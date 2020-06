Buongiorno Italia: Serija A bi da postane Premijer liga

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Jučerašnja odluka FS Italije, totalno suprotna stavovima Zajednice prvoligaša, rasplamsala je raspravu o potrebi da se i u Italiji najjača liga odvoji od ostatka fudbalskog karavana, po uzoru na Englesku, odnosno Premijer ligu. Interesi i pozicije predsednika klubova Serije A i ostatka fudbalskog pokreta su dijametralno suprotne. Došlo se u paradoksalnu situaciju da oni koji drže 90 odsto novca u italijanskom fudbalu i obrću nekoliko milijardi evra zavise od onih kojima “udeljuju” kao milostinju par miliona evra godišnje, Generalni direktor Intera Bepe Marota je eksplicitno govorio o transformaciji Serije A u italijansku verziju Premijer lige. Marota je za Gazetu rekao da će Inter dovesti top fudbalera ako Lautaro Martinez ode u Barselonu i stavio je do znanja da od svih imena koja kruže oko Nerazura samo je Sandro Tonali igrač za koga je Intera zagrizao. Korijere piše da je Roma postala bure baruta, a da se Sergej Milinović Savić danas ili sutra vraća treninzima u Formelu posle udarca u koleno na prošlonedeljnom treningu. Tutosport insistira na priči da Juve i Roma pregovaraju o razmeni nekoliko fudbalera, ali da su male šanse da Nikolo Zaniolo pređe u Juve, a Federiko Bernardeski u Romu.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Gazeta delo Sport





“Ciklon Marota: Hoću sve”, naslov je velikog intervjua sa generalnim direktorom Intera na prvoj strani Gazete. Prvi operativac Nerazura je podvukao da Inter ne odustaje ni od jednog trofeja bez obzira na teškoće i nepovoljniji položaj: “Kup Italije nam nije blizu ruke, ali još uvek možemo da ga uhvatimo. Prvenstvo jeste anomalija i zato je teško predvideti kako će se završiti”. Marota je pričao i o prelaznom roku Intera stavljajući, između redova, do znanja da je Tonali igrač koga želi ovog leta u dresu Nerazura. Zaniolo, Edinson Kavani, Alvaro Morata, Federiko Kjeza su igrači koji interesuju Inter, ali zbog cene ili plate koju traže (Kavani) postoje male ili nikakve šanse da oni pojačaju tim Antonija Kontea. “Nadam se da Barselona neće platiti raskidnu klauzulu za Lautara Martineza. Ako se to dogodi mi ćemo angažovati jednog top fudbalera. Ali, sada Lautaro mora da bude koncentrisan na Inter i kako da završimo što bolje sezonu”, rekao je Marota.

Generalni direktor Intera je prokomentarisao i ishod glasanja u Savetu FS Italije, na kome je Zajednica prvoligaša doživela težak poraz jer su za njen predlog plana B i C za šampionat u slučaju prekida sezone, glasali samo trojica delegata Zajednice prvoligaša: rezultat izjašnjavanja je bio 18-3. “Došli smo u situaciju u kojoj je nemoguće nastaviti dalje praveći se da se ništa nije dogodilo. Serija A zarađuje 90 odsto prihoda u italijanskom fudbalu, uplaćuje u državne kase na ime poreza preko milijardu evra i nema nikakvu autonomiju. Eto zašto se divim Premijer ligi koja uživa punu autonomiju i pored toga što FS Engleske ima pravo veta na njene odluke. Premijer liga je kompanija sa svojim upravljačkim bordom i mehanizmima za odlučivanje koji garantuju funkcionalnost i adekvatan tretman svim članovima, uključujući i preraspodelu novca”, rekao je Marota.

