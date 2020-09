(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Najava večerašnjih zaostalih utakmica prvog kola, prelazni rok i alarmantna sitaucija oko Kovida-19 su glavne teme u italijanskoj sportskoj štampi. Piše se da će Antonio Konte promeniti čak sedmoricu prvotimaca za meč sa Beneventom u odnosu na utakmicu sa Fjorentinom. Susret Lacija i Atalante je viđen kao prvi okršaj sa ukusom “skudeta” i “Lige šampiona”.

Provejava zebnja pomešana sa optimizmom na stranicama italijanske štampe posle otkrića žarišta Kovida-19 u Đenovi. Na jednoj strani se strahuje za zdravlje igrača, pratećeg osoblja i regularnost prvenstva, a na drugoj od teških posledica eventualnog zaustavljanja šampionata. Ne nedostaju i vesti sa fudbalske pijace među kojima je Federiko Kjeza glavni protagonista: Gazeta ga daje sve bliže Milanu, a Tutosport Juventusu.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Milanski dnevnik otvara današnje izdanje najavom velikih promena u tima Intera za meč sa Beneventom: “Promenljivi Inter”. Prema informacijama Gazete, u timu Nerazura će biti čak sedmorica novih igrača u startnoj postavi u odnosu na meč sa Fjorentinom. “Konte transformer: od Hakimija do Čileanaca Vidala i Sančeza, vraća u tim i Škrinjara”, otkriva list da će u timu koji će istrčati na teren biti i De Fraj (istekla suspenzija), Sensi i eventualno Galjardini koji je sa Barelom u baražu za mesto u veznom redu.

Gazeta posvećuje tekst i tandemu Lukaku - Hakimi i proriče svetlu i berićetnu saradnju dvojice fudbalera koja je već dala konkretne rezultate u prvom kolu (treći gol Intera protiv Fjorentine je bio plod akcije Hakimija i Lukakua). Istovremeno se piše da se Najngolan vraća u Kaljari za 12.000.000 evra, Ranokja u Đenovu, a da će Darmjan i eventualno Markos Alonso biti pojačanja u poslednjoj nedelji prelaznog roka.

“Paradiraju misice: Lacio i Atalanta pokušavaju bis sa Luisom Albertom i Papu Gomezom”; aludira se na činjenicu da su dve ekipe igrale najdopadljiviji fudbal u prethodnoj sezoni i da bi na krilima Španca i Argentinca želele da se potvrde i u novom prvenstvu. Oko sastava Lacija nema nedoumica, videćemo isti tim kao protiv Kaljarija, dok će Gasperini u odbrani zameniti Šutala sa Đimsitijem, a Kaldaru sa Palominom. Jedina nedoumica je da li će Boginja igrati sa duplim špicom, Zapatom i Murijelom, ili će pored Gomeza igrati Pašalić ili Malinovski.

Gazeta se vraća i na slučaj zaraženih igrača Đenove. “Serija A ide napred: Fudalski pokret ne želi da se zaustavi, ali se boji novih pozitivnih na koronavirus”, naslov je teksta u kome se najavljuje da će Zajednica prvoligaša danas doneti odluku da li da odloži ili ne mečeve trećeg kola: Đenova – Torino i Juventus – Napoli. Na unutrašnjim stranama se objašnjava da u protokolu FS Italije postoji “rupa”, jer nije predviđen minimalni broj igrača za odigravanja meča. Predlaže se da se preuzme pravilo koje je propisala UEFA: 13 igrača među kojima barem jedan golman.

“Milan uzeo Haugea, Paketa u Lionu, sada napad na Tomijasua ili Nastasića”, navodi se da su Rosoneri napravili odlličan posao sa mladim Norvežaninom plativši ga 4.500.000 evra i dajući mu platu od milion. Na drugoj strani se sa olakšanjem konstatuje da je Paketa konačno prodat Lionu za 20.000.000 evra i da će Milan uzeti Tomijasua ili Nastasića, pošto je Milenković preskup. Milanski dnenvik precizira da Bolonja traži za Japanca 25.000.000 evra i da zato dobija sve više na snazi opcija da se uzme Nastasić na pozajmicu sa pravom otkupa. Gazeta tvrdi i da bi Milan mogao da se uključi u trku za Kjezu ako se plasira u grupnu fazu Lige Evrope.

“Plej bez pleja…Pirlo je bio kralj režije, ali svoj Juve sastavlja sa dvojicom centralnih veznih: Artur i Bentankur su na pol pozicijama”, predviđa se da će trener Juventusa promeniti sredinu terena Bjankonera, ne samo za meč sa Napolijem već i u budućnosti. Rabio i Mekeni su posle solidnog nastupa protiv Sampdorije podbacili protiv Rome i Brazilac i Urugvajac su sada ispred Francuza i Amerikanca u Pirlovoj hijerarhiji.

“Roma, podiže ulog za Smolinga, poslednja ponuda Junajtedu”, tvrdi se da su Đalorosi stavili na sto 15.000.000 evra za engleskog defanzivca i da su ultimativno zatražili definitivan odgovor u roku od 48 sati.

