Predsednik FS Italije Gabrijele Gravina, u intervjuu za Korijere delo sport, je najavio reformu italijanske Serije A koja će se igrati u tri faze sa plej-ofom, odnosno, “final eight” završnicom. Od ostalih vesti u prvom planu su sezonski debi Milana u kvalifikacijama za Ligu Evrope protiv Šamroka u Dablinu i povezana sudbina trojice centarfora Milika, Džeka i Suareza.

“Milan kreni u rok stilu”, iskoristila je Gazeta ime protivnika Milana u kvalifikacijama za Ligu Evrope, Šamrok, za vodeći naslov ovog jutra. U podnaslovu se ističe da će Zlatan Ibrahimović predvoditi tim Rosonera u Dablinu i da je za italijanski klub u igri 15.000.000 evra, koliko bi zaradio od utakmica u grupnoj fazi. Na unutrašnjim stranama se podvlači da je Milan i pored odsustva brojnih igrača apsolutni favoriti. Podseća se da Rebić mora da odradi suspenziju dok su Romanjoli, Musakjo i Konti povređeni a Leao je pozitivan na Kovid-19. Takođe se predviđa da će Pioli dvojicu novih pojačanja Brahima Dijaza i Tonalija ostaviti na klupi. Sve u svemu biće potvrđen sastav koji je letos ostavio dobar utisak. Iza Ibre će igrati Salemakers, Čalhanoglu i Kasitljeho, na sredini terena će brana biti Benaser i Kesi a u odbrani ispred Donarume će stajati Kalabrija, Kjer, Gabija i Teo Ernandez.

“Džekov dan. Milik – Roma, tu smo. Edin može odmah da se preseli u Juve”, izveštava milanski dnevnik da je sa približavanjem poljkskog centarfora i rimskog kluba otvoren prolaz za transfer kapitena Rome u Juventus. U tekstu na unutrašnjim stranama se navodi da su u Kontinasi već spremili dvogodišnji ugovor za Edina i platu od 7.500.000 evra, koliko mu garantuje aktuelni ugovor sa Romom. S druge strane, razlika između ponude Đalorosih i zahteva Milika za godišnju platu se svela na 500.000 evra. Roma je stavila na sto 4.500.000 evra dok bi Poljak da inkasira 5.000.000 evra po sezoni.

Istovremeno, danas bi Suarez trebalo da polaže ispit italijanskog jezika u Peruđi, nezaobilazni uslov da bi mogao da postane državljanin Italije, što je sa svoje strane “conditio sine qua non” da bi ga Juve angažovao budući da nema više mesta za igrače koji nisu državljani članica EU. Pojedinci smatraju da Juve u suštini čeka da vidi kako će Suarez proći pre nego što angažuje Džeka.

“Inter-Vidal, novi put”, prepričava Gazeta da bi odlazak Kandreve u Đenovu mogao da otvori vrata za dolazak Vidala. Prelazak Godina u Kaljari se zakomplikovao zbog visoke plate na kuju pretenduje Urugvajac. Bivši igrač Atletiko Madrida prima blizu 6.000.000 evra po sezoni.

Zašto Inter okleva u dovođenju novih pojačanja rečito daje odgovor činjenica da igrači koji su trenutno u Apijano Đentileu pod ugovorom koštaju kase Nerazura, na godišnjem nivou, gotovo 200.000.000 evra, odnosno 60.000.000 evra više nego u prošloj sezoni. Takvom razvoju događaja su doprineli povratci fudbalera poput Najngolana, Perišića, Žoaa Marija…

“Divovska Roma. Kumbula potpisao do 2025. Rađa se odbrana mladih divova”, naglašava Korijere da će defanzivni trio Mančini-Ibanjez-Kumbula biti najmlađi u Seriji A i među najvišima, s obzirom na to da su Mančini i Kumbula visoki preko 1.90 a Ibanjez ima 1.85. List izveštava da se Karsdorp predomislio oko prelaska u Đenovu i da je to blokiralo transfer De Šilja iz Juvea u Romu.

Gazeta piše i da je Matija Nastasić ponovu u igri da pojača redove Lacija pošto je njgov profil apsolutno onakav kakav traži Inzagi: iskusan igrač koji je igrao Ligu šampiona, poznaje Seriju A, govori italijanski jezik i kadar je da igra podjednako dobro kako u odbrani sa tri ili četiri defanzivca.