“Plej of da, Zajednica prvoligaša ode?”, naslov je teksta u kome se kaže da bi jučerašnja pobeda predsednika FS Italije i kompaktne koalicije protiv Zajednice prvoligaša mogla da bude Pirova. Naime, Gazeta tvrdi da dobar deo klubova Serije A posle jučerašnjeg ishoda Saveta FS Italije ozbiljno razmišlja da počne proceduru za stvaranje nove lige, po uzoru na Premijer, koja bi bila odvojena od ostatka fudbalskog pokreta u Italiji.

“Kedira i Matuidi su totemi na sredini terena Juvea koji je kralj Mundijala”, spaja u jedan naslov Gazeta dva teksta na unutrašnjim stranama. U prvom se kaže da će trener Mauricio Sari poveriti ključeve veznog reda protiv Milana u polufinalu Kupa Italije dvojici iskusnih fubdalera i da će im društvo praviti mlađani Rodrigo Bentankur. U drugom članku se objavljuje podatak da je Juventus tim sa najviše prvaka sveta u istoriji fudbala. Naime dok su nosili dres Stare dame čak 25 fudbalera je postalo prvak sveta. Na drugom mestu je Bajern sa njih 24, a treći je Inter sa 19. Real Madrid je tek na osmom mestu sa 11 igrača, a Barselona deseta sa 10 fubalera.

“Ratnik Mhitarjan: Romo zadrži pa da igramo zajedno Ligu šampiona”, prenosi se želja reprezentativca Jermenije koji bi želeo da ostane na pozajmici u Romi ili da ga Arsenal definitivno proda Vučici. Istovremeno, Henrih Mhitarajan veruje da bi Đalorosi mogli da uhvate Atalantu i da je preskoče u trci za četvrto mesto.

“Miha 2023. Siniša će biti kao Ferguson. Bolonja želi da ga veže za sebe dugo”, naslov je teksta u kome se potvrđuje volja vlasnika i upave kluba iz Emilije da još dugo sarađuju sa srpskim stručnjakom. U tekstu se citira izjava generalnog direktora Fenučija koji je najavio da će Mihajlović ostati u Bolonji bar godina dana više od dužine aktuelnog ugovora koj ističe 2022.

“Napoli uključio turbo na sredini terena. Gatuzo izabrao triling: Fabijan Ruiz, Deme, Zjelinski”, prepričava Gazeta da je trener Napolija kompletirao smenu generacije u veznom redu tima iz Napulja. Žoržinjo je u Čelsiju, Hamšik u Kini a Alan je izgubio mesto startera dok je predsednik Aurelio De Laurentis presudno doprineo takvom razvoju događaja jer je doveo Demea u januaru, produžio ugovor Poljaku dok je Barseloni i Real Madridu stavio do znanja da mogu da zaborave na Ruiza.

CORRIERE DELLO SPORT

Korijere delo Sport





“Teren je pobedio. Plejof i algoritam ako se zaustavi prvenstvo: prošla Gravinina linija”, tako tumači jučerašnji epilog Saveta FS Italije Korijere. U podnaslovu se kaže da je Zajednica prvoligaša izolovana u Savetu, ali da je došlo do rasplamsavanja novih tenzija između FS Italije i predsednika klubova Serije A. Takođe se podseća da će klubovi koji ne budu poštovali protokol ili budu pokušali da ga zloupotrebe biti diskvalifikovani. List prenosi i odluku da fudbalska pijaca u Italiji bude otvorena od 1. septembra do 5. oktobra.

“Veliki banket”, naslov je ispod fotografije fudbalera simbola timova Serije A, Lige i Premijer lige s kojim se najavljuje veoma bogat televizijski program. Korijere je izračunao da će moći da se prati 145 utakmica na televizijskim ekranima od 11. do 30. juna, odnosno sedam utakmica u proseku po danu.

