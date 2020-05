Buongiorno Italia: Skudeto samo na terenu, po cenu i plej-ofa

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Veliku pažnju italijanskih medija privlači odlučnost Fudbalskog saveza Italije da se Skudeto odluči na terenu, a ne za zelenim stolom. U tom kontekstu se tumači odluka da se u slučaju novog prekida sezone zbog epidemije organizuje plej-of za prvoplasirana četiri tima koji bi odlučio o tituli prvaka.

Italijanska štampa počinje ozbiljno da analizira timove, kao i da se pita kome bi pauza zbog epidemije mogla da škodi, a kome je dobrodošla. Pored glasina sa fudbalske pijace pažnju privlače dva velika intervjua. Gazeta je razgovarala sa Karl Hajncom Rumenigeom, koji je kritikovao Milan zbog ophođenja prema Maldiniju i Bobanu, a Tutosport donosi razgovor sa Marčelom Lipijem, koji je sugerisao Juventusu i Interu da ne dozvole da im izmaknu italijanski fudbalski dragulji: Kjeza i Tonali.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Milanski dnevnik danas analizira stanje u sedam prvoplasiranih timova Serije A u nedelji kada svi počinju sa kolektivnim treninzima i nadom da će se prvenstvo nastaviti 20. juna. U analizi pod naslovom “Tako počinje G7” se kaže da Juve može da računa na Kristijana Ronalda u top formi, Lacio na atmosferu i entuzijazam među igračima, Inter igra na kartu novih rešenja Antonija Kontea, Atalanta je motivisana istorijskim uspehom u Ligi šampiona, Napoli je na putu preproroda, a Milanu ostaje uvek Ibrahimović.

Na unutrašnjim stranama se dodaje da je velika nepoznanica u kakvom ćemo fizičkom i psihičkom stanju zateći pojedine fudbalere. Uzimaju se, kao primeri, Iguain i Lautarao Martinez. Pipita želi da se vrati u Argentinu, a Bik bi da pređe u Barselonu: “Dvojica Argentinaca su varijabile koji čine neizvesnim završnicu šampionata”. U tekstu se upozoravaju Napoli i Milan da budu oprezni sa Veronom i Parmom ako žele da mirno stignu do ulaznice za Ligu Evrope.

“Biće ovo leto u apneji. Prvenstvo ide i dalje od 2. avgusta. Ako se šampionat zaustavi, tu je plej-of”, piše Gazeta da je predsednik FS Italije Gabrijele Gravina izašao sa planom B koji su mu tražili predsednik Italijanskog olimpijskog komiteta Đovani Malago i ministar sporta Vinčenco Spadafora. Ako se prvenstvo prekine, za Skudeto će se boriti četiri prvoplasirane ekipe u momentu prekida sezone, dok će šest poslednjeplasiranih klubova igrati plej-aut za očuvanje prvoligaškog stratusa.

Međutim, dok se na jednoj strani razvedrava iznad Serije A, na drugoj strani se skupljaju tamni oblaci. “Fudbaleri i treneri su na ratnoj nozi oko plata za mart i april”, piše Gazeta da fudbaleri, treneri i njihova sindikalna udruženja ne prihvataju rešenja iz dekreta italijanske vlada kojima sa daje mogućnost klubovima da ne plate svoje igrače i stučni štab za čak tri meseca (mart, april, maj). Kao i u prethodnim slučajevima, nisu ugroženi fudbaleri Serije A, budući da su oni već postigli separatne dogovore sa klubovima, već fudbaleri i treneri u nižim ligama.

“Organizovane navijačke grupe protiv nastavka šampionata: bez publike na stadionima nema ni fudbala”, poruka je militantnih tifozerija. Jedino se navijači Lacija nisu pridružili generalnom protestu italijanskih tifozerija: motiv je vrlo jednostavan, tifozi Nebeskoplavih veruju da ove godine njihovi ljubimci mogu da uzmu titulu prvaka Italije.

