Odluka sportskog sudije da dodeli, za zelenim stolom, pobedu Juventusu nad Napolijem 3:0 uz oduzimanje boda Napolitancima je najavažnija priča dana u italijanskoj štampi. Veliki prostor dobija i meč sa Holandijom u Ligi nacija koji je potvrdio da Azuri imaju problem sa napadačima, odnosno efikasnošću, samo tri gola na četiri meča u grupi. Nastavlja se sa pripremanjem atmosfere za milanski derbi. Bobo Vijeri je dao intervju Gazeti u kojem je rekao da je Ibra toliko veliki igrač da čak i u 39 godini može da igra sa cigaretom u ustima.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Žestoka kazna”, tako definiše milanski dnevnik odluku nadležnih organa da dodele pobedu Juventusu, za zelenim stolom, protiv Napolija 3:0 dok će timu iz Napulja biti oduzet i jedan bod. U podnaslovu se prenosi deo motivacije presude u kojoj se ističe da De Laurentisov klub nije uradio sve što je bilo u njegovoj moći da se pojavi u Torinu i odigra meč sa Starom damom. Posebno se podvlači da je Napoli otkazao čarter let za Torino u subotu veče, a da je mera nadležnih sanitarnih organa u Napulju o zabrani putovanja dostavljena klubu tek u nedelju posle ručka, odnosno u 14 časova i 13 minuta. Dakle, De Laurentis je dan pre nego što će dobiti dopis od sanitarnih vlasti odlučio da njegov tim ne otputuje za Torino. List prenosi i da je Napoli već najavio žalbu kao i da će pravdu tražiti na svim mogućim adresama.

“U zaštitnom balonu. Ronaldo se vratio u Torino, Mekeni pozitivan, Bjankoneri su ponovo u izolaciji”, izveštava Gazeta da su Andrea Pirlo i njegovi igrači ponovo izolovani u sportskom centru Juventusa dok će Ronaldo u svojoj torinskoj rezidenciji čekati negativan ishod brisa na Kovid-19. Ako bude negativan na testu za Kovid-19 moći će da se vrati u Kontinasu za 10 dana.

“Italija rasipnica. Super Pelegrini u Bergamu, ali koliko maši Imobile”, okrivila je Gazeta direktno centarfora Azura i Nebeskoplavih za remi sa Holandijom koji je skinuo Italiju s prvog mesta u grupi pošto je Poljska pobedila BiH. Na unutrašnjim strana se dodaje ulje na vatru naslovom “Italija ostala nepokretna (Immobile)” i precizira se da je Zlatna kopačka za prethodnu sezonu propustila tri velike šanse.

U današnjem izdanju Gazete može da se čita i veliki intervju Boba Vijerija koji je nosio dres oba gradska rivala u Milanu, mada je, iz razumljivih razloga, ostao vezan za Nerazure i navijač Intera. “Lukaku je kao voz, Hakimi hara po desnom boku a Konte je kao ja, neće da oćuti nikada i nikome. Da su vlasnici Intera hteli lutku na klupi ne bi angažovali Antonija”, rekao je Bobo. Na drugoj strani Vijeri je hvalio Ibrahimovića za koga je slikovito rekao da može da igra sa cigaretom u ustima, trenera Piolija koji je dobro složio tim i Paola Maldinija. Sa sportskim direktorom Milana, Vijeri je osim nacionalnog i Milanovog dresa delio i pojedine poslovne avanture zbog čega je poručio ambijentu Rosonera da imaju poverenja u Maldinija jer je on veoma lucidan poslovni čovek koji zna da kupi i proda dobro.

I kad smo već kod Maldinija, Gazeta predviđa da bi u subotu mogli da vidimo i trećeg Maldinija u jednom derbiju. Posle dede Čezarea, tate Paola, na red je došao i Daniel. Treći izdanak fudbalske dinastije Maldini ima ozbiljne šanse da u drugom poluvremenu debituje u gradskom derbiju.

CORRIERE DELLO SPORT

Rimski dnevnik poput Gazeta koristi veoma elokventnu definiciju odluke sportskog sudije Đerarda Mastrandree da dodeli pobedu Juventusu nad Napolijem 3:0 i da kazni sa oduzimanjem jednog boda tim iz Napulja: “Napoli, kakva šamar!”. U podnaslovu se navodi da je glavni motiv tako stroge odluke prema Napoliju to što nije bilo “više sile” na koju se pozvao prvoligaš iz grada podno Vezuva.

List prenosi i reakcije iz dva tabora. U Napulju su već najavili žalbu i nameru da idu do kraja koristeći pravne lekove ne samo u delu sportske jurisdikcije već i u obraćanju redovnim sudovima. Na drugoj strani u Juventusu nisu želeli da komentarišu presudu, ali su čelnici Stare dame stavili do znanja da je posle ovakvog ishoda regularnost šampionata sigurnija.