“Roma je bure baruta. Petraki osuo paljbu po timu”; svedeoči Korijere o sve napetijoj situaciji u Večnom gradu oko Đalorosih. Osim što je u dugovima do guše, Roma i dalje ima pred sobom maglovitu budućnost, počev od činjenica da je nejasno da li će i do kada Džejms Palota ostati na čelu kluba. Neizvesnost i nesigurnost se reflektovala i na igrače Paula Fonseke jer deo njih ne zna šta će biti sa pozajmicama, ugovorima. Na sve to su ulje na vatru dolili navijači, koji su okačili desetine transparenata po Rimu sa uvredljivim i pretećim porukama predsedniku Paloti, i sportski direktor Petraki koji je javno kritikovao fudbalere da se ne zalažu dovoljno na treninzima.

“Inzagi multiplikuje Lacio: spreman plan za štafetu”, donosi Korijere tekst u kome se objašnjava da je pogrešna teza da pravilo o pet izmena penalizuje Nebeskoplave jer imaju kraću klupu od Juventusa i Intera. U članku se zapaža da je upravo veći broj zamena okolnost koja bi mogla da pomogne Inzagiju da efikasno raspodeli minutažu svojih najboljih fudbalera i rezervi. List podseća da Lacio ima već trojicu igrača koji su “polustarteri”: Kaisedo, Marušić i Patrik.

TUTTOSPORT

Tuto najavljuje trampu Juventusa i Rome





“Tobogan osmica Juvea i Rome”, predstavlja Tutosport veoma komleksne pregovore između torinskog i rimskog kluba koja uključuje četvoricu igrača sa obe strane. U velikom trejdu bi mogli da završe Bernardeski, Mandragora, Rugani i Romero sa Juveove strane, a Zaniolo, Kristante, Klajvert i Under sa Romine strane. U tekstu se objašnjava da bi razmena mogla da bude dodatno motivisana potrebom Stare dame i Vučice da srede svoje bilanse i poslovne knjige poštujući parametre UEFA za finansijski fer plej. Na unutrašnjim stranama se kaže da je prva želja Juvea da angažuje Zaniola, ali da trenunto nema na raspolaganju 60.000.000 evra, koliko je potrebno da bi se otvorili pregovori sa Romom. “Operacija najbliža realizaciji: Romero – Under”, tvrdi Tutosport.

Na unutrašnjim stranama najavljujući meč Kupa Italije Juventus – Milana torinski dnevnik izveštava da je Mauricio Sari odlučio da ne rizikuje sa dvojicom senatora: ”Kjelini i Iguain preskaču Milan”. U tekstu se kaže da je kormilar Juvea čvrst u odluci da igraju samo fudbaleri koji su sto odsto spremni i daće u tom kontekstu, najverovatnije, i Aron Remzi ostati kod kuće. Dobra vest za navijače Juvea je oporavak Paula Dibala koji će, po svoj prilici, zauzeti mesto u napadu pored Kristijana Ronalda i Daglasa Koste.

“Sledeće je otvaranje stadiona”, traži ispod zaglavlja Tutosport od FS Italije i italijanske vlade da se na zaustavljaju i da nakon odluke o nastavku sezone naprave novi iskorak, odnosno pripreme teren da se, barem u drugoj polovini jula, omogući povratak gledalaca na stadione.

“Inter: Morata je pravi čovek”, tvrdi Anđelo Alesio, bivši saradnik Antonija Kontea u Čelsiju i Juventusu. Alesio tvrdi da je komparativna prednost Morate što može da igra u tandemu sa Lukakuom, ali i da bude prvi špic po potrebi. Jedina mana Morate, po Alesiju, jeste nedovoljno veliki broj postignutih golova u sezoni koji nadoknađuje velikim radom na terenu i ispunajvanju taktičkih zamisli trenera.

“Torino u problemima: I Verdi se povredio, Bazeli je operisan”, komplikuje se situacija u redovima Torina koji je ostao bez još jednog startera. Bazeli će se vratiti na teren, u najboljem slučaju početkom sledeće godine, a Verdi će biti u boksu najmanje 40 dana pošto je povredio prednju ložu na levoj nozi. Dobra vest za trenera Granata Longa je povratak Lukića i Meitea na grupne treninge.

Piše: Željko PANTELIĆ