeras biti emitovana našao se transfer Vedata Murićija iz Fenerbačea u Lacio.

Istovremeno, Rimom su počele da kruže vrlo intenzivno priče da je ovo poslednji prelazni rok Tarea u Laciju i da će ove jeseni, posle 13 godina na funkciji sportskog diretora, napustiti rimski klub. Kao jedan od motiva za razvod između Lotita i Tarea navode se poslednji prelazni rokovi u kojima je Lacio potrošio preko 50.000.000 evra na igrače koji su se pokazali kao veliki promašaji, od Murićija, preko Faresa do Vavra. Naravno, novinarska istraga koju ćemo večeras videti na RAI-ju i eventualna sudska istraga bi mogle da ubrzaju odlazak najdugovečnijeg sportskog direktora u Seriji A među velikim klubovima u ovom veku.

ROMA

U iščekivanju Žozea Murinju, u Romi će morati da završe ogroman posao. Verovali ili ne Đalorosi imaju 51-og fudbalera na platnom spisku. To u prevodu znači da će morati da prodaju, pozajme ili na neki način udome barem 30 fudbalera profesionalaca, pošto Murinjo ima plan da pojač tim bar sa četiri-pet elemenata.

Florenci i Džeko su na izlaznim vratima. Bivši kapiten Rome neće biti otkupljen od PSŽ-a, ali kao što Rome nema nameru da ga primi u svoj zagrljaj tako ni on ne želi da se vrati u Trigoriju. Florenci je u poslednje dve godine bio često meta napada huligana, kao i njegova porodica koja živi u Rimu i zbog toga preferira da nastavi svoju karijeru daleko od italijanske prestonice.

Što se tiče Edina Džeka, kapiten reprezentacije BiH je poslao jasnu poruku klubu: ako želite da uštedite na mojoj plati, onda me pustite da bez obeštećenja nađem sebi novi klub. Podsetimo, Džeko ima ugovor koji ga veže za Romu do leta 2022. godine i on mu garantuje platu od 7.500.000 evra. U prevodu, Roma bi samo na bruto plati svog centarfora mogla da uštedi blizu 15.000.000 evra. Iz tog razloga Džeko, koji u ovoj godini puni 35 godina, želi da ima odrešene ruke da sklopi poslednji unosni ugovor u igračkoj karijeri.

Roma je u međuvremenu podigla ponudu za Andreu Belotija sa 15 na 20 miliona eva, ali se predsednik Torina Urbano Kairo još uvek drži cifre od 30.000.000 evra. Kairo se nada da bi Beloti sa par pogodaka na Euro mogao da privuče pažnju i drugih klubova i da na osnovu toga kreira licitaciju koja bi rezultirala cifrom koju on traži za golgetera Granata.

JUVENTUS

Maks Alegri se našao u vihoru provera finansijske policije i sumnji da se kladio i na fudbalske utakmice. Kao što je poznato treneri i fudbaleri nemaju pravo da se klade na rezultate utakmica u orgnizaciji nacionalnih fudbalskih saveza, UEFA i FIFA. Dosadašnji rezultati su pokazali da se Alegri nije kladio na fudbalske mečeve. Inače, kontrola finansijske policije se pokrenula zbog prijave banke da je Alegri u tri meseca podigao sa računa više od 200.000 evra. Ovde treba objasniti da su u Italiji, u cilju borbe protiv pranja novca, sve banke dužne da prijave finansijskoj policiji kada jedan klijent u roku od mesec dana podigne više od 10.000 evra sa svog računa u gotovini. Tako da je reč u uobičajenoj kontroli po dužnosti.

Nastavlja se sa spekulacijama o Ronaldu i gde bi mogao Portugalac da nastavi karijeru. Paralelno se piše o njegovim mogućim zamenama i čini se da je knjiga svedena na tri imena: Dušan Vlahović, Mauro Ikardi i Gabrijel Žesus. Za Vlahovića se kaže da bi Juve mogao da ponudi Fjorentini istu formulu kao za Federika Kjezu, plaćanje 60.000.000 evra na više rata koje bi uključivalo pozajmicu, otkup i bonuse. Ikardi je na svojim društvenim mrežama objavio fotografije kako slika zebre na safariju u Tanzaniji, ali se veruje da je njegov dolazak u Kontinasu moguć samu u slučaju da bude deo paketa transfera Ronalda u PSŽ.

Najnovija ideja je Gabrijel Žesus koji nije u prethodne tri godine uspeo da se nametne u Mančester Sitiju i sve izvesniji dolazak Harija Kejna na dvor tandema Mansur-Gvardiola dodatno sužava prostor talentovanom Brazilcu.

INTER

Intervju predsednika Stivena Džanga je doneo više štete nego koristi i umesto da smiri vode oko Intera dodatno ih je uzburkao. Nespretno ili nesrećno izabrane reči Džanga sa kojima je jasno stavio do znanja da Inter nema ambicije da osvoji skudeto i da je osnovni cilj plasman u Ligu šampiona, dodatno su dolile ulje na vatru. Te poruke nisu samo uznemirile milionsku armiju navijača već i same fudbalere i pokazale nekompetentnost kineskih vlasnika Intera. Pokret među pristalicama Intera koji se zalaže da vidi što pre leđa familiji Džang je sve brojniji i bučniji.

