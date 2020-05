Buongiorno Italia: Stiglo vreme za Seriju A i nove polemike, Sergej se sprema da igra i napadača

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Dugočekivana odluka o nastavku fudbalske sezone je u prvom planu italijanskih medija zajedno sa polemikom koja je odmah buknula oko kalendara i oprečnih ideja kako da se nastavi sezona. Osim analiza stanja u kojima se nalaze klubovi koji će voditi trku za skudeto, piše se mnogo i o prelaznom roku. Korijere prenosi pisanja francuskih i engleskih medija koji sele Milinkovića u PSŽ odnosnno Mančester Junajted. Piše se i o novoj ponudu Dana Fridkina za kupovinu Rome koja iznosi 575.000.000 evra i koju je, bar tako tvrde Korijere i Gazeta, predsednik Džejms Palota odbio. Aurelio De Laurentis je dao ultimatum Miliku od 20 dana da produži ugovor sa Napolijem a Pjero Auzilio je poslao poruku Barseloni da može da odvede Lautara Martineza samo ako plati celu raskidnu klauzulu od 111.000.000 evra i to u prvoj polovini jula. Ivan Radovanović je u intervjuu za Gazetu rekao da želi da postane trener ali da je pre toga prioritet da Đenova sačuva prvoligaški status.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Igra se!” dominira naslov iznad fotografije vodećih fudbalera sedam prvoplasiranih timova u Seriji A. “Kakvo leto nas čeka: 127 utakmica u 50 dana”, podvlači Gazeta u nadnaslovu veoma zgusnut kalendar u junu i julu u Italiji. Ali, Italijani ne bi bili Italijani, kad ne bi odmah otvorili nove polemike. Odmah po saopštavanju odluke da se sezona u Seriji A nastavi 20. juna rasplamsala se rasprava da li treba odigrati polufinale i finale Kupa Italije pretodno, 13. i 17. juna, kao i da li prventstvo trbea da se nastavi utakmicama 27. kola ili da se prvo nadoknade zaostala četiri meča iz 25.kola? Oko tih pitanja će se lomiti koplja na današnjem sastanku Zajednice prvoligaša.

“Inter, Juve i Milan su protiv datuma za Kup Italije”, piše list da tri kluba sa severa imaju rezerve prema ideji igranja utakmica nacionalnog kupa, pogotovo Inter jer bi u slučaju da se 20. juna igraju i zaostali mečevi 25.kola Nerazuri praktično imali već tri meča (ako bi igrali finale Kupa Italije) u nogama pre nego što bi počeo završni sprint u Seriji A sa 12 kola. Inter je stavio do znanja da će poslati juniorski timu Napulj na revanš polufinala Kupa Italije ako ostane odluka da se završnica nacionalnog kupa odigra 13. i 17. juna.

Na unutrašnjim stranama se kaže da je Serija A napravila i alternativne planove. U slučaju da nekoliko timova bude sprečeno da igra utakmice zbog slučajeva pozitivnih fudbalera ili članova stručnog štaba, preći će se na plej-of u kome bi četiri prvoplasirana tima igrali za skudeto a šest poslednjeplasiranih plej-aut. Plan C je tzv. kristalizacija stanja na tabeli i proglašenje aktuelnog poretka za konačni, ali samo u slučaju da epidemija ponovo ume maha ili se raširi po fudalskim timovima.

“Korak ka normalnosti”, naslov je redakcijskog komentara u kome se podseća da je nastavak šampionata pozitivan i koristan znak ne samo za fudbal i sport već i za turizam i celu italijansku privredu.

“Kairo motiviše Torino: Imao sam nedoumice, ali sada sam stavio šlem”, prenosi Gazeta izjavu svog i vlasnika Granata koji se priklonio klubovima s jasnim određenjem da se sezona završi na terenu.

“Duboko poniranje Rosonera”, alarmantan je naslov za još više zabrinjavajući tekst o stanju u Milanu. Povod je podatak da je među 32 analizirana velika kluba u Evropi samo Milan zabeležio pad svoje ukupne vrednosti i to za tri odsto, svi ostali su beležili rast, Inter čak 42 odsto i sada Nerazuri vrede gotovo dvostruko više od Milana: 983.000.000 prema 526.000.000. “Niko u Evropi nije imao tako veliki pad u poslednje četiri godine kao Milan. Amerikanci su nasledili katastrofalnu situaciju od Kineza, ali nisu se proslavili ni oni svojim prvim potezima. Za povratak Milana na stare staze slave će biti potrebno vreme”, smatra Gazeta. U tekstu se podseća da je Milan u poslednje četiri godine potrošio nekoliko stotina miliona evra za pojačanja a da je na kraju završavao prvenstva na petom, šestom i sedmom mestu.