CORRIERE DELLO SPORT

“Lacio, prvi ispit”, konstatuje Korijere da će večerašnji sudar sa Atalantom biti verodostojan pokazatelj koliko može u ovoj sezoni tim Simonea Inzagija. U podnaslovu se podseća da će Nebeskoplavi u nedelju igrati protiv Intra što daje dodatnu težinu večerašnjem okršaju.

“Inzagi i Gasperini sanjaju skudeto na bazi spektakularne i efikasne igre. Lacio igra sa istom postavom koja je pobedila Kaljari. Valas ide u Tursku i oslobađa mesto za Pereiru”, spaja list vesti pred meč sa Boginjom i novosti sa fudbalske pijace za tim Klaudija Lotita.

Na stranama dva i tri Korijere predsavlja dva tima kao dva “uljeza” u klub tzv. velikih timova Serije A koji su uspeli da ostave na vratima Lige šampiona Romu, Milan i Napoli. List posvećuje i poseban tekst Luisu Albertu koji je konačno produžio ugovor do 2025. godine i večeras ima duel sa svojim glavnim konkuretnom u trci za krunu najboljeg “asistmena” u Serij A, Papuom Gomezom.

“Fridkin restaurira Romu”, piše Korijere da su Dan i Rajan Fridkin promenili kompletan menadžment kluba sa izuzetkom Gvida Fjenge koji ostaje u ulozi generalnog direktora. Otac i sin Fridkin su i formalno postali predsednik i potpredsednik, a upravni odbor Rome je kompletno promenjen. Jedino je Fjenga zadržao svoju poziciju. Odlučeno je da mesto sportskog direktora ostane upražnjeno. U Korijereu su uvereni da ta fotelja čeka Fabija Paratičija.

“Juve – Napoli visi o koncu”, stoji ispod zaglavlja Korijerea. Odlaganje utakmice Đenova – Torino ne predstavlja tako veliki problem koliko Juve – Napoli. Budući da Grifone i Granata ne igraju u Evropi neće biti teško pronaći slobodan i obostrano prihvatljiv termin. “Žarište Kovida-19 u Đenovi alarmirao čitavu Seriju A i raste strah od mogućeg prekida prvenstva”, dodaje Korijere.

“Insinje se vraća za Evropu”, prepričava se da će kapiten Napolija morati da odsustvuje mesec dana zbog istezanja mišića što znači da će osim mečava sa Juveom i nacionalnom selekcijom biti primoran da propusti i okršaje sa Atalantom i Beneventom.

TUTTOSPORT

“Juve, Kjeza do kraja”, obaveštava Tutosport svoje čitaoce da će Bjankoneri insistirati do poslednjeg momenta prelaznog roka na dovođenju krila Fjorentine. Dogovor sa Ljubičastima je moguć, ali Juve prvo mora da definiše prodaju barem jednog od dvojice igrča, Matije De Šilja i Daglasa Koste koji bi mogao da bude i razmenjen sa Dembeleom iz Barselone. Na unutrašnjim stranama se još eksplicitnije stavlja do znanja da sve zavisi od Daglasa Koste. Fabio Paratiči je veoma blizu da postigne dogovor sa Fjorentinom oko Kjeze po istom principu po kojem je došao Morata iz Atletiko Madrida, dvogodišnja pozajmica plus otkup. Odnosno, maskirano plaćanje na tri rate igračkog kartona fudbalera. Stara dama pokušava da proda i Ruganija Valensiji ili Vest Hemu koji su pokazali interesovanje.

“Kairo, mi smo tu”, objavljuje Tutosport intervju sa biznismenom Nuncijom D’Anđerijem u kojem italijanski tajkun i ambasador Beliza otvoreno govori o ponudi za kupovinu Torina. “Navijač sam Juventusa, ali moj nadimak je Pupi u čast moga dede koji je bio veliki tifozo Granata. Za stvaranje velikog tima potrebno je mnogo para, ja ih imam i želim da investiram u Torino, jer sam zainteresovan za fudbal kao biznis”, rekao je potencijalni kupac Torina. Ambasador D’Anđeri dao je i veoma zahtevno obećanje: ”Sa mnom na čelu kluba, u Torinu bi imali ponovo pravi i neizvesni derbi”.

“Konte kreće u napad”, piše torinski dnevnik da je trener Intera rešen da napravi veliki zaokret i da u drugoj godini na klupi Nerazura igra napadački fudbal po cenu da rizikuje da primi i koji gol više. U drugom tekstu se kaže da je Milan Škrinjar sve bliži ostanku u Apijanu Đentileu, jer nijedan zainteresovani tim, uključujući i Totenhem, nije ponudio cifru koja bi mogla da bude intersantana Interu.

“Imobile – Zapata: golgeteri skudeto”, predstavlja Tutosport večerašnji dvoboj Lacija i Atalante kroz prizmu rivalstva dvojice centarfora. Takođe se podvlači da Gaseprini i Inzagi ne smatraju da su njihovi timovi favoriti za skudeto, ali i da prihvataju ulogu da budu iznenađenje iz drugog plana, pogotovo ako ih i drugi vide kao takve.

“Mihajlović gaji mladu Bolonju”, nije promaklo torinskom dnevniku da je srpski trener poslao na teren čak petoricu startera mlađih od 23 godine protiv Parme i da je prilično smanjih prosek godina ekipe, uprkos prisustvu veterana poput Palasija i Medela.

Piše: Željko Pantelić