Osim što Bepe Marota i Pjero Auzilio moraju da ostvare plus od blizu sto miliona evra iz predstojećeg prelaznog roka, dobili su i zadatak da srešu ukupan iznos plata igrača za 30.000.000 evra. Istovremeno, Marota i Auzilio će morati da prodaju ili pošalju na pozjamice više od deset fudbalera u sastavu Nerazura: od golmana Radua i bekova Lazara i Dalberta preko Hakimija, do trojice veterana over 30 (Najngolan, Vidal, Perišić) plus Vesino, Žoao Mario i Pinamonti.

U međuvremenu se radi na produžetku ugovora sa Brozovićem, “razmazivanju” ugovora Aleksisa Sančeza a nije isključeno da ostane i Jang, odnosno da bude potpisan novi ugovor sa Englezom pod uslovom da prihvati smanjenje plate koja je do sada iznosila 3.000.000 evra.

MILAN

Milan ima samo trojicu fudbalera na Evropskom prvenstvu plus Čalhanoglu koji još uvek ima šansu da produži ugovor sa Rosonerima. Primera radi Juventus je poslao čak 12 fudbalera a Intera i Atalanta po deset. To je samo jedna od povoljnih okolnosti koja ide naruku Rosonerima u sledećoj sezoni.

Naravno, uz Atalantu, Milan je jedini veliki klub koji nije promenio trenera ovog leta i to takođe može da bude veliko preimućstvo, pogotovo u prvom delu sezone. Pioli će imati praktično sve igrače, sveže i odmorrne, od prvog dana priprema, što svakako nije zanemariva činjenica.

Transfer Žirua u Milan se zakomplikovao sa produžetkom Francuzovog ugovora sa Čelsijem. On veruje da je zadužio Čelsi da ga pusti bez evra obeštećenja u Italiju i sa priprema Galskih petlova šalje jasne signale da sebe vidi u dresu Milan u sledećoj sezoni. Međutim, sada sve zavisi od Romana Abramoviča. Milan je spreman da pregovara oko otkupa Tomorija i taj posao bi trebalo da uđe u luku ove nedelje, dok za Žirua, osim plate za centarfora, ne žele da potroše ni evro.

NAPOLI

Novi trener Napolija Lučano Spaleti je zaustavio glasine o prodaji Martensa ili raskidu ugovora. Osimhen će morati da odsustvuje više od mesec dana na početku 2022. godine zbog obaveza prema Nigeriji na Kupu Afrike i Belgijanac je neophodna alternativa. Spaleti bi radije da žrtvuje Petanju, tim pre što bi od prodaje Italijana, Napoli mogao i da zaradi par miliona evra dok od Martensa to ne bi bilo moguće imajući u vidu njegove godine i platu koju prima (4.500.000 evra).

Kalidu Kulibali je poslao nedvosmislenu poruku iz Afrike, gde igre prijateljske utakmice sa svojim Senegalom, da ne želi da napusti Napoli i da ne bi imao ništa protiv da završi svoju karijeru u gradu podno Vezuva.

Predsednik Aurelio de Laurentis je odbio nekoliko unosnih ponuda za Kulibalija prethodnih godina, jedna je iznosila i celih 105.000.000 evra. Danas bi, kada bi mogao, rado promenio tu svoju odluku, i prodao bi Kulibalija i za polovinu pomenute cene. Plata kapitena Napolija je postala breme za kase kluba: 12.000.000 evra je bruto iznos.

Spaleti je već dao pristanak da Kulibali bude prodat ako se pojavi kupac spreman da plati cifru koju traži De Laurentis. Problem je što na vidiku nema takvog, još uvek.

DONARUMA

Điđo Donaruma i Mino Rajola postaju sve više žrtve vlastite igre, baš kao što postaje očito da je italo-holanski menadžer blefirao kada je mahao navodnom ponudom od 12.000.000 evra po sezoni za svog klijenta. Milan nije naseo na priču i nije želeo da bude “bankomat” familija Donaruma i Rajola kao 2017. godine, tako da su se Điđo, njegov tata i Mino našli u nebranom grožđu.

Klubovi, poput PSŽ-a, koji bi mogli da budu zainteresovani igraju na kartu obaranja visien proviziije i godišnje plate golmana jer znaju da vreme radi za njih: ko ima keš da plati i već dobrog golmana u timu, može da čeka Donarumu i Rajolu do poslednjeg dana kada će morati da prihvate ponudu jer neće imati alternativu.

Sve nade Rajola i Donaruma ulažu sada u Evropsko prvenstvo, odnosno da bi Euro mogao da bude vetrina za prodaju čuvara mreže Azura. Alavost je u sportu mač sa dve oštrice, može da bude veliki stimulans, ali i smetnja: Điđo i Mino to uče na vlastitoj koži.