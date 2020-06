Buongiorno Italia: Sergeja zovu sirene iz Madrida, Pariza i Mančestera, Milenković prvi na Milanovoj listi želja

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Zahuktava se fudbalska mašinerija u Italiji. Najavljuju se mečevi polufinala Kupa Italije s kojima će biti nastavljana sezona za deset dana. Gazeta piše da Milan i Inter veruju i dalje da mogu da stignu do finala i pored nepovoljnih rezultata na prvim mečevima sa Juventusom i Napolijem. Piše se o novim nevoljama predsednika Lacija Klaudija Lotita koji je osumnjičen za utaju poreza i lažiranje godišnjih bilansa, kao i o interesovanju velikih evorpskih klubova za Sergeja Milinkovića Savića. Predsednik Rome Džejms Palota traži nove kupce za rimski klub a generalni direktor Intera Bepe Marota traži formulu kako da zadovolji apetite predsednika Breše Čelina i dovede Sandra Tonalija u Apijano Đentile. Tutosport tvrdi da se na Rangnikovom spisku igrača odbranu Milana nalazi na prvom mestu Nikola Milenković.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Zgrabi pehar, Milan pokušava, Inter veruje”, podseća Gazeta u vodećem tekstu današnjeg izdanja da nas deli deset dana od revaš mečeva polufinala Kupa Italije Juventus - Milan i Napoli - Inter. Milan ima veoma težak zadatak da izbori plasman u finale Kupa Italije jer je remizirao na svom stadionu sa Starom damom 1:1 i u Torinu neće moći da računa na Ibrahimovića, Tea Ernandeza i Kastiljeha. “Pioli sa Rebićem u glavnoj ulozi se sprema za nemoguću misiju”, piše list da će u odsustvu ključnih igrača trener Milana igrati na kartu reprezentativca Hrvatske.

“Poslednji Džek. Bonaventura - Milan: golovi i iskustvo za dugački adio”, najavljuje milanski dnevnik da će trener Pioli pružiti poverenje italijanskom fudbaleru, bez obzira što mu ističe ugovor sa Rosonerima. Podseća se da je Bonaventura drugi strelac Milana u drugoj deceniji 21. veka sa 34 gola, samo je Ibrahimović postigao više golova od njega u dresu Rosonera, i da se nikada nije štedeo na terenu. Gazeta navodi i da je Bonaventura postigao gol protiv Juvea u Dohi kada su Rosoneri posle penal završnice osvojili Superkup Italije, poslednji trofej kluba.

“Konteov preokret protiv Napolija se bazira na Lukakuu i Lautaru Martinezu”, tvrdi milanski dnevnik da će trener Intera, kao i u prvenstvu kada su Nerazuri pobedili Napoli 3:1 na San Paolu, glavni zadatak dati napadačkom tandemu. Tim pre, što Inter mora da pobedi barem sa jednim golom razlike da bi prošao u finale. U tekstu se dodaje da će Gatuzov Napoli biti značajno drugačiji od onog koji se video u Napulju 6. januara i da neće tako lako dozvoliti kontranapade Interu, ali i da će Konte imati džokera više u rukavu budući da od Eriksena stižu sve pozitivniji signali pred nastavak sezone.

“Kapiten Handa: Napoli i novi ugovor, u Samirovoj agendi je samo Inter”, precizira se u tekstu da je Handanović već potpisao produžetak saradnje sa Nerazurima do 2022. godine i da se sada samo čeka povoljan momenat da se on ozvaniči. “Zaboravimo šta je bilo, hoću da osvojim prvi trofej sa Interom”, izjavio je Samir kome je ovo osma sezona među Nerazurima i još uvek nije podigao nijedan pehar.

“Neprolazni Điđi: Juve na terenu sa svojim totemom protiv Milana u Kupu Italije”, izveštava se da će Bufon biti starter na revanš meču polufinala Kupa Italije. “Posle finala Kupa Italije, Bufon će produžiti ugovor sa Juveom na još godinu dana: cilj je Liga šampiona i da postane apsolutni rekorder po broju utakmica u Seriji A”, podvlači Gazeta.

“Koliko zvona za Milinkovića, Lacio otvara vrata”, navodi list da su za igrača Lacija pokazali konkretan interes PSŽ, Real Madrid i Mančester Junajted. Pozicija predsednika Lotita i sportskog direktora Tarea je jasna: Milinković može da ide pod dva uslova, prvi je da on traži da bude prodat, a drugi je da zainteresovani klub plati cenu koju tražimo. Tare nije eksplicitno potvrdio da Lotito traži 100.000.000 evra ali je stavio do znanja da je to polazna cena za srpskog fubdalera. Što se tiče prelaznog roka u ulaznoj fazi Lacija, osim Eskalanta koji je već potpisao za Lacio, Kumbula i De Paul bi mogli da budu velika pojačanja za povratak Lacija u Ligu šampiona.