“Poslednji tango. Iguain ima veliku želju da se oprosti od Juvea na lep način i vrati se u Argentinu”, izveštava list da je Pipita veoma motivisan da odigra na visokom nivou nastavak sezone i da tako zaradi i naklonost uprave Juvea da mu omogući da se vrati u svoju rodnu zemlju, odnosno River Plejt.

“Jedna fotelja za dvojicu. Eriksenov novi pokušaj: juri Sensija da bi dokazao da je za Inter”, objašnjava Gazeta da će Eriksen i Sensi voditi veliku bitku za status startera tokom leta i da od ishoda tog nadmetanja zavisi budućnost dvojice fudbalera u dresu Nerazura. U tekstu se kaže da će Sensi imati prednost na početku, ali da će Eriksen imati dovoljno prostora da se nametne. Takođe se ističe i da će Inter sa Dancem igrati u formaciji 3-4-1-2, dok bi sa Sensijem postavka bila 3-5-2.

“Napolijev ultimatum Miliku: imaš 20 dana da produžiš ugovor, u suprotnom adio”, jasno je stavio Poljaku do znanja predsednik kluba Aurelio De Laurentis da neće čekati još mnogo na odgovr. Za Milika su zainteresovani Juventus, Atletiko Madrid i Arsenal: ko ga zaista želi moraće da napiše ček na najmanje 50.000.000 evra.

Za Gazetu danas govori i Ivan Radovanović koji obećava navijačima Đenove da će se njegovi drugovi izboriti opstanak a da će on sve učiniti da bude spreman bar za poslednju utakmicu. Podsetimo Radovanović je povredio a zatim operisao povređeno koleno. “Đenovo moraš da verujerš, jaka si i to znaš vrlo dobro”, naslov je intervjua. Naš igrač je istakao da Grifone po kvalitetu igrača zaslužuje da bude oko desetog mesta u tzv. komfor zoni: “Vredimo za deseto mesto. Moja je želja da budem na terenu u poslednjem kolu: pre toga ćemo obezbediti opstanak”. Ivan je podsetio da je u poslednje dva sezone sa svojim klubovima, Kjevom pa Đenovom , u poslednjih 90 minuta spasavao prvoligaški status. Radovanović je izjavio da mu je želja da bude trener kad završi igračku karijeru i da već godinama vodi dnevnik svih treninga i da upija sve od svojih trenera od Tesera u Novari preko Kontea i Kolantuona u Atalanti do Marana u Kjevu i Nikole u Đenovi.

CORRIERE DELLO SPORT

“Idemo!” još upadljiviji je naslov na prvoj strani Korijera od Gazetinog povodom odluke da se nastavi fudbalska sezona u Italiji. Na prvoj strani se izveštava da će kalendar biti definisan danas a da najveći problem i pretnja, koja visi kao Damaklov mač, ostaje obaveza dvonedeljnog karantin za ceo klub ako jedan član tima ili stručnog štaba bude pozitivan na koronavirus. Istovremeno se prenosi odlična vest iz Bolonje da su se stvari vratile u normalu jer su rezultati testova pokazali da u klubu nema zaraženih virusom i da je tako izbegnut karantin za tim Siniše Mihajlovića.

“Ko će pobediti u sprintu pod Suncem”, naslov je analize trke za skudeto u koju je, po Korijereu, i dalje ukčljučen Inter uprkos zaostatku za Juveom i Lacijom. “Juventus ima na svojoj strani dugačku klupu, Lacio veliko samopouzdanje a Inter pojačanja iz januara koja bi mogla da naprave razliku u junu i julu. I Kup Italije može da ima uticaj na trku za šampionsku titulu”, zapaža Korijere. Igranje pred praznim tribinama, smatra Korijere, favorizuje tehnički potkovanije timove i sa igračima koji poseduju velike kvalitete, što znači da bi, u teoriji, Juve trebalo da bude favorizovan.

“Svađa oko Milinkovića: izazov Junajteda i PSŽ-a”, prenosi Korijere pisanje engleskih i francuskih medija koji sele Sergeja Milinkovića u Mančester Junajted odnosno PSŽ. U tekstu se kaže da Junajted želi da proda Pola Pogbu i da iskoristi taj novac da dovede Sergeja dok PSŽ ima nameru da inkasira pozamašne sume od prodaje Drekslera i Tijaga Silve i da ih investira u Milinkovića. Sa obe strane Lamanša su sigurni da će Junajted i PSŽ ponuditi predsedniku Lacija Lotitu između 60 i 70 miliona evra.