“Italija proćerdala previše šanse, Levandovski izbio na prvo mesto”, stavlja se u relaciju remi Azura sa Holandijom i pobeda Poljaka nad BiH. Takođe se navodi da će direktni okršaj Italije i Poljske za mesec dana odlučiti ko će osvojiti prvo mesto u grupi i kartu za “Final four”. U redakcijskom komentaru se ističe da Italija ima problem sa špicom: Imobile se ne uklapa, po svojim karakteristikama u tip igre koju forsira Mančini, Beloti nema ni iskustvo ni kvalitet za najprestižniju fudbalsku scenu a Kaputo je debitovao za Azure sa pune 33 godine.

“Korea, gol i aplauzi. Priznanje stiže i od Mesija”, ističe Korijere da je napadač Lacija postigao odlučujući gol protiv Bolivije za Argentinu i da će u subotu na Marasiju on biti taj napadač u koga će se Inzagi najviše uzdati u odsustvu Imobilea. List prenosi i dobru vest za Nebeskoplave da je povreda Faresa bezazlena i da će Alžirac igrati protiv Sampdorije. Predviđa se i da bi u Đenovi trebalo da debituju i druga dva pojačanja Lacija iz poslednjeg prelaznog roka. Murići i Pereira.

Korijere donosi i veliku repotažu sa jučerašnjeg zvaničnog predstavljanja povratnika u dres Rome, Krisa Smolinga, i pridošlicu iz Real Madrida, Borhu Majorala. Mladi Španac je podvukao da nije došao u Romu da bi bio rezerva, kao i da on i Džeko mogu da igraju zajedno, odnosno da nisu alternativni već kompatibilni. Majoral je ispričao i da je Zinedin Zidan želeo da on ostane u Real Madridu ali da su ga trener Fonseka i generalni direktor Fjenga uverili da je Roma pravo mesto za kvalitativan pomak u njegovoj karijeri. Smoling nije krio zadovoljstvo i sreću što je ponovo u Romi iznevši sud da je po njemu aktuelni tim jači od prošlosezonskog kao i da Roma ima svog kapitena, Edina Džeka. Na taj način je Smoling demantovao glasine da bi on mogao da bude novi kapiten Đalorosih.

U drugom tesktu posvećenom Romi se naglašava da ulazimo u tri odlučujuće nedelje za budućnost Paula Fonseke na klupi Rimljana. Precizira se da na sedam mečeva u šampionatu i Ligi Evrope novi vlasnici kluba žele da vide jasne pomake: kako u igri tako i u rezultatima. Ako bi rezultati izostali, senka Mauricija Sarija bi se još više nadvila nad Fonsekinom klupom.

TUTTOSPORT

Torinski dnevnik ima različite interpretacije dva ključna jučerašnja događaja u odnosu na rivalske listove. Za razliku od Korijerea i Gazeta koji su bili oštri u kritikama prema Mančinijevoj selekciji i pojedinim igračima, Tutosport više voli da vidi čašu polupunu nego polupraznu. “Sa Holandijom se završilo 1-1, ali Italije je živa”, naslov je na prvoj strani dok na drugoj i trećoj dominira “Lepa Italija osvojila samo jedan bod”. U tekstovima se kaže da nije bio dovoljan gol Pelegrinija a da su Imobileove greške pred golom Holanđana bile fatalne za konačni ishod meča. Ipak, i Tutosport priznaje da Azuri igraju dobro do protivničkog šesnaesterca, ali da im onda stalno fali nešto.

“Kažnjen Napoli sklon odustajanju”, aludira se u naslovu izveštaja o odluci sportskog sudije da dodeli pobedu Juventusu nad Napolijem 3:0 i da oduzme bod Napolitancima, da se neće tolerisati lukavost pojedinih klubova i njihovih predsednika. U tekstu se ističe da je iz svih priloženih dokaza jasno da je Napoli odustao od putovanje u Torino mnogo pre odluke nadležnih sanitarnih organa.

Tutosport piše i da odsustvo Ronalda ne bi trebalo da zabrine Pirla, tim pre što su protivnici u Seriji A i Ligi šampiona mnogo slabiji od Stare dame. “Prošlost teši Pirla, i bez Ronalda Juve osvaja bodove”, konstatuje se u naslovu. Međutm, u tekstu se zapaža i da je Dibala u odsustvu CR7 bio predvodnik Bjankonera i često je inspirisao direktno pobede Stare dame. Protiv Krotonea Dibala će najverovatnije morati da ostane u Torinu zbog stomačnog virusa, ali su svi uvereni da će putovati sa timom u Ukrajinu na megdan Dinamu iz Kijeva.

“Južnoamerikanci u top formi za derbi. Lautaro, Vidal i Sančez tresli mreže i oni će biti kiseonik za Inter”, izveštava se o dobrom učinku Interovih reprezentativaca Argentine i Čilea. U podnaslovu se navodi da će sva trojica danas biti u Milanu i da će pred meč sa Milanom odraditi samo jedan, sutrašnji, trening. U Apijano Đentileu se nadaju da će i Bastoni biti na raspolaganju Konteu u poslednjem momentu pošto bi u sledećih par sati trebalo da uradi novi test na Kovid-19. Ako bude negativan, tvrdi Tutosport, ići će na klupu u subotu veče. Iz tabora Milana ne dolaze optimistične vesti za Antu Rebića i Hrvat će, najverovatnije, morati da preskoči derbi zbog povrede lakta.