“Roma traži golove od igrača sa spremnom putnom torbom”, piše Gazeta da su Klajvert, Under i Kalinić stigli do okretne stanice u Rimu, ali da će pre definitivnog adio sa Večnim gradom dobiti priliku da se rastanu u lepom svetlu sa Romom. “Prodaja Klajverta i Undera služi da se obezbedi novac koji bi omogućio Romi da zadrži Zaniola i Pelegrinija, dok Kalinićev ugovor neće biti otkupljen. I pored toga, trener Fonseka očekuje od trojice fudbalera da budu odlučujući u završnici sezone”.

CORRIERE DELLO SPORT

“Otvorite stadione”, prenosi se apel na naslovici doktora Đanija Nanija koordinatora lekara Serije A. “Ako može da se ide u bioskop i pozorište, zašto ne bi moglo na fudbalske stadione. Ako se nastavi trend smanjivanja broja zaraženih, treba promeniti i odredbu u protokolu o obavezi karantina”, smatra Nani.

“Lotito – Hijene, optužbe i otrovi”, donosi ispod zaglavlja rimski dnevnik priču o reportaži koja je prikazan u emisiji “Le Iene” (Hijene) u kojoj menadžer Maura Zaratea, Luiz Ruci, optužuje predsednika Lacija Klaudija Lotita da je utajio porez državi i da Zarateu nije platio poslednju godišnju platu. Ruci je rekao da je Lotito dve trećine iznosa petogodišnjeg ugovora Zaratea sa Lacijom platio na crno preko jedne firme koja se nalazi u Londonu i preduzeća rođenog brata Zaratea koje se nalazi u Urugvaju. Naime, Zarate je potpisao petogodišnji ugovor sa Lacijom za platu od četiri miliona evra godišnje, međutim na predlog predsednika Lotita, ugovor je potpisan na sedam miliona evra dok je dogovoreno da preostalih 13 miliona bude plaćeno u pet rata, kao provizija za transfer Zaratea u Lacio. Zarateov menadžer je odlučio da razotkrije celu priču pošto posrednička firma iz Londona, koju je Lotito izabrao, nije platila poslednju ratu od tri miliona evra.

“Palota traži nove kupce”, izveštava Korijere da predsednik Rome intenzivno pokušava da nađe potencijalne biznismene koji bi preuzeli rimski klub i u tom kontekstu je dao mandat Goldman Saksu da pronađe zainteresovane partnere. Među eventualnim kupcima Rome se pominju biznismeni iz petromonarhija Persijskog zaliva i američki tajkun Džo DaGrosa koji je bio deo grupe preduzetnika koji su kupili Bordo 2018. godine ali je u međuvremenu prodao svoj udeo aktuelnim vlasnicima žirondinskog kluba.

“Smoling: Romo, želim da ostanem”, prenosi se veoma ohrabrujuća vest za trenera Fonseku i navijače Đalorosih pošto je enleski defanzivac eksplicitno izneo stav da bi voleo da nastavi karijeru u dresu Rome. Sportski direktor Đanaluka Petraki, piše Korijere, imaće adut više u rukama u pregovorima sa Mančester Junajtedom, bilo da je reč o otkupu ugovora fudbalera ili obnovi pozajmice na još godinu dana. “Smoling prima 3.500.000 evra po sezoni. Vertongen i Lovren, dve alternative za Smolinga, žele plate koje kruže oko pomenute sume. Romina logika, u datoj situaciji, bolje je igrati na kartu Smolinga koji se odlično uklopio u tim nego rizikovati sa igračima, takođe “over 30”, koji bi morali da se adaptiraju na novu sredinu i Seriju A”.

“Kulibali podiže glavu”, piše Korijere da komandant odbrane Napolija želi da ostavi duboki trag ovog leta pre nego što napusti Napulj. U tekstu se kaže da je Kulibali u dobroj formi i veoma motivisan da stavi tačku na prethodni period u kome nije briljirao na terenu. “Mančester Junajted i Liverpul žele da dovedu Kulibalija. Njegova cena na tržištu je pala ali predsednik De Laurentis i dalje insistira na cifri od 100.000.000 evra”.