“Under plaća dolazak Milika u Romu”, otkriva rimski dnevnik da su Roma i Lester postgli dogovor oko kupoprodaje Undera za cifru od 27.000.000 evra. Lisice će platiti pozajmicu Turčina 3.000.000 evra a zatim obavezni otkup sledeće godine od 24.000.000. Rimski klub će po istoj formuli ali sa nižim cenama uzeti Milika od Napolija. Ostalo je samo da Milik prihvati da pređe u Romu, što nije sto posto sigurno jer je Poljak imao obećanje od sprortskog direktora Juventusa Fabija Paratičija da će ga, na ovaj ili onaj način, dovesti u Kontinasu.

List predstavlja i prvog igrača kupljenog u eri Fridkinu Trigoriji: Kumbulu. Po pisanju Korijerea Italo-Albanac bi mogao veće da debituje u subotu u dresu Rome protiv svog dojučerašnjeg tima Verone, na otvaranju sezone u Seriji A. Konačna cena Kumbule je 30 miliona evra s tim što je Roma dala Četina i Kančelijerija Verone a sledećeg leta će uplatiti i 18.000.000 evra u kešu.

“Lacio, spreman sam”, poručio je novi spoljni vezni igrač Nebeskoplavih Fares koji je juče potpisao petogodišnji ugovor. Korijere prenosi da Inzagi radi na alternativnoj postavci tima u odnosu na onu koju smo naučili napamet 3-5-2. Reč je o formuli 3-4-2-1, sa Luisom Albertom i Milinkovićem iza leđa Imobilea.

Rimski dnevnik objavljuje veliki intervju sa predsednikom FS Italije Gabrijeleom Gravinom. Prvi čovek italijanskog fudbala je najavio tri važne stvari. Prva je produžetak ugovora selektora Roberta Mančinija. Druga je reforma italijanskog šampionata koji bi mogao da se igra u tri faze sa plej-of završnicom, to jest “final eight”. Gravina nije detaljno objasnio svoju ideju budući da se na njoj i dalje radi. Treća novina bi trebalo da bude otvaranje stadiona u oktobru za publiku: Gravina veruje da bi moglo da se dopusti popunjavanje do 30 odsto kapaciteta stadiona.

“27. septembar: Roma – Juve. Džeko igra sigurno: u crno-belom ili žuto-crvenom dresu” naslov je ispod fotomontaže Bošnjaka u dresu Juventusa i Rome. U podnaslovu se dodaje da je Milik uzeo još 48 sati vremena da odluči da li da prihvati selidbu iz Napolija u Romu. Po saznanjima torinskog lista Milik je veoma blizu da kaže da Romi. “U tom slučaju bi Džeko debitovao u dresu Juventusa protiv svog sadašnjeg kluba”, zaključuje Tutosport.

Napadačko odeljenje Juve za sledeću sezonu bi moglo da bude kompletirano sa Kinom. Povratak mladog Italijana iz Evertona je postao kredibilniji posle izjava njegovog menadžera Mina Rajola koji su mnogi protumačili kao krčenje puta za Kinov “bis” u dresu Juventusa.

“Ibro, budi đavo!”, poziv je ispod zaglavlja Zlatanu Ibrahimoviću da bude na svom nivou protiv Šamroka u Dablinu u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Prenosi se i konstatacija trenera Stefana Piolija da samo prisustvu Zlatana na terenu ima lekovit učinak na njegove saigrač: “Kad je Ibra na terenu, svi igraju bolje”. Kao i Gazeta i Tutpsort predviđa da će pojačanja Brahim Dijaz i Tonali početi meč na klupi. U drugom tekstu se izveštava da je Paketa veoma blizu selidbe u Lion, odnosno da je francuski tim počeo pregovore sa menadžerom brazilskog fudbalera. Prodaja Paketa Lionu je povezana sa završnim pokušajem Rosonera da angažuju Nikolu Milekovića.

“Pinamonti, kakvo iznenađenje! On će biti četvrti napadač Intera ako Rajola pristane, u suprotnom čeka ga Juve…”, navodi list da Mino Rajola ima prste upletene u svim velikim italijanskim klubovima, od Juvea preko Intera i Milana do Rome i Napolija. Paralelno se nastavlja rad na prodaji ili “parkiranju” igrača koji su višak u Interu: Godin bi mogao da završi u Kaljariju, Kandreva u Đenovi, Brozović i Perišić imaju ponude iz inostranstva, Škrinjar i Najngolan su na nišanu PSŽ-a. Čim jedan od pomenutih igrača napusti Apijano Đentile, Arturo Vidal će posle samo par sati biti u Milanu.

“Serija A: u modi je stranac”, naslov je priče u kojoj se zapaža da je gotovo trećina klubova u italijanskom šampionatu u rukama stranaca. Roma, Milan, Fjorentina i Parma su u vlasništvu američkih biznismena, Bolonja je u rukama Kanađana a Inter je u posedu kineske familije Džang.