“Inter ponovo pokušava da uzme Kavanija”, piše Gazeta i objašnjava da u PSŽ-u može samo jedan da ostane između Ikardija i Kavanija. Argentinac želi da nastavi svoju avanturu u Parizu, dok Urugvajac nije još produžio ugovor. “Generalni direktor Intera Bepe Marota pokušava da iskoristi novonastalu situaciju i dovede Kavanija u Apijano Đentile”, tvrdi Gazeta i dodaje da je ovo treći pokušaj Intera, za manje od godinu dana, da angažuje Matadora. List tvrdi i da je Timo Verner otvorio vrata za eventualni transfer u Inter, naravno pod uslovom da Lautaro Martinez pređe u Barselonu.

Gazeta objavljuje i intervju sa Karl Hajc Rumenigeom u kojem je rekao da još ništa nije odlučeno za Ivana Perišića, odnosno da Bajern tek treba da donese odluku da li da otkupi ili ne hrvatskog fudbalera od Intera. Generalni direktor Bajerna se osvrnuo i na situaciju u Milanu kritikujući svog kolegu Gazidisa zbog načina na koji je tretirao Zvonimira Bobana i Paola Maldinija: ”Rangnik je odličan u svom poslu, ali je Milan morao sa mnogo više takta da se ophodi prema Maldiniju i Bobanu”, rekao je popularni Kale.

“Evolucija Napoli. Dobro promišljene investicije, smanjivanje troškova: De Laurentis igra na kartu mladih i poverava novi projekat Gatuzu”, piše Gazeta da će Napoli izvršiti mini revoluciju u igračkom kadru. U Napulju očekuju da zarade preko 150.000.000 evra od prodaje Kulibalija, Milika, Alana, Gulama, dok Kaljehonu neće biti produžen ugovor. Napoli će uštedeti na platama pomenute petorice fudbalera 28.000.000 evra.

CORRIERE DELLO SPORT

“Rat ugovora”, stavlja Korijere u prvi plan nezadovoljstvo fudbelera zbog odluka koje autorizuju klubove da im ne isplate mesečna primanja tokom “lockdown-a”, kao i da produže važnost ugovora koji ističu 30. juna do 31. avgusta. “Produžavanje ugovora i pozajmica mogu da utiču na rezultate i doprinos fudbalera. Fudbalski sindikat u napadu: Razočarani smo, hoće da nas nateraju da igramo, a da nas ne plate”, prenosi Korijere stav fudbalskih sindikalista.

“Skudeto na terenu”, ističe rimski dnevnik da je FS Italije zauzeo poziciju da do kraja istrajava u nameri da o Skudetu i ispadanju iz Serije A odlučuje teren. U tekstu se kaže da su napravljena tri plana za završetak sezone: prvi je da se odigraju sve utakmice od 20. juna do početka avgusta, drugi je da se u slučaju novog prekida organizuje plej-of za Skudeto i plej-aut za ispadanje, treće rešenje je da se primeni francuski model i tzv. kristalizacija postojeće tabele.

“Ministar ignorisao dosije stadioni”, kritikuje se ispod zaglavlja još jedna površnost i odsustvo senzibilnosti ministra sporta Vinčenca Spadafore za krucijalna pitanja za opstanak i napredak fudbala. “Zajednica prvoligaša je predstavlila revolucionarni plan za izgradnju stadiona, ali je ministar Spadafora izvrdao da ga uvrsti u vladin dekret i tako je onemogućio Italiju da sledi primer Engleske koji je obezbedio budućnost i ekonomsku stabilnost timovima u Premijer ligi”, navodi Korijere.