TUTTOSPORT

“Juve – Roma, zlatni dečeci”, ukazuje torinski dnevnik da aktuelna kriza i nestašica keša na fudbalskoj pijaci upućuje fudbalske klubove da budu kreativni i da preko razmene fubdalera stignu do plusvalenci i sređivanja godišnjih bilansa. “Problemi oko prodaje Rome mogli bi dodatno da utiču na predsednika Palotu da pristane na razmene fudbalera među kojima je Juventusova ponuda vrlo primamljiva. Bernardeski i Zaniolo su glavni akteri eventualnog posla”, tvrdi Tutosport. U tekstu se kaže da odnosi Rome i Juvea nikad nisu bili bolji što se videlo i kod razmene Spinacola – Luka Pelegrini. Osim Zaniola i Bernardeskija u veliku razmenu bi mogli da uđu i Rugani i Mandragora sa Juveove strane i Kristante i Klajvert sa Romine.

U današnjem izdanju Tutosporta nalazimo i intervju sa Maurom Kamoranezijem: “Kladim se na Daglasa Kostu”. Bivši igrač Juvea smatra da će Brazilac biti velika dodatna vrednost Stare dame ovog leta. Kamoranezi je rekao da će Juve, ako prođe Lion u osmini finala Lige šampiona, zajedno sa Atletikom Madridom, biti najveći favorit za osvajanje trofeja. Prvak sveta sa Italijom 2006. godine podržava odluku FIFA da poveća broj zamena na pet: “Nije tačno da pravo na pet izmena pomažu samo velikim klubovima, veliki broj zamena garantuje spektakl i visok kvalitet igre”. Kamoranezi je izneo stav da bi razmena Pjanić - Artur donela dobro svima, igračima i timovima.

“Milan podiže zid”, izveštava Tutosport da je Ralf Rangnik već napravio plan rekonstrukcije tima Rosonera. Od aktuelnih centralnih defanzivaca nemački stručnjak smatra da samo Romanjoli zaslužuje da bude potvrđen. Na njegovom spisku za novu odbrambenu liniju se nalaze naš Nikola Milenković, tinejdžer PSŽ-a Kuasi i Norvežanin Ajer iz Seltika. U drugom tekstu posvećenom Milanu se kaže da Stefano Pioli uvežbava tandem Rebić - Leao za revanš meč pulufinala Kupa Italije sa Juventusom.

“Konteov dril u Interu”, svedoči list da je trener Nerazura nametnuo žestok intenzitet rada na treninzima u Apijano Đentileu koji pojedini igrači ne podnose najbolje i počeli su da se žale na povrede ili zamor. Reč je o Vesinu, De Fraju, Bastoniju i Godinu. Konte svoj sistem rada brani željom da u niskom startu počne juriš na tri trofeja, počev od Kupa Italije. List dodaje da bi Asamoa mogao da bude pojačanje koje se ne očekuje jer se u potpunosti oporavio od povreda i prednjači na treninzima. Torinski dnevnik piše i da generalni direktor Bepe Marota nastavlja da plete mrežu za dovođenje Sandra Tonalija. Predsednik Breše Čelino ne popušta i traži 50 miliona evra za velikog talenta dok Marota pokušava da nađe barem jednog fudbalera koji bi mogao da bude interesantan Breši i tako obori deo transfera u kešu na 35.000.000 evra.

“Toro: Vojvoda sa Čanselorom”, navodi Tutosport da su Enkulu i Ico sve bliže izlaznim vratima Filadelfije i da su predsednik Kairo i sportski direktor Vanjati već počeli da rade na traženju adekvatnih zamena. Prve alterntive su Vojvoda iz Standarda iz Liježa i Čanselor iz Breše, dod su Buzi i Montijel alternative alternativa. List piše i da se Bazeli nalazi pred izuzetno delikatnom dilemom: “Da li da operiše koleno ili da proba sa terapijo?”. Prva solucija predviđa povratak na teren za 6-8 meseci i u velikoj meri garantuje da bi problem bio saniran. Drugo rešenje podrazumeva da Bazeli bude na raspolaganju Longu već za mesec i po dana, ali bi rizik od nove povrede bio prilično veliki.

“Deset godina Perkasija, Atalanta je prava Boginja”, obeležava se desetogodišnjica od povratka Perkasija u Atalantu, odnosno na njeno čelo. U teksu se kaže da je Perkasi napravio pravo čudo u protekloj deceniji i stovrio tim koji je stigao do Lige šampina, finala Kupa Italije, kupovine i rekonstrukcije stadiona u Bergamu a u Zingoniji je izgrađen jedan od najmodernijih sportskih centara. List podvlači i činjenicu da je u prethodnih deset godina Atalanta imala samo tri trenera (Kolantuono, Reja i Gasperini) što najbolje svedoči o stabilnosti kluba.