Paralelno Korijere donosi reportažu u o jučerašnjem radnom danu srpskog fudbalera u kojoj svedoči o velikim ambicijama Sergeja: “Narednik udvostručuje napore za juriš na skudeto”. U članku se kaže da je Milinković juče proban i u ulozi napadača umesto Koree i da je spreman na bilo koju ulogu u timu samo da ispiše nove slavne stranice istorije Lacija. “Srbin želi i da potvrdi u poslednjih 12 kola da je najbolji vezni igrač Serije A”, piše Korijere.

“Fridkin ponudio 575.000.000 evra, ali je Palota rekao ne”, piše rimski dnevnik da je teksaški tajkun Dan Fridkin ponovo u trci da kupi Romu ali da pokušava da spusti cenu za gotovo 20 odsto. U tekstu se kaže da je ponuda sišla sa 700 miliona i da sa aktuelnih 575.000.000 na stolu Palota i njegovi ortaci u poslu ne bi zaradili ni evro, štaviše verovanto bi ostali i kratki za par miliona evra, kad se uzmu u obzir njihova ulaganja u klub. “Palota ne prihvata da proda Romu a da ne zaradi ništa”, precizira Korijere. U tekstu se kaže da je Fridkin osim novca za kupovinu Rome pripremio i svežih 85.000.000 evra da finansira poslovanje kluba i onemogući stvaranje okolonosti u kojima bi Roma morala da proda dva svoja dragulja: Zaniola i Pelegrinija.

“Pastore šok: Romi su potrebne pare, klub je u velikim gubicima i mora da proda dobar deo igrača”, izjavio je bez pardona Argentincac u jednom intervjuu koji prenosi Korijere. U tekstu se kaže da je Pastore rekao što svi znaju ali da ima posebnu težinu kada to iznese u javnost igrač Rome. Takođe se podseća da je Pastore na transfer listi Rome budući da prima platu od 4.500.000 evra a nije u planovima Fonseke za sledeću sezonu.

“Inter - PSŽ zatvaraju dogovor za Ikardija”, najavljuje Korijere da su Marota i Leonardo blizu dogovora o otkupu Ikardija ali da moraju da budu veoma brzi jer opcija za definitivnu kupovinu Maurita ističe prekosutra. U tekstu se podvlači da je postignut načelni kompromis za cifru između 60 i 65 miliona evra uz par bonusa koji bi doveli konačan iznos na 70.000.000 evra.

TUTTOSPORT

Ni torinski dnevnik ne zaostaje za konkurencijom iz Milana i Rima. Preko cele prve strane ispod fotografija Imobilea, Lukakua, Ronalda, Belotija, Papu Gomeza i Donarume stoji naslov: “Bilo je vreme!”. U podnaslovu se prenose detalji dogovora za nastavak fudbalske sezone i predlozi kalendara koji će biti ozvaničen tokom dana.

“Između Juve i Čelsija se otvaraju pregovori za Emersona”, piše Tutosport da dva kluba pregovaraju oko Italo-Brazilca ali da Juve želi da ubaci nekog od svojih igrača kao kontrapartiju dok Čelsi insistira na kešu, između 25 i 30 miliona evra. Pregovara se i o Žoržinju i pored toga što je Pjanić stavio do znanja da ga London, kao buduća destinacija u karijeri, ne interesuje. Slična vrsta opipavanja pulsa je u toku i sa Napolijem oko Milika. De Laurentis traži samo pare, Juve insistira na razmeni uz doplatu, tim pre što se Gatuzu i samom De Laurentisu sviđaju pojedini igrači Bjankonera, od Romera i Ruganija do Luke Pelegrinija i Mandragore.

“Inter zakucao Lautara: cela raskidna klauzula ili ništa”, prenosi se stav sportskog direktora Nerazura Pjera Auzilija da Toro može da ode iz Apijano Đentilea samo ako neko plati svih 111.000.000 evra i to u periodu kada raskidne klauzula važi, od prvog do 15. jula. U tekstu se kaže da nije isključeno da se sa ugašenim farovima pregovara sa Barselonom na bezi 80.000.000 evra u kešu plus Firpo.

“Leao poslednja šansa”, tvrdi se da je povreda Zlatana Ibrahimovića omogućila da Portugalac dobije još jednu šansu u Milanu. “Ako Leao iskoristi priliku i pokaže da je igrač na koga Milan može da računa i da zaslužuje dres startera onda će Rosoneri dovesti samo jednog špic igrača. Prvi izbor je Luka Jović sa formulom dvogodišnje pozajmice s pravom otkupa”, izveštava torinski list.

Piše: Željko Pantelić