“Ačerbijev poziv na juriš: Lacio je spreman”, prenose se reči defanzivca Nebeskoplavih koji je rekao da on i njegovi klupski drugovi žele da nastave da lete ka Skudetu, kao što su to činili do februara. Ačerbi je prizano da će biti neobično igrati veliki broj utakmica pred praznim tribinama, ali da ga je ohrabrilo ono što je video u Bundesligi: “Ritam utakmica je bio sasvim zadovoljavajući prošlog vikenda”, rekao je Ačerbi. Korijere u drugom tekstu o Laciju ističe da tim Simonea Inzagija nije izgubio nijednu utakmicu u ovoj sezoni kada su na terenu zajedno bila četiri tenora: Imobile, Korea. Luis Alberto i Sergej Milinković Savić. “Formula 4, poletanje zagarantovano”, u članku se precizira da je sa četvorkom Lacio ostvario 12 pobeda i četiri remija na 16 utakmica koje su oni odigrali zajedno.

“Roma dobila pristanak Bonaventure a Ken se približava”, tvrdi Korijere da su dvojica igrača pod zaštitnim krilom Mina Rajole vrlo blizu da obuku dres Rome u sledećoj sezoni. Rimski dnevnik tvrdi da je Roma prvi izbor Bonaventure i da sportski direktor Đalorosih Petraki razmišlja da li da anticipira poteze i stavi odmah pod ugovor fudbalera kome ovog leta ističe ugovor sa Milanom. Pregovori sa Evertonom oko pozajmice Kena se nastavljaju.

TUTTOSPORT

"Revolucija”, dočekuje danas ispod zaglavlja naslov čitaoce Tutosporta. U podnaslovu se precizira da je FS Italija doneo odluku da se prvenstvo nastavi 13. ili 20. juna i da se sezona završi do 20. avgusta, uključujući i Kup Italije. List podseća da će u slučaju novog talasa epidemije biti organizovani plej-of za skudeto i plej-aut za ispadanje.

Marčelo Lipi, bivši italijanski selektor i trener Napolija, Juve i Intera savetuje svoje bivše klubove da kupuju “italijansko”: ”Juve-Inter, kupujte Italijane!”. Lipi savatuje Bjankonerima i Nerazurima da kupe Kjezu i Tonalija jer su oni najbolji izdanci italijanske škole fudbala u ovom momentu, ali da je genercija igrača Fjorentine i Breše puna italijanskih talenata i da bi Juve i Inter trebalo da iskoriste povoljnu okolnost. Lipi pripisuje zasluge za preporod italijanskog fudbala Robertu Mančiniju ističući da je Mančinijev rad još značajniji ako se pođe od činjenice da tek malo više od trećine igrača u Seriji A ima italijanski pasoš. Lipi je još rekao da je Juve favorit da osvoji Skudeto ali da bi napravio kardinalnu grešku ako bi potcenio Lacio koji, po bivšem selektoru, ima veoma uigran i jak tim.

“Baloteli ispario”, izveštava Tutosport da se Mario Baloteli još nije pojavio u sportskom centru Breše iako su individualni treninzi počeli pre deset dana. List objašnjava da su odnosi između predsednika Čelina i Marija zahladneli i da je Balotelijev izostanak posledica tih narušenih odnosa.

Tutosport izveštava da Juve ne odustaje od Milika, ali da je u trku za Poljaka ušao i Atletiko Madrid, dok se za drugog napadača na nišanu Juvea Raula Himeneza interesuju Mančester Junajted i Arsenal. Pjanić i dalje čeka da Artur pristane da se preseli u Torino kako bi on mogao da krene put Barselone. Prepričava se i da je Emerson Palmieri poslao jasnu poruku Sariju da želi da se vrati u Italiju, a da je sa njim odlično sarađivao u Čelsiju.

“Toro povećava ulog za Galjardinija”, izveštava list da je Torino spreman da poveća ponudu Interu za veznog igrača. U članku se još kaže da Toro želi da angažuje dvojicu igrača Milana, Krunića i Bonaventuru i formira srednji red iz snova sa Rinkonom.

Tutosport tvrdi da bi Firpo mogao da bude ključ za realizaciju transfera Lautara Martineza u Barselonu, odnosno da bi, pored velike sume novca, bek Barselone mogao da bude dobitna karta. Po torinskom dnevniku Firpo je idealan kao delimična kontropartija u poslovnoj operaciji Lautaro Martinez jer igra u ulozi koja je deficitarna u Konteovom timu